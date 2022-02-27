Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
0:0
Первый тайм: 29'
Стадион: Ян Брейдель
0:1
29' ГолФрай Микаэль
Ход матча
29'
0:1
77
Мата
Клинтон
26
Ритс
Матс
20
Ванакен
Ханс
10
Ланг
Ноа
34
Батай
Йелле
30
Сек
Абдулай
21
Винс
Сэмюэл
19
Миёши
Коджи
99
Фрай
Микаэль
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Мата КлинтонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Ритс МатсПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Ванакен ХансПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Ланг НоаНападающий
- Запасные игроки
-
33 Шинтон НикВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Вормер РудПолузащитник
-
89 Аудоор ЛиннтПолузащитник
-
32 Нуса АнтониоНападающий
-
29 Дост БасНападающий
-
98 Сандра СиссеНападающий
-
Главный тренер: Схрёдер Альфред
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Батай ЙеллеЗащитник
-
30 Сек АбдулайЗащитник
- Защитник
-
21 Винс СэмюэлЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Миёши КоджиПолузащитник
- Нападающий
-
99 Фрай МикаэльНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
5 БутаЗащитник
-
38 Арун ФарисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Приске Бриан
История личных встреч
Брюгге
Антверпен
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
85.7%
57.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед
8 матчей
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 1 победа
15 матчей
46.7%
33.3%
20%
7 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
46.7%
20%
5 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
40%
53.3%
6.7%
6 побед 8 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Кетеларе Шарль
|12
|0.41
|Дост Бас
|11 (2)
|0.38
|Ванакен Ханс
|7
|0.24
|Ланг Ноа
|6
|0.21
|Вормер Руд
|5
|0.17
|Ритс Матс
|4
|0.14
|Соболь Эдуард
|1
|0.03
|Баланта Эдер
|1
|0.03
|Мата Клинтон
|1
|0.03
|Адамян Саркис
|1
|0.03
|Рикка Федерико
|1
|0.03
|Персин Тибо
|1
|0.03
|Сандра Сиссе
|1
|0.03
|Ольсен Сков Андреас
|0
|0
|Сова Камаль
|0
|0
|Бушанан Тажон
|0
|0
|Ван дер Бремпт Игнасе
|0
|0
Антверпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фрай Микаэль
|17 (2)
|0.59
|Бенсон Манюэль
|5
|0.17
|Фишер Виктор
|3
|0.1
|Саматта Мбвана
|3
|0.1
|Баликвиша Мишель-Анже
|3
|0.1
|Наингголан Раджа
|2
|0.07
|Геркенс Питер
|2
|0.07
|Верстрате Биргер
|2
|0.07
|Энгельс Бьорн
|2
|0.07
|Юсуф Альхассан
|2
|0.07
|Де Лат Ричи
|1
|0.03
|Миёши Коджи
|1
|0.03
|Бута
|0
|0
|Эггештайн Йоханнес
|0
|0
|Батай Йелле
|0
|0
Карточки
Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ланг Ноа
|7
|1
|Соболь Эдуард
|5
|1
|Баланта Эдер
|5
|1
|Нсоки Стенли
|3
|2
|Мата Клинтон
|5
|0
|Де Кетеларе Шарль
|4
|0
|Хендри Джек
|1
|1
|Ван дер Бремпт Игнасе
|1
|1
|Вормер Руд
|2
|0
|Ритс Матс
|2
|0
|Перес Даниэль
|2
|0
|Мбамба Ноа
|2
|0
|Дост Бас
|1
|0
|Одои Денис
|1
|0
|Миньоле Симон
|1
|0
|Мехеле Брэндон
|1
|0
|Рикка Федерико
|1
|0
|Персин Тибо
|1
|0
Антверпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Лат Ричи
|7
|1
