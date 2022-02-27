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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Вест Хэм
0:0
Перерыв

Стадион:
Вулверхэмптон
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Прогнозы 125
Вест Хэм 75.2% (94)
X 20.8% (26)
Вулверхэмптон 4% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вест Хэм
Ничья
Вулверхэмптон
2.04
3.35
6.51
Все Коэффициенты
Новости
1
Фабьянски
Лукаш
31
Джонсон
Бен
15
Доусон
Крэйг
4
Зума
Курт
3
Крессуэлл
Арон
28
Соучек
Томаш
41
Райс
Деклан
20
Боуэн
Джаррод
10
Лансини
Мануэль
8
Форнальс
Пабло
9
Антонио
Майкл
1
Са
Жозе
23
Килман
Макс
16
Коди
Конор
27
Саисс
Ромен
2
Хувер
Ки-Джана
32
Дендонкер
Леандер
8
Невеш
Рубен
5
Марсал
Фернандо
11
Тринкан
Франсишку
26
Хи-Чан
Хван
17
Силва
Фабио
Вест Хэм
4-2-3-1
Вулверхэмптон
3-4-2-1

История личных встреч

Вест Хэм
Вулверхэмптон

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
80%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

12 матчей

41.7%
8.3%
50%
5 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
3 победы 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

41.7%
58.3%
5 побед 0 ничьих 7 побед

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
2:3
ПЛ
4:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
К
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боуэн Джаррод 8 0.3
Антонио Майкл 8 0.3
Бенрахма Саид 5 0.19
Форнальс Пабло 5 0.19
Лансини Мануэль 4 (2) 0.15
Соучек Томаш 3 0.11
Доусон Крэйг 2 0.07
Райс Деклан 1 0.04
Крессуэлл Арон 1 0.04
Масуаку Артур 1 0.04
Огбонна Анджело 1 0.04
Зума Курт 1 0.04
Влашич Никола 1 0.04
Джонсон Бен 1 0.04
Ноубл Марк 1 (1) 0.04
Цоуфал Владимир 0 0
Диоп Исса 0 0
Вулверхэмптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хименес Рауль 5 (1) 0.19
Хи-Чан Хван 5 0.19
Невеш Рубен 3 0.12
Моутинью Жоау 2 0.08
Коди Конор 2 0.08
Саисс Ромен 2 0.08
Дендонкер Леандер 1 0.04
Поденсе Даниэл 1 0.04
Траоре Адама 1 0.04
Килман Макс 1 0.04
Аит-Нури Раян 0 0
Са Жозе 0 0
Семеду Нелсон 0 0

Карточки

Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Райс Деклан 7 0
Антонио Майкл 5 1
Цоуфал Владимир 3 1
Форнальс Пабло 4 0
Доусон Крэйг 3 0
Боуэн Джаррод 3 0
Соучек Томаш 2 0
Ярмоленко Андрей 1 0
Огбонна Анджело 1 0
Крессуэлл Арон 1 0
Фредерикс Райан 1 0
Лансини Мануэль 1 0
Зума Курт 1 0
Масуаку Артур 1 0
Джонсон Бен 1 0
Вулверхэмптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Невеш Рубен 9 0
Хименес Рауль 6 1
Саисс Ромен 4 0
Дендонкер Леандер 4 0
Са Жозе 3 0
Килман Макс 3 0
Аит-Нури Раян 3 0
Моутинью Жоау 2 0
Марсал Фернандо 2 0
Поденсе Даниэл 2 0
Коди Конор 1 0
Семеду Нелсон 1 0
Гиббс-Уайт Морган 1 0
Хи-Чан Хван 1 0
Хувер Ки-Джана 1 0
Гомеш Тоти 1 0

Голы по времени матча

Забито

23
14
8 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 7
13 Не забивали 16
1
4%
3
21%
1-15
2
9%
1
7%
16-30
5
22%
1
7%
31-45
4
17%
1
7%
46-60
6
26%
1
7%
61-75
5
22%
7
50%
76-90

Пропущено

20
10
10 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
3
15%
0
0%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
5
25%
1
10%
31-45
2
10%
1
10%
46-60
4
20%
5
50%
61-75
4
20%
3
30%
76-90

Забито

20
10
9 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
18 Не забивали 20
2
10%
1
10%
1-15
5
25%
2
20%
16-30
2
10%
2
20%
31-45
2
10%
3
30%
46-60
3
15%
1
10%
61-75
6
30%
1
10%
76-90

