Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
0:1
Конец матча
Стадион: Морис Дюфран
30' Желтая карточкаТапсоба Абдул
37' Желтая карточкаПавлович Дамьян
45' Красная карточкаВадис Оджиджа-Офоэ
60' Желтая карточкаСиссако Мусса
71' Желтая карточкаДоннум Арон
77' Желтая карточкаКастро-Монтес Алессио
78' Желтая карточкаБезус Роман
0:1
87' ГолТиссудали Тарик
90' Желтая карточкаРаскин Николас
Ход матча
30'
37'
60'
71'
78'
87'
0:1
90'
16
Бодар
Арно
24
Кафаро
Матьё
33
Руф
Дави
31
Годо
Бруно
24
Кумс
Свен
- Основной состав
-
16 Бодар АрноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Кафаро МатьёНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Доннум АронПолузащитник
- Нападающий
-
38 Cihan Canak
-
33 Nathan Ngoy
-
Главный тренер: Элснер Лука
- Основной состав
-
33 Руф ДавиВратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Годо БруноЗащитник
- Полузащитник
-
24 Кумс СвенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ванхазебрук Хейн
История личных встреч
Стандард
Гент
21 матч
76.2%
23.8%
16 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
47.6%
52.4%
10 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
33.3%
9.6%
12 побед 7 ничьих 0 побед
26 матчей
3.8%
96.2%
0 побед 1 ничья 25 побед
Первый тайм
30.8%
69.2%
0 побед 8 ничьих 18 побед
Второй тайм
23.1%
76.9%
0 побед 6 ничьих 22 победы
47 матчей
34%
12.8%
53.2%
16 побед 6 ничьих 25 побед
Первый тайм
21.3%
40.4%
38.3%
10 побед 19 ничьих 18 побед
Второй тайм
25.5%
27.7%
46.8%
12 побед 13 ничьих 22 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Стандард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Драгус Денис
|5
|0.18
|Клаусс Жоао
|2 (1)
|0.07
|Доннум Арон
|2
|0.07
|Амалла Селим
|2 (1)
|0.07
|Кафаро Матьё
|2
|0.07
|Тапсоба Абдул
|2
|0.07
|Лайфис Константинос
|2
|0.07
|Эмон Рено
|2
|0.07
|Мулека Джексон
|2
|0.07
|Раскин Николас
|1
|0.04
|Карсела-Гонсалес Мехди
|1
|0.04
|Фаи Коллинс
|1
|0.04
|Николя Гавори
|1
|0.04
|Бастьен Самюэль
|1
|0.04
|Бокади Мервей
|1
|0.04
|Дюссенн Ноэ
|1 (1)
|0.04
|Цимирот Гойко
|0
|0
|Сике Уго
|0
|0
Гент
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тиссудали Тарик
|14
|0.48
|Депуатр Лоран
|8
|0.28
|Кастро-Монтес Алессио
|3
|0.1
|Де Сар Жюльен
|3 (1)
|0.1
|Фортуна Нуриу
|2
|0.07
|Безус Роман
|2 (1)
|0.07
|Самуаз Матисс
|2
|0.07
|Юльсагер Эндрю
|2
|0.07
|Вадис Оджиджа-Офоэ
|1
|0.03
|Нгадеу Майкл
|1
|0.03
|Бруно Джанни
|1
|0.03
|Ханше-Ольсен Андреас
|1
|0.03
|Лемайич Дарко
|1
|0.03
|Чакветадзе Георгий
|0
|0
|Опери Кристофер
|0
|0
Карточки
Стандард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Раскин Николас
|7
|0
|Сиссако Мусса
|5
|1
|Дюссенн Ноэ
|6
|0
|Амалла Селим
|6
|0
|Клаусс Жоао
|6
|0
|Аль-Дахиль Амин
|4
|1
|Фаи Коллинс
|2
|2
|Доннум Арон
|5
|0
|Сике Уго
|5
|0
|Нкунку Нильс
|5
|0
|Павлович Дамьян
|3
|1
|Эмон Рено
|4
|0
|Бастьен Самюэль
|4
|0
|Лайфис Константинос
|3
|0
|Бокади Мервей
|3
|0
|Петерс Дауда
|3
|0
|Мулека Джексон
|3
|0
|Тапсоба Абдул
|3
|0
|Рафья Хамза
|3
|0
|Лестьенн Максим
|2
|0
|Цимирот Гойко
|2
|0
