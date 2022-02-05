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Кубок африканских наций 2021-2022

2021-2022
Буркина-Фасо
FIFA #61
1:0
Первый тайм: 36'

Стадион:
Камерун
FIFA #54
0'
1:0
24' Гол
Яго Стив
36'

Ход матча

24'
Яго Стив
(Каборе Исса)
1:0
Прогнозы 141
Буркина-Фасо 18.4% (26)
X 13.5% (19)
Камерун 68.1% (96)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Буркина-Фасо
Ничья
Камерун
4.71
3.60
2.15
Все Коэффициенты
Новости
23
Уэдраого
Фарид
9
Каборе
Исса
4
Уатарра
Сумаила
12
Тапсоба
Эдмон
25
Яго
Стив
22
Туре
Ибрахим
18
Уэдраого
Исмаила
10
Траоре
Бертран
20
Сангаре
Густаво
15
Тапсоба
Абдул
2
Уаттара
Джибриль
24
Онана
Андре
17
Мбезо
Оливье
22
Онгене
Жером
4
Мукуди
Ароль
6
Ойонго
Амбруаз
26
Онана
Жан
14
Гуэ
Самюэль
11
Бассогог
Кристиан
15
Малонг
Кунде
20
Ганаго
Игнатиус
9
Баокен
Стефан
Буркина-Фасо
Камерун

История личных встреч

Буркина-Фасо
Камерун

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

6 матчей

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

КАН
2:1
ЧАН
0:0
ТМС
0:1
ЧАН
1:1
КАН
1:1
ТМС
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Буркина-Фасо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Туре Ибрахим 1 0.14
Траоре Бертран 1 0.14
Уттара Данго 1 0.14
Яго Стив 1 0.14
Баяла Сириль 1 0.14
Банде Хассане 1 0.14
Сангаре Густаво 1 0.14
Каборе Исса 0 0
Гира Адама 0 0
Камерун
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абубакар Венсан 6 (2) 0.86
Экамби Карл Токо 5 0.71
Фаи Коллинс 0 0
Хонгла Мартин 0 0
Мукуди Ароль 0 0
Нгамале Муми 0 0

Карточки

Буркина-Фасо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Туре Ибрахим 2 0
Гира Адама 2 0
Уттара Данго 0 1
Яго Стив 1 0
Баяла Сириль 1 0
Коффи Херве 1 0
Конате Мохамед II 1 0
Мало Патрик 1 0
Санбор Саду 1 0
Тапсоба Эдмон 1 0
Банде Хассане 1 0
Тапсоба Абдул 1 0
Каборе Исса 1 0
Камерун
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Замбо-Ангисса Андре-Франк 2 0
Хонгла Мартин 2 0
Чупо-Мотинг Эрик 1 0
Фаи Коллинс 1 0
Онгене Жером 1 0
Онана Андре 1 0
Нгадеу Майкл 1 0
Гуэ Самюэль 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
3
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
100%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

2
8
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
1
13%
1-15
1
50%
1
13%
16-30
1
50%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

7
11
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
0
0%
1
9%
1-15
3
43%
1
9%
16-30
2
29%
3
27%
31-45
0
0%
4
36%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

6
4
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Буркина-Фасо
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Буркина-Фасо - Сенегал 1:3 Буркина-Фасо - Тунис 1:0 Буркина-Фасо - Габон 1:1 Буркина-Фасо - Эфиопия 1:1
Кабо-Верде - Буркина-Фасо 0:1 Камерун - Буркина-Фасо 2:1 Мавритания - Буркина-Фасо 0:0 Алжир - Буркина-Фасо 2:2 Буркина-Фасо - Нигер 1:1 Буркина-Фасо - Джибути 2:0 Джибути - Буркина-Фасо 0:4 Буркина-Фасо - Алжир 1:1 Нигер - Буркина-Фасо 0:2 Марокко - Буркина-Фасо 1:0 Кот-д'Ивуар - Буркина-Фасо 2:1 Буркина-Фасо - Южный Судан 1:0 Уганда - Буркина-Фасо 0:0 Буркина-Фасо - Камерун 0:0 Буркина-Фасо - Зимбабве 3:1 Мали - Буркина-Фасо 1:0
Камерун
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Камерун - Египет 0:0 Гамбия - Камерун 0:2 Камерун - Коморские острова 2:1 Кабо-Верде - Камерун 1:1
Камерун - Эфиопия 4:1 Камерун - Буркина-Фасо 2:1 Камерун - Кот-д'Ивуар 1:0 Малави - Камерун 0:4 Мозамбик - Камерун 0:1 Камерун - Мозамбик 3:1 Кот-д'Ивуар - Камерун 2:1 Камерун - Малави 2:0 Камерун - Нигерия 0:0 Нигерия - Камерун 0:1 Камерун - Руанда 0:0 Кабо-Верде - Камерун 3:1 Гвинея - Камерун 2:0 Марокко - Камерун 4:0 ДР Конго - Камерун 1:2 Буркина-Фасо - Камерун 0:0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Камерун 0:1 Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
2. Буркина-Фасо 1:0 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
3. Кабо-Верде Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Эфиопия Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сенегал Заявка 3 1 2 0 1 - 0 5
2. Гвинея Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
3. Малави Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Зимбабве Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марокко Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
2. Габон Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Коморские острова Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
4. Гана Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нигерия Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
2. Египет Заявка 3 2 0 1 2 - 1 6
3. Судан Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
4. Гвинея-Бисау Заявка 3 0 1 2 0 - 3 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кот-д'Ивуар Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Экваториальная Гвинея Заявка 3 2 0 1 2 - 1 6
3. Сьерра-Леоне Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
4. Алжир Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мали Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
2. Гамбия Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
3. Тунис Заявка 3 1 0 2 4 - 2 3
4. Мавритания Заявка 3 0 0 3 0 - 7 0
  • — Выход в плей-офф (1/8 финала)
  • — Четыре лучшие сборные, занявшие третьи места, выйдут в плей-офф (1/8 финала)
  • Первый тайм
  • Судья
    38'
    Камерунцы требуют пенальти. Мяч в штрафной попал в руку Каборе, но не похоже на пенальти. 
  • 37'
    Камерунцы постарались провести атаку левым флангом, но Тапсоба спокойно выбил мяч после навеса. 
  • 35'
    После навеса Сангаре камерунцы спокойно отбились.
  • Угловой
    34'
    Буркинийцы провели атаку левым флангом и заработали угловой. 
  • 34'
    Игра продолжилась, а Онана возвращается на поле. 
  • Травма, повреждение
    33'
    Онана сейчас на газоне. Неудачно он вывернул ногу в игровом эпизоде, и врачи пытаются ему помочь. 
  • 32'
    Очередная атака камерунцев увязла в обороне буркинийцев, и после передачи справа мяч прикатился в руки Уэдраого. 
  • 29'
    Онана встал. Тапсоба тоже. Игра продолжится сейчас. 
  • Травма, повреждение
    28'
    Буркинийцы постарались провести атаку - последовала передача за спину камерунским защитникам, и к мячу летел Тапсоба. Онана вышел, но буркиниец врезался во вратаря. Сейчас оба на газоне. 
  • 26'
    Камерунцы, пропустив мяч, пытался что-то придумать, но ничего не получается пока. 
  • Описание гола
    24'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0! Яго!

