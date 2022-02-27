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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Генк
2:0
Второй тайм: 81'

Стадион:
Кортрейк
0'
1:0
17' Гол
Онуачу Пол
18' Желтая карточка
Д'Эне Кристоф
18' Желтая карточка
Радованович Александар
2:0
22' Гол
Пейнтсил Джозеф
78' Желтая карточка
Йонкхеере Михил
81'
26
Вандервоордт
Маартен
23
Муньос
Даниэль
3
Садик
Муджаид
33
Лукуми
Джон
6
Юклеред
Симен
17
Грошовски
Патрик
8
Хейнен
Бриан
42
Торстведт
Кристиан
7
Ито
Дзюнъя
18
Онуачу
Пол
28
Пейнтсил
Джозеф
31
Илич
Марко
2
Рейнолдс
Брайан
5
Сейнсбери
Трент
66
Радованович
Александар
30
Д'Эне
Кристоф
7
Мбайо
Дилан
26
Вандандриш
Кевин
8
Палаверса
Анте
10
Селемани
Фаиз
9
Billel
Messaoudi
19
Бадамоси
Мохамед
Генк
4-3-3
Кортрейк
4-4-2

История личных встреч

Генк
Кортрейк

15 матчей

93.3%
6.7%
2.6645352591004E-15%
14 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

53.3%
20%
26.7%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

93.3%
26.7%
14 побед 4 ничьи 0 побед

10 матчей

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

80%
20%
0 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 4 победы

25 матчей

56%
24%
20%
14 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

32%
44%
24%
8 побед 11 ничьих 6 побед

Второй тайм

56%
28%
16%
14 побед 7 ничьих 4 победы

История матчей

ПДА
1:2
ПДА
2:1
ПДА
2:0
ПДА
0:1
ПДА
2:1
ПДА
1:1
ПДА
3:3
К
1:0
К
3:2
ПДА
2:3
ПДА
0:0
ЛППОЗПВЛЕ
3:0
ЛППОЗПВЛЕ
0:3
ЛП
3:0
ЛП
4:1
ЛП
1:0
ЛП
1:0
ЛЖ
3:0
ЛЖ
1:1
ЛЖ
2:2
ЛЖ
1:0
ЛЖ
2:0
ЛЖ
1:1
ЛЖ
3:4
ПЛ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Генк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Онуачу Пол 16 (4) 0.55
Бонгонда Тео 9 (1) 0.31
Ито Дзюнъя 5 0.17
Грошовски Патрик 5 0.17
Торстведт Кристиан 4 0.14
Угбо Ике 3 0.1
Хейнен Бриан 3 0.1
Муньос Даниэль 2 0.07
Пейнтсил Джозеф 2 0.07
Ойен Люка 2 0.07
Садик Муджаид 2 0.07
Лукуми Джон 1 0.03
Немет Ондраш 1 0.03
Ндайишимий Майк 0 0
Артеага Херардо 0 0
Дессерс Сириль 0 0
Пресиадо Анхело 0 0
Эйтинг Карел 0 0
Кортрейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Селемани Фаиз 11 (5) 0.38
Гейе Папе Хабиб 5 0.17
Д'Эне Кристоф 3 0.1
Сейнсбери Трент 3 0.1
Вандандриш Кевин 2 0.07
Мбайо Дилан 2 0.07
Шевалье Тедди 2 0.07
Марлос Морено 2 0.07
Ружо Лукас 1 0.03
Палаверса Анте 1 0.03
Алиуи Рашид 1 0.03
Бадамоси Мохамед 1 0.03
Billel Messaoudi 1 0.03
Abdelkahar Kadri 1 0.03
Оканси Эрик 1 0.03
Abdelhak Kadri 0 0
Mathias Fixelles 0 0
Радованович Александар 0 0

