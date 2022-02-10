В атаку дасткой команды вышел Абубакар вместо Йоргенсена, так что нашим защитникам будет намного сложнее.

Прорвался по флангу Анкерсен и прострелил в центр на Абубакара, который оторвался от опеки и пробил по воротам, но мяч полетел рядом с дальней штангой.

С дальней дистанции теперь уже пробивал Лерагер, но наш голкипер в очередной раз спас команду в прыжке.

На этом все. Прозвучал свисток арбитра, перерыв!

43' Снова пробивал по воротам Вавро после навеса с углового, но мяч полетел крайне неточно.

42' Прорвался в контратаку Биэл и покатил поперек на Руни, который пробил в касание, но мяч от спины защитника полетел на угловой.

41' Забрасывал в штрафную Бовинг на ход Йоргенсену, но вышел голкипер из ворот и перехватил мяч.

39' Замена вынужденная вновь у датской команды. Вместо травмированного Дикса вышел Анкерсен.

38' Пауза вновь в матче. Получил повреждение Дикс и не может самостоятельно встать на ноги.

36' Успокоилась немного игра после забитого гола, команды ведут борьбу в центре поля, без остроты у ворот.

35' После подачи с угла поля головой пробивал по воротам Вавро, но крайне неточно.

34' С дальней дистанции пробивал мощно под перекладину Биэл, но мяч на угловой в падении перевел голкипер.

32' Г-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Прорвался по флангу, сместился в центр и пробил от линии чужой штрафной точно в дальний верхний угол, без шансов для голкипера. Красотища!

31' Катает мяч "Зенит" на чужой половине поля в последние минуты, но пройти оборону пока не удается.

29' Прорвался по флангу на скорости Дикс и подал в центр штрафной, где пробил головой Йоргенсен, но мяч покатился рядом со штангой.

28' Довольно крепкий соперника попался "Зениту" в этом поединке, хорошая тренировка перед играми еврокубков.

27' Прорвался к штрафной соперника Руни по центру и отдал пас вперед на партнера, но мяч перехватили защитники.

26' Затяжная атака петербуржцев завершилась забросом в штрафную, но Грабара на выходе забрал мяч в руки.

25' Пробивал по воротам Биэл с линии чужой штрафной, но снова нашей команде повезло.

24' Забросил в штрафную соперника Дикс под удар Йоргенсену, но тот головой не дотянулся до мяча.

23' Просили россияне пенальти после падения форварда в чужой штрафной в борьбе с Бойлесеном. Судья проигнорировал эпизод.

22' Теперь уже с дальней дистанции последовал удар в исполнении игроков петербуржской команды, но немного выше.

20' Убежал по флангу и прострелил в центр штрафной, но здесь в падении не дотянулся до мяча партнер.

19' Хорошую контратаку построили игроки "Зенита" по правому флангу, но на прострел в штрафную так никто и не откликнулся.

18' Снова инициатива перешла к датской команде, контролирует она мяч в центре поля.

16' Замена вынужденная в составе "Копенгагена". Вместо Давида Хочолавы на поле вышел Николай Бойлисен.

15' Теперь уже травму получил Хочолава, потребуется замена игроку датской команды.

14' Опасный момент был у ворот петербуржцев. Йоргенсен прорвался по флангу и прострелил в штрафную. где пробил в касание Бовинг, но мяч полетел мимо ворот.

13' Последовал дальний удар по воротам в исполнении Стаге, но мяч свалился с ноги и полетел крайне неточно.

11' Несколько подач подряд в штрафную исполняли игроки "Зенита", но пока весь верх снимает Хочолава.

10' Слабо начали петербуржцы поединок, полностью отдав инициативу сопернику.

9' Перед чужой штрафной грамотно подставился Йоргенсен и заработал для своей команды опасный стандарт.

8' Кружат последние минуты у штрафной петербуржцев игроки "Копенгагена", но пока держат оборону россияне.

7' Прорвался по правому флангу Руни и пробил с дальней дистанции, но мяч застрял в гуще защитников.

6' Долгое время не могут поставить на ноги нашего центрального защитника медики, затянулась остановка.

4' Пауза в матче. Оказался на газоне футболист "Зенита". потребуется ему помощь медиков.

3' Теперь уже мяч перешел под контроль датской команды, которая не спеша начинает свою атаку.

2' Россияне первые пошли в атаку и завершили все ударом в створ ворот, но без особых проблем для голкипера.