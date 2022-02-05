Кубок африканских наций 2021-2022
1:0
Первый тайм: 36'
Стадион: Ахмаду Ахидьо
1:0
24' ГолЯго Стив
Ход матча
24'
1:0
25
Яго
Стив
22
Туре
Ибрахим
24
Онана
Андре
17
Мбезо
Оливье
22
Онгене
Жером
26
Онана
Жан
14
Гуэ
Самюэль
15
Малонг
Кунде
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Яго СтивЗащитник
-
22 Туре ИбрахимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Дайо ИссуфуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мало Каму
- Основной состав
-
24 Онана АндреВратарь
-
17 Мбезо ОливьеЗащитник
-
22 Онгене ЖеромЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Онана ЖанПолузащитник
-
14 Гуэ СамюэльПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Малонг КундеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Эпасси ДэвисВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Толо НухуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Фаи КоллинсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Антонио Консейсау
История личных встреч
Буркина-Фасо
Камерун
4 матча
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
6 матчей
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Буркина-Фасо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Туре Ибрахим
|1
|0.14
|Траоре Бертран
|1
|0.14
|Уттара Данго
|1
|0.14
|Яго Стив
|1
|0.14
|Баяла Сириль
|1
|0.14
|Банде Хассане
|1
|0.14
|Сангаре Густаво
|1
|0.14
|Каборе Исса
|0
|0
|Гира Адама
|0
|0
Камерун
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Абубакар Венсан
|6 (2)
|0.86
|Экамби Карл Токо
|5
|0.71
|Фаи Коллинс
|0
|0
|Хонгла Мартин
|0
|0
|Мукуди Ароль
|0
|0
|Нгамале Муми
|0
|0
Карточки
Буркина-Фасо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Туре Ибрахим
|2
|0
|Гира Адама
|2
|0
|Уттара Данго
|0
|1
|Яго Стив
|1
|0
|Баяла Сириль
|1
|0
|Коффи Херве
|1
|0
|Конате Мохамед II
|1
|0
|Мало Патрик
|1
|0
|Санбор Саду
|1
|0
|Тапсоба Эдмон
|1
|0
|Банде Хассане
|1
|0
|Тапсоба Абдул
|1
|0
|Каборе Исса
|1
|0
Камерун
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|2
|0
|Хонгла Мартин
|2
|0
|Чупо-Мотинг Эрик
|1
|0
|Фаи Коллинс
|1
|0
|Онгене Жером
|1
|0
|Онана Андре
|1
|0
|Нгадеу Майкл
|1
|0
|Гуэ Самюэль
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
3
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
4
1
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
100%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
2
8
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
1
13%
1-15
1
50%
1
13%
16-30
1
50%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
7
11
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
0
0%
1
9%
1-15
3
43%
1
9%
16-30
2
29%
3
27%
31-45
0
0%
4
36%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
6
4
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Буркина-Фасо
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Буркина-Фасо - Сенегал 1:3 Буркина-Фасо - Тунис 1:0 Буркина-Фасо - Габон 1:1 Буркина-Фасо - Эфиопия 1:1
Кабо-Верде - Буркина-Фасо 0:1 Камерун - Буркина-Фасо 2:1 Мавритания - Буркина-Фасо 0:0 Алжир - Буркина-Фасо 2:2 Буркина-Фасо - Нигер 1:1 Буркина-Фасо - Джибути 2:0 Джибути - Буркина-Фасо 0:4 Буркина-Фасо - Алжир 1:1 Нигер - Буркина-Фасо 0:2 Марокко - Буркина-Фасо 1:0 Кот-д'Ивуар - Буркина-Фасо 2:1 Буркина-Фасо - Южный Судан 1:0 Уганда - Буркина-Фасо 0:0 Буркина-Фасо - Камерун 0:0 Буркина-Фасо - Зимбабве 3:1 Мали - Буркина-Фасо 1:0
Камерун
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Камерун - Египет 0:0 Гамбия - Камерун 0:2 Камерун - Коморские острова 2:1 Кабо-Верде - Камерун 1:1
Камерун - Эфиопия 4:1 Камерун - Буркина-Фасо 2:1 Камерун - Кот-д'Ивуар 1:0 Малави - Камерун 0:4 Мозамбик - Камерун 0:1 Камерун - Мозамбик 3:1 Кот-д'Ивуар - Камерун 2:1 Камерун - Малави 2:0 Камерун - Нигерия 0:0 Нигерия - Камерун 0:1 Камерун - Руанда 0:0 Кабо-Верде - Камерун 3:1 Гвинея - Камерун 2:0 Марокко - Камерун 4:0 ДР Конго - Камерун 1:2 Буркина-Фасо - Камерун 0:0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Камерун
|0:1 Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|2.
|Буркина-Фасо
|1:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|3.
|Кабо-Верде
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Эфиопия
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сенегал
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|2.
|Гвинея
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|3.
|Малави
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Зимбабве
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марокко
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|2.
|Габон
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Коморские острова
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|4.
|Гана
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нигерия
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|2.
|Египет
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|2 - 1
|6
|3.
|Судан
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|4.
|Гвинея-Бисау
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кот-д'Ивуар
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Экваториальная Гвинея
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|2 - 1
|6
|3.
|Сьерра-Леоне
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|4.
|Алжир
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мали
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|2.
|Гамбия
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|3.
|Тунис
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 2
|3
|4.
|Мавритания
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 7
|0
- — Выход в плей-офф (1/8 финала)
- — Четыре лучшие сборные, занявшие третьи места, выйдут в плей-офф (1/8 финала)
Прогнозы на матч Буркина-Фасо 1:0 Камерун
Исход игры
Буркина-Фасо
18.4% (26)
Ничья
13.5% (19)
Камерун
68.1% (96)
Тотал 2.5
Больше
52.89% (64)
Меньше
47.11% (57)
Обе команды забьют
Да
61.98% (75)
Нет
38.02% (46)
Популярный счёт
1:2 Камерун
36.2% (51)
0:1 Камерун
19.1% (27)
1:0 Буркина-Фасо
8.5% (12)
2:1 Буркина-Фасо
7.8% (11)
1:1 Ничья
7.8% (11)
0:2 Камерун
2.1% (3)
0:0 Ничья
2.1% (3)
2:3 Камерун
1.4% (2)
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