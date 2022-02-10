Олимпиада 2022
Медали Новости Трансляции Бесплатная ставка 1000 рублей
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Кубок Атлантики 2022

Кубок Атлантики 2022

2022
Копенгаген
0:1
Второй тайм: 63'
Зенит
0'
0:1
33' Гол
 63'

Ход матча

33'
0:1
Прогнозы 141
Копенгаген 12.1% (17)
X 28.4% (40)
Зенит 59.6% (84)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Копенгаген
Ничья
Зенит
3.44
3.75
2.20
Все Коэффициенты
Новости
Копенгаген
Зенит
  •   Главный тренер: Семак Сергей

История личных встреч

Копенгаген
Зенит

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

4 матча

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

История матчей

ЛЕ
1:0
ЛЕ
1:1
ТМК
5:0
ТМС
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Копенгаген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карамоко Мамуду 1 0.5
Биэл Пеп 1 (1) 0.5
Зенит
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алип Нуралы 1 0.5

Карточки

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Копенгаген
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Хальмстад - Копенгаген 1:2 Копенгаген - Флора Таллин 3:0 Копенгаген - Хельсингёр 3:2 Копенгаген - Видовре 3:1
Копенгаген - Слован Братислава 2:0 Ольборг - Копенгаген 1:3 Линкольн - Копенгаген 0:4 Копенгаген - Орхус 1:1 Силькеборг - Копенгаген 0:0 ПАОК - Копенгаген 1:2 Копенгаген - Вайле 3:0 Брондбю - Копенгаген 2:1 Копенгаген - ПАОК 1:2 Сённерйюск - Копенгаген 1:1 Копенгаген - Виборг 1:1 Копенгаген - Линкольн 3:1 Нордшелланн - Копенгаген 1:5 Нюкёбинг - Копенгаген 3:0 Копенгаген - Митьюлланд 0:1 Слован Братислава - Копенгаген 1:3
Зенит
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Зенит - Митьюлланд 1:0 Зенит - Жилина 5:0 Зенит - Ботев Пловдив 2:2 Зенит - Эмирейтс 3:0
Динамо Москва - Зенит 1:1 Зенит - Челси 3:3 Зенит - Ростов 2:2 ЦСКА Москва - Зенит 0:2 Мальмё - Зенит 1:1 Зенит - Нижний Новгород 5:1 Урал - Зенит 0:0 Ювентус - Зенит 4:2 Зенит - Динамо Москва 4:1 Зенит - Спартак Москва 7:1 Зенит - Ювентус 0:1 Арсенал Тула - Зенит 2:1 Зенит - Сочи 1:2 Зенит - Мальмё 4:0 Зенит - Крылья Советов 2:1 Рубин - Зенит 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит 1:0 2 2 0 0 2 - 0 6
2. Брейдаблик 2 2 0 0 5 - 4 6
3. Брентфорд Б 2 1 0 1 2 - 2 3
4. Брондбю 2 1 0 1 2 - 2 3
5. Копенгаген 0:1 2 1 0 1 2 - 2 3
6. Хальмстад 2 1 0 1 3 - 3 3
7. АИК 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Митьюлланд 2 0 0 2 3 - 4 0
9. Волеренга 2 0 0 2 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брондбю 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Брейдаблик 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Брентфорд Б 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Зенит 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5. АИК 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Митьюлланд 1 0 0 1 3 - 3 0
7. Волеренга 1 0 0 1 1 - 2 0
8. Копенгаген 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
9. Хальмстад 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Зенит 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Копенгаген 0:1 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Брейдаблик 1 1 0 0 3 - 3 3
5. АИК 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Волеренга 1 0 0 1 1 - 2 0
7. Митьюлланд 1 0 0 1 0 - 1 0
8. Брентфорд Б 1 0 0 1 1 - 2 0
9. Брондбю 1 0 0 1 0 - 1 0
  • Второй тайм
  • 49'
    С дальней дистанции теперь уже пробивал Лерагер, но наш голкипер в очередной раз спас команду в прыжке.
  • 48'
    Прорвался по флангу Анкерсен и прострелил в центр на Абубакара, который оторвался от опеки и пробил по воротам, но мяч полетел рядом с дальней штангой.
  • Замена
    47'
    В атаку дасткой команды вышел Абубакар вместо Йоргенсена, так что нашим защитникам будет намного сложнее.
  • Второй тайм начался
    46'
    Стартовала вторая половина поединка!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    На этом все. Прозвучал свисток арбитра, перерыв!
  • 43'
    Снова пробивал по воротам Вавро после навеса с углового, но мяч полетел крайне неточно.
  • Угловой
    42'
    Прорвался в контратаку Биэл и покатил поперек на Руни, который пробил в касание, но мяч от спины защитника полетел на угловой.
  • 41'
    Забрасывал в штрафную Бовинг на ход Йоргенсену, но вышел голкипер из ворот и перехватил мяч.
  • Замена
    39'
    Замена вынужденная вновь у датской команды. Вместо травмированного Дикса вышел Анкерсен.
  • 38'
