Кипр: Первый дивизион 2021-2022
0:3
Конец матча
0:1
12' ГолПиттас Яннис
31' Желтая карточкаХаммас Амин
34' Желтая карточкаКириаку Харис
41' Желтая карточкаНойок Александр
53' Желтая карточкаАденон Халед
0:2
57' ГолАлбанис Христос
0:3
61' ГолАлбанис Христос
78' Желтая карточкаСадик Берат
80' Желтая карточкаТрайчевски Душко
Ход матча
12'
0:1
31'
34'
41'
46'
53'
57'
0:2
61'
0:3
78'
80'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
88 Керла СемирЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
70 МескаНападающий
-
78 Сасси ИсмаилНападающий
-
-
Главный тренер: Ilias Charalampous
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Хаммас АминЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Коль ИсраэльПолузащитник
-
17 Илиев ИлианПолузащитник
- Нападающий
-
28 Дигин НиколяНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Дурин ПетарВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Янга РангелоНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Цорнигер Александер
История личных встреч
Докса Катокопия
Аполлон
5 матчей
100%
0 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
140%
5 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед
24 матча
12.5%
87.5%
0 побед 3 ничьи 21 победа
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 4 ничьи 13 побед
Второй тайм
29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 16 побед
29 матчей
27.6%
72.4%
0 побед 8 ничьих 21 победа
Первый тайм
17.2%
37.9%
44.9%
5 побед 11 ничьих 13 побед
Второй тайм
6.9%
37.9%
55.2%
2 победы 11 ничьих 16 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Докса Катокопия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Садик Берат
|9 (4)
|0.47
|Анаане Тиджани
|2
|0.11
|Эбралидзе Автандил
|1
|0.05
|Балде Ромарио
|1
|0.05
|Notar Ebralidze
|1
|0.05
Аполлон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Питтас Яннис
|7 (2)
|0.37
|Дабо Багали
|5
|0.26
|Янга Рангело
|3
|0.16
|Албанис Христос
|3
|0.16
|Жради Бассель
|3 (1)
|0.16
|Дигин Николя
|1
|0.05
|Илиев Илиан
|1
|0.05
|Нойок Александр
|1
|0.05
|Психас Петрос
|1
|0.05
|Wellington XVI
|1
|0.05
|Штор Лука
|1
|0.05
|Шполярич Данило
|1
|0.05
|Хаммас Амин
|1 (1)
|0.05
Карточки
Докса Катокопия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Трайчевски Душко
|6
|1
|Bojan Kovacevic
|7
|0
|Benjamin Asamoah
|5
|1
|Адамович Марко
|6
|0
|Балде Ромарио
|4
|1
|Садик Берат
|5
|0
|Аденон Халед
|5
|0
|Меска
|3
|1
|Шишковски Дамьян
|3
|1
|Стилиану Мариос
|3
|0
|Лафранс Кевин
|3
|0
|Анаане Тиджани
|1
|1
|Andreas Karamanolis
|2
|0
|Каллис Христос
|1
|0
|Сасси Исмаил
|1
|0
|Экономидис Гиоргос
|1
|0
|Бенни Бернарду
|1
|0
|Кириаку Харис
|1
|0
Аполлон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Роберж Валентин
|3
|1
|Панайоту Антреас
|3
|1
|Кателарис Фанос
|4
|0
|Хаммас Амин
|4
|0
|Жради Бассель
|3
|0
|Сутчин-Джюм Арно
|2
|0
|Коль Исраэль
|2
|0
|Wellington XVI
|2
|0
|Шполярич Данило
|2
|0
|Кириаку Хараламбос
|0
|1
|Янга Рангело
|1
|0
|Илиев Илиан
|1
|0
|Нойок Александр
|1
|0
|Харис Мавриас
|1
|0
|Дабо Багали
|1
|0
|Алеесами Хайтам
|1
|0
|Йованович Александар II
|1
|0
|Питтас Яннис
|1
|0
|Giorgios Malekkides
|1
|0
|Психас Петрос
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
13
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 8
14 Не забивали 10
3
33%
2
15%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
2
15%
31-45
1
11%
5
38%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
22%
3
23%
76-90
Пропущено
11
4
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
1
25%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
3
27%
2
50%
46-60
1
9%
1
25%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
Забито
6
17