Карточки

Генк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Торстведт Кристиан 4 1
Муньос Даниэль 5 0
Хейнен Бриан 3 1
Артеага Херардо 3 1
Грошовски Патрик 3 0
Ито Дзюнъя 3 0
Онуачу Пол 3 0
Эйтинг Карел 3 0
Лукуми Джон 3 0
Бонгонда Тео 2 0
Куэста Карлос 2 0
Маккензи Марк 2 0
Угбо Ике 1 0
Пресиадо Анхело 1 0
Пейнтсил Джозеф 1 0
Садик Муджаид 1 0
Мохаммед Азиз 1 0
Кортрейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Д'Эне Кристоф 9 0
Палаверса Анте 6 1
Сейнсбери Трент 7 0
Вандандриш Кевин 7 0
Ружо Лукас 7 0
Mathias Fixelles 4 1
Марлос Морено 5 0
Мбайо Дилан 5 0
Радованович Александар 3 1
Селемани Фаиз 4 0
Гейе Папе Хабиб 4 0
Девале Жиль 3 0
Бадамоси Мохамед 3 0
Сиссоко Самбу II 3 0
Abdelkahar Kadri 1 1
Дерейк Тимоти 2 0
Илич Марко 2 0
Ватанабэ Цуёси 2 0
Шевалье Тедди 1 0
Алиуи Рашид 1 0
Торп Виктор 1 0
Abdelhak Kadri 1 0

Голы по времени матча

Забито

31
19
12 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 10
15 Не забивали 16
2
6%
4
21%
1-15
3
10%
1
5%
16-30
7
23%
2
11%
31-45
6
19%
6
32%
46-60
4
13%
3
16%
61-75
9
29%
29%
3
16%
76-90

Пропущено

18
16
7 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
0
0%
2
13%
1-15
1
6%
3
19%
16-30
6
33%
4
25%
31-45
3
17%
3
19%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
7
39%
4
25%
76-90

Забито

22
19
9 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 7
18 Не забивали 17
5
23%
1
5%
1-15
1
5%
2
11%
16-30
3
14%
4
21%
31-45
4
18%
3
16%
46-60
2
9%
5
26%
61-75
7
32%
4
21%
76-90

Пропущено

24
16
12 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 10
2
8%
2
13%
1-15
5
21%
4
25%
16-30
5
21%
1
6%
31-45
2
8%
3
19%
46-60
3
13%
3
19%
61-75
7
29%
29%
3
19%
76-90

Забито

53
38
21 В 1-м тайме 14
32 Во 2-м тайме 24
14 Забивали первыми 17
5 Не забивали 5
7
13%
5
13%
1-15
4
8%
3
8%
16-30
10
19%
6
16%
31-45
10
19%
9
24%
46-60
6
11%
8
21%
61-75
16
30%
7
18%
76-90

Пропущено

42
32
19 В 1-м тайме 16
23 Во 2-м тайме 16
14 Пропускали первыми 11
23 Не пропускали 19
2
5%
4
13%
1-15
6
14%
7
22%
16-30
11
26%
5
16%
31-45
5
12%
6
19%
46-60
4
10%
3
9%
61-75
14
33%
7
22%
76-90

