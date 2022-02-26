  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2021-2022

Португалия: Примейра-лига 2021-2022

2021-2022
Арока
1:1
Конец матча

Стадион:
Морейренсе
0'
0:1
44' Гол
Ян
45' Желтая карточка
Паулинью Паулу
56' Желтая карточка
Пачеку Фабиу
65' Вторая желтая карточка
Пачеку Фабиу
67' Желтая карточка
Куасси Эбуэ
1:1
79' Гол
Bruno Marques
1:1
82' Не забитый пенальти
Камара Ибраима
86' Желтая карточка
Bruno Marques
90' Желтая карточка
Арсенио
90'+6
1
Виктор
Брага
72
Бенто
Талес
13
Бассо
Жоау
44
Галович
Нино
6
Куарежма
5
Симау
Давид
18
Куасси
Эбуэ
20
Морейра
Педру
10
Букия
Андре
7
Силва
Андре
III
27
Антони
14
Пасинато
Матеус
4
Жорж
Артур
3
Росич
Лазар
28
Сантос
Пабло
77
Паулинью
Паулу
8
Камара
Ибраима
III
35
Жефферсон
IV
18
Амадор
Педру
11
Ян
III
9
Луис
Андре
V
99
Мартинс
Рафаэл
VI
Арока
4-3-3
Морейренсе
3-4-3

История личных встреч

Арока
Морейренсе

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

12 матчей

41.7%
8.3%
50%
5 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:4
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
КЛ
2:0
ГЛ
0:2
ГЛ
3:1
ГЛ
3:2
ГЛ
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Арока
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силва Андре III 4 0.17
Букия Андре 4 0.17
Даббаг Одай 4 0.17
Бассо Жоау 3 (2) 0.13
Арсенио 2 0.08
Антони 2 0.08
Леонарду Перейра 1 0.04
Пите Луиш 1 0.04
Куасси Эбуэ 1 0.04
Bruno Marques 1 0.04
Симау Давид 0 0
Морейра Педру 0 0
Бенто Талес 0 0
Морейренсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Луис Андре V 6 0.25
Мартинс Рафаэл VI 5 (1) 0.21
Ян III 4 (2) 0.17
Витория Стивен 2 (1) 0.08
Перес Фелипе 1 0.04
Паулинью Паулу 1 0.04
Валтерсон 1 0.04
Сантос Пабло 1 0.04
Ласерда Дерик 1 0.04
Камара Ибраима III 0 0
Амадор Педру 0 0
Консейсау Родригу 0 0

Карточки

Арока
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куасси Эбуэ 9 0
Силва Андре III 4 2
Леонарду Перейра 6 0
Даббаг Одай 4 1
Морейра Педру 5 0
Арсенио 5 0
Абдулайе Ба 4 0
Бассо Жоау 4 0
Араужу Тьягу 4 0
Куарежма 4 0
Букия Андре 3 0
Сантос Адилио 3 0
Пите Луиш 1 1
Кампи Гастон 2 0
Бенто Талес 2 0
Вальдеррама Евгени 2 0
Виктор Брага 0 1
Симау Давид 1 0
Антони 1 0
Галович Нино 1 0
Кабальеро Мауро 1 0
Эшгаю Тьягу 1 0
Морейренсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Витория Стивен 9 2
Пачеку Фабиу 8 1
Росич Лазар 7 0
Камара Ибраима III 6 0
Жорж Артур 6 0
Паулинью Паулу 5 0
Кевин 4 0
Перес Фелипе 3 0
Валтерсон 3 0
Соареш Филипе 3 0
Ласерда Дерик 3 0
Консейсау Родригу 1 1
Луис Андре V 2 0
Ян III 2 0
Конте Абду 2 0
Мартинс Рафаэл VI 2 0
Франко Гонсало 2 0
Ямбор Никола 1 0
Сантос Пабло 1 0
Рамос Рубен 1 0
Силва Матеус II 1 0
Галего 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
6
3 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
17 Не забивали 18
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
1
17%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
1
17%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
3
27%
4
67%
76-90

