Первый тайм

8' "Зенит" пока раскачивается и в атаке особо не участвует.

7' "Зенит" не сумел выйти в атаку через короткий пас, и Круговой выбил навес Брууса на корнер.

6' Подача питерцев с правого края не привела даже к угловому.

5' Чистяков в своей штрафной умело без нарушения в подкате оставил без мяча Хеггхейма.