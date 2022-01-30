Затяжную позиционную атаку провёл Египет, выполнив несколько неточных навесов, а потом арбитр заметил фол.

Марокко продолжает держать оборону, и пока делает это успешно. Сейчас Ашраф Хакими успешно сыграл в отборе на правом фланге.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1-1!!! САЛАХ!!! Абдель Монем пробил головой из центра штрафной и Буну отбил перед собой, а первым на добивании оказался Салах.

Высокий прессинг включили марокканцы и не смогли завладеть игровым снарядом, а вот правила нарушили.

Атака Марокко была завершена свистком арбитра, так как Эль-Хаддади нарушил правила в борьбе с Абул-Фетухом.

На стадионе "Олембе" начинается второй тайм.

В перерыве в составе Египта произошла замена. Вместо Ахмеда Хегази вышел Трезеге.

Наиф Агер останавливает атаку Египта на левом фланге, выбивая игровой снаряд за боковую линию.

Эль-Хаддади сыграл на левый фланг на Эн-Несири, который не сумел должным образом обработать мяч.

Ромен Саисс перехватил мяч после подачи Ашрафа Аймана с правого фланга, а потом выбил игровой снаряд в аут.

Трезеге получил мяч от Салаха и пробил из пределов штрафной в левый угол, но в створ не попал.

Первый тайм

— Завершается первый тайм, при счёте 0-1 в пользу Марокко футболисты уходят в раздевалки.

45' Омар Мармуш добрался до штрафной площадки на левом фланге, а потом далеко отпустил мяч и позволил Ромену Саиссу сыграть в отборе.

45' +2 минуты.

44' Ахмед Хегази оказался в горизонтальном положении и арбитр остановил поединок, разрешив врачам выйти на поле.

43' Яссин Буну легко справился с корнером Египта с правого фланга, зафиксировав мяч намертво.

41' Масина выиграл в скорости у Салаха на левом фланге и сыграл максимально надёжно, выбив мяч за боковую.

40' Марокко удалось немного отодвинуть игру от своих ворот и получилось провести атаку, которая привела к неточному дальнему удару.

39' Ахмед Хегази отправил мяч в штрафную площадку со своей половины поля и партнёров не нашёл.

38' Омар Мармуш сместился на правый фланг, получил мяч и выполнил подачу - Яссин Буну немного вышел из ворот и игровой снаряд забрал.

37' И снова марокканцы уверенно выигрывают воздух, выбивая мяч на левый фланг. А с подборами пока трудности.

36' Адам Масина справился с подачей с правого фланга, отправив мяч за лицевую линию.

35' Египтяне исполнили штрафной и не смогли довести дело до удара, однако оставили за собой подбор и продолжают атаку.

34' Селим Амалла сбивает Омара Камала на левом фланге и получает жёлтую карточку.

33' Долго готовился к исполнению штрафного Ашраф Хакими, в итоге пробил в правый угол и в створ не попал.

31' Эльнени нарушает правила перед своей штрафной площадкой, сбивая Эль-Хаддади. Перспективный стандарт для Марокко.

30' Селим Амалла принял мяч перед штрафной площадкой, а проникнуть в неё не сумел - Эльнени успешно сыграл в отборе.

28' Карлуш Кейруш активно работает в технической зоне, прося своих подопечных ещё активнее идти в атаку. Пока опасных моментов маловато.

27' Жёлтая карточка появилась в руках арбитра, а её обладателем стал Омар Камал.

26' Омар Мармуш исполнил штрафной с правого фланга, марокканцы отбились, а затем ещё и дальний удар заблокировали.

25' Мостафа Мохамед оказался на газоне после верховой борьбы с Софьяном Амрабатом.

24' Мостафа Мохамед завершил наступление дальним ударом, после которого мяч прошёл гораздо выше цели.

23' Контратаку через центр провели египтяне, но ничего опасного не создали, так как была выполнена не самая удобная передача на правый фланг на Салаха.

21' Айман Ашраф решился на удар с дальней дистанции и в створ попал, но Яссин Буну справился, отразив мяч влево.

20' Корнер Египта с правого фланга ничем интересным не отметился, борьбу в воздухе смогли выиграть футболисты Марокко.

19' Сам же Салах и исполнил штрафной - попал в стенку, после контакта с которой круглый ушёл за лицевую линию.

18' Мохамед Салах получает по ногам от Ромена Саисса в нескольких метрах от штрафной площадки и судья назначает стандарт.

17' Эльнени выполнил передачу на левый фланг, где Абул-Фетух не сумел принять мяч, выпустив его в аут.

16' Судья останавливает встречу и разрешает медицинской бригаде Египта выйти на поле, чтобы оказать помощь Эль-Сулейя.

15' Салах откликнулся на передачу из глубины поля, но не сумел зацепиться за мяч, так как нарушил правила на Масине.

14' Эль-Хаддади и Амалла нарушили правила в борьбе с Эль-Сулейя.

13' Эль-Хаддади откликнулся на подачу с угла поля и пробил с левого края штрафной, попав в своего же игрока.

12' Седим Амалла сместился с левого фланга в центр и пробил - рикошетом от соперника игровой снаряд отправился за лицевую.

11' Салах выполнил подачу с углового, но не сумел довести мяч до партнёров - Яссин Буну уверенно сыграл на выходе.

10' Ромен Саисс выполнил передачу по левому флангу, но слишком сильную - Мунир Эль-Хаддади не справился с приёмом.

8' Через центр Египет попытался провести атаку, но безуспешно - потерял мяч в районе центрального круга.

7' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0-1!!! БУФАЛЬ!!! Софьян Буфаль уверенно реализовывает одиннадцатиметровый удар, отправляя мяч в правый угол, а Мохамед Абугабал прыгнул в противоположный.

6' После просмотра арбитр выносит вердикт - пенальти в ворота Египта. Очень активное начало.

5' Айман Ашраф нарушает правила на левом краю штрафной площадки, сбивая Ашрафа Хакими. Арбитр отправляется смотреть повтор.

4' Омар Камал выполнил длинную передачу к штрафной площадке, но никого из партнёров не нашёл.

3' Адам Масина поддержал атаку правым флангом, но обострить не сумел, потеряв мяч, а затем вступил в отбор и правила нарушил.

2' Марокко проводит первую атаку и зарабатывает аут на правом фланге. Затем вводит мяч в игру и выполняет безадресный кросс в штрафную.