Пропущено

16
10
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
2
13%
1
10%
1-15
1
6%
2
20%
16-30
4
25%
3
30%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
1
6%
1
10%
61-75
5
31%
3
30%
76-90

Забито

43
24
17 В 1-м тайме 10
26 Во 2-м тайме 14
12 Забивали первыми 12
5 Не забивали 11
3
7%
4
17%
1-15
7
16%
3
13%
16-30
7
16%
3
13%
31-45
6
14%
4
17%
46-60
9
21%
2
8%
61-75
11
26%
8
33%
76-90

Пропущено

36
20
17 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 13
12 Пропускали первыми 10
20 Не пропускали 17
5
14%
1
5%
1-15
3
8%
2
10%
16-30
9
25%
4
20%
31-45
5
14%
1
5%
46-60
5
14%
6
30%
61-75
9
25%
6
30%
76-90

Результаты последних матчей

Вест Хэм
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Вест Хэм - Ньюкасл 1:1 Лестер - Вест Хэм 2:2 Вест Хэм - Уотфорд 1:0 Киддерминстер - Вест Хэм 1:2
Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Лидс 2:3 Вест Хэм - Норвич 2:0 Вест Хэм - Лидс 2:0 Кристал Пэлас - Вест Хэм 2:3 Уотфорд - Вест Хэм 1:4 Вест Хэм - Саутгемптон 2:3 Тоттенхэм - Вест Хэм 2:1 Арсенал - Вест Хэм 2:0 Бёрнли - Вест Хэм 0:0 Вест Хэм - Динамо Загреб 0:1 Вест Хэм - Челси 3:2 Вест Хэм - Брайтон 1:1 Манчестер Сити - Вест Хэм 2:1 Рапид Вена - Вест Хэм 0:2 Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:0
Вулверхэмптон
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Арсенал - Вулверхэмптон 2:1 Вулверхэмптон - Лестер 2:1 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 0:2 Вулверхэмптон - Арсенал 0:1
Вулверхэмптон - Норвич 0:1 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:2 Вулверхэмптон - Саутгемптон 3:1 Вулверхэмптон - Шеффилд Юнайтед 3:0 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 0:1 Вулверхэмптон - Челси 0:0 Брайтон - Вулверхэмптон 0:1 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 1:0 Вулверхэмптон - Ливерпуль 0:1 Вулверхэмптон - Бёрнли 0:0 Норвич - Вулверхэмптон 0:0 Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:0 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Эвертон 2:1 Лидс - Вулверхэмптон 1:1 Астон Вилла - Вулверхэмптон 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 27 21 3 3 64 - 17 66
2. Ливерпуль Заявка 26 18 6 2 70 - 20 60
3. Челси Заявка 25 14 8 3 49 - 18 50
4. Манчестер Юнайтед Заявка 27 13 8 6 44 - 34 47
5. Арсенал Заявка 24 14 3 7 38 - 27 45
6. Вест Хэм 0:0 Заявка 27 12 7 8 45 - 34 43
7. Тоттенхэм Заявка 25 13 3 9 35 - 32 42
8. Вулверхэмптон 0:0 Заявка 26 12 5 9 24 - 20 41
9. Саутгемптон Заявка 26 8 11 7 34 - 37 35
10. Брайтон Заявка 26 7 12 7 25 - 30 33
11. Астон Вилла Заявка 25 9 3 13 33 - 37 30
12. Кристал Пэлас Заявка 27 6 12 9 37 - 38 30
13. Лестер Заявка 23 7 6 10 37 - 43 27
14. Ньюкасл Заявка 25 5 10 10 28 - 45 25
15. Брентфорд Заявка 27 6 6 15 27 - 44 24
16. Лидс Заявка 26 5 8 13 29 - 60 23
17. Эвертон Заявка 24 6 4 14 28 - 41 22
18. Бёрнли Заявка 24 3 12 9 22 - 30 21
19. Уотфорд Заявка 26 5 4 17 25 - 47 19
20. Норвич Заявка 26 4 5 17 15 - 55 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 13 10 3 0 36 - 7 33
2. Манчестер Сити Заявка 13 10 1 2 36 - 9 31
3. Арсенал Заявка 13 9 2 2 22 - 10 29
4. Манчестер Юнайтед Заявка 14 7 3 4 21 - 16 24
5. Челси Заявка 12 6 5 1 27 - 10 23
6. Саутгемптон Заявка 13 5 7 1 18 - 10 22
7. Вест Хэм 0:0 Заявка 14 6 4 4 24 - 19 22
8. Тоттенхэм Заявка 12 7 1 4 18 - 15 22
9. Лестер Заявка 12 5 3 4 21 - 18 18
10. Кристал Пэлас Заявка 14 4 6 4 22 - 17 18
11. Вулверхэмптон 0:0 Заявка 12 5 2 5 10 - 10 17
12. Эвертон Заявка 12 5 1 6 18 - 18 16
13. Астон Вилла Заявка 12 4 3 5 20 - 20 15
14. Ньюкасл Заявка 13 3 6 4 18 - 24 15
15. Брайтон Заявка 13 3 5 5 10 - 16 14
16. Брентфорд Заявка 14 4 2 8 14 - 19 14
17. Лидс Заявка 13 3 4 6 15 - 25 13
18. Бёрнли Заявка 11 2 6 3 10 - 10 12
19. Норвич Заявка 13 2 3 8 8 - 25 9
20. Уотфорд Заявка 13 2 1 10 12 - 31 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 14 11 2 1 28 - 8 35
2. Ливерпуль Заявка 13 8 3 2 34 - 13 27
3. Челси Заявка 13 8 3 2 22 - 8 27
4. Вулверхэмптон 0:0 Заявка 14 7 3 4 14 - 10 24
5. Манчестер Юнайтед Заявка 13 6 5 2 23 - 18 23
6. Вест Хэм 0:0 Заявка 13 6 3 4 21 - 15 21
7. Тоттенхэм Заявка 13 6 2 5 17 - 17 20
8. Брайтон Заявка 13 4 7 2 15 - 14 19
9. Арсенал Заявка 11 5 1 5 16 - 17 16
10. Астон Вилла Заявка 13 5 0 8 13 - 17 15
11. Саутгемптон Заявка 13 3 4 6 16 - 27 13
12. Кристал Пэлас Заявка 13 2 6 5 15 - 21 12
13. Уотфорд Заявка 13 3 3 7 13 - 16 12
14. Ньюкасл Заявка 12 2 4 6 10 - 21 10
15. Брентфорд Заявка 13 2 4 7 13 - 25 10
16. Лидс Заявка 13 2 4 7 14 - 35 10
17. Бёрнли Заявка 13 1 6 6 12 - 20 9
18. Лестер Заявка 11 2 3 6 16 - 25 9
19. Норвич Заявка 13 2 2 9 7 - 30 8
20. Эвертон Заявка 12 1 3 8 10 - 23 6
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "Вест Хэм" на своём поле играет вничью с "Вулверхэмптоном" 0:0. Обе команды показывают неплохой футбол, но пока никому не удаётся реализовать свои моменты, а ведь мы уже в первой половине матча могли увидеть как минимум два гола.
  • Опасный момент
    45'
    С правого фланга последовала подача в центр штрафной площади "Вест Хэма", после борьбы мяч оказался на левом углу штрафной, оттуда Тринкан выполнил передачу обратно в центр штрафной площади, Хван пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
  • 45'
    Тринкан со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
  • Фол, нарушение
    45'
    Против Хвана нарушили правила на левом фланге. "Вулверхэмптон" тщательно готовится к стандарту. 
  • 45'
    Поднялся Саисс после паузы, показал защитник "Вулверхэмптона", что он готов играть дальше. 
  • Дополнительное время
    45'
    Три минуты пока добавил Энтони Тейлор к основному времени первого тайма.
  • Травма, повреждение
    44'
    Ромен Саисс получил повреждение в прошлом эпизоде в борьбе за мяч, вышли на поле врачи "Вулверхэмптона", пауза в игре. 
  • 43'
    За счёт высокого прессинга игроки "Вест Хэма" перехватили мяч у штрафной площади "Вулверхэмптона". Мяч в итоге был доставлен на левый угол штрафной площади, оттуда Антонио выполнил перевод к правому углу вратарской, Лансини в падении пробил в ближний угол ворот, мяч в створ не пошёл. 
  • 42'
    Боуэн отправился прессинговать Са в штрафную площадь "Вулверхэмптона", немного это дало свои плоды. Жозе выбил мяч в аут, но в центр поля. 
  • Офсайд
    41'
    Форнальс при проходе вперёд по левому флангу отыгрался с Лансини, но при ответной передаче Пабло оказался в офсайде. 
  • 40'
    Невеш попытался при проходе вперёд по центру отыграться с Тринканом, но ответная передача от Франсишку вышла слишком сильной, в итоге мяч перехватил Зума. 
  • Штанга
    39'
    Райс здорово пробил в правый угол ворот из-за пределов штрафной площади с левой половины поля, только штанга спасла "Вулверхэмптон" на этот раз от пропущенного мяча. 
  • 38'
    Джонсон выполнил заброс к угловому флажку по правому флангу, Боуэн не понял своего партнёра по команде, мяч в итоге достался игрокам "Вулверхэмптона". 
  • 37'
    Антонио с левого фланга выполнил передачу к радиусу штрафной площади, Лансини подработал мяч и затем пробил по воротам, мяч полетел точно в руки Са. 
  • 36'
    Марсал отыгрался с Силвой при проходе вперёд по левому флангу, но затем Джонсон здорово сыграл в подкате и в итоге мяч ушёл за лицевую линию поля от полузащитника "Вулверхэмптона". 
