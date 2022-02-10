Кубок Атлантики 2022
0:1
Второй тайм: 63'
Ход матча
33'
0:1
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Биэл ПепПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Вратарь
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Мукайру ПолПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Торуп Йесс
-
Главный тренер: Семак Сергей
История личных встреч
Копенгаген
Зенит
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
4 матча
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Копенгаген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карамоко Мамуду
|1
|0.5
|Биэл Пеп
|1 (1)
|0.5
Зенит
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алип Нуралы
|1
|0.5
Карточки
Голы по времени матча
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Копенгаген
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Хальмстад - Копенгаген 1:2 Копенгаген - Флора Таллин 3:0 Копенгаген - Хельсингёр 3:2 Копенгаген - Видовре 3:1
Копенгаген - Слован Братислава 2:0 Ольборг - Копенгаген 1:3 Линкольн - Копенгаген 0:4 Копенгаген - Орхус 1:1 Силькеборг - Копенгаген 0:0 ПАОК - Копенгаген 1:2 Копенгаген - Вайле 3:0 Брондбю - Копенгаген 2:1 Копенгаген - ПАОК 1:2 Сённерйюск - Копенгаген 1:1 Копенгаген - Виборг 1:1 Копенгаген - Линкольн 3:1 Нордшелланн - Копенгаген 1:5 Нюкёбинг - Копенгаген 3:0 Копенгаген - Митьюлланд 0:1 Слован Братислава - Копенгаген 1:3
Зенит
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Зенит - Митьюлланд 1:0 Зенит - Жилина 5:0 Зенит - Ботев Пловдив 2:2 Зенит - Эмирейтс 3:0
Динамо Москва - Зенит 1:1 Зенит - Челси 3:3 Зенит - Ростов 2:2 ЦСКА Москва - Зенит 0:2 Мальмё - Зенит 1:1 Зенит - Нижний Новгород 5:1 Урал - Зенит 0:0 Ювентус - Зенит 4:2 Зенит - Динамо Москва 4:1 Зенит - Спартак Москва 7:1 Зенит - Ювентус 0:1 Арсенал Тула - Зенит 2:1 Зенит - Сочи 1:2 Зенит - Мальмё 4:0 Зенит - Крылья Советов 2:1 Рубин - Зенит 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|1:0
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|2.
|Брейдаблик
|2
|2
|0
|0
|5 - 4
|6
|3.
|Брентфорд Б
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|4.
|Брондбю
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|5.
|Копенгаген
|0:1
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|6.
|Хальмстад
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|7.
|АИК
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Митьюлланд
|2
|0
|0
|2
|3 - 4
|0
|9.
|Волеренга
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брондбю
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Брейдаблик
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Брентфорд Б
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Зенит
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|АИК
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Митьюлланд
|1
|0
|0
|1
|3 - 3
|0
|7.
|Волеренга
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|8.
|Копенгаген
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|9.
|Хальмстад
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Зенит
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Копенгаген
|0:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Брейдаблик
|1
|1
|0
|0
|3 - 3
|3
|5.
|АИК
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Волеренга
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|7.
|Митьюлланд
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|8.
|Брентфорд Б
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|9.
|Брондбю
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Прогнозы на матч Копенгаген 0:1 Зенит
Исход игры
Копенгаген
12.1% (17)
Ничья
28.4% (40)
Зенит
59.6% (84)
Тотал 2.5
Больше
60.94% (78)
Меньше
39.06% (50)
Обе команды забьют
Да
84.38% (108)
Нет
15.63% (20)
Популярный счёт
1:2 Зенит
36.9% (52)
1:1 Ничья
22% (31)
0:1 Зенит
8.5% (12)
2:1 Копенгаген
7.1% (10)
1:3 Зенит
5.7% (8)
2:2 Ничья
4.3% (6)
1:0 Копенгаген
2.1% (3)
0:2 Зенит
2.1% (3)
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