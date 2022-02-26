Португалия: Примейра-лига 2021-2022
1:1
Конец матча
Стадион: Муниципальный стадион Ароки
0:1
44' ГолЯн
45' Желтая карточкаПаулинью Паулу
56' Желтая карточкаПачеку Фабиу
65' Вторая желтая карточкаПачеку Фабиу
67' Желтая карточкаКуасси Эбуэ
1:1
79' ГолBruno Marques
1:1
82' Не забитый пенальтиКамара Ибраима
86' Желтая карточкаBruno Marques
90' Желтая карточкаАрсенио
Ход матча
44'
0:1
45'
56'
65'
67'
67'
73'
79'
1:1
82'
1:1
86'
90'
90'
72
Бенто
Талес
13
Бассо
Жоау
44
Галович
Нино
6
Куарежма
18
Куасси
Эбуэ
10
Букия
Андре
27
Антони
28
Сантос
Пабло
35
Жефферсон
IV
18
Амадор
Педру
11
Ян
III
- Основной состав
- Вратарь
-
72 Бенто ТалесЗащитник
-
13 Бассо ЖоауЗащитник
-
44 Галович НиноЗащитник
-
6 КуарежмаЗащитник
- Полузащитник
-
18 Куасси ЭбуэПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Букия АндреНападающий
- Нападающий
-
27 АнтониНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Эшгаю ТьягуЗащитник
-
53 Абдулайе БаЗащитник
-
22 Руис АланПолузащитник
- Полузащитник
-
60 Соареш МаркуПолузащитник
-
14 Пите ЛуишПолузащитник
-
8 АрсениоПолузащитник
-
-
Главный тренер: Арманду Эвангелишта
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Сантос ПаблоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 ЖефферсонПолузащитник
-
18 Амадор ПедруПолузащитник
-
11 ЯнНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
1 КевинВратарь
- Защитник
-
23 FrimpongЗащитник
-
13 Матеус СилваПолузащитник
-
25 Ямбор НиколаПолузащитник
- Полузащитник
-
37 ГалегоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Са Пинту Рикарду
История личных встреч
Арока
Морейренсе
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
12 матчей
41.7%
8.3%
50%
5 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Арока
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Силва Андре III
|4
|0.17
|Букия Андре
|4
|0.17
|Даббаг Одай
|4
|0.17
|Бассо Жоау
|3 (2)
|0.13
|Арсенио
|2
|0.08
|Антони
|2
|0.08
|Леонарду Перейра
|1
|0.04
|Пите Луиш
|1
|0.04
|Куасси Эбуэ
|1
|0.04
|Bruno Marques
|1
|0.04
|Симау Давид
|0
|0
|Морейра Педру
|0
|0
|Бенто Талес
|0
|0
Морейренсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Луис Андре V
|6
|0.25
|Мартинс Рафаэл VI
|5 (1)
|0.21
|Ян III
|4 (2)
|0.17
|Витория Стивен
|2 (1)
|0.08
|Перес Фелипе
|1
|0.04
|Паулинью Паулу
|1
|0.04
|Валтерсон
|1
|0.04
|Сантос Пабло
|1
|0.04
|Ласерда Дерик
|1
|0.04
|Камара Ибраима III
|0
|0
|Амадор Педру
|0
|0
|Консейсау Родригу
|0
|0
Карточки
Арока
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куасси Эбуэ
|9
|0
|Силва Андре III
|4
|2
|Леонарду Перейра
|6
|0
|Даббаг Одай
|4
|1
|Морейра Педру
|5
|0
|Арсенио
|5
|0
|Абдулайе Ба
|4
|0
|Бассо Жоау
|4
|0
|Араужу Тьягу
|4
|0
|Куарежма
|4
|0
|Букия Андре
|3
|0
|Сантос Адилио
|3
|0
|Пите Луиш
|1
|1
|Кампи Гастон
|2
|0
|Бенто Талес
|2
|0
|Вальдеррама Евгени
|2
|0
|Виктор Брага
|0
|1
|Симау Давид
|1
|0
|Антони
|1
|0
|Галович Нино
|1
|0
|Кабальеро Мауро
|1
|0
|Эшгаю Тьягу
|1
|0
Морейренсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Витория Стивен
|9
|2
|Пачеку Фабиу
|8
|1
|Росич Лазар
|7
|0
|Камара Ибраима III
|6
|0
|Жорж Артур
|6
|0
|Паулинью Паулу
|5
|0
|Кевин
|4
|0
|Перес Фелипе
|3
|0
|Валтерсон
|3
|0
|Соареш Филипе
|3
|0
|Ласерда Дерик
|3
|0
|Консейсау Родригу
|1
|1
|Луис Андре V
|2
|0
|Ян III
|2
|0
|Конте Абду
|2
|0
|Мартинс Рафаэл VI
|2
|0
|Франко Гонсало
|2
|0
|Ямбор Никола
|1
|0
|Сантос Пабло
|1
|0
|Рамос Рубен
|1
|0
|Силва Матеус II
|1
|0
|Галего
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
6
3 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
17 Не забивали 18
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
1
17%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
1
17%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
3
27%
4
67%
76-90
Пропущено
24
23
13 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 10
6
25%
0
0%
1-15
5
21%
4
17%
16-30
2
8%
5
22%
31-45
4
17%
3
13%
46-60
3
13%
7
30%
61-75
4
17%
4
17%
76-90
Забито
13
15
8 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 5
15 Не забивали 15
3
23%
1
7%
1-15
1
8%
4
27%
16-30
4
31%
1
7%
31-45
1
8%
1
7%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
4
31%
5
33%
76-90
Пропущено
16
16
10 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
0
0%
1
6%
1-15
4
25%
3
19%
16-30
6
38%
4
25%
31-45
1
6%
1
6%
46-60
4
25%
2
13%
61-75
1
6%
5
31%
76-90
Забито
24
21
11 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 7
9 Не забивали 10
4
17%
1
5%
1-15
2
8%
5
24%
16-30
5
21%
1
5%
31-45
3
13%
2
10%
46-60
3
13%
3
14%
61-75
7
29%
29%
9
43%
76-90
Пропущено
40
39
23 В 1-м тайме 17
17 Во 2-м тайме 22
13 Пропускали первыми 15
19 Не пропускали 20
6
15%
1
3%
1-15
9
23%
7
18%
16-30
8
20%
9
23%
31-45
5
13%
4
10%
46-60
7
18%
9
23%
61-75
5
13%
9
23%
76-90
Результаты последних матчей
Арока
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Витория Гимарайнш - Арока 1:3 Арока - Маритиму 0:3 Арока - Порту 0:2 Фамаликан - Арока 0:0
Эшторил - Арока 1:2 Арока - Бенфика 0:2 Белененсеш - Арока 2:1 Арока - Брага 0:6 Портимоненсе - Арока 1:1 Арока - Визела 1:4 Санта-Клара - Арока 2:1 Арока - Боавишта 2:1 Жил Висенте - Арока 1:1 Арока - Тондела 2:0 Пасуш де Феррейра - Арока 0:0 Лека - Арока 1:1 Арока - Спортинг Л 1:2 Морейренсе - Арока 2:1 Арока - Витория Гимарайнш 2:2 Маритиму - Арока 2:2
Морейренсе
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Морейренсе - Порту 0:1 Фамаликан - Морейренсе 5:0 Морейренсе - Белененсеш 4:1 Брага - Морейренсе 2:0
Морейренсе - Санта-Клара 0:2 Бенфика - Морейренсе 1:1 Визела - Морейренсе 0:1 Тондела - Морейренсе 2:1 Морейренсе - Эшторил 1:0 Мафра - Морейренсе 3:1 Боавишта - Морейренсе 1:0 Морейренсе - Портимоненсе 0:1 Морейренсе - Жил Висенте 2:2 Морейренсе - Витория Гимарайнш 3:2 Витория Гимарайнш - Морейренсе 2:1 Морейренсе - Пасуш де Феррейра 1:1 Спортинг Л - Морейренсе 1:0 Oriental Dragon - Морейренсе 2:3 Маритиму - Морейренсе 0:0 Морейренсе - Арока 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|23
|20
|3
|0
|58 - 16
|63
|2.
|Спортинг Л
|Заявка
|24
|18
|4
|2
|47 - 16
|58
|3.