  • Травма, повреждение
    35'
    Зума по итогам прошлого эпизода получил небольшое повреждение, но Курт достаточно быстро поднялся и показал, что помощь врачей ему не нужна. 
  • 34'
    Силва вошёл в штрафную площадь по левому флангу, но далее Зума грамотно сыграл в подкате и разрядил обстановку у своих ворот. 
  • 33'
    Антонио с левого фланга выполнил заброс на правый угол штрафной площади, Джонсон в свою очередь вернул мяч к левому углу вратарской, Антонио попытался уже "скорпионом" пробить по воротам, но толком по мячу Майкл попасть не смог. 
  • Угловой
    32'
    Боуэн с углового выполнил подачу к линии вратарской, завязалась активная борьба за мяч, после серии отскоков Зума в касание пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко. 
  • Опасный момент
    31'
    Соучек с правой половины поля выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Антонио плотно пробил в ближний угол ворот, Са в прыжке перевёл мяч на угловой. 
  • 30'
    Из центра поля последовал заброс к правому углу штрафной площади на быстрого Джонсона, Са вышел за пределы штрафной и спокойно отдал пас на Марсала. 
  • 29'
    Решили игроки "Вест Хэма" немного успокоить игру, пока "молотобойцы" катают мяч в центре поля. 
  • Фол, нарушение
    28'
    Килман получил по ногам в центре поля. Игроки "Вулверхэмптона" не стали спешить при розыгрыше мяча. 
  • Офсайд
    27'
    Попытались игроки "Вулверхэмптона" провести атаку по правому флангу, но при забросе мяча к правому углу штрафной площади, Силва оказался в офсайде. 
  • 26'
    Форнальс из центра поля выполнил заброс в центр штрафной площади, Са вовремя вышел из ворот и перехватил мяч. 
  • Угловой
    25'
    Крессуэлл с углового выполнил подачу к ближнему углу вратарской, Антонио головой в борьбе с соперником головой пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко. 
  • 24'
    Форнальс прошёл вперёд по левому флангу и затем Пабло выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Боуэн под давлением соперника заработал угловой для своей команды. 
  • Опасный момент
    23'
    Крессуэлл со стандарта плотно пробил в правый угол ворот, мяч пролетел совсем рядом со штангой. 
  • Фол, нарушение
    22'
    Форнальс с левого фланга выполнил заброс к радиусу штрафной площади, Саисс нарушил правила против Джонсона. "Вест Хэм" заработал очень опасный стандарт. 
  • 21'
    Антонио прошёл вперёд по левому флангу, но в итоге под давлением соперника Майкл упустил мяч за лицевую линию поля. 
  • 20'
    Зума на своей половине поля едва не потерял мяч под давлением Силвы, но в итоге Курт всё же смог сохранить мяч под своим контролем. 
  • 19'
    Райс прошёл вперёд по левому флангу и затем выполнил подачу к правому углу вратарской, никого их партнёров по команде там не оказалось. 
  • Фол, нарушение
    18'
    Доусон в центре поля нарушил правила против Хвана. Игроки "Вулверхэмптона" не стали спешить при розыгрыше мяча. 
  • 17'
    Лансини с левой половины поля выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Боуэн зацепился за мяч и вытянул на себя Са, казалось, что Джаррод от лицевой линии сможет перебросить голкипера "Вулверхэмптона", но Жозе сыграл здорово и перехватил мяч. 
  • 16'
    Джонсон прошёл вперёд по правому флангу и затем выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в защитника "Вулверхэмптона" и улетел в аут. 
  • 15'
    В среднем темпе в первом тайме пока действуют "Вест Хэм" и "Вулверхэмптон", но постепенно "молотобойцы" стараются уже и в высокий прессинг играть. 
  • 14'