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 4
14 Не забивали 11
0
0%
4
24%
1-15
3
50%
1
6%
16-30
0
0%
2
12%
31-45
1
17%
1
6%
46-60
2
33%
3
18%
61-75
0
0%
6
35%
76-90
Пропущено
14
13
6 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
2
14%
3
23%
1-15
3
21%
4
31%
16-30
1
7%
1
8%
31-45
2
14%
3
23%
46-60
2
14%
1
8%
61-75
4
29%
1
8%
76-90
Забито
15
30
9 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 12
9 Не забивали 2
3
20%
6
20%
1-15
4
27%
1
3%
16-30
2
13%
4
13%
31-45
2
13%
6
20%
46-60
2
13%
4
13%
61-75
2
13%
9
30%
76-90
Пропущено
25
17
11 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 11
3
12%
3
18%
1-15
5
20%
5
29%
29%
16-30
3
12%
1
6%
31-45
5
20%
5
29%
29%
46-60
3
12%
2
12%
61-75
6
24%
1
6%
76-90
Результаты последних матчей
Докса Катокопия
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Докса Катокопия - Этникос Ахна 0:0 АПОЭЛ - Докса Катокопия 2:0 Этникос Ахна - Докса Катокопия 3:1 Докса Катокопия - Олимпиакос Никосия 0:0
Арис Лимассол - Докса Катокопия 1:0 Этникос Ахна - Докса Катокопия 0:1 Докса Катокопия - Омония 2:1 Анортосис - Докса Катокопия 2:0 Докса Катокопия - АЕК Ларнака 1:4 ПАЕЕК - Докса Катокопия 1:2 Докса Катокопия - АЕЛ Лимаcсол 0:0 Аполлон - Докса Катокопия 3:0 Докса Катокопия - АПОЭЛ 2:2 Олимпиакос Никосия - Докса Катокопия 1:0 Докса Катокопия - Арис Лимассол 1:2 Пафос - Докса Катокопия 1:1 Докса Катокопия - Акритас Хлоракас 5:1 Докса Катокопия - Этникос Ахна 0:0 Омония - Докса Катокопия 2:1 Докса Катокопия - Анортосис 2:0
Аполлон
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Аполлон - Олимпиакос Никосия 2:1 Аполлон - АЕЛ Лимаcсол 1:0 Пафос - Аполлон 0:1 Аполлон - Омония 2:0
АЕК Ларнака - Аполлон 2:1 АПОЭЛ - Аполлон 1:1 Аполлон - Арис Лимассол 0:2 Этникос Ахна - Аполлон 0:1 Анортосис - Аполлон 1:1 Аполлон - ПАЕЕК 3:1 Аполлон - Докса Катокопия 3:0 Олимпиакос Никосия - Аполлон 0:2 Аполлон - Пафос 2:0 Омония - Аполлон 1:0 Аполлон - АЕК Ларнака 1:4 АЕЛ Лимаcсол - Аполлон 0:1 Аполлон - Олимпиас Лимпион 3:1 Аполлон - АПОЭЛ 2:1 Арис Лимассол - Аполлон 0:1 Аполлон - Этникос Ахна 4:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аполлон
|19
|13
|2
|4
|31 - 16
|41
|2.
|Арис Лимассол
|19
|10
|5
|4
|21 - 14
|35
|3.
|АЕК Ларнака
|19
|9
|8
|2
|28 - 15
|35
|4.
|АПОЭЛ
|18
|8
|6
|4
|27 - 20
|30
|5.
|Пафос
|19
|7
|8
|4
|24 - 17
|29
|6.
|Анортосис
|18
|8
|4
|6
|26 - 22
|28
|7.
|Омония
|20
|8
|4
|8
|21 - 21
|28
|8.
|АЕЛ Лимаcсол
|18
|6
|3
|9
|21 - 21
|21
|9.
|Докса Катокопия
|19
|4
|6
|9
|14 - 26
|18
|10.
|Олимпиакос Никосия
|18
|4
|5
|9
|12 - 20
|17
|11.
|ПАЕЕК
|17
|3
|4
|10
|14 - 28
|13
|12.
|Этникос Ахна
|20
|3
|3
|14
|13 - 32
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аполлон
|9
|7
|0
|2
|19 - 11
|21
|2.
|Омония
|10
|6
|2
|2
|12 - 7
|20
|3.
|АЕК Ларнака
|10
|5
|4
|1
|12 - 7
|19
|4.
|АПОЭЛ
|9
|5
|3
|1
|15 - 7
|18
|5.
|Арис Лимассол
|10
|5
|2
|3
|10 - 8
|17
|6.
|Анортосис
|9
|5
|2
|2
|14 - 10
|17
|7.
|Пафос
|10
|4
|5
|1
|15 - 6
|17
|8.
|АЕЛ Лимаcсол
|9
|4
|0
|5
|12 - 9
|12
|9.
|Олимпиакос Никосия
|8
|3
|2
|3
|9 - 10
|11
|10.
|Докса Катокопия
|9
|2
|4
|3
|8 - 12
|10
|11.
|ПАЕЕК
|9
|1
|3
|5
|5 - 13
|6
|12.
|Этникос Ахна
|10
|1
|2
|7
|4 - 17
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аполлон
|10
|6
|2
|2
|12 - 5
|20
|2.
|Арис Лимассол
|9
|5
|3
|1
|11 - 6
|18
|3.
|АЕК Ларнака
|9
|4
|4
|1
|16 - 8
|16
|4.
|Пафос
|9
|3
|3
|3
|9 - 11
|12
|5.
|АПОЭЛ
|9
|3
|3
|3
|12 - 13
|12
|6.
|Анортосис
|9
|3
|2
|4
|12 - 12
|11
|7.
|АЕЛ Лимаcсол
|9
|2
|3
|4
|9 - 12
|9
|8.
|Омония
|10
|2
|2
|6
|9 - 14
|8
|9.
|Докса Катокопия
|10
|2
|2
|6
|6 - 14
|8
|10.
|ПАЕЕК
|8
|2
|1
|5
|9 - 15
|7
|11.
|Этникос Ахна
|10
|2
|1
|7
|9 - 15
|7
|12.
|Олимпиакос Никосия
|10
|1
|3
|6
|3 - 10
|6