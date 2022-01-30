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Кубок африканских наций 2021-2022

2021-2022
Египет
FIFA #44
1:1
Второй тайм: 57'

Стадион:
Марокко
FIFA #29
0'
0:1
7' Пенальти
Буфаль Софьян
25' Желтая карточка
Камал Омар
34' Желтая карточка
Амалла Селим
1:1
53' Гол
Салах Мохамед
57'

Ход матча

7'
0:1
Буфаль Софьян
25'
Камал Омар
 
34'
 
Амалла Селим
46'
Трезеге
Хегази Ахмед
 
53'
Салах Мохамед
1:1
Прогнозы 171
Египет 45.6% (78)
X 28.7% (49)
Марокко 25.7% (44)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Египет
Ничья
Марокко
4.03
5.01
2.33
Все Коэффициенты
Новости
16
Абугабал
Мохамед
3
Камал
Омар
6
Хегази
Ахмед
2
Абдель
Монем
Мохамед
13
Абул-Фетух
Ахмед
12
Ашраф
Айман
17
Эльнени
Мохамед
4
Эль-Сулейя
Амр
10
Салах
Мохамед
14
Мохамед
Мостафа
22
Мармуш
Омар
1
Буну
Яссин
2
Хакими
Ашраф
6
Саисс
Ромен
5
Агер
Наиф
3
Масина
Адам
4
Амрабат
Софьян
16
Баркок
Аймен
15
Амалла
Селим
10
Мунир
Эль-Хаддади
17
Буфаль
Софьян
19
Эн-Несири
Юссеф
Египет
Марокко

История личных встреч

Египет
Марокко

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

КАН
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Египет
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салах Мохамед 2 0.4
Абдель Монем Мохамед 1 0.2
Эль-Сулейя Амр 0 0
Эль-Саид Абдуллах 0 0
Марокко
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буфаль Софьян 3 (2) 0.6
Хакими Ашраф 2 0.4
Амалла Селим 1 0.2
Эн-Несири Юссеф 1 0.2
Абухлал Закария 1 0.2