|Бенфика
|Заявка
|23
|16
|3
|4
|60 - 22
|51
|4.
|Брага
|Заявка
|23
|13
|5
|5
|40 - 23
|44
|5.
|Жил Висенте
|Заявка
|23
|11
|7
|5
|35 - 24
|40
|6.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|23
|8
|6
|9
|33 - 30
|30
|7.
|Эшторил
|Заявка
|23
|7
|9
|7
|26 - 27
|30
|8.
|Маритиму
|Заявка
|24
|7
|8
|9
|29 - 32
|29
|9.
|Портимоненсе
|Заявка
|23
|7
|7
|9
|23 - 25
|28
|10.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|24
|6
|9
|9
|20 - 27
|27
|11.
|Фамаликан
|Заявка
|24
|6
|8
|10
|31 - 38
|26
|12.
|Санта-Клара
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|27 - 42
|25
|13.
|Визела
|Заявка
|23
|5
|8
|10
|25 - 39
|23
|14.
|Арока
|Заявка
|24
|5
|7
|12
|23 - 43
|22
|15.
|Боавишта
|Заявка
|23
|3
|13
|7
|27 - 36
|22
|16.
|Тондела
|Заявка
|24
|6
|2
|16
|30 - 47
|20
|17.
|Морейренсе
|Заявка
|24
|4
|8
|12
|23 - 39
|20
|18.
|Белененсеш
|Заявка
|24
|3
|6
|15
|14 - 45
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Л
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|22 - 5
|31
|2.
|Порту
|Заявка
|11
|10
|1
|0
|29 - 8
|31
|3.
|Брага
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|22 - 10
|24
|4.
|Бенфика
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|27 - 12
|22
|5.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|21 - 14
|20
|6.
|Санта-Клара
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|15 - 20
|19
|7.
|Жил Висенте
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|19 - 15
|18
|8.
|Боавишта
|Заявка
|12
|3
|8
|1
|17 - 14
|17
|9.
|Маритиму
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|14 - 11
|15
|10.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|12 - 14
|14
|11.
|Фамаликан
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|13 - 14
|14
|12.
|Визела
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|11 - 16
|13
|13.
|Тондела
|Заявка
|12
|4
|0
|8
|17 - 24
|12
|14.
|Морейренсе
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|15 - 16
|12
|15.
|Эшторил
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|13 - 14
|12
|16.
|Белененсеш
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|10 - 26
|11
|17.
|Арока
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|11 - 26
|11
|18.
|Портимоненсе
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 15
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|29 - 8
|32
|2.
|Бенфика
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|33 - 10
|29
|3.
|Спортинг Л
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|25 - 11
|27
|4.
|Жил Висенте
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|16 - 9
|22
|5.
|Брага
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|18 - 13
|20
|6.
|Эшторил
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|13 - 13
|18
|7.
|Портимоненсе
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|14 - 10
|18
|8.
|Маритиму
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 21
|14
|9.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|8 - 13
|13
|10.
|Фамаликан
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|18 - 24
|12
|11.
|Арока
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|12 - 17
|11
|12.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|12 - 16
|10
|13.
|Визела
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|14 - 23
|10
|14.
|Тондела
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|13 - 23
|8
|15.
|Морейренсе
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|8 - 23
|8
|16.
|Санта-Клара
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|12 - 22
|6
|17.
|Боавишта
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|10 - 22
|5
|18.
|Белененсеш
|Заявка
|12
|0
|4
|8
|4 - 19
|4
Прогнозы на матч Арока 1:1 Морейренсе
Исход игры
Арока
59.7% (71)
Ничья
32.8% (39)
Морейренсе
7.6% (9)
Тотал 2.5
Больше
25.42% (30)
Меньше
74.58% (88)
Обе команды забьют
Да
50.85% (60)
Нет
49.15% (58)
Популярный счёт
1:0 Арока
39.5% (47)
1:1 Ничья
25.2% (30)
2:1 Арока
16.8% (20)
0:0 Ничья
4.2% (5)
0:1 Морейренсе
3.4% (4)
1:2 Морейренсе
3.4% (4)
2:2 Ничья
3.4% (4)
2:0 Арока
1.7% (2)
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