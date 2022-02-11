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Кубок Атлантики 2022

2022
Брондбю
0:0
Первый тайм: 10'
Зенит
0' 10'
Брондбю
Зенит

История личных встреч

Брондбю
Зенит

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

КА
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Брондбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Менса Кевин 1 0.5
Бруус Андреас 1 0.5
Зенит
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алип Нуралы 1 0.5

Карточки

Брондбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зенит
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Голы по времени матча

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Брондбю
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Брентфорд Б - Брондбю 1:0 Брондбю - Волеренга 2:1 Брондбю - Виборг 2:1 Брондбю - Люнгбю 1:4
Митьюлланд - Брондбю 1:2 Спарта Прага - Брондбю 2:0 Брондбю - Митьюлланд 0:2 Брондбю - Раннерс 1:0 Брондбю - Лион 1:3 Митьюлланд - Брондбю 1:2 Брондбю - Оденсе 2:1 Брондбю - Глазго Рейнджерс 1:1 Виборг - Брондбю 0:1 Ольборг Фрея - Брондбю 0:3 Брондбю - Копенгаген 2:1 Глазго Рейнджерс - Брондбю 2:0 Брондбю - Вайле 3:2 Раннерс - Брондбю 1:1 Лион - Брондбю 3:0 Брондбю - Ольборг 2:1
Зенит
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Копенгаген - Зенит 1:1 Зенит - Митьюлланд 1:0 Зенит - Жилина 5:0 Зенит - Ботев Пловдив 2:2
Зенит - Эмирейтс 3:0 Динамо Москва - Зенит 1:1 Зенит - Челси 3:3 Зенит - Ростов 2:2 ЦСКА Москва - Зенит 0:2 Мальмё - Зенит 1:1 Зенит - Нижний Новгород 5:1 Урал - Зенит 0:0 Ювентус - Зенит 4:2 Зенит - Динамо Москва 4:1 Зенит - Спартак Москва 7:1 Зенит - Ювентус 0:1 Арсенал Тула - Зенит 2:1 Зенит - Сочи 1:2 Зенит - Мальмё 4:0 Зенит - Крылья Советов 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит 0:0 3 2 1 0 2 - 1 7
2. Брейдаблик 2 2 0 0 5 - 4 6
3. Хальмстад 3 2 0 1 5 - 4 6
4. Брондбю 0:0 3 1 1 1 2 - 2 4
5. Копенгаген 2 1 0 1 3 - 2 3
6. Брентфорд Б 3 1 0 2 3 - 4 3
7. АИК 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Митьюлланд 2 0 0 2 3 - 4 0
9. Волеренга 2 0 0 2 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брондбю 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
2. Брейдаблик 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Брентфорд Б 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Зенит 0:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Хальмстад 2 1 0 1 3 - 3 3
6. АИК 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Митьюлланд 1 0 0 1 3 - 3 0
8. Копенгаген 1 0 0 1 1 - 1 0
9. Волеренга 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит 0:0 2 1 1 0 1 - 1 4
2. Копенгаген 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Хальмстад 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Брейдаблик 1 1 0 0 3 - 3 3
5. АИК 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Волеренга 1 0 0 1 1 - 2 0
7. Митьюлланд 1 0 0 1 0 - 1 0
8. Брентфорд Б 2 0 0 2 2 - 4 0
9. Брондбю 0:0 1 0 0 1 0 - 1 0
  • Первый тайм
  • 8'
    "Зенит" пока раскачивается и в атаке особо не участвует.
  • Фол, нарушение
    7'
    "Зенит" не сумел выйти в атаку через короткий пас, и Круговой выбил навес Брууса на корнер.
  • 6'
    Подача питерцев с правого края не привела даже к угловому.
  • Фол, нарушение
    5'
    Чистяков в своей штрафной умело без нарушения в подкате оставил без мяча Хеггхейма.
  • Фол, нарушение
    4'
    Хеггхейм недалеко от чужой штрафной толкнул Мостового на газон.
  • 3'
    Бьорк не смог зацепиться за мяч впереди на правом полуфланге - "Брондю" упустил снаряд за лицевую.
  • 3'
    У "Зенита" сегодня в составе только один легионер - Юри Алберто. Так тоже бывает. Сергей Семак готовится к ужесточению лимита?
  • 2'
    Датская команда владеет мячом в центре поля - ничего интересного.
  • 1'
    "Зенит" играет в белой форме, а "Брондбю" - в жёлто-синей.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался.
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! В товарищеском матче на Кубке Атлантики санкт-петербургский в португальском Фару сыграет с датским "Брондбю". Текстовый онлайн этой встречи будет доступен на LiveResult.Ru, проведёт его Кирилл Иванцов.
    , ве
Прогнозы 124
Брондбю 5.6% (7)
X 28.2% (35)
Зенит 66.1% (82)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Брондбю
Ничья
Зенит
4.04
3.77
2.27
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Брондбю 0:0 Зенит онлайн


Прогнозы на матч Брондбю 0:0 Зенит

Исход игры
Брондбю
5.3% (7)
Ничья
26.7% (35)
Зенит
67.9% (89)
Тотал 2.5
Больше
61.16% (74)
Меньше
38.84% (47)
Обе команды забьют
Да
83.47% (101)
Нет
16.53% (20)
Популярный счёт
1:2 Зенит
41.2% (54)
1:1 Ничья
21.4% (28)
0:1 Зенит
7.6% (10)
1:3 Зенит
6.9% (9)
2:2 Ничья
3.1% (4)
2:1 Брондбю
3.1% (4)
0:2 Зенит
3.1% (4)
0:0 Ничья
2.3% (3)
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Брондбю
Зенит

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