|Верстрате Биргер
|7
|1
|Энгельс Бьорн
|2
|1
|Саматта Мбвана
|2
|1
|Батай Йелле
|2
|1
|Арун Фарис
|3
|0
|Наингголан Раджа
|3
|0
|Геркенс Питер
|3
|0
|Фрай Микаэль
|3
|0
|Алмейда Динис
|3
|0
|Юсуф Альхассан
|3
|0
|Баликвиша Мишель-Анже
|3
|0
|Сек Абдулай
|1
|1
|Миёши Коджи
|2
|0
|Бенсон Манюэль
|2
|0
|Бутез Жан
|2
|0
|Верстрате Луи
|2
|0
|Винс Сэмюэл
|2
|0
|Фишер Виктор
|1
|0
|Дессолей Дорьян
|1
|0
|Бута
|1
|0
|Двомо Пьер
|1
|0
|Сусси Абдерахман
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
27
22
15 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 9
15 Не забивали 15
4
15%
1
5%
1-15
5
19%
4
18%
16-30
6
22%
2
9%
31-45
5
19%
6
27%
46-60
2
7%
5
23%
61-75
5
19%
4
18%
76-90
Пропущено
14
13
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
6
43%
4
31%
31-45
2
14%
4
31%
46-60
2
14%
3
23%
61-75
4
29%
2
15%
76-90
Забито
26
22
8 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 6
15 Не забивали 17
3
12%
0
0%
1-15
1
4%
2
9%
16-30
4
15%
6
27%
31-45
5
19%
2
9%
46-60
7
27%
5
23%
61-75
6
23%
7
32%
76-90
Пропущено
18
18
6 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
3
17%
1
6%
1-15
1
6%
2
11%
16-30
2
11%
3
17%
31-45
3
17%
5
28%
46-60
6
33%
0
0%
61-75
3
17%
7
39%
76-90
Забито
53
44
23 В 1-м тайме 15
30 Во 2-м тайме 29
21 Забивали первыми 15
2 Не забивали 4
7
13%
1
2%
1-15
6
11%
6
14%
16-30
10
19%
8
18%
31-45
10
19%
8
18%
46-60
9
17%
10
23%
61-75
11
21%
11
25%
76-90
Пропущено
32
31
12 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 21
6 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 19
3
9%
1
3%
1-15
1
3%
2
6%
16-30
8
25%
7
23%
31-45
5
16%
9
29%
29%
46-60
8
25%
3
10%
61-75
7
22%
9
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Брюгге
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Эйпен - Брюгге 1:3 Брюгге - Шарлеруа 2:0 Брюгге - Гент 1:2 Гент - Брюгге 0:1
Кортрейк - Брюгге 0:1 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Стандард - Брюгге 2:2 Брюгге - Сент-Трейден 2:0 Брюгге - Пушкаш-Академия 1:0 Карлсруэ - Брюгге 0:0 Серкль Брюгге - Брюгге 2:0 Брюгге - АХ Лёвен 4:1 Брюгге - Андерлехт 2:2 АХ Лёвен - Брюгге 1:4 Брюгге - Зульте-Варегем 3:0 ПСЖ - Брюгге 4:1 Брюгге - Серен Юнайтед 3:2 Генк - Брюгге 3:3 Генк - Брюгге 2:3 Брюгге - РБ Лейпциг 0:5
Антверпен
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Антверпен - Мехелен 1:2 Серен Юнайтед - Антверпен 0:1 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Кортрейк - Антверпен 0:2
Гент - Антверпен 0:1 Антверпен - Сент-Трейден 1:1 Остенде - Антверпен 1:2 Антверпен - Шарлеруа 3:0 Генк - Антверпен 1:1 Антверпен - Эйпен 4:2 Антверпен - Стандард 2:3 Антверпен - Олимпиакос 1:0 Беерсхот-Вильрейк - Антверпен 0:1 Антверпен - Остенде 3:0 Айнтрахт Фр - Антверпен 2:2 Сент-Трейден - Антверпен 2:1 Антверпен - Андерлехт 2:0 Антверпен - Фенербахче 0:3 Серкль Брюгге - Антверпен 0:1 Вестерло - Антверпен 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|29
|20
|4
|5
|64 - 22
|64
|2.
|Брюгге
|0:0
|29
|15
|10
|4
|52 - 33
|55
|3.
|Антверпен
|0:0
|29
|16
|6
|7
|48 - 30
|54
|4.
|Андерлехт
|29
|14
|10
|5
|60 - 32
|52
|5.
