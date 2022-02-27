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Англия: Кубок лиги 2021-2022

2021-2022
Челси
0:0
Первый тайм: 8'

Стадион:
Ливерпуль
0' 8'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Прогнозы 174
Челси 28.7% (50)
X 33.3% (58)
Ливерпуль 37.9% (66)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Челси
Ничья
Ливерпуль
3.70
3.48
2.45
Все Коэффициенты
Новости
16
Менди
Эдуар
14
Чалоба
Трево
6
Силва
Тьяго
2
Рюдигер
Антонио
28
Аспиликуэта
Сесар
7
Канте
Н'Голо
8
Ковачич
Матео
3
Алонсо
Маркос
19
Маунт
Мэйсон
10
Пулишич
Кристиан
29
Хаверц
Кай
62
Келлехер
Каомхин
66
Александер-Арнольд
Трент
32
Матип
Жоэль
4
Ван
Дейк
Виргил
26
Робертсон
Эндрю
14
Хендерсон
Джордан
3
Фабиньо
Энрике
8
Кейта
Наби
11
Салах
Мохамед
10
Мане
Садио
23
Диас
Луис
Челси
3-4-2-1
Ливерпуль
4-3-3

История личