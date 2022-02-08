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Кубок Атлантики 2022

2022
Копенгаген
 
Позже
Зенит
Прогнозы 57
Копенгаген 15.8% (9)
X 31.6% (18)
Зенит 52.6% (30)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Копенгаген
Ничья
Зенит
2.90
3.40
2.44
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Копенгаген
Зенит

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

4 матча

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

История матчей

ЛЕ
1:0
ЛЕ
1:1
ТМК
5:0
ТМС
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Копенгаген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карамоко Мамуду 1 1
Биэл Пеп 1 (1) 1
Зенит
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алип Нуралы 1 1

Карточки

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Копенгаген
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Хальмстад - Копенгаген 1:2 Копенгаген - Флора Таллин 3:0 Копенгаген - Хельсингёр 3:2 Копенгаген - Видовре 3:1
Копенгаген - Слован Братислава 2:0 Ольборг - Копенгаген 1:3 Линкольн - Копенгаген 0:4 Копенгаген - Орхус 1:1 Силькеборг - Копенгаген 0:0 ПАОК - Копенгаген 1:2 Копенгаген - Вайле 3:0 Брондбю - Копенгаген 2:1 Копенгаген - ПАОК 1:2 Сённерйюск - Копенгаген 1:1 Копенгаген - Виборг 1:1 Копенгаген - Линкольн 3:1 Нордшелланн - Копенгаген 1:5 Нюкёбинг - Копенгаген 3:0 Копенгаген - Митьюлланд 0:1 Слован Братислава - Копенгаген 1:3
Зенит
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Зенит - Митьюлланд 1:0 Зенит - Жилина 5:0 Зенит - Ботев Пловдив 2:2 Зенит - Эмирейтс 3:0
Динамо Москва - Зенит 1:1 Зенит - Челси 3:3 Зенит - Ростов 2:2 ЦСКА Москва - Зенит 0:2 Мальмё - Зенит 1:1 Зенит - Нижний Новгород 5:1 Урал - Зенит 0:0 Ювентус - Зенит 4:2 Зенит - Динамо Москва 4:1 Зенит - Спартак Москва 7:1 Зенит - Ювентус 0:1 Арсенал Тула - Зенит 2:1 Зенит - Сочи 1:2 Зенит - Мальмё 4:0 Зенит - Крылья Советов 2:1 Рубин - Зенит 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брейдаблик 2 2 0 0 5 - 4 6
2. Зенит 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Брондбю 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Копенгаген 1 1 0 0 2 - 1 3
5. АИК 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Брентфорд Б 1 0 0 1 1 - 2 0
7. Хальмстад 1 0 0 1 1 - 2 0
8. Волеренга 1 0 0 1 1 - 2 0
9. Митьюлланд 2 0 0 2 3 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брондбю 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Зенит 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Брейдаблик 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Волеренга 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Брентфорд Б 0 0 0 0 0 - 0 0
6. АИК 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Копенгаген 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Митьюлланд 1 0 0 1 3 - 3 0
9. Хальмстад 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Брейдаблик 1 1 0 0 3 - 3 3
3. Хальмстад 0 0 0 0 0 - 0 0
4. АИК 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Брондбю 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Зенит 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Митьюлланд 1 0 0 1 0 - 1 0
8. Волеренга 1 0 0 1 1 - 2 0
9. Брентфорд Б 1 0 0 1 1 - 2 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Копенгаген - Зенит от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 февраля 2022, осталось 2 дня 6 часов 19 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 57
    Копенгаген 15.8% (9)
    X 31.6% (18)
    Зенит 52.6% (30)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Копенгаген
    Ничья
    Зенит
    2.90
    3.40
    2.44
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Копенгаген - Зенит онлайн


    Прогнозы на матч Копенгаген - Зенит

    Исход игры
    Копенгаген
    14.5% (8)
    Ничья
    30.9% (17)
    Зенит
    54.5% (30)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.6% (30)
    Меньше
    43.4% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    83.02% (44)
    Нет
    16.98% (9)
    Популярный счёт
    1:2 Зенит
    34.5% (19)
    1:1 Ничья
    25.5% (14)
    1:3 Зенит
    9.1% (5)
    0:1 Зенит
    7.3% (4)
    2:2 Ничья
    5.5% (3)
    2:1 Копенгаген
    5.5% (3)
    1:0 Копенгаген
    5.5% (3)
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    Копенгаген
    Зенит

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