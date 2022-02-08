Кубок Атлантики 2022
История личных встреч
Брондбю
Зенит
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Брондбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Менса Кевин
|1
|0.5
|Бруус Андреас
|1
|0.5
Зенит
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алип Нуралы
|1
|1
Карточки
Брондбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Зенит
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Голы по времени матча
Забито
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Брондбю
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Брентфорд Б - Брондбю 1:0 Брондбю - Волеренга 2:1 Брондбю - Виборг 2:1 Брондбю - Люнгбю 1:4
Митьюлланд - Брондбю 1:2 Спарта Прага - Брондбю 2:0 Брондбю - Митьюлланд 0:2 Брондбю - Раннерс 1:0 Брондбю - Лион 1:3 Митьюлланд - Брондбю 1:2 Брондбю - Оденсе 2:1 Брондбю - Глазго Рейнджерс 1:1 Виборг - Брондбю 0:1 Ольборг Фрея - Брондбю 0:3 Брондбю - Копенгаген 2:1 Глазго Рейнджерс - Брондбю 2:0 Брондбю - Вайле 3:2 Раннерс - Брондбю 1:1 Лион - Брондбю 3:0 Брондбю - Ольборг 2:1
Зенит
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Зенит - Митьюлланд 1:0 Зенит - Жилина 5:0 Зенит - Ботев Пловдив 2:2 Зенит - Эмирейтс 3:0
Динамо Москва - Зенит 1:1 Зенит - Челси 3:3 Зенит - Ростов 2:2 ЦСКА Москва - Зенит 0:2 Мальмё - Зенит 1:1 Зенит - Нижний Новгород 5:1 Урал - Зенит 0:0 Ювентус - Зенит 4:2 Зенит - Динамо Москва 4:1 Зенит - Спартак Москва 7:1 Зенит - Ювентус 0:1 Арсенал Тула - Зенит 2:1 Зенит - Сочи 1:2 Зенит - Мальмё 4:0 Зенит - Крылья Советов 2:1 Рубин - Зенит 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брейдаблик
|2
|2
|0
|0
|5 - 4
|6
|2.
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Копенгаген
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Брентфорд Б
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|5.
|Брондбю
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|6.
|Хальмстад
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|7.
|АИК
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Митьюлланд
|2
|0
|0
|2
|3 - 4
|0
|9.
|Волеренга
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брентфорд Б
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Брондбю
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Брейдаблик
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|АИК
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Копенгаген
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Митьюлланд
|1
|0
|0
|1
|3 - 3
|0
|8.
|Хальмстад
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|9.
|Волеренга
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Хальмстад
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Брейдаблик
|1
|1
|0
|0
|3 - 3
|3
|4.
|АИК
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Волеренга
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|7.
|Митьюлланд
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|8.
|Брентфорд Б
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|9.
|Брондбю
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Прогнозы на матч Брондбю - Зенит
Исход игры
Брондбю
11.3% (6)
Ничья
26.4% (14)
Зенит
62.3% (33)
Тотал 2.5
Больше
65.38% (34)
Меньше
34.62% (18)
Обе команды забьют
Да
86.54% (45)
Нет
13.46% (7)
Популярный счёт
1:2 Зенит
45.3% (24)
1:1 Ничья
20.8% (11)
0:1 Зенит
7.5% (4)
2:1 Брондбю
7.5% (4)
2:2 Ничья
3.8% (2)
2:3 Зенит
3.8% (2)
1:3 Зенит
3.8% (2)
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