Карточки

Египет
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сайед Ахмед II 1 0
Эльнени Мохамед 1 0
Камал Омар 1 0
Абдель Монем Мохамед 1 0
Марокко
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амалла Селим 2 0
Амрабат Софьян 1 0
Масина Адам 1 0
Хакими Ашраф 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
8
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
50%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
2
25%
61-75
0
0%
4
50%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
100%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Египет
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Кот-д'Ивуар - Египет 0:0 Египет - Судан 1:0 Гвинея-Бисау - Египет 0:1 Нигерия - Египет 1:0
Египет - Катар 0:0 Тунис - Египет 1:0 Египет - Иордания 3:1 Алжир - Египет 1:1 Судан - Египет 0:5 Египет - Ливан 1:0 Египет - Габон 2:1 Ангола - Египет 2:2 Ливия - Египет 0:3 Египет - Ливия 1:0 Египет - Либерия 2:0 Габон - Египет 1:1 Египет - Ангола 1:0 Египет - Коморские острова 4:0 Кения - Египет 1:1 Того - Египет 1:3
Марокко
(20 матчей)
85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 поражений
Марокко - Малави 2:1 Габон - Марокко 2:2 Марокко - Коморские острова 2:0 Марокко - Гана 1:0
Марокко - Алжир 2:2 Марокко - Саудовская Аравия 1:0 Иордания - Марокко 0:4 Марокко - Палестина 4:0 Марокко - Гвинея 3:0 Судан - Марокко 0:3 Гвинея - Марокко 1:4 Гвинея-Бисау - Марокко 0:3 Марокко - Гвинея-Бисау 5:0 Марокко - Судан 2:0 Марокко - Буркина-Фасо 1:0 Марокко - Гана 1:0 Марокко - Бурунди 1:0 Мавритания - Марокко 0:0 Мали - Марокко 0:2 Марокко - Камерун 4:0
1/8 финала
4 Кот-д'Ивуар
5 Египет
2 Марокко
1 Малави
2 Сенегал
0 Кабо-Верде
5 Мали
6 Экваториальная Гвинея
0 Гвинея
1 Гамбия
2 Камерун
1 Коморские острова
8 Буркина-Фасо
7 Габон
0 Нигерия
1 Тунис
1/4 финала
0 Египет
0 Марокко
0 Сенегал
0 Экваториальная Гвинея
0 Гамбия
2 Камерун
1 Буркина-Фасо
0 Тунис
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?
  • Второй тайм
  • Фол, нарушение
    56'
    Атака Марокко была завершена свистком арбитра, так как Эль-Хаддади нарушил правила в борьбе с Абул-Фетухом. 
  • Фол, нарушение
    55'
    Высокий прессинг включили марокканцы и не смогли завладеть игровым снарядом, а вот правила нарушили. 
  • Описание гола
    54'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1-1!!! САЛАХ!!! Абдель Монем пробил головой из центра штрафной и Буну отбил перед собой, а первым на добивании оказался Салах. 
  • 53'
    Марокко продолжает держать оборону, и пока делает это успешно. Сейчас Ашраф Хакими успешно сыграл в отборе на правом фланге. 
  • Фол, нарушение
    52'
    Затяжную позиционную атаку провёл Египет, выполнив несколько неточных навесов, а потом арбитр заметил фол. 
  • Опасный момент
    51'
    Трезеге получил мяч от Салаха и пробил из пределов штрафной в левый угол, но в створ не попал. 
  • 50'
    Ромен Саисс перехватил мяч после подачи Ашрафа Аймана с правого фланга, а потом выбил игровой снаряд в аут. 
  • 49'
    Эль-Хаддади сыграл на левый фланг на Эн-Несири, который не сумел должным образом обработать мяч. 
  • 48'
    Наиф Агер останавливает атаку Египта на левом фланге, выбивая игровой снаряд за боковую линию. 
  • Замена
    47'
    В перерыве в составе Египта произошла замена. Вместо Ахмеда Хегази вышел Трезеге. 
  • Второй тайм начался
    46'
    На стадионе "Олембе" начинается второй тайм. 
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Завершается первый тайм, при счёте 0-1 в пользу Марокко футболисты уходят в раздевалки. 
  • 45'
    Омар Мармуш добрался до штрафной площадки на левом фланге, а потом далеко отпустил мяч и позволил Ромену Саиссу сыграть в отборе. 
  • Дополнительное время
    45'
    +2 минуты. 
  • Травма, повреждение
    44'
    Ахмед Хегази оказался в горизонтальном положении и арбитр остановил поединок, разрешив врачам выйти на поле. 
  • Угловой
    43'
    Яссин Буну легко справился с корнером Египта с правого фланга, зафиксировав мяч намертво. 
  • 41'
    Масина выиграл в скорости у Салаха на левом фланге и сыграл максимально надёжно, выбив мяч за боковую. 
  • 40'
    Марокко удалось немного отодвинуть игру от своих ворот и получилось провести атаку, которая привела к неточному дальнему удару. 
  • 39'
    Ахмед Хегази отправил мяч в штрафную площадку со своей половины поля и партнёров не нашёл. 
  • 38'
    Омар Мармуш сместился на правый фланг, получил мяч и выполнил подачу - Яссин Буну немного вышел из ворот и игровой снаряд забрал. 
  • 37'
    И снова марокканцы уверенно выигрывают воздух, выбивая мяч на левый фланг. А с подборами пока трудности. 
  • Угловой
    36'
    Адам Масина справился с подачей с правого фланга, отправив мяч за лицевую линию. 
  • 35'
    Египтяне исполнили штрафной и не смогли довести дело до удара, однако оставили за собой подбор и продолжают атаку. 
