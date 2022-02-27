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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Стандард
0:1
Конец матча

Стадион:
Гент
0'
30' Желтая карточка
Тапсоба Абдул
37' Желтая карточка
Павлович Дамьян
45' Красная карточка
Вадис Оджиджа-Офоэ
60' Желтая карточка
Сиссако Мусса
71' Желтая карточка
Доннум Арон
77' Желтая карточка
Кастро-Монтес Алессио
78' Желтая карточка
Безус Роман
0:1
87' Гол
Тиссудали Тарик
90' Желтая карточка
Раскин Николас
90'+7
16
Бодар
Арно
5
Сиссако
Мусса
20
Бокади
Мервей
6
Дюссенн
Ноэ
4
Павлович
Дамьян
8
Цимирот
Гойко
26
Раскин
Николас
31
Калут
Александро
7
Драгус
Денис
24
Кафаро
Матьё
23
Тапсоба
Абдул
33
Руф
Дави
21
Ханше-Ольсен
Андреас
5
Нгадеу
Майкл
31
Годо
Бруно
14
Кастро-Монтес
Алессио
24
Кумс
Свен
6
Овусу
Элиша
25
Фортуна
Нуриу
8
Вадис
Оджиджа-Офоэ
34
Тиссудали
Тарик
29
Депуатр
Лоран
Стандард
3-4-3
Гент
3-4-1-2

История личных встреч

Стандард
Гент

21 матч

76.2%
23.8%
16 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

47.6%
52.4%
10 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
33.3%
9.6%
12 побед 7 ничьих 0 побед

26 матчей

3.8%
96.2%
0 побед 1 ничья 25 побед

Первый тайм

30.8%
69.2%
0 побед 8 ничьих 18 побед

Второй тайм

23.1%
76.9%
0 побед 6 ничьих 22 победы

47 матчей

34%
12.8%
53.2%
16 побед 6 ничьих 25 побед

Первый тайм

21.3%
40.4%
38.3%
10 побед 19 ничьих 18 побед

Второй тайм

25.5%
27.7%
46.8%
12 побед 13 ничьих 22 победы

История матчей

К
3:1
ПДА
3:1
ПОЗПВЛЕ
2:0
ПОЗПВЛЕ
2:1
ПДА
2:1
ПДА
2:1
ПДА
0:1
ПДА
3:1
ПОЗЧТ
2:3
ПОЗЧТ
1:2
ПДА
2:1
ПДА
3:2
ПОЗЧТ
1:3
ПДА
1:0
ПДА
0:0
ПДА
1:0
ЛП
1:1
ЛП
1:0
ЛП
0:3
ЛП
4:1
ЛЖ
2:0
ЛЖ
1:3
ЛЖ
1:2
ЛЖ
0:1
ЛЖ
2:3
ЛЖ
0:1
ЛЖ
7:0
ЛЖ
1:0
ЛЖ
0:0
ЛЖ
1:2
ЛЖ
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:3
К
4:2
К
1:0
ПЛ
4:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
К
4:0
К
2:2
ПЛ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Стандард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Драгус Денис 5 0.18
Клаусс Жоао 2 (1) 0.07
Доннум Арон 2 0.07
Амалла Селим 2 (1) 0.07
Кафаро Матьё 2 0.07
Тапсоба Абдул 2 0.07
Лайфис Константинос 2 0.07
Эмон Рено 2 0.07
Мулека Джексон 2 0.07
Раскин Николас 1 0.04
Карсела-Гонсалес Мехди 1 0.04
Фаи Коллинс 1 0.04
Николя Гавори 1 0.04
Бастьен Самюэль 1 0.04
Бокади Мервей 1 0.04
Дюссенн Ноэ 1 (1) 0.04
Цимирот Гойко 0 0
Сике Уго 0 0
Гент
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тиссудали Тарик 14 0.48
Депуатр Лоран 8 0.28
Кастро-Монтес Алессио 3 0.1
Де Сар Жюльен 3 (1) 0.1
Фортуна Нуриу 2 0.07
Безус Роман 2 (1) 0.07
Самуаз Матисс 2 0.07
Юльсагер Эндрю 2 0.07
Вадис Оджиджа-Офоэ 1 0.03
Нгадеу Майкл 1 0.03
Бруно Джанни 1 0.03
Ханше-Ольсен Андреас 1 0.03
Лемайич Дарко 1 0.03
Чакветадзе Георгий 0 0
Опери Кристофер 0 0

