Кубок Атлантики 2022
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
8 Белл ДжоПолузащитник
-
15 Бьёрк КарлПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Слимане АнисПолузащитник
-
33 Менса КевинПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Шиембе КевинЗащитник
-
15 Риверос БласПолузащитник
-
21 Греве МатиасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фредриксен Нильс
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Адамов АрсенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Дзюба АртёмНападающий
- Запасные игроки
-
91 Бязров ДавидВратарь
- Полузащитник
-
72 Ким ЕвгенийПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Семак Сергей
История личных встреч
Брондбю
Зенит
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Брондбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Менса Кевин
|1
|0.5
|Бруус Андреас
|1
|0.5
Зенит
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алип Нуралы
|1
|0.5
Карточки
Брондбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Зенит
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Голы по времени матча
Забито
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Брондбю
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Брентфорд Б - Брондбю 1:0 Брондбю - Волеренга 2:1 Брондбю - Виборг 2:1 Брондбю - Люнгбю 1:4
Митьюлланд - Брондбю 1:2 Спарта Прага - Брондбю 2:0 Брондбю - Митьюлланд 0:2 Брондбю - Раннерс 1:0 Брондбю - Лион 1:3 Митьюлланд - Брондбю 1:2 Брондбю - Оденсе 2:1 Брондбю - Глазго Рейнджерс 1:1 Виборг - Брондбю 0:1 Ольборг Фрея - Брондбю 0:3 Брондбю - Копенгаген 2:1 Глазго Рейнджерс - Брондбю 2:0 Брондбю - Вайле 3:2 Раннерс - Брондбю 1:1 Лион - Брондбю 3:0 Брондбю - Ольборг 2:1
Зенит
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Копенгаген - Зенит 1:1 Зенит - Митьюлланд 1:0 Зенит - Жилина 5:0 Зенит - Ботев Пловдив 2:2
Зенит - Эмирейтс 3:0 Динамо Москва - Зенит 1:1 Зенит - Челси 3:3 Зенит - Ростов 2:2 ЦСКА Москва - Зенит 0:2 Мальмё - Зенит 1:1 Зенит - Нижний Новгород 5:1 Урал - Зенит 0:0 Ювентус - Зенит 4:2 Зенит - Динамо Москва 4:1 Зенит - Спартак Москва 7:1 Зенит - Ювентус 0:1 Арсенал Тула - Зенит 2:1 Зенит - Сочи 1:2 Зенит - Мальмё 4:0 Зенит - Крылья Советов 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|0:0
|3
|2
|1
|0
|2 - 1
|7
|2.
|Брейдаблик
|2
|2
|0
|0
|5 - 4
|6
|3.
|Хальмстад
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|4.
|Брондбю
|0:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|5.
|Копенгаген
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|6.
|Брентфорд Б
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|7.
|АИК
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Митьюлланд
|2
|0
|0
|2
|3 - 4
|0
|9.
|Волеренга
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брондбю
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|2.
|Брейдаблик
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Брентфорд Б
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Зенит
|0:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Хальмстад
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|6.
|АИК
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Митьюлланд
|1
|0
|0
|1
|3 - 3
|0
|8.
|Копенгаген
|1
|0
|0
|1
|1 - 1
|0
|9.
|Волеренга
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|0:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 1
|4
|2.
|Копенгаген
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Хальмстад
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Брейдаблик
|1
|1
|0
|0
|3 - 3
|3
|5.
|АИК
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Волеренга
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|7.
|Митьюлланд
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|8.
|Брентфорд Б
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|9.
|Брондбю
|0:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Прогнозы на матч Брондбю 0:0 Зенит
Исход игры
Брондбю
5.3% (7)
Ничья
26.7% (35)
Зенит
67.9% (89)
Тотал 2.5
Больше
61.16% (74)
Меньше
38.84% (47)
Обе команды забьют
Да
83.47% (101)
Нет
16.53% (20)
Популярный счёт
1:2 Зенит
41.2% (54)
1:1 Ничья
21.4% (28)
0:1 Зенит
7.6% (10)
1:3 Зенит
6.9% (9)
2:2 Ничья
3.1% (4)
2:1 Брондбю
3.1% (4)
0:2 Зенит
3.1% (4)
0:0 Ничья
2.3% (3)
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