|Кафаро Матьё
|2
|0
|Николя Гавори
|1
|0
|Девале Жиль
|1
|0
|Бодар Арно
|1
|0
|Драгус Денис
|1
|0
|Калут Александро
|1
|0
|Nathan Ngoy
|1
|0
Гент
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Сар Жюльен
|10
|0
|Самуаз Матисс
|5
|1
|Кастро-Монтес Алессио
|5
|0
|Вадис Оджиджа-Офоэ
|3
|1
|Кумс Свен
|4
|0
|Безус Роман
|4
|0
|Ханше-Ольсен Андреас
|4
|0
|Нгадеу Майкл
|4
|0
|Болат Синан
|3
|0
|Годо Бруно
|3
|0
|Тиссудали Тарик
|3
|0
|Юльсагер Эндрю
|2
|0
|Фортуна Нуриу
|2
|0
|Овусу Элиша
|2
|0
|Чакветадзе Георгий
|0
|1
|Номбе Мбойо
|1
|0
|Торунарига Джордан
|1
|0
|Окуму Джозеф
|1
|0
|Опери Кристофер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
15
4 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 9
19 Не забивали 20
1
8%
3
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
25%
4
27%
31-45
4
33%
3
20%
46-60
1
8%
3
20%
61-75
3
25%
2
13%
76-90
Пропущено
23
12
8 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 8
2
9%
2
17%
1-15
1
4%
0
0%
16-30
5
22%
1
8%
31-45
7
30%
3
25%
46-60
2
9%
3
25%
61-75
6
26%
3
25%
76-90
Забито
17
28
4 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 8
17 Не забивали 17
1
6%
3
11%
1-15
1
6%
7
25%
16-30
2
12%
4
14%
31-45
4
24%
4
14%
46-60
2
12%
8
29%
61-75
7
41%
2
7%
76-90
Пропущено
21
16
14 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
4
19%
5
31%
1-15
5
24%
1
6%
16-30
5
24%
2
13%
31-45
2
10%
1
6%
46-60
4
19%
3
19%
61-75
1
5%
4
25%
76-90
Забито
29
43
8 В 1-м тайме 21
21 Во 2-м тайме 22
12 Забивали первыми 17
8 Не забивали 8
2
7%
6
14%
1-15
1
3%
7
16%
16-30
5
17%
8
19%
31-45
8
28%
7
16%
46-60
3
10%
11
26%
61-75
10
34%
4
9%
76-90
Пропущено
44
28
22 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 17
16 Пропускали первыми 9
24 Не пропускали 18
6
14%
7
25%
1-15
6
14%
1
4%
16-30
10
23%
3
11%
31-45
9
20%
4
14%
46-60
6
14%
6
21%
61-75
7
16%
7
25%
76-90
Результаты последних матчей
Стандард
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Остенде - Стандард 1:0 Генк - Стандард 2:0 Стандард - Серкль Брюгге 1:1 Стандард - Мехелен 1:2
Эйпен - Стандард 0:2 Стандард - Брюгге 2:2 Андерлехт - Стандард 1:1 Стандард - Зульте-Варегем 0:1 Гент - Стандард 3:1 АХ Лёвен - Стандард 2:1 Антверпен - Стандард 2:3 Стандард - Шарлеруа 0:3 Стандард - Беерсхот-Вильрейк 2:0 Гент - Стандард 3:1 Стандард - Эйпен 1:0 Брюгге - Стандард 2:2 Стандард - Кортрейк 1:1 Мускрон-Перювельз - Стандард 0:1 Серкль Брюгге - Стандард 1:1 Стандард - АХ Лёвен 2:2
Гент
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Гент - Серен Юнайтед 4:0 Эйпен - Гент 0:1 Брюгге - Гент 1:2 Гент - Брюгге 0:1
Гент - Антверпен 0:1 Гент - Остенде 1:1 Шарлеруа - Гент 0:0 Гент - Кортрейк 2:2 Гент - АЗ Алкмаар 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Гент 0:0 Гент - Стандард 3:1 Гент - Сент-Трейден 2:1 Мехелен - Гент 4:3 Гент - Генк 1:0 Гент - Флора Таллин 1:0 АХ Лёвен - Гент 0:1 Ломмель - Гент 0:2 Гент - Стандард 3:1 Анортосис - Гент 1:0 Зульте-Варегем - Гент 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|29
|20
|4
|5
|64 - 22
|64
|2.