Карточки

Стандард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Раскин Николас 7 0
Сиссако Мусса 5 1
Дюссенн Ноэ 6 0
Амалла Селим 6 0
Клаусс Жоао 6 0
Аль-Дахиль Амин 4 1
Фаи Коллинс 2 2
Доннум Арон 5 0
Сике Уго 5 0
Нкунку Нильс 5 0
Павлович Дамьян 3 1
Эмон Рено 4 0
Бастьен Самюэль 4 0
Лайфис Константинос 3 0
Бокади Мервей 3 0
Петерс Дауда 3 0
Мулека Джексон 3 0
Тапсоба Абдул 3 0
Рафья Хамза 3 0
Лестьенн Максим 2 0
Цимирот Гойко 2 0
Кафаро Матьё 2 0
Николя Гавори 1 0
Девале Жиль 1 0
Бодар Арно 1 0
Драгус Денис 1 0
Калут Александро 1 0
Nathan Ngoy 1 0
Гент
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Сар Жюльен 10 0
Самуаз Матисс 5 1
Кастро-Монтес Алессио 5 0
Вадис Оджиджа-Офоэ 3 1
Кумс Свен 4 0
Безус Роман 4 0
Ханше-Ольсен Андреас 4 0
Нгадеу Майкл 4 0
Болат Синан 3 0
Годо Бруно 3 0
Тиссудали Тарик 3 0
Юльсагер Эндрю 2 0
Фортуна Нуриу 2 0
Овусу Элиша 2 0
Чакветадзе Георгий 0 1
Номбе Мбойо 1 0
Торунарига Джордан 1 0
Окуму Джозеф 1 0
Опери Кристофер 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
15
4 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 9
19 Не забивали 20
1
8%
3
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
25%
4
27%
31-45
4
33%
3
20%
46-60
1
8%
3
20%
61-75
3
25%
2
13%
76-90

Пропущено

23
12
8 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 8
2
9%
2
17%
1-15
1
4%
0
0%
16-30
5
22%
1
8%
31-45
7
30%
3
25%
46-60
2
9%
3
25%
61-75
6
26%
3
25%
76-90

Забито

17
28
4 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 8
17 Не забивали 17
1
6%
3
11%
1-15
1
6%
7
25%
16-30
2
12%
4
14%
31-45
4
24%
4
14%
46-60
2
12%
8
29%
61-75
7
41%
2
7%
76-90

Пропущено

21
16
14 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
4
19%
5
31%
1-15
5
24%
1
6%
16-30
5
24%
2
13%
31-45
2
10%
1
6%
46-60
4
19%
3
19%
61-75
1
5%
4
25%
76-90

Забито

29
43
8 В 1-м тайме 21
21 Во 2-м тайме 22
12 Забивали первыми 17
8 Не забивали 8
2
7%
6
14%
1-15
1
3%
7
16%
16-30
5
17%
8
19%
31-45
8
28%
7
16%
46-60
3
10%
11
26%
61-75
10
34%
4
9%
76-90

Пропущено

44
28
22 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 17
16 Пропускали первыми 9
24 Не пропускали 18
6
14%
7
25%
1-15
6
14%
1
4%
16-30
10
23%
3
11%
31-45
9
20%
4
14%
46-60
6
14%
6
21%
61-75
7
16%
7
25%
76-90