    Соучек отлично сыграл на перехвате в центре поля, далее Боуэн убежал по центру к радиусу штрафной площади, но затем у Джаррода получилась слишком сильная передача на правый угол штрафной площади, Са вовремя вышел из ворот и перехватил мяч. 
  • Фол, нарушение
    13'
    Джонсон с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, на этот раз в борьбе за мяч игроки "Вест Хэма" нарушили правила, досталось Хвану. 
  • 12'
    Марсал на этот раз с левого фланга выполнил передачу к радиусу штрафной площади, Хван пробил по воротам, Райс грамотно блокировал попытку. 
  • 11'
    Марсал с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, вновь никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
  • 10'
    Игроки "Вулверхэмптона" вновь перехватили контроль над мячом, но дальше центра поля у "волков" пока пройти не получается. 
  • 9'
    Джонсон с правого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, защитники "Вулверхэмптона" сыграли внимательно и перехватили мяч. 
  • 8'
    Невеш из центра поля выполнил заброс к радиусу штрафной площади, Силва в борьбе с Доусоном не смог зацепиться за мяч сразу, а затем уже в обороне подчистил Зума. 
  • 7'
    Крессуэлл с левого фланга выполнил неплохой заброс к центру линии вратарской, совсем немного не хватило Боуэну, чтобы в падении пробить по воротам. 
  • 6'
    Пока "Вест Хэм" первые минуты матча вынужден проводить от обороны, но в целом у "Вулверхэмптона" также не получается играть явным первым номером. 
  • 5'
    Из глубины поля последовал заброс на ход Тринкану по правому флангу, Франсишку в борьбе с Крессуэллом не смог зацепиться за мяч. 
  • 4'
    Тринкан со стандарта выполнил заброс на левый угол штрафной площади, Саисс головой сбросил мяч к линии вратарской, тут уже защитники "Вест Хэма" сыграли внимательно и спокойно перехватили мяч. 
  • Фол, нарушение
    3'
    Тринкан получил по ногам на правом фланге. Сам же Франсишку готовится разыгрывать стандарт. 
  • 2'
    Из центра поля последовал заброс на ход Хвану на левый угол штрафной площади, Зума оказался первым на мяче и выбил его в аут. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная игра за три очка, "Вест Хэм" и "Вулверхэмптон" находятся в неплохой форме и претендуют пока как минимум на топ-5, а "Вест Хэм" даже может надеяться на топ-4, но для этого команде Дэвида Мойеса нельзя сегодня терять очки. 
  • До матча
  • Главным арбитром на этот матч назначен Энтони Тейлор из Манчестера. Помогать ему на бровках будут Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервным арбитром на этот матч назначен Крейг Поусон из Южного Йоркшира. 
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче 27-го тура чемпионата Англии между лондонским "Вест Хэмом" и "Вулверхэмптоном". Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
    • Прогнозы 125
    Вест Хэм 75.2% (94)
    X 20.8% (26)
    Вулверхэмптон 4% (5)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Вест Хэм
    Ничья
    Вулверхэмптон
    2.04
    3.35
    6.51
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Где смотреть матч Вест Хэм 0:0 Вулверхэмптон онлайн


Прогнозы на матч Вест Хэм 0:0 Вулверхэмптон

Исход игры
Вест Хэм
75.2% (94)
Ничья
20.8% (26)
Вулверхэмптон
4% (5)
Тотал 2.5
Больше
59.66% (71)
Меньше
40.34% (48)
Обе команды забьют
Да
72.27% (86)
Нет
27.73% (33)
Популярный счёт
2:1 Вест Хэм
44% (55)
1:0 Вест Хэм
18.4% (23)
1:1 Ничья
12% (15)
2:0 Вест Хэм
7.2% (9)
2:2 Ничья
6.4% (8)
3:2 Вест Хэм
2.4% (3)
1:2 Вулверхэмптон
2.4% (3)
3:1 Вест Хэм
1.6% (2)
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Вулверхэмптон

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