Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
2:0
Второй тайм: 81'
Стадион: Кристал-арена
1:0
17' ГолОнуачу Пол
18' Желтая карточкаД'Эне Кристоф
18' Желтая карточкаРадованович Александар
2:0
22' ГолПейнтсил Джозеф
78' Желтая карточкаЙонкхеере Михил
Ход матча
17'
1:0
18'
22'
2:0
78'
33
Лукуми
Джон
18
Онуачу
Пол
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Лукуми ДжонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Онуачу ПолНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Лейсен ТобеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Немет ОндрашНападающий
-
-
Главный тренер: Шторк Бернд
- Основной состав
-
31 Илич МаркоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Деман МаксимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Беншаиб АминПолузащитник
-
77 Энен ДавидНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Karim Belhocine
История личных встреч
Генк
Кортрейк
15 матчей
93.3%
6.7%
2.6645352591004E-15%
14 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
53.3%
20%
26.7%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
93.3%
26.7%
14 побед 4 ничьи 0 побед
10 матчей
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
80%
20%
0 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 4 победы
25 матчей
56%
24%
20%
14 побед 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
32%
44%
24%
8 побед 11 ничьих 6 побед
Второй тайм
56%
28%
16%
14 побед 7 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Генк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Онуачу Пол
|16 (4)
|0.55
|Бонгонда Тео
|9 (1)
|0.31
|Ито Дзюнъя
|5
|0.17
|Грошовски Патрик
|5
|0.17
|Торстведт Кристиан
|4
|0.14
|Угбо Ике
|3
|0.1
|Хейнен Бриан
|3
|0.1
|Муньос Даниэль
|2
|0.07
|Пейнтсил Джозеф
|2
|0.07
|Ойен Люка
|2
|0.07
|Садик Муджаид
|2
|0.07
|Лукуми Джон
|1
|0.03
|Немет Ондраш
|1
|0.03
|Ндайишимий Майк
|0
|0
|Артеага Херардо
|0
|0
|Дессерс Сириль
|0
|0
|Пресиадо Анхело
|0
|0
|Эйтинг Карел
|0
|0
Кортрейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Селемани Фаиз
|11 (5)
|0.38
|Гейе Папе Хабиб
|5
|0.17
|Д'Эне Кристоф
|3
|0.1
|Сейнсбери Трент
|3
|0.1
|Вандандриш Кевин
|2
|0.07
|Мбайо Дилан
|2
|0.07
|Шевалье Тедди
|2
|0.07
|Марлос Морено
|2
|0.07
|Ружо Лукас
|1
|0.03
|Палаверса Анте
|1
|0.03
|Алиуи Рашид
|1
|0.03
|Бадамоси Мохамед
|1
|0.03
|Billel Messaoudi
|1
|0.03
|Abdelkahar Kadri
|1
|0.03
|Оканси Эрик
|1
|0.03
|Abdelhak Kadri
|0
|0
|Mathias Fixelles
|0
|0
|Радованович Александар
|0
|0
Карточки
Генк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Торстведт Кристиан
|4
|1
|Муньос Даниэль
|5
|0
|Хейнен Бриан
|3
|1
|Артеага Херардо
|3
|1
|Грошовски Патрик
|3
|0
|Ито Дзюнъя
|3
|0
|Онуачу Пол
|3
|0
|Эйтинг Карел
|3
|0
|Лукуми Джон
|3
|0
|Бонгонда Тео
|2
|0
|Куэста Карлос
|2
|0
|Маккензи Марк
|2
|0
|Угбо Ике
|1
|0
|Пресиадо Анхело
|1
|0
|Пейнтсил Джозеф
|1
|0
|Садик Муджаид
|1
|0
|Мохаммед Азиз
|1
|0
Кортрейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Д'Эне Кристоф
|9
|0
|Палаверса Анте
|6
|1
