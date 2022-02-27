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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Брюгге
4:1
Конец матча

Стадион:
Антверпен
0'
0:1
29' Гол
Фрай Микаэль
1:1
31' Гол
Одои Денис
36' Желтая карточка
Верстрате Биргер
2:1
37' Пенальти
Ванакен Ханс
43' Желтая карточка
Ритс Матс
54' Желтая карточка
Адамян Саркис
3:1
59' Гол
Адамян Саркис
4:1
64' Гол
Ольсен Сков Андреас
87' Желтая карточка
Ванакен Ханс
90' Желтая карточка
Арун Фарис
90'+3
22
Миньоле
Симон
77
Мата
Клинтон
44
Мехеле
Брэндон
4
Нсоки
Стенли
7
Ольсен
Сков
Андреас
26
Ритс
Матс
6
Одои
Денис
20
Ванакен
Ханс
17
Бушанан
Тажон
9
Адамян
Саркис
10
Ланг
Ноа
1
Бутез
Жан
34
Батай
Йелле
30
Сек
Абдулай
24
Дессолей
Дорьян
21
Винс
Сэмюэл
4
Наингголан
Раджа
6
Верстрате
Биргер
8
Юсуф
Альхассан
19
Миёши
Коджи
10
Баликвиша
Мишель-Анже
99
Фрай
Микаэль
Брюгге
3-5-2
Антверпен
4-3-1-2

История личных встреч

Брюгге
Антверпен

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
57.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед

8 матчей

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 1 победа

15 матчей

46.7%
33.3%
20%
7 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
46.7%
20%
5 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

40%
53.3%
6.7%
6 побед 8 ничьих 1 победа

История матчей

ПДА
1:1
ПОЗЧТ
2:1
ПОЗЧТ
0:0
ПДА
0:2
К
3:1
ПДА
0:2
К
0:1
ПДА
1:0
ПДА
2:1
ПОЗЧТ
3:2
ПОЗЧТ
0:0
ПДА
5:1
ПДА
1:1
ПДА
2:2
ПДА
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Кетеларе Шарль 12 0.41
Дост Бас 11 (2) 0.38
Ванакен Ханс 8 (1) 0.28
Ланг Ноа 6 0.21
Вормер Руд 5 0.17
Ритс Матс 4 0.14
Адамян Саркис 2 0.07
Ольсен Сков Андреас 1 0.03
Соболь Эдуард 1 0.03
Баланта Эдер 1 0.03
Мата Клинтон 1 0.03
Одои Денис 1 0.03
Рикка Федерико 1 0.03
Персин Тибо 1 0.03
Сандра Сиссе 1 0.03
Сова Камаль 0 0
Бушанан Тажон 0 0
Ван дер Бремпт Игнасе 0 0
Антверпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фрай Микаэль 18 (2) 0.62
Бенсон Манюэль 5 0.17
Фишер Виктор 3 0.1
Саматта Мбвана 3 0.1
Баликвиша Мишель-Анже 3 0.1
Наингголан Раджа 2 0.07
Геркенс Питер 2 0.07
Верстрате Биргер 2 0.07
Энгельс Бьорн 2 0.07
Юсуф Альхассан 2 0.07
Де Лат Ричи 1 0.03
Миёши Коджи 1 0.03
Бута 0 0
Эггештайн Йоханнес 0 0
Батай Йелле 0 0