    Пауза вновь в матче. Получил повреждение Дикс и не может самостоятельно встать на ноги.
  • 36'
    Успокоилась немного игра после забитого гола, команды ведут борьбу в центре поля, без остроты у ворот.
  • 35'
    После подачи с угла поля головой пробивал по воротам Вавро, но крайне неточно.
  • Опасный момент
    34'
    С дальней дистанции пробивал мощно под перекладину Биэл, но мяч на угловой в падении перевел голкипер.
  • Описание гола
    32'
    Г-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Прорвался по флангу, сместился в центр и пробил от линии чужой штрафной точно в дальний верхний угол, без шансов для голкипера. Красотища!
  • 31'
    Катает мяч "Зенит" на чужой половине поля в последние минуты, но пройти оборону пока не удается.
  • 29'
    Прорвался по флангу на скорости Дикс и подал в центр штрафной, где пробил головой Йоргенсен, но мяч покатился рядом со штангой.
  • 28'
    Довольно крепкий соперника попался "Зениту" в этом поединке, хорошая тренировка перед играми еврокубков.
  • 27'
    Прорвался к штрафной соперника Руни по центру и отдал пас вперед на партнера, но мяч перехватили защитники.
  • 26'
    Затяжная атака петербуржцев завершилась забросом в штрафную, но Грабара на выходе забрал мяч в руки.
  • 25'
    Пробивал по воротам Биэл с линии чужой штрафной, но снова нашей команде повезло.
  • 24'
    Забросил в штрафную соперника Дикс под удар Йоргенсену, но тот головой не дотянулся до мяча.
  • 23'
    Просили россияне пенальти после падения форварда в чужой штрафной в борьбе с Бойлесеном. Судья проигнорировал эпизод.
  • 22'
    Теперь уже с дальней дистанции последовал удар в исполнении игроков петербуржской команды, но немного выше.
  • 20'
    Убежал по флангу  и прострелил в центр штрафной, но здесь в падении не дотянулся до мяча партнер.
  • 19'
    Хорошую контратаку построили игроки "Зенита" по правому флангу, но на прострел в штрафную так никто и не откликнулся.
  • 18'
    Снова инициатива перешла к датской команде, контролирует она мяч в центре поля.
  • Замена
    16'
    Замена вынужденная в составе "Копенгагена". Вместо Давида Хочолавы на поле вышел Николай Бойлисен.
  • 15'
    Теперь уже травму получил Хочолава, потребуется замена игроку датской команды.
  • 14'
    Опасный момент был у ворот петербуржцев. Йоргенсен прорвался по флангу и прострелил в штрафную. где пробил в касание Бовинг, но мяч полетел мимо ворот.
  • 13'
    Последовал дальний удар по воротам в исполнении Стаге, но мяч свалился с ноги и полетел крайне неточно.
  • 11'
    Несколько подач подряд в штрафную исполняли игроки "Зенита", но пока весь верх снимает Хочолава.
  • 10'
    Слабо начали петербуржцы поединок, полностью отдав инициативу сопернику.
  • 9'
    Перед чужой штрафной грамотно подставился Йоргенсен и заработал для своей команды опасный стандарт.
  • 8'
    Кружат последние минуты у штрафной петербуржцев игроки "Копенгагена", но пока держат оборону россияне.
  • 7'
    Прорвался по правому флангу Руни и пробил с дальней дистанции, но мяч застрял в гуще защитников.
  • 6'
    Долгое время не могут поставить на ноги нашего центрального защитника медики, затянулась остановка.
  • 4'
    Пауза в матче. Оказался на газоне футболист "Зенита". потребуется ему помощь медиков.
  • 3'
    Теперь уже мяч перешел под контроль датской команды, которая не спеша начинает свою атаку.
  • 2'
    Россияне первые пошли в атаку и завершили все ударом в створ ворот, но без особых проблем для голкипера.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался!
  • До матча
  • Добрый вечер уважаемые болельщики. приглашаю Вас на товарищеский матч в рамках Кубка Атлантики 2022, "Зенит" встретиться с "Копенгагеном". Комментировать игру для вас будет Федосов Дмитрий!
Прогнозы 141
Копенгаген 12.1% (17)
X 28.4% (40)
Зенит 59.6% (84)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Копенгаген
Ничья
Зенит
3.44
3.75
2.20
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Копенгаген 0:1 Зенит онлайн


Прогнозы на матч Копенгаген 0:1 Зенит

Исход игры
Копенгаген
12.1% (17)
Ничья
28.4% (40)
Зенит
59.6% (84)
Тотал 2.5
Больше
60.94% (78)
Меньше
39.06% (50)
Обе команды забьют
Да
84.38% (108)
Нет
15.63% (20)
Популярный счёт
1:2 Зенит
36.9% (52)
1:1 Ничья
22% (31)
0:1 Зенит
8.5% (12)
2:1 Копенгаген
7.1% (10)
1:3 Зенит
5.7% (8)
2:2 Ничья
4.3% (6)
1:0 Копенгаген
2.1% (3)
0:2 Зенит
2.1% (3)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Копенгаген
Зенит

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет для тебя!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 