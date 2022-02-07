Олимпиада 2022
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Кипр: Первый дивизион 2021-2022

2021-2022
Докса Катокопия
0:3
Конец матча
Аполлон
0'
0:1
12' Гол
Питтас Яннис
31' Желтая карточка
Хаммас Амин
34' Желтая карточка
Кириаку Харис
41' Желтая карточка
Нойок Александр
53' Желтая карточка
Аденон Халед
0:2
57' Гол
Албанис Христос
0:3
61' Гол
Албанис Христос
78' Желтая карточка
Садик Берат
80' Желтая карточка
Трайчевски Душко
90'+3
Докса Катокопия
Аполлон

История личных встреч

Докса Катокопия
Аполлон

5 матчей

100%
0 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
140%
5 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед

24 матча

12.5%
87.5%
0 побед 3 ничьи 21 победа

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 4 ничьи 13 побед

Второй тайм

29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 16 побед

29 матчей

27.6%
72.4%
0 побед 8 ничьих 21 победа

Первый тайм

17.2%
37.9%
44.9%
5 побед 11 ничьих 13 побед

Второй тайм

6.9%
37.9%
55.2%
2 победы 11 ничьих 16 побед

История матчей

ПД
3:0
ПД
0:1
ПД
1:1
ПД
3:2
ПД
0:1
ПД
2:0
ПД
1:1
ПД
0:2
ПД
4:2
ПД
3:1
ПД
0:1
ПД
1:3
ПД
2:1
ПД
2:0
ПД
2:0
ПД
1:3
ПД
2:1
ПД
0:2
ПД
1:1
ПД
0:0
ПД
0:0
ПД
1:0
ПД
1:1
ПД
4:0
ПД
0:1
ПД
2:0
ПД
3:1
ПД
2:2
ПД
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Докса Катокопия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Садик Берат 9 (4) 0.47
Анаане Тиджани 2 0.11
Эбралидзе Автандил 1 0.05
Балде Ромарио 1 0.05
Notar Ebralidze 1 0.05
Аполлон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Питтас Яннис 7 (2) 0.37
Дабо Багали 5 0.26
Янга Рангело 3 0.16
Албанис Христос 3 0.16
Жради Бассель 3 (1) 0.16
Дигин Николя 1 0.05
Илиев Илиан 1 0.05
Нойок Александр 1 0.05
Психас Петрос 1 0.05
Wellington XVI 1 0.05
Штор Лука 1 0.05
Шполярич Данило 1 0.05
Хаммас Амин 1 (1) 0.05

Карточки

Докса Катокопия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Трайчевски Душко 6 1
Bojan Kovacevic 7 0
Benjamin Asamoah 5 1
Адамович Марко 6 0
Балде Ромарио 4 1
Садик Берат 5 0
Аденон Халед 5 0
Меска 3 1
Шишковски Дамьян 3 1
Стилиану Мариос 3 0
Лафранс Кевин 3 0
Анаане Тиджани 1 1
Andreas Karamanolis 2 0
Каллис Христос 1 0
Сасси Исмаил 1 0
Экономидис Гиоргос 1 0
Бенни Бернарду 1 0
Кириаку Харис 1 0
Аполлон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Роберж Валентин 3 1
Панайоту Антреас 3 1
Кателарис Фанос 4 0
Хаммас Амин 4 0
Жради Бассель 3 0
Сутчин-Джюм Арно 2 0
Коль Исраэль 2 0
Wellington XVI 2 0
Шполярич Данило 2 0
Кириаку Хараламбос 0 1
Янга Рангело 1 0
Илиев Илиан 1 0
Нойок Александр 1 0
Харис Мавриас 1 0
Дабо Багали 1 0
Алеесами Хайтам 1 0
Йованович Александар II 1 0
Питтас Яннис 1 0
Giorgios Malekkides 1 0
Психас Петрос 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
13
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 8
14 Не забивали 10
3
33%
2
15%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
2
15%
31-45
1
11%
5
38%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
22%
3
23%
76-90

Пропущено

11
4
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
1
25%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
3
27%
2
50%
46-60
1
9%
1
25%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Забито

6
17
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 4
14 Не забивали 11
0
0%
4
24%
1-15
3
50%
1
6%
16-30
0
0%
2
12%
31-45
1
17%
1
6%
46-60
2
33%
3
18%
61-75
0
0%
6
35%
76-90

Пропущено

14
13
6 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
2
14%
3
23%
1-15
3
21%
4
31%
16-30
1
7%
1
8%
31-45
2
14%
3
23%
46-60
2
14%
1
8%
61-75
4
29%
1
8%
76-90

Забито

15
30
9 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 12
9 Не забивали 2
3
20%
6
20%
1-15
4
27%
1
3%
16-30
2
13%
4
13%
31-45
2
13%
6
20%
46-60
2
13%
4
13%
61-75
2
13%
9
30%
76-90