Карточки

Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ланг Ноа 7 1
Соболь Эдуард 5 1
Баланта Эдер 5 1
Нсоки Стенли 3 2
Мата Клинтон 5 0
Де Кетеларе Шарль 4 0
Ритс Матс 3 0
Хендри Джек 1 1
Ван дер Бремпт Игнасе 1 1
Вормер Руд 2 0
Перес Даниэль 2 0
Мбамба Ноа 2 0
Дост Бас 1 0
Одои Денис 1 0
Миньоле Симон 1 0
Ванакен Ханс 1 0
Адамян Саркис 1 0
Мехеле Брэндон 1 0
Рикка Федерико 1 0
Персин Тибо 1 0
Антверпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верстрате Биргер 8 1
Де Лат Ричи 7 1
Арун Фарис 4 0
Энгельс Бьорн 2 1
Саматта Мбвана 2 1
Батай Йелле 2 1
Наингголан Раджа 3 0
Геркенс Питер 3 0
Фрай Микаэль 3 0
Алмейда Динис 3 0
Юсуф Альхассан 3 0
Баликвиша Мишель-Анже 3 0
Сек Абдулай 1 1
Миёши Коджи 2 0
Бенсон Манюэль 2 0
Бутез Жан 2 0
Верстрате Луи 2 0
Винс Сэмюэл 2 0
Фишер Виктор 1 0
Дессолей Дорьян 1 0
Бута 1 0
Двомо Пьер 1 0
Сусси Абдерахман 1 0

Голы по времени матча

Забито

31
23
17 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 10
15 Не забивали 15
4
13%
1
4%
1-15
5
16%
5
22%
16-30
8
26%
2
9%
31-45
6
19%
6
26%
46-60
3
10%
5
22%
61-75
5
16%
4
17%
76-90

Пропущено

15
17
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
6
40%
6
35%
31-45
2
13%
5
29%
29%
46-60
2
13%
4
24%
61-75
4
27%
2
12%
76-90

Забито

26
22
8 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 6
16 Не забивали 18
3
12%
0
0%
1-15
1
4%
2
9%
16-30
4
15%
6
27%
31-45
5
19%
2
9%
46-60
7
27%
5
23%
61-75
6
23%
7
32%
76-90

Пропущено

18
18
6 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
3
17%
1
6%
1-15
1
6%
2
11%
16-30
2
11%
3
17%
31-45
3
17%
5
28%
46-60
6
33%
0
0%
61-75
3
17%
7
39%
76-90

Забито

57
45
25 В 1-м тайме 16
32 Во 2-м тайме 29
21 Забивали первыми 16
2 Не забивали 4
7
12%
1
2%
1-15
6
11%
7
16%
16-30
12
21%
8
18%
31-45
11
19%
8
18%
46-60
10
18%
10
22%
61-75
11
19%
11
24%
76-90

Пропущено

33
35
13 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 23
7 Пропускали первыми 12
19 Не пропускали 20
3
9%
1
3%
1-15
2
6%
2
6%
16-30
8
24%
9
26%
31-45
5
15%
10
29%
46-60
8
24%
4
11%
61-75
7
21%
9
26%
76-90