Пропущено

24
23
13 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 10
6
25%
0
0%
1-15
5
21%
4
17%
16-30
2
8%
5
22%
31-45
4
17%
3
13%
46-60
3
13%
7
30%
61-75
4
17%
4
17%
76-90

Забито

13
15
8 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 5
15 Не забивали 15
3
23%
1
7%
1-15
1
8%
4
27%
16-30
4
31%
1
7%
31-45
1
8%
1
7%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
4
31%
5
33%
76-90

Пропущено

16
16
10 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
0
0%
1
6%
1-15
4
25%
3
19%
16-30
6
38%
4
25%
31-45
1
6%
1
6%
46-60
4
25%
2
13%
61-75
1
6%
5
31%
76-90

Забито

24
21
11 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 7
9 Не забивали 10
4
17%
1
5%
1-15
2
8%
5
24%
16-30
5
21%
1
5%
31-45
3
13%
2
10%
46-60
3
13%
3
14%
61-75
7
29%
29%
9
43%
76-90

Пропущено

40
39
23 В 1-м тайме 17
17 Во 2-м тайме 22
13 Пропускали первыми 15
19 Не пропускали 20
6
15%
1
3%
1-15
9
23%
7
18%
16-30
8
20%
9
23%
31-45
5
13%
4
10%
46-60
7
18%
9
23%
61-75
5
13%
9
23%
76-90