|Брюгге
|29
|16
|9
|4
|56 - 34
|57
|3.
|Антверпен
|29
|16
|5
|8
|49 - 34
|53
|4.
|Андерлехт
|29
|14
|10
|5
|60 - 32
|52
|5.
|Гент
|29
|14
|7
|8
|44 - 27
|49
|6.
|Мехелен
|28
|14
|4
|10
|50 - 48
|46
|7.
|Шарлеруа
|29
|13
|7
|9
|45 - 40
|46
|8.
|Генк
|29
|13
|5
|11
|56 - 41
|44
|9.
|Серкль Брюгге
|29
|11
|6
|12
|43 - 36
|39
|10.
|Сент-Трейден
|29
|11
|5
|13
|32 - 37
|38
|11.
|АХ Лёвен
|28
|9
|10
|9
|39 - 44
|37
|12.
|Кортрейк
|29
|9
|10
|10
|37 - 36
|37
|13.
|Остенде
|29
|9
|5
|15
|28 - 52
|32
|14.
|Стандард
|28
|7
|8
|13
|29 - 44
|29
|15.
|Эйпен
|29
|7
|7
|15
|33 - 49
|28
|16.
|Зульте-Варегем
|28
|6
|8
|14
|37 - 61
|26
|17.
|Серен Юнайтед
|28
|7
|2
|19
|26 - 59
|23
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|28
|4
|4
|20
|29 - 61
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|15
|8
|6
|1
|31 - 15
|30
|2.
|Генк
|15
|9
|3
|3
|34 - 17
|30
|3.
|Мехелен
|15
|9
|3
|3
|31 - 20
|30
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|15
|9
|2
|4
|26 - 13
|29
|5.
|Гент
|14
|8
|3
|3
|29 - 15
|27
|6.
|Андерлехт
|14
|7
|5
|2
|32 - 18
|26
|7.
|Антверпен
|14
|7
|3
|4
|26 - 17
|24
|8.
|АХ Лёвен
|14
|6
|4
|4
|19 - 20
|22
|9.
|Шарлеруа
|14
|5
|4
|5
|16 - 16
|19
|10.
|Кортрейк
|14
|5
|4
|5
|19 - 17
|19
|11.
|Остенде
|15
|5
|2
|8
|16 - 32
|17
|12.
|Серкль Брюгге
|14
|5
|2
|7
|17 - 16
|17
|13.
|Серен Юнайтед
|14
|5
|2
|7
|15 - 24
|17
|14.
|Сент-Трейден
|14
|5
|2
|7
|19 - 20
|17
|15.
|Зульте-Варегем
|14
|3
|4
|7
|19 - 30
|13
|16.
|Беерсхот-Вильрейк
|15
|4
|1
|10
|15 - 29
|13
|17.
|Эйпен
|14
|3
|3
|8
|14 - 25
|12
|18.
|Стандард
|14
|2
|5
|7
|13 - 22
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|14
|11
|2
|1
|38 - 9
|35
|2.
|Антверпен
|15
|9
|2
|4
|23 - 17
|29
|3.
|Брюгге
|14
|8
|3
|3
|25 - 19
|27
|4.
|Шарлеруа
|15
|8
|3
|4
|29 - 24
|27
|5.
|Андерлехт
|15
|7
|5
|3
|28 - 14
|26
|6.
|Гент
|15
|6
|4
|5
|15 - 12
|22
|7.
|Серкль Брюгге
|15
|6
|4
|5
|26 - 20
|22
|8.
|Сент-Трейден
|15
|6
|3
|6
|13 - 17
|21
|9.
|Кортрейк
|15
|4
|6
|5
|18 - 19
|18
|10.
|Стандард
|14
|5
|3
|6
|16 - 22
|18
|11.
|Эйпен
|15
|4
|4
|7
|19 - 24
|16
|12.
|Мехелен
|13
|5
|1
|7
|19 - 28
|16
|13.
|АХ Лёвен
|14
|3
|6
|5
|20 - 24
|15
|14.
|Остенде
|14
|4
|3
|7
|12 - 20
|15
|15.
|Генк
|14
|4
|2
|8
|22 - 24
|14
|16.
|Зульте-Варегем
|14
|3
|4
|7
|18 - 31
|13
|17.
|Серен Юнайтед
|14
|2
|0
|12
|11 - 35
|6
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|13
|0
|3
|10
|14 - 32
|3