Пропущено

25
17
11 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 11
3
12%
3
18%
1-15
5
20%
5
29%
29%
16-30
3
12%
1
6%
31-45
5
20%
5
29%
29%
46-60
3
12%
2
12%
61-75
6
24%
1
6%
76-90

Результаты последних матчей

Докса Катокопия
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Докса Катокопия - Этникос Ахна 0:0 АПОЭЛ - Докса Катокопия 2:0 Этникос Ахна - Докса Катокопия 3:1 Докса Катокопия - Олимпиакос Никосия 0:0
Арис Лимассол - Докса Катокопия 1:0 Этникос Ахна - Докса Катокопия 0:1 Докса Катокопия - Омония 2:1 Анортосис - Докса Катокопия 2:0 Докса Катокопия - АЕК Ларнака 1:4 ПАЕЕК - Докса Катокопия 1:2 Докса Катокопия - АЕЛ Лимаcсол 0:0 Аполлон - Докса Катокопия 3:0 Докса Катокопия - АПОЭЛ 2:2 Олимпиакос Никосия - Докса Катокопия 1:0 Докса Катокопия - Арис Лимассол 1:2 Пафос - Докса Катокопия 1:1 Докса Катокопия - Акритас Хлоракас 5:1 Докса Катокопия - Этникос Ахна 0:0 Омония - Докса Катокопия 2:1 Докса Катокопия - Анортосис 2:0
Аполлон
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Аполлон - Олимпиакос Никосия 2:1 Аполлон - АЕЛ Лимаcсол 1:0 Пафос - Аполлон 0:1 Аполлон - Омония 2:0
АЕК Ларнака - Аполлон 2:1 АПОЭЛ - Аполлон 1:1 Аполлон - Арис Лимассол 0:2 Этникос Ахна - Аполлон 0:1 Анортосис - Аполлон 1:1 Аполлон - ПАЕЕК 3:1 Аполлон - Докса Катокопия 3:0 Олимпиакос Никосия - Аполлон 0:2 Аполлон - Пафос 2:0 Омония - Аполлон 1:0 Аполлон - АЕК Ларнака 1:4 АЕЛ Лимаcсол - Аполлон 0:1 Аполлон - Олимпиас Лимпион 3:1 Аполлон - АПОЭЛ 2:1 Арис Лимассол - Аполлон 0:1 Аполлон - Этникос Ахна 4:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аполлон 19 13 2 4 31 - 16 41
2. Арис Лимассол 19 10 5 4 21 - 14 35
3. АЕК Ларнака 19 9 8 2 28 - 15 35
4. АПОЭЛ 18 8 6 4 27 - 20 30
5. Пафос 19 7 8 4 24 - 17 29
6. Анортосис 18 8 4 6 26 - 22 28
7. Омония 20 8 4 8 21 - 21 28
8. АЕЛ Лимаcсол 18 6 3 9 21 - 21 21
9. Докса Катокопия 19 4 6 9 14 - 26 18
10. Олимпиакос Никосия 18 4 5 9 12 - 20 17
11. ПАЕЕК 17 3 4 10 14 - 28 13
12. Этникос Ахна 20 3 3 14 13 - 32 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аполлон 9 7 0 2 19 - 11 21
2. Омония 10 6 2 2 12 - 7 20
3. АЕК Ларнака 10 5 4 1 12 - 7 19
4. АПОЭЛ 9 5 3 1 15 - 7 18
5. Арис Лимассол 10 5 2 3 10 - 8 17
6. Анортосис 9 5 2 2 14 - 10 17
7. Пафос 10 4 5 1 15 - 6 17
8. АЕЛ Лимаcсол 9 4 0 5 12 - 9 12
9. Олимпиакос Никосия 8 3 2 3 9 - 10 11
10. Докса Катокопия 9 2 4 3 8 - 12 10
11. ПАЕЕК 9 1 3 5 5 - 13 6
12. Этникос Ахна 10 1 2 7 4 - 17 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аполлон 10 6 2 2 12 - 5 20
2. Арис Лимассол 9 5 3 1 11 - 6 18
3. АЕК Ларнака 9 4 4 1 16 - 8 16
4. Пафос 9 3 3 3 9 - 11 12
5. АПОЭЛ 9 3 3 3 12 - 13 12
6. Анортосис 9 3 2 4 12 - 12 11
7. АЕЛ Лимаcсол 9 2 3 4 9 - 12 9
8. Омония 10 2 2 6 9 - 14 8
9. Докса Катокопия 10 2 2 6 6 - 14 8
10. ПАЕЕК 8 2 1 5 9 - 15 7
11. Этникос Ахна 10 2 1 7 9 - 15 7
12. Олимпиакос Никосия 10 1 3 6 3 - 10 6
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Желтая карточка
    41'
    Нойок Александр получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    34'
    Кириаку Харис получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    31'
    Хаммас Амин получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Питтас Яннис бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Докса Катокопия 0:3 Аполлон онлайн


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