Результаты последних матчей

Арока
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Витория Гимарайнш - Арока 1:3 Арока - Маритиму 0:3 Арока - Порту 0:2 Фамаликан - Арока 0:0
Эшторил - Арока 1:2 Арока - Бенфика 0:2 Белененсеш - Арока 2:1 Арока - Брага 0:6 Портимоненсе - Арока 1:1 Арока - Визела 1:4 Санта-Клара - Арока 2:1 Арока - Боавишта 2:1 Жил Висенте - Арока 1:1 Арока - Тондела 2:0 Пасуш де Феррейра - Арока 0:0 Лека - Арока 1:1 Арока - Спортинг Л 1:2 Морейренсе - Арока 2:1 Арока - Витория Гимарайнш 2:2 Маритиму - Арока 2:2
Морейренсе
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Морейренсе - Порту 0:1 Фамаликан - Морейренсе 5:0 Морейренсе - Белененсеш 4:1 Брага - Морейренсе 2:0
Морейренсе - Санта-Клара 0:2 Бенфика - Морейренсе 1:1 Визела - Морейренсе 0:1 Тондела - Морейренсе 2:1 Морейренсе - Эшторил 1:0 Мафра - Морейренсе 3:1 Боавишта - Морейренсе 1:0 Морейренсе - Портимоненсе 0:1 Морейренсе - Жил Висенте 2:2 Морейренсе - Витория Гимарайнш 3:2 Витория Гимарайнш - Морейренсе 2:1 Морейренсе - Пасуш де Феррейра 1:1 Спортинг Л - Морейренсе 1:0 Oriental Dragon - Морейренсе 2:3 Маритиму - Морейренсе 0:0 Морейренсе - Арока 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту Заявка 23 20 3 0 58 - 16 63
2. Спортинг Л Заявка 24 18 4 2 47 - 16 58
3. Бенфика Заявка 23 16 3 4 60 - 22 51
4. Брага Заявка 23 13 5 5 40 - 23 44
5. Жил Висенте Заявка 23 11 7 5 35 - 24 40
6. Витория Гимарайнш Заявка 23 8 6 9 33 - 30 30
7. Эшторил Заявка 23 7 9 7 26 - 27 30
8. Маритиму Заявка 24 7 8 9 29 - 32 29
9. Портимоненсе Заявка 23 7 7 9 23 - 25 28
10. Пасуш де Феррейра Заявка 24 6 9 9 20 - 27 27
11. Фамаликан Заявка 24 6 8 10 31 - 38 26
12. Санта-Клара Заявка 23 6 7 10 27 - 42 25
13. Визела Заявка 23 5 8 10 25 - 39 23
14. Арока Заявка 24 5 7 12 23 - 43 22
15. Боавишта Заявка 23 3 13 7 27 - 36 22
16. Тондела Заявка 24 6 2 16 30 - 47 20
17. Морейренсе Заявка 24 4 8 12 23 - 39 20
18. Белененсеш Заявка 24 3 6 15 14 - 45 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Л Заявка 12 10 1 1 22 - 5 31
2. Порту Заявка 11 10 1 0 29 - 8 31
3. Брага Заявка 12 7 3 2 22 - 10 24
4. Бенфика Заявка 11 7 1 3 27 - 12 22
5. Витория Гимарайнш Заявка 11 6 2 3 21 - 14 20
6. Санта-Клара Заявка 12 5 4 3 15 - 20 19
7. Жил Висенте Заявка 12 5 3 4 19 - 15 18
8. Боавишта Заявка 12 3 8 1 17 - 14 17
9. Маритиму Заявка 12 3 6 3 14 - 11 15
10. Пасуш де Феррейра Заявка 12 3 5 4 12 - 14 14
11. Фамаликан Заявка 12 3 5 4 13 - 14 14
12. Визела Заявка 12 3 4 5 11 - 16 13
13. Тондела Заявка 12 4 0 8 17 - 24 12
14. Морейренсе Заявка 11 3 3 5 15 - 16 12
15. Эшторил Заявка 11 2 6 3 13 - 14 12
16. Белененсеш Заявка 12 3 2 7 10 - 26 11
17. Арока Заявка 12 3 2 7 11 - 26 11
18. Портимоненсе Заявка 12 2 4 6 9 - 15 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту Заявка 12 10 2 0 29 - 8 32
2. Бенфика Заявка 12 9 2 1 33 - 10 29
3. Спортинг Л Заявка 12 8 3 1 25 - 11 27
4. Жил Висенте Заявка 11 6 4 1 16 - 9 22
5. Брага Заявка 11 6 2 3 18 - 13 20
6. Эшторил Заявка 12 5 3 4 13 - 13 18
7. Портимоненсе Заявка 11 5 3 3 14 - 10 18
8. Маритиму Заявка 12 4 2 6 15 - 21 14
9. Пасуш де Феррейра Заявка 12 3 4 5 8 - 13 13
10. Фамаликан Заявка 12 3 3 6 18 - 24 12
11. Арока Заявка 12 2 5 5 12 - 17 11
12. Витория Гимарайнш Заявка 12 2 4 6 12 - 16 10
13. Визела Заявка 11 2 4 5 14 - 23 10
14. Тондела Заявка 12 2 2 8 13 - 23 8
15. Морейренсе Заявка 13 1 5 7 8 - 23 8
16. Санта-Клара Заявка 11 1 3 7 12 - 22 6
17. Боавишта Заявка 11 0 5 6 10 - 22 5
18. Белененсеш Заявка 12 0 4 8 4 - 19 4
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    48'
    Паулинью Паулу получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Ян III бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 119
Арока 59.7% (71)
X 32.8% (39)
Морейренсе 7.6% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Арока 1:1 Морейренсе онлайн


Прогнозы на матч Арока 1:1 Морейренсе

Исход игры
Арока
59.7% (71)
Ничья
32.8% (39)
Морейренсе
7.6% (9)
Тотал 2.5
Больше
25.42% (30)
Меньше
74.58% (88)
Обе команды забьют
Да
50.85% (60)
Нет
49.15% (58)
Популярный счёт
1:0 Арока
39.5% (47)
1:1 Ничья
25.2% (30)
2:1 Арока
16.8% (20)
0:0 Ничья
4.2% (5)
0:1 Морейренсе
3.4% (4)
1:2 Морейренсе
3.4% (4)
2:2 Ничья
3.4% (4)
2:0 Арока
1.7% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет для тебя!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 