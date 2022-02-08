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Кубок Атлантики 2022

2022
Брондбю
 
Позже
Зенит
Прогнозы 53
Брондбю 11.3% (6)
X 26.4% (14)
Зенит 62.3% (33)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Брондбю
Ничья
Зенит
4.95
3.95
1.71
Все Коэффициенты

История личных встреч

Брондбю
Зенит

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

КА
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Брондбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Менса Кевин 1 0.5
Бруус Андреас 1 0.5
Зенит
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алип Нуралы 1 1

Карточки

Брондбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зенит
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Голы по времени матча

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Брондбю
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Брентфорд Б - Брондбю 1:0 Брондбю - Волеренга 2:1 Брондбю - Виборг 2:1 Брондбю - Люнгбю 1:4
Митьюлланд - Брондбю 1:2 Спарта Прага - Брондбю 2:0 Брондбю - Митьюлланд 0:2 Брондбю - Раннерс 1:0 Брондбю - Лион 1:3 Митьюлланд - Брондбю 1:2 Брондбю - Оденсе 2:1 Брондбю - Глазго Рейнджерс 1:1 Виборг - Брондбю 0:1 Ольборг Фрея - Брондбю 0:3 Брондбю - Копенгаген 2:1 Глазго Рейнджерс - Брондбю 2:0 Брондбю - Вайле 3:2 Раннерс - Брондбю 1:1 Лион - Брондбю 3:0 Брондбю - Ольборг 2:1
Зенит
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Зенит - Митьюлланд 1:0 Зенит - Жилина 5:0 Зенит - Ботев Пловдив 2:2 Зенит - Эмирейтс 3:0
Динамо Москва - Зенит 1:1 Зенит - Челси 3:3 Зенит - Ростов 2:2 ЦСКА Москва - Зенит 0:2 Мальмё - Зенит 1:1 Зенит - Нижний Новгород 5:1 Урал - Зенит 0:0 Ювентус - Зенит 4:2 Зенит - Динамо Москва 4:1 Зенит - Спартак Москва 7:1 Зенит - Ювентус 0:1 Арсенал Тула - Зенит 2:1 Зенит - Сочи 1:2 Зенит - Мальмё 4:0 Зенит - Крылья Советов 2:1 Рубин - Зенит 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брейдаблик 2 2 0 0 5 - 4 6
2. Зенит 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Копенгаген 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Брентфорд Б 2 1 0 1 2 - 2 3
5. Брондбю 2 1 0 1 2 - 2 3
6. Хальмстад 2 1 0 1 3 - 3 3
7. АИК 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Митьюлланд 2 0 0 2 3 - 4 0
9. Волеренга 2 0 0 2 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брентфорд Б 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Брондбю 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Зенит 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Брейдаблик 1 1 0 0 2 - 1 3
5. АИК 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Копенгаген 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Митьюлланд 1 0 0 1 3 - 3 0
8. Хальмстад 1 0 0 1 1 - 2 0
9. Волеренга 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Хальмстад 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Брейдаблик 1 1 0 0 3 - 3 3
4. АИК 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Зенит 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Волеренга 1 0 0 1 1 - 2 0
7. Митьюлланд 1 0 0 1 0 - 1 0
8. Брентфорд Б 1 0 0 1 1 - 2 0
9. Брондбю 1 0 0 1 0 - 1 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Брондбю - Зенит от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 февраля 2022, осталось 2 дня 13 часов 46 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 53
    Брондбю 11.3% (6)
    X 26.4% (14)
    Зенит 62.3% (33)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Брондбю
    Ничья
    Зенит
    4.95
    3.95
    1.71
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Брондбю - Зенит онлайн


    Прогнозы на матч Брондбю - Зенит

    Исход игры
    Брондбю
    11.3% (6)
    Ничья
    26.4% (14)
    Зенит
    62.3% (33)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.38% (34)
    Меньше
    34.62% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    86.54% (45)
    Нет
    13.46% (7)
    Популярный счёт
    1:2 Зенит
    45.3% (24)
    1:1 Ничья
    20.8% (11)
    0:1 Зенит
    7.5% (4)
    2:1 Брондбю
    7.5% (4)
    2:2 Ничья
    3.8% (2)
    2:3 Зенит
    3.8% (2)
    1:3 Зенит
    3.8% (2)
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    Брондбю
    Зенит

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