    Буркинийцы открывают счёт. После атаки вторым темпом последовала подача Каборе справа на дальний угол вратарской, куда прибежал Яго, оторвавшись от опекуна, и в касание пробил под перекладину. Гол создали два крайних защитника "жеребцов". 
  • 22'
    Ещё одна неплохая атака хозяев. После навеса слева Онана головой бил в противоход в направлении верхнего угла, но чуть в створ не попал. Уэдраого действовал как-то странно в этом эпизоде, будто потеряв ворот. 
  • 22'
    Уэдраого остаётся на поле. Игра продолжилась. 
  • 20'
    Стоит напомнить, что Уэдраого - это второй вратарь буркинийцев. Первый номер, Коффи, получил травму в полуфинале с сенегальцами и выбыл из строя. 
  • Травма, повреждение
    19'
    Уэдраого сейчас на газоне. Неужели так сильно ему мячом попали в голову? Хотя удар был в упор ...
  • Опасный момент
    18'
    Ещё одна атака хозяев, которая закончилась ударом в створ. После навеса Уэдраого неудачно отбил мяч перед собой, и Жан Онана бил в упор, но просто попал в голову вратарю буркинийцев. 
  • 16'
    После навеса Мукуди боролся с Уаттара, и от кого-то из них мяч полетел в створ ворот, но Уэдраого был к этому готов. 
  • Фол, нарушение
    15'
    Теперь камерунцы получили право на штрафной с левого фланга с более дальней дистанции.
  • 14'
    Бассогог навесил, Уэдраого спокойно забрал мяч, но камерунцы не дали ему быстро вести его в игру. 
  • Фол, нарушение
    14'
    Камерунцы заработали штрафной на правом фланге недалеко от углового флажка. Может быть опасно сейчас. 
  • 11'
    Теперь Тапсоба решился на очень дальний удар. Формально получилось даже в створ, но Онана спокойно забрал мяч. 
  • 9'
    Первый удар в матче, но совсем не опасный. Буркинийцы проели атаку правым флангом, и после навеса Тапсоба с угла вратарской пытался пробить, но получилось несильно и совсем не точно. 
  • 8'
    Буркинийцы и сами пока не приближаются к владениям Онаны.
  • 6'
    Камерунцы пытаются что-то придумать на чужой половине поля, но пока даже к штрафной буркинийцы их не подпускают. 
  • Фол, нарушение
    5'
    Каборе нарушил правила чужой половине, что не позволило буркинийцам провести атаку. 
  • 4'
    На первых минутах ничего интересного не происходит. Пока довольно спокойная игра. 
  • 2'
    У буркинийцев же вышла практически основа, если не считать объективные потери. 
  • 2'
    Камерунцы сегодня выпустили почти второй состав. После поражения в полуфинале для хозяев турнира итоговое место, видимо, потеряло значение. 
  • Первый тайм начался
    Матч стартовал! 
  • До матча
  • Добрый вечер! Сегодня на Кубке Африки определится бронзовый призёр. Вместе с вами за матчем буду следить я, Роман Андреев. 
Прогнозы 141
Буркина-Фасо 18.4% (26)
X 13.5% (19)
Камерун 68.1% (96)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Буркина-Фасо
Ничья
Камерун
4.71
3.60
2.15
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Новости
Где смотреть матч Буркина-Фасо 1:0 Камерун онлайн


Прогнозы на матч Буркина-Фасо 1:0 Камерун

Исход игры
Буркина-Фасо
18.4% (26)
Ничья
13.5% (19)
Камерун
68.1% (96)
Тотал 2.5
Больше
52.89% (64)
Меньше
47.11% (57)
Обе команды забьют
Да
61.98% (75)
Нет
38.02% (46)
Популярный счёт
1:2 Камерун
36.2% (51)
0:1 Камерун
19.1% (27)
1:0 Буркина-Фасо
8.5% (12)
2:1 Буркина-Фасо
7.8% (11)
1:1 Ничья
7.8% (11)
0:2 Камерун
2.1% (3)
0:0 Ничья
2.1% (3)
2:3 Камерун
1.4% (2)
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Буркина-Фасо
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