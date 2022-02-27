Поднялся Саисс после паузы, показал защитник "Вулверхэмптона", что он готов играть дальше.

Против Хвана нарушили правила на левом фланге. "Вулверхэмптон" тщательно готовится к стандарту.

Тринкан со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

С правого фланга последовала подача в центр штрафной площади "Вест Хэма", после борьбы мяч оказался на левом углу штрафной, оттуда Тринкан выполнил передачу обратно в центр штрафной площади, Хван пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "Вест Хэм" на своём поле играет вничью с "Вулверхэмптоном" 0:0. Обе команды показывают неплохой футбол, но пока никому не удаётся реализовать свои моменты, а ведь мы уже в первой половине матча могли увидеть как минимум два гола.

45' Три минуты пока добавил Энтони Тейлор к основному времени первого тайма.

44' Ромен Саисс получил повреждение в прошлом эпизоде в борьбе за мяч, вышли на поле врачи "Вулверхэмптона", пауза в игре.

43' За счёт высокого прессинга игроки "Вест Хэма" перехватили мяч у штрафной площади "Вулверхэмптона". Мяч в итоге был доставлен на левый угол штрафной площади, оттуда Антонио выполнил перевод к правому углу вратарской, Лансини в падении пробил в ближний угол ворот, мяч в створ не пошёл.

42' Боуэн отправился прессинговать Са в штрафную площадь "Вулверхэмптона", немного это дало свои плоды. Жозе выбил мяч в аут, но в центр поля.

41' Форнальс при проходе вперёд по левому флангу отыгрался с Лансини, но при ответной передаче Пабло оказался в офсайде.

40' Невеш попытался при проходе вперёд по центру отыграться с Тринканом, но ответная передача от Франсишку вышла слишком сильной, в итоге мяч перехватил Зума.

39' Райс здорово пробил в правый угол ворот из-за пределов штрафной площади с левой половины поля, только штанга спасла "Вулверхэмптон" на этот раз от пропущенного мяча.

38' Джонсон выполнил заброс к угловому флажку по правому флангу, Боуэн не понял своего партнёра по команде, мяч в итоге достался игрокам "Вулверхэмптона".

37' Антонио с левого фланга выполнил передачу к радиусу штрафной площади, Лансини подработал мяч и затем пробил по воротам, мяч полетел точно в руки Са.

36' Марсал отыгрался с Силвой при проходе вперёд по левому флангу, но затем Джонсон здорово сыграл в подкате и в итоге мяч ушёл за лицевую линию поля от полузащитника "Вулверхэмптона".

35' Зума по итогам прошлого эпизода получил небольшое повреждение, но Курт достаточно быстро поднялся и показал, что помощь врачей ему не нужна.

34' Силва вошёл в штрафную площадь по левому флангу, но далее Зума грамотно сыграл в подкате и разрядил обстановку у своих ворот.

33' Антонио с левого фланга выполнил заброс на правый угол штрафной площади, Джонсон в свою очередь вернул мяч к левому углу вратарской, Антонио попытался уже "скорпионом" пробить по воротам, но толком по мячу Майкл попасть не смог.

32' Боуэн с углового выполнил подачу к линии вратарской, завязалась активная борьба за мяч, после серии отскоков Зума в касание пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко.

31' Соучек с правой половины поля выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Антонио плотно пробил в ближний угол ворот, Са в прыжке перевёл мяч на угловой.

30' Из центра поля последовал заброс к правому углу штрафной площади на быстрого Джонсона, Са вышел за пределы штрафной и спокойно отдал пас на Марсала.

29' Решили игроки "Вест Хэма" немного успокоить игру, пока "молотобойцы" катают мяч в центре поля.

28' Килман получил по ногам в центре поля. Игроки "Вулверхэмптона" не стали спешить при розыгрыше мяча.

27' Попытались игроки "Вулверхэмптона" провести атаку по правому флангу, но при забросе мяча к правому углу штрафной площади, Силва оказался в офсайде.