|Мехелен
|28
|14
|4
|10
|50 - 48
|46
|6.
|Шарлеруа
|29
|13
|7
|9
|45 - 40
|46
|7.
|Гент
|28
|13
|7
|8
|43 - 27
|46
|8.
|Генк
|28
|12
|5
|11
|54 - 41
|41
|9.
|Серкль Брюгге
|29
|11
|6
|12
|43 - 36
|39
|10.
|Сент-Трейден
|29
|11
|5
|13
|32 - 37
|38
|11.
|Кортрейк
|28
|9
|10
|9
|37 - 34
|37
|12.
|АХ Лёвен
|28
|9
|10
|9
|39 - 44
|37
|13.
|Остенде
|29
|9
|5
|15
|28 - 52
|32
|14.
|Стандард
|27
|7
|8
|12
|29 - 43
|29
|15.
|Эйпен
|29
|7
|7
|15
|33 - 49
|28
|16.
|Зульте-Варегем
|28
|6
|8
|14
|37 - 61
|26
|17.
|Серен Юнайтед
|28
|7
|2
|19
|26 - 59
|23
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|28
|4
|4
|20
|29 - 61
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мехелен
|15
|9
|3
|3
|31 - 20
|30
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|15
|9
|2
|4
|26 - 13
|29
|3.
|Брюгге
|0:0
|15
|7
|7
|1
|27 - 14
|28
|4.
|Гент
|14
|8
|3
|3
|29 - 15
|27
|5.
|Генк
|14
|8
|3
|3
|32 - 17
|27
|6.
|Андерлехт
|14
|7
|5
|2
|32 - 18
|26
|7.
|Антверпен
|0:0
|14
|7
|3
|4
|26 - 17
|24
|8.
|АХ Лёвен
|14
|6
|4
|4
|19 - 20
|22
|9.
|Шарлеруа
|14
|5
|4
|5
|16 - 16
|19
|10.
|Кортрейк
|14
|5
|4
|5
|19 - 17
|19
|11.
|Остенде
|15
|5
|2
|8
|16 - 32
|17
|12.
|Серкль Брюгге
|14
|5
|2
|7
|17 - 16
|17
|13.
|Серен Юнайтед
|14
|5
|2
|7
|15 - 24
|17
|14.
|Сент-Трейден
|14
|5
|2
|7
|19 - 20
|17
|15.
|Зульте-Варегем
|14
|3
|4
|7
|19 - 30
|13
|16.
|Беерсхот-Вильрейк
|15
|4
|1
|10
|15 - 29
|13
|17.
|Эйпен
|14
|3
|3
|8
|14 - 25
|12
|18.
|Стандард
|13
|2
|5
|6
|13 - 21
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|14
|11
|2
|1
|38 - 9
|35
|2.
|Антверпен
|0:0
|15
|9
|3
|3
|22 - 13
|30
|3.
|Брюгге
|0:0
|14
|8
|3
|3
|25 - 19
|27
|4.
|Шарлеруа
|15
|8
|3
|4
|29 - 24
|27
|5.
|Андерлехт
|15
|7
|5
|3
|28 - 14
|26
|6.
|Серкль Брюгге
|15
|6
|4
|5
|26 - 20
|22
|7.
|Сент-Трейден
|15
|6
|3
|6
|13 - 17
|21
|8.
|Гент
|14
|5
|4
|5
|14 - 12
|19
|9.
|Кортрейк
|14
|4
|6
|4
|18 - 17
|18
|10.
|Стандард
|14
|5
|3
|6
|16 - 22
|18
|11.
|Эйпен
|15
|4
|4
|7
|19 - 24
|16
|12.
|Мехелен
|13
|5
|1
|7
|19 - 28
|16
|13.
|АХ Лёвен
|14
|3
|6
|5
|20 - 24
|15
|14.
|Остенде
|14
|4
|3
|7
|12 - 20
|15
|15.
|Генк
|14
|4
|2
|8
|22 - 24
|14
|16.
|Зульте-Варегем
|14
|3
|4
|7
|18 - 31
|13
|17.
|Серен Юнайтед
|14
|2
|0
|12
|11 - 35
|6
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|13
|0
|3
|10
|14 - 32
|3