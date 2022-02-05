Камерунцы требуют пенальти. Мяч в штрафной попал в руку Каборе, но не похоже на пенальти.

33' Онана сейчас на газоне. Неудачно он вывернул ногу в игровом эпизоде, и врачи пытаются ему помочь.

32' Очередная атака камерунцев увязла в обороне буркинийцев, и после передачи справа мяч прикатился в руки Уэдраого.

29' Онана встал. Тапсоба тоже. Игра продолжится сейчас.

28' Буркинийцы постарались провести атаку - последовала передача за спину камерунским защитникам, и к мячу летел Тапсоба. Онана вышел, но буркиниец врезался во вратаря. Сейчас оба на газоне.

26' Камерунцы, пропустив мяч, пытался что-то придумать, но ничего не получается пока.

24' Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0! Яго!



Буркинийцы открывают счёт. После атаки вторым темпом последовала подача Каборе справа на дальний угол вратарской, куда прибежал Яго, оторвавшись от опекуна, и в касание пробил под перекладину. Гол создали два крайних защитника "жеребцов".

22' Ещё одна неплохая атака хозяев. После навеса слева Онана головой бил в противоход в направлении верхнего угла, но чуть в створ не попал. Уэдраого действовал как-то странно в этом эпизоде, будто потеряв ворот.

22' Уэдраого остаётся на поле. Игра продолжилась.

20' Стоит напомнить, что Уэдраого - это второй вратарь буркинийцев. Первый номер, Коффи, получил травму в полуфинале с сенегальцами и выбыл из строя.

19' Уэдраого сейчас на газоне. Неужели так сильно ему мячом попали в голову? Хотя удар был в упор ...

18' Ещё одна атака хозяев, которая закончилась ударом в створ. После навеса Уэдраого неудачно отбил мяч перед собой, и Жан Онана бил в упор, но просто попал в голову вратарю буркинийцев.

16' После навеса Мукуди боролся с Уаттара, и от кого-то из них мяч полетел в створ ворот, но Уэдраого был к этому готов.

15' Теперь камерунцы получили право на штрафной с левого фланга с более дальней дистанции.

14' Бассогог навесил, Уэдраого спокойно забрал мяч, но камерунцы не дали ему быстро вести его в игру.

14' Камерунцы заработали штрафной на правом фланге недалеко от углового флажка. Может быть опасно сейчас.

11' Теперь Тапсоба решился на очень дальний удар. Формально получилось даже в створ, но Онана спокойно забрал мяч.

9' Первый удар в матче, но совсем не опасный. Буркинийцы проели атаку правым флангом, и после навеса Тапсоба с угла вратарской пытался пробить, но получилось несильно и совсем не точно.

8' Буркинийцы и сами пока не приближаются к владениям Онаны.

6' Камерунцы пытаются что-то придумать на чужой половине поля, но пока даже к штрафной буркинийцы их не подпускают.

5' Каборе нарушил правила чужой половине, что не позволило буркинийцам провести атаку.

4' На первых минутах ничего интересного не происходит. Пока довольно спокойная игра.

2' У буркинийцев же вышла практически основа, если не считать объективные потери.

2' Камерунцы сегодня выпустили почти второй состав. После поражения в полуфинале для хозяев турнира итоговое место, видимо, потеряло значение.