Результаты последних матчей

Стандард
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Остенде - Стандард 1:0 Генк - Стандард 2:0 Стандард - Серкль Брюгге 1:1 Стандард - Мехелен 1:2
Эйпен - Стандард 0:2 Стандард - Брюгге 2:2 Андерлехт - Стандард 1:1 Стандард - Зульте-Варегем 0:1 Гент - Стандард 3:1 АХ Лёвен - Стандард 2:1 Антверпен - Стандард 2:3 Стандард - Шарлеруа 0:3 Стандард - Беерсхот-Вильрейк 2:0 Гент - Стандард 3:1 Стандард - Эйпен 1:0 Брюгге - Стандард 2:2 Стандард - Кортрейк 1:1 Мускрон-Перювельз - Стандард 0:1 Серкль Брюгге - Стандард 1:1 Стандард - АХ Лёвен 2:2
Гент
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Гент - Серен Юнайтед 4:0 Эйпен - Гент 0:1 Брюгге - Гент 1:2 Гент - Брюгге 0:1
Гент - Антверпен 0:1 Гент - Остенде 1:1 Шарлеруа - Гент 0:0 Гент - Кортрейк 2:2 Гент - АЗ Алкмаар 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Гент 0:0 Гент - Стандард 3:1 Гент - Сент-Трейден 2:1 Мехелен - Гент 4:3 Гент - Генк 1:0 Гент - Флора Таллин 1:0 АХ Лёвен - Гент 0:1 Ломмель - Гент 0:2 Гент - Стандард 3:1 Анортосис - Гент 1:0 Зульте-Варегем - Гент 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 29 20 4 5 64 - 22 64
2. Брюгге 29 16 9 4 56 - 34 57
3. Антверпен 29 16 5 8 49 - 34 53
4. Андерлехт 29 14 10 5 60 - 32 52
5. Гент 29 14 7 8 44 - 27 49
6. Мехелен 28 14 4 10 50 - 48 46
7. Шарлеруа 29 13 7 9 45 - 40 46
8. Генк 29 13 5 11 56 - 41 44
9. Серкль Брюгге 29 11 6 12 43 - 36 39
10. Сент-Трейден 29 11 5 13 32 - 37 38
11. АХ Лёвен 28 9 10 9 39 - 44 37
12. Кортрейк 29 9 10 10 37 - 36 37
13. Остенде 29 9 5 15 28 - 52 32
14. Стандард 28 7 8 13 29 - 44 29
15. Эйпен 29 7 7 15 33 - 49 28
16. Зульте-Варегем 28 6 8 14 37 - 61 26
17. Серен Юнайтед 28 7 2 19 26 - 59 23
18. Беерсхот-Вильрейк 28 4 4 20 29 - 61 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге 15 8 6 1 31 - 15 30
2. Генк 15 9 3 3 34 - 17 30
3. Мехелен 15 9 3 3 31 - 20 30
4. Унион Сент-Жиллуаз 15 9 2 4 26 - 13 29
5. Гент 14 8 3 3 29 - 15 27
6. Андерлехт 14 7 5 2 32 - 18 26
7. Антверпен 14 7 3 4 26 - 17 24
8. АХ Лёвен 14 6 4 4 19 - 20 22
9. Шарлеруа 14 5 4 5 16 - 16 19
10. Кортрейк 14 5 4 5 19 - 17 19
11. Остенде 15 5 2 8 16 - 32 17
12. Серкль Брюгге 14 5 2 7 17 - 16 17
13. Серен Юнайтед 14 5 2 7 15 - 24 17
14. Сент-Трейден 14 5 2 7 19 - 20 17
15. Зульте-Варегем 14 3 4 7 19 - 30 13
16. Беерсхот-Вильрейк 15 4 1 10 15 - 29 13
17. Эйпен 14 3 3 8 14 - 25 12
18. Стандард 14 2 5 7 13 - 22 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 14 11 2 1 38 - 9 35
2. Антверпен 15 9 2 4 23 - 17 29
3. Брюгге 14 8 3 3 25 - 19 27
4. Шарлеруа 15 8 3 4 29 - 24 27
5. Андерлехт 15 7 5 3 28 - 14 26
6. Гент 15 6 4 5 15 - 12 22
7. Серкль Брюгге 15 6 4 5 26 - 20 22
8. Сент-Трейден 15 6 3 6 13 - 17 21
9. Кортрейк 15 4 6 5 18 - 19 18
10. Стандард 14 5 3 6 16 - 22 18
11. Эйпен 15 4 4 7 19 - 24 16
12. Мехелен 13 5 1 7 19 - 28 16
13. АХ Лёвен 14 3 6 5 20 - 24 15
14. Остенде 14 4 3 7 12 - 20 15
15. Генк 14 4 2 8 22 - 24 14
16. Зульте-Варегем 14 3 4 7 18 - 31 13
17. Серен Юнайтед 14 2 0 12 11 - 35 6
18. Беерсхот-Вильрейк 13 0 3 10 14 - 32 3
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 45'
    УДАЛЕНИЕ! - Вадис Оджиджа-Офоэ увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Желтая карточка
    37'
    Дамиан Павлович получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    30'
    Тапсоба Абдул получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Тиссудали Тарик бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Стандард 0:1 Гент онлайн


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