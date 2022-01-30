Кубок африканских наций 2021-2022
0:1
7' ПенальтиБуфаль Софьян
25' Желтая карточкаКамал Омар
34' Желтая карточкаАмалла Селим
1:1
53' ГолСалах Мохамед
Ход матча
7'
0:1
25'
34'
46'
53'
1:1
12
Ашраф
Айман
22
Мармуш
Омар
16
Баркок
Аймен
15
Амалла
Селим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Ашраф АйманПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Мармуш ОмарНападающий
- Запасные игроки
-
24 Гад МахмудВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
27 Дауд МарванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 ТрезегеПолузащитник
-
21 Сайед АхмедПолузащитник
-
28 Хамди МарванНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кейруш Карлуш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Баркок АйменПолузащитник
-
15 Амалла СелимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Шакла СофьянЗащитник
- Защитник
-
25 Чиби МохамедЗащитник
-
13 Шайр ИлиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Ммаэ СамиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Ммаэ РайанНападающий
-
Главный тренер: Халилходжич Вахид
История личных встреч
Египет
Марокко
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Египет
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салах Мохамед
|2
|0.4
|Абдель Монем Мохамед
|1
|0.2
|Эль-Сулейя Амр
|0
|0
|Эль-Саид Абдуллах
|0
|0
Марокко
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буфаль Софьян
|3 (2)
|0.6
|Хакими Ашраф
|2
|0.4
|Амалла Селим
|1
|0.2
|Эн-Несири Юссеф
|1
|0.2
|Абухлал Закария
|1
|0.2
Карточки
Египет
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сайед Ахмед II
|1
|0
|Эльнени Мохамед
|1
|0
|Камал Омар
|1
|0
|Абдель Монем Мохамед
|1
|0
Марокко
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амалла Селим
|2
|0
|Амрабат Софьян
|1
|0
|Масина Адам
|1
|0
|Хакими Ашраф
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
8
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
50%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
2
25%
61-75
0
0%
4
50%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
100%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Египет
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Кот-д'Ивуар - Египет 0:0 Египет - Судан 1:0 Гвинея-Бисау - Египет 0:1 Нигерия - Египет 1:0
Египет - Катар 0:0 Тунис - Египет 1:0 Египет - Иордания 3:1 Алжир - Египет 1:1 Судан - Египет 0:5 Египет - Ливан 1:0 Египет - Габон 2:1 Ангола - Египет 2:2 Ливия - Египет 0:3 Египет - Ливия 1:0 Египет - Либерия 2:0 Габон - Египет 1:1 Египет - Ангола 1:0 Египет - Коморские острова 4:0 Кения - Египет 1:1 Того - Египет 1:3
Марокко
(20 матчей)
85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 поражений
Марокко - Малави 2:1 Габон - Марокко 2:2 Марокко - Коморские острова 2:0 Марокко - Гана 1:0
Марокко - Алжир 2:2 Марокко - Саудовская Аравия 1:0 Иордания - Марокко 0:4 Марокко - Палестина 4:0 Марокко - Гвинея 3:0 Судан - Марокко 0:3 Гвинея - Марокко 1:4 Гвинея-Бисау - Марокко 0:3 Марокко - Гвинея-Бисау 5:0 Марокко - Судан 2:0 Марокко - Буркина-Фасо 1:0 Марокко - Гана 1:0 Марокко - Бурунди 1:0 Мавритания - Марокко 0:0 Мали - Марокко 0:2 Марокко - Камерун 4:0
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
Прогнозы на матч Египет 1:1 Марокко
Исход игры
Египет
45.6% (78)
Ничья
28.7% (49)
Марокко
25.7% (44)
Тотал 2.5
Больше
32.06% (42)
Меньше
67.94% (89)
Обе команды забьют
Да
56.49% (74)
Нет
43.51% (57)
Популярный счёт
1:1 Ничья
19.3% (33)
2:1 Египет
16.4% (28)
1:0 Египет
15.8% (27)
0:1 Марокко
9.9% (17)
1:2 Марокко
6.4% (11)
0:0 Ничья
4.1% (7)
2:0 Египет
2.3% (4)
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