26' Форнальс из центра поля выполнил заброс в центр штрафной площади, Са вовремя вышел из ворот и перехватил мяч.

25' Крессуэлл с углового выполнил подачу к ближнему углу вратарской, Антонио головой в борьбе с соперником головой пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко.

24' Форнальс прошёл вперёд по левому флангу и затем Пабло выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Боуэн под давлением соперника заработал угловой для своей команды.

23' Крессуэлл со стандарта плотно пробил в правый угол ворот, мяч пролетел совсем рядом со штангой.

22' Форнальс с левого фланга выполнил заброс к радиусу штрафной площади, Саисс нарушил правила против Джонсона. "Вест Хэм" заработал очень опасный стандарт.

21' Антонио прошёл вперёд по левому флангу, но в итоге под давлением соперника Майкл упустил мяч за лицевую линию поля.

20' Зума на своей половине поля едва не потерял мяч под давлением Силвы, но в итоге Курт всё же смог сохранить мяч под своим контролем.

19' Райс прошёл вперёд по левому флангу и затем выполнил подачу к правому углу вратарской, никого их партнёров по команде там не оказалось.

18' Доусон в центре поля нарушил правила против Хвана. Игроки "Вулверхэмптона" не стали спешить при розыгрыше мяча.

17' Лансини с левой половины поля выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Боуэн зацепился за мяч и вытянул на себя Са, казалось, что Джаррод от лицевой линии сможет перебросить голкипера "Вулверхэмптона", но Жозе сыграл здорово и перехватил мяч.

16' Джонсон прошёл вперёд по правому флангу и затем выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в защитника "Вулверхэмптона" и улетел в аут.

15' В среднем темпе в первом тайме пока действуют "Вест Хэм" и "Вулверхэмптон", но постепенно "молотобойцы" стараются уже и в высокий прессинг играть.

14' Соучек отлично сыграл на перехвате в центре поля, далее Боуэн убежал по центру к радиусу штрафной площади, но затем у Джаррода получилась слишком сильная передача на правый угол штрафной площади, Са вовремя вышел из ворот и перехватил мяч.

13' Джонсон с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, на этот раз в борьбе за мяч игроки "Вест Хэма" нарушили правила, досталось Хвану.

12' Марсал на этот раз с левого фланга выполнил передачу к радиусу штрафной площади, Хван пробил по воротам, Райс грамотно блокировал попытку.

11' Марсал с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, вновь никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

10' Игроки "Вулверхэмптона" вновь перехватили контроль над мячом, но дальше центра поля у "волков" пока пройти не получается.

9' Джонсон с правого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, защитники "Вулверхэмптона" сыграли внимательно и перехватили мяч.

8' Невеш из центра поля выполнил заброс к радиусу штрафной площади, Силва в борьбе с Доусоном не смог зацепиться за мяч сразу, а затем уже в обороне подчистил Зума.

7' Крессуэлл с левого фланга выполнил неплохой заброс к центру линии вратарской, совсем немного не хватило Боуэну, чтобы в падении пробить по воротам.

6' Пока "Вест Хэм" первые минуты матча вынужден проводить от обороны, но в целом у "Вулверхэмптона" также не получается играть явным первым номером.

5' Из глубины поля последовал заброс на ход Тринкану по правому флангу, Франсишку в борьбе с Крессуэллом не смог зацепиться за мяч.

4' Тринкан со стандарта выполнил заброс на левый угол штрафной площади, Саисс головой сбросил мяч к линии вратарской, тут уже защитники "Вест Хэма" сыграли внимательно и спокойно перехватили мяч.

3' Тринкан получил по ногам на правом фланге. Сам же Франсишку готовится разыгрывать стандарт.

2' Из центра поля последовал заброс на ход Хвану на левый угол штрафной площади, Зума оказался первым на мяче и выбил его в аут.