Результаты последних матчей

Брюгге
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Эйпен - Брюгге 1:3 Брюгге - Шарлеруа 2:0 Брюгге - Гент 1:2 Гент - Брюгге 0:1
Кортрейк - Брюгге 0:1 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Стандард - Брюгге 2:2 Брюгге - Сент-Трейден 2:0 Брюгге - Пушкаш-Академия 1:0 Карлсруэ - Брюгге 0:0 Серкль Брюгге - Брюгге 2:0 Брюгге - АХ Лёвен 4:1 Брюгге - Андерлехт 2:2 АХ Лёвен - Брюгге 1:4 Брюгге - Зульте-Варегем 3:0 ПСЖ - Брюгге 4:1 Брюгге - Серен Юнайтед 3:2 Генк - Брюгге 3:3 Генк - Брюгге 2:3 Брюгге - РБ Лейпциг 0:5
Антверпен
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Антверпен - Мехелен 1:2 Серен Юнайтед - Антверпен 0:1 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Кортрейк - Антверпен 0:2
Гент - Антверпен 0:1 Антверпен - Сент-Трейден 1:1 Остенде - Антверпен 1:2 Антверпен - Шарлеруа 3:0 Генк - Антверпен 1:1 Антверпен - Эйпен 4:2 Антверпен - Стандард 2:3 Антверпен - Олимпиакос 1:0 Беерсхот-Вильрейк - Антверпен 0:1 Антверпен - Остенде 3:0 Айнтрахт Фр - Антверпен 2:2 Сент-Трейден - Антверпен 2:1 Антверпен - Андерлехт 2:0 Антверпен - Фенербахче 0:3 Серкль Брюгге - Антверпен 0:1 Вестерло - Антверпен 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 29 20 4 5 64 - 22 64
2. Брюгге 29 16 9 4 56 - 34 57
3. Антверпен 29 16 5 8 49 - 34 53
4. Андерлехт 29 14 10 5 60 - 32 52
5. Мехелен 28 14 4 10 50 - 48 46
6. Шарлеруа 29 13 7 9 45 - 40 46
7. Гент 28 13 7 8 43 - 27 46
8. Генк 28 12 5 11 54 - 41 41
9. Серкль Брюгге 29 11 6 12 43 - 36 39
10. Сент-Трейден 29 11 5 13 32 - 37 38
11. Кортрейк 28 9 10 9 37 - 34 37
12. АХ Лёвен 28 9 10 9 39 - 44 37
13. Остенде 29 9 5 15 28 - 52 32
14. Стандард 27 7 8 12 29 - 43 29
15. Эйпен 29 7 7 15 33 - 49 28
16. Зульте-Варегем 28 6 8 14 37 - 61 26
17. Серен Юнайтед 28 7 2 19 26 - 59 23
18. Беерсхот-Вильрейк 28 4 4 20 29 - 61 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мехелен 15 9 3 3 31 - 20 30
2. Брюгге 15 8 6 1 31 - 15 30
3. Унион Сент-Жиллуаз 15 9 2 4 26 - 13 29
4. Гент 14 8 3 3 29 - 15 27
5. Генк 14 8 3 3 32 - 17 27
6. Андерлехт 14 7 5 2 32 - 18 26
7. Антверпен 14 7 3 4 26 - 17 24
8. АХ Лёвен 14 6 4 4 19 - 20 22
9. Шарлеруа 14 5 4 5 16 - 16 19
10. Кортрейк 14 5 4 5 19 - 17 19
11. Остенде 15 5 2 8 16 - 32 17
12. Серкль Брюгге 14 5 2 7 17 - 16 17
13. Серен Юнайтед 14 5 2 7 15 - 24 17
14. Сент-Трейден 14 5 2 7 19 - 20 17
15. Зульте-Варегем 14 3 4 7 19 - 30 13
16. Беерсхот-Вильрейк 15 4 1 10 15 - 29 13
17. Эйпен 14 3 3 8 14 - 25 12
18. Стандард 13 2 5 6 13 - 21 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 14 11 2 1 38 - 9 35
2. Антверпен 15 9 2 4 23 - 17 29
3. Брюгге 14 8 3 3 25 - 19 27
4. Шарлеруа 15 8 3 4 29 - 24 27
5. Андерлехт 15 7 5 3 28 - 14 26
6. Серкль Брюгге 15 6 4 5 26 - 20 22
7. Сент-Трейден 15 6 3 6 13 - 17 21
8. Гент 14 5 4 5 14 - 12 19
9. Кортрейк 14 4 6 4 18 - 17 18
10. Стандард 14 5 3 6 16 - 22 18
11. Эйпен 15 4 4 7 19 - 24 16
12. Мехелен 13 5 1 7 19 - 28 16
13. АХ Лёвен 14 3 6 5 20 - 24 15
14. Остенде 14 4 3 7 12 - 20 15
15. Генк 14 4 2 8 22 - 24 14
16. Зульте-Варегем 14 3 4 7 18 - 31 13
17. Серен Юнайтед 14 2 0 12 11 - 35 6
18. Беерсхот-Вильрейк 13 0 3 10 14 - 32 3
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Ритс Матс получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Ванакен Ханс из команды Брюгге забивает с точки!
  • Желтая карточка
    36'
    Верстрате Биргер получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    31'
    Г О О О О Л - Одои Денис бьет в цель!
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Фрай Микаэль бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Брюгге 4:1 Антверпен онлайн


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