  • Желтая карточка
    34'
    Селим Амалла сбивает Омара Камала на левом фланге и получает жёлтую карточку. 
  • 33'
    Долго готовился к исполнению штрафного Ашраф Хакими, в итоге пробил в правый угол и в створ не попал. 
  • Фол, нарушение
    31'
    Эльнени нарушает правила перед своей штрафной площадкой, сбивая Эль-Хаддади. Перспективный стандарт для Марокко. 
  • 30'
    Селим Амалла принял мяч перед штрафной площадкой, а проникнуть в неё не сумел - Эльнени успешно сыграл в отборе. 
  • 28'
    Карлуш Кейруш активно работает в технической зоне, прося своих подопечных ещё активнее идти в атаку. Пока опасных моментов маловато. 
  • Желтая карточка
    27'
    Жёлтая карточка появилась в руках арбитра, а её обладателем стал Омар Камал.
  • 26'
    Омар Мармуш исполнил штрафной с правого фланга, марокканцы отбились, а затем ещё и дальний удар заблокировали. 
  • Фол, нарушение
    25'
    Мостафа Мохамед оказался на газоне после верховой борьбы с Софьяном Амрабатом. 
  • 24'
    Мостафа Мохамед завершил наступление дальним ударом, после которого мяч прошёл гораздо выше цели. 
  • 23'
    Контратаку через центр провели египтяне, но ничего опасного не создали, так как была выполнена не самая удобная передача на правый фланг на Салаха. 
  • 21'
    Айман Ашраф решился на удар с дальней дистанции и в створ попал, но Яссин Буну справился, отразив мяч влево. 
  • Угловой
    20'
    Корнер Египта с правого фланга ничем интересным не отметился, борьбу в воздухе смогли выиграть футболисты Марокко. 
  • 19'
    Сам же Салах и исполнил штрафной - попал в стенку, после контакта с которой круглый ушёл за лицевую линию. 
  • Фол, нарушение
    18'
    Мохамед Салах получает по ногам от Ромена Саисса в нескольких метрах от штрафной площадки и судья назначает стандарт. 
  • 17'
    Эльнени выполнил передачу на левый фланг, где Абул-Фетух не сумел принять мяч, выпустив его в аут. 
  • Травма, повреждение
    16'
    Судья останавливает встречу и разрешает медицинской бригаде Египта выйти на поле, чтобы оказать помощь Эль-Сулейя. 
  • Фол, нарушение
    15'
    Салах откликнулся на передачу из глубины поля, но не сумел зацепиться за мяч, так как нарушил правила на Масине. 
  • Фол, нарушение
    14'
    Эль-Хаддади и Амалла нарушили правила в борьбе с Эль-Сулейя. 
  • Угловой
    13'
    Эль-Хаддади откликнулся на подачу с угла поля и пробил с левого края штрафной, попав в своего же игрока. 
  • 12'
    Седим Амалла сместился с левого фланга в центр и пробил - рикошетом от соперника игровой снаряд отправился за лицевую. 
  • Угловой
    11'
    Салах выполнил подачу с углового, но не сумел довести мяч до партнёров - Яссин Буну уверенно сыграл на выходе. 
  • 10'
    Ромен Саисс выполнил передачу по левому флангу, но слишком сильную - Мунир Эль-Хаддади не справился с приёмом. 
  • 8'
    Через центр Египет попытался провести атаку, но безуспешно - потерял мяч в районе центрального круга. 
  • Пенальти
    7'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0-1!!! БУФАЛЬ!!! Софьян Буфаль уверенно реализовывает одиннадцатиметровый удар, отправляя мяч в правый угол, а Мохамед Абугабал прыгнул в противоположный. 
  • Пенальти!
    6'
    После просмотра арбитр выносит вердикт - пенальти в ворота Египта. Очень активное начало. 
  • Видеоповтор
    5'
    Айман Ашраф нарушает правила на левом краю штрафной площадки, сбивая Ашрафа Хакими. Арбитр отправляется смотреть повтор. 
  • 4'
    Омар Камал выполнил длинную передачу к штрафной площадке, но никого из партнёров не нашёл. 
  • Фол, нарушение
    3'
    Адам Масина поддержал атаку правым флангом, но обострить не сумел, потеряв мяч, а затем вступил в отбор и правила нарушил. 
  • 2'
    Марокко проводит первую атаку и зарабатывает аут на правом фланге. Затем вводит мяч в игру и выполняет безадресный кросс в штрафную. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч стартовал. 
  • До матча
  • Приветствуем всех любителей футбола и приглашаем на прямую текстовую трансляцию матча Египет - Марокко, которую проведу я - Кирилл Дудник. 
Прогнозы 171
Египет 45.6% (78)
X 28.7% (49)
Марокко 25.7% (44)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Египет
Ничья
Марокко
4.03
5.01
2.33
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Новости
Где смотреть матч Египет 1:1 Марокко онлайн


Прогнозы на матч Египет 1:1 Марокко

Исход игры
Египет
45.6% (78)
Ничья
28.7% (49)
Марокко
25.7% (44)
Тотал 2.5
Больше
32.06% (42)
Меньше
67.94% (89)
Обе команды забьют
Да
56.49% (74)
Нет
43.51% (57)
Популярный счёт
1:1 Ничья
19.3% (33)
2:1 Египет
16.4% (28)
1:0 Египет
15.8% (27)
0:1 Марокко
9.9% (17)
1:2 Марокко
6.4% (11)
0:0 Ничья
4.1% (7)
2:0 Египет
2.3% (4)
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