|Сейнсбери Трент
|7
|0
|Вандандриш Кевин
|7
|0
|Ружо Лукас
|7
|0
|Mathias Fixelles
|4
|1
|Марлос Морено
|5
|0
|Мбайо Дилан
|5
|0
|Радованович Александар
|3
|1
|Селемани Фаиз
|4
|0
|Гейе Папе Хабиб
|4
|0
|Девале Жиль
|3
|0
|Бадамоси Мохамед
|3
|0
|Сиссоко Самбу II
|3
|0
|Abdelkahar Kadri
|1
|1
|Дерейк Тимоти
|2
|0
|Илич Марко
|2
|0
|Ватанабэ Цуёси
|2
|0
|Шевалье Тедди
|1
|0
|Алиуи Рашид
|1
|0
|Торп Виктор
|1
|0
|Abdelhak Kadri
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
31
19
12 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 10
15 Не забивали 16
2
6%
4
21%
1-15
3
10%
1
5%
16-30
7
23%
2
11%
31-45
6
19%
6
32%
46-60
4
13%
3
16%
61-75
9
29%
29%
3
16%
76-90
Пропущено
18
16
7 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
0
0%
2
13%
1-15
1
6%
3
19%
16-30
6
33%
4
25%
31-45
3
17%
3
19%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
7
39%
4
25%
76-90
Забито
22
19
9 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 7
18 Не забивали 17
5
23%
1
5%
1-15
1
5%
2
11%
16-30
3
14%
4
21%
31-45
4
18%
3
16%
46-60
2
9%
5
26%
61-75
7
32%
4
21%
76-90
Пропущено
24
16
12 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 10
2
8%
2
13%
1-15
5
21%
4
25%
16-30
5
21%
1
6%
31-45
2
8%
3
19%
46-60
3
13%
3
19%
61-75
7
29%
29%
3
19%
76-90
Забито
53
38
21 В 1-м тайме 14
32 Во 2-м тайме 24
14 Забивали первыми 17
5 Не забивали 5
7
13%
5
13%
1-15
4
8%
3
8%
16-30
10
19%
6
16%
31-45
10
19%
9
24%
46-60
6
11%
8
21%
61-75
16
30%
7
18%
76-90
Пропущено
42
32
19 В 1-м тайме 16
23 Во 2-м тайме 16
14 Пропускали первыми 11
23 Не пропускали 19
2
5%
4
13%
1-15
6
14%
7
22%
16-30
11
26%
5
16%
31-45
5
12%
6
19%
46-60
4
10%
3
9%
61-75
14
33%
7
22%
76-90
Результаты последних матчей
Генк
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Андерлехт - Генк 2:0 Генк - Мехелен 4:1 Генк - Стандард 2:0 АХ Лёвен - Генк 2:1
Генк - Зульте-Варегем 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 2:1 Генк - Беерсхот-Вильрейк 4:1 Остенде - Генк 0:4 Генк - Антверпен 1:1 Генк - Шарлеруа 4:2 Гент - Генк 1:0 Генк - Рапид Вена 0:1 Мехелен - Генк 1:1 Генк - Брюгге 3:3 Генк - Брюгге 2:3 Динамо Загреб - Генк 1:1 Беерсхот-Вильрейк - Генк 2:0 Генк - Серкль Брюгге 1:1 Генк - Вест Хэм 2:2 Зульте-Варегем - Генк 2:6
Кортрейк
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Кортрейк - Зульте-Варегем 5:0 Беерсхот-Вильрейк - Кортрейк 2:1 Кортрейк - Сент-Трейден 1:3 Кортрейк - Антверпен 0:2
Кортрейк - Брюгге 0:1 Шарлеруа - Кортрейк 1:1 Кортрейк - Эйпен 1:1 Гент - Кортрейк 2:2 Андерлехт - Кортрейк 3:0 Серен Юнайтед - Кортрейк 0:2 Остенде - Кортрейк 0:2 Кортрейк - АХ Лёвен 2:1 Кортрейк - Серкль Брюгге 0:2 Кортрейк - Остенде 1:0 Эйпен - Кортрейк 2:2 Андерлехт - Кортрейк 1:1 Кортрейк - Беерсхот-Вильрейк 1:1 Стандард - Кортрейк 1:1 Кнокке - Кортрейк 1:1 Кортрейк - Остенде 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|29
|20
|4
|5
|64 - 22
|64
|2.
|Брюгге
|29
|16
|9
|4
|56 - 34
|57
|3.
|Антверпен
|29
|16
|5
|8
|49 - 34
|53
|4.
|Андерлехт
|29
|14
|10
|5
|60 - 32
|52
|5.