Результаты последних матчей

Генк
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Андерлехт - Генк 2:0 Генк - Мехелен 4:1 Генк - Стандард 2:0 АХ Лёвен - Генк 2:1
Генк - Зульте-Варегем 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 2:1 Генк - Беерсхот-Вильрейк 4:1 Остенде - Генк 0:4 Генк - Антверпен 1:1 Генк - Шарлеруа 4:2 Гент - Генк 1:0 Генк - Рапид Вена 0:1 Мехелен - Генк 1:1 Генк - Брюгге 3:3 Генк - Брюгге 2:3 Динамо Загреб - Генк 1:1 Беерсхот-Вильрейк - Генк 2:0 Генк - Серкль Брюгге 1:1 Генк - Вест Хэм 2:2 Зульте-Варегем - Генк 2:6
Кортрейк
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Кортрейк - Зульте-Варегем 5:0 Беерсхот-Вильрейк - Кортрейк 2:1 Кортрейк - Сент-Трейден 1:3 Кортрейк - Антверпен 0:2
Кортрейк - Брюгге 0:1 Шарлеруа - Кортрейк 1:1 Кортрейк - Эйпен 1:1 Гент - Кортрейк 2:2 Андерлехт - Кортрейк 3:0 Серен Юнайтед - Кортрейк 0:2 Остенде - Кортрейк 0:2 Кортрейк - АХ Лёвен 2:1 Кортрейк - Серкль Брюгге 0:2 Кортрейк - Остенде 1:0 Эйпен - Кортрейк 2:2 Андерлехт - Кортрейк 1:1 Кортрейк - Беерсхот-Вильрейк 1:1 Стандард - Кортрейк 1:1 Кнокке - Кортрейк 1:1 Кортрейк - Остенде 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 29 20 4 5 64 - 22 64
2. Брюгге 29 16 9 4 56 - 34 57
3. Антверпен 29 16 5 8 49 - 34 53
4. Андерлехт 29 14 10 5 60 - 32 52
5. Мехелен 28 14 4 10 50 - 48 46
6. Шарлеруа 29 13 7 9 45 - 40 46
7. Гент 28 13 7 8 43 - 27 46
8. Генк 2:0 29 13 5 11 56 - 41 44
9. Серкль Брюгге 29 11 6 12 43 - 36 39
10. Сент-Трейден 29 11 5 13 32 - 37 38
11. АХ Лёвен 28 9 10 9 39 - 44 37
12. Кортрейк 0:2 29 9 10 10 37 - 36 37
13. Остенде 29 9 5 15 28 - 52 32
14. Стандард 27 7 8 12 29 - 43 29
15. Эйпен 29 7 7 15 33 - 49 28
16. Зульте-Варегем 28 6 8 14 37 - 61 26
17. Серен Юнайтед 28 7 2 19 26 - 59 23
18. Беерсхот-Вильрейк 28 4 4 20 29 - 61 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мехелен 15 9 3 3 31 - 20 30
2. Брюгге 15 8 6 1 31 - 15 30
3. Генк 2:0 15 9 3 3 34 - 17 30
4. Унион Сент-Жиллуаз 15 9 2 4 26 - 13 29
5. Гент 14 8 3 3 29 - 15 27
6. Андерлехт 14 7 5 2 32 - 18 26
7. Антверпен 14 7 3 4 26 - 17 24
8. АХ Лёвен 14 6 4 4 19 - 20 22
9. Шарлеруа 14 5 4 5 16 - 16 19
10. Кортрейк 0:2 14 5 4 5 19 - 17 19
11. Остенде 15 5 2 8 16 - 32 17
12. Серкль Брюгге 14 5 2 7 17 - 16 17
13. Серен Юнайтед 14 5 2 7 15 - 24 17
14. Сент-Трейден 14 5 2 7 19 - 20 17
15. Зульте-Варегем 14 3 4 7 19 - 30 13
16. Беерсхот-Вильрейк 15 4 1 10 15 - 29 13
17. Эйпен 14 3 3 8 14 - 25 12
18. Стандард 13 2 5 6 13 - 21 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 14 11 2 1 38 - 9 35
2. Антверпен 15 9 2 4 23 - 17 29
3. Брюгге 14 8 3 3 25 - 19 27
4. Шарлеруа 15 8 3 4 29 - 24 27
5. Андерлехт 15 7 5 3 28 - 14 26
6. Серкль Брюгге 15 6 4 5 26 - 20 22
7. Сент-Трейден 15 6 3 6 13 - 17 21
8. Гент 14 5 4 5 14 - 12 19
9. Кортрейк 0:2 15 4 6 5 18 - 19 18
10. Стандард 14 5 3 6 16 - 22 18
11. Эйпен 15 4 4 7 19 - 24 16
12. Мехелен 13 5 1 7 19 - 28 16
13. АХ Лёвен 14 3 6 5 20 - 24 15
14. Остенде 14 4 3 7 12 - 20 15
15. Генк 2:0 14 4 2 8 22 - 24 14
16. Зульте-Варегем 14 3 4 7 18 - 31 13
17. Серен Юнайтед 14 2 0 12 11 - 35 6
18. Беерсхот-Вильрейк 13 0 3 10 14 - 32 3
Лучшие коэффициенты
Генк
Ничья
Кортрейк
1.47
8.20
6.80
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Где смотреть матч Генк 2:0 Кортрейк онлайн


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