|Мехелен
|28
|14
|4
|10
|50 - 48
|46
|6.
|Шарлеруа
|29
|13
|7
|9
|45 - 40
|46
|7.
|Гент
|28
|13
|7
|8
|43 - 27
|46
|8.
|Генк
|2:0
|29
|13
|5
|11
|56 - 41
|44
|9.
|Серкль Брюгге
|29
|11
|6
|12
|43 - 36
|39
|10.
|Сент-Трейден
|29
|11
|5
|13
|32 - 37
|38
|11.
|АХ Лёвен
|28
|9
|10
|9
|39 - 44
|37
|12.
|Кортрейк
|0:2
|29
|9
|10
|10
|37 - 36
|37
|13.
|Остенде
|29
|9
|5
|15
|28 - 52
|32
|14.
|Стандард
|27
|7
|8
|12
|29 - 43
|29
|15.
|Эйпен
|29
|7
|7
|15
|33 - 49
|28
|16.
|Зульте-Варегем
|28
|6
|8
|14
|37 - 61
|26
|17.
|Серен Юнайтед
|28
|7
|2
|19
|26 - 59
|23
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|28
|4
|4
|20
|29 - 61
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мехелен
|15
|9
|3
|3
|31 - 20
|30
|2.
|Брюгге
|15
|8
|6
|1
|31 - 15
|30
|3.
|Генк
|2:0
|15
|9
|3
|3
|34 - 17
|30
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|15
|9
|2
|4
|26 - 13
|29
|5.
|Гент
|14
|8
|3
|3
|29 - 15
|27
|6.
|Андерлехт
|14
|7
|5
|2
|32 - 18
|26
|7.
|Антверпен
|14
|7
|3
|4
|26 - 17
|24
|8.
|АХ Лёвен
|14
|6
|4
|4
|19 - 20
|22
|9.
|Шарлеруа
|14
|5
|4
|5
|16 - 16
|19
|10.
|Кортрейк
|0:2
|14
|5
|4
|5
|19 - 17
|19
|11.
|Остенде
|15
|5
|2
|8
|16 - 32
|17
|12.
|Серкль Брюгге
|14
|5
|2
|7
|17 - 16
|17
|13.
|Серен Юнайтед
|14
|5
|2
|7
|15 - 24
|17
|14.
|Сент-Трейден
|14
|5
|2
|7
|19 - 20
|17
|15.
|Зульте-Варегем
|14
|3
|4
|7
|19 - 30
|13
|16.
|Беерсхот-Вильрейк
|15
|4
|1
|10
|15 - 29
|13
|17.
|Эйпен
|14
|3
|3
|8
|14 - 25
|12
|18.
|Стандард
|13
|2
|5
|6
|13 - 21
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|14
|11
|2
|1
|38 - 9
|35
|2.
|Антверпен
|15
|9
|2
|4
|23 - 17
|29
|3.
|Брюгге
|14
|8
|3
|3
|25 - 19
|27
|4.
|Шарлеруа
|15
|8
|3
|4
|29 - 24
|27
|5.
|Андерлехт
|15
|7
|5
|3
|28 - 14
|26
|6.
|Серкль Брюгге
|15
|6
|4
|5
|26 - 20
|22
|7.
|Сент-Трейден
|15
|6
|3
|6
|13 - 17
|21
|8.
|Гент
|14
|5
|4
|5
|14 - 12
|19
|9.
|Кортрейк
|0:2
|15
|4
|6
|5
|18 - 19
|18
|10.
|Стандард
|14
|5
|3
|6
|16 - 22
|18
|11.
|Эйпен
|15
|4
|4
|7
|19 - 24
|16
|12.
|Мехелен
|13
|5
|1
|7
|19 - 28
|16
|13.
|АХ Лёвен
|14
|3
|6
|5
|20 - 24
|15
|14.
|Остенде
|14
|4
|3
|7
|12 - 20
|15
|15.
|Генк
|2:0
|14
|4
|2
|8
|22 - 24
|14
|16.
|Зульте-Варегем
|14
|3
|4
|7
|18 - 31
|13
|17.
|Серен Юнайтед
|14
|2
|0
|12
|11 - 35
|6
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|13
|0
|3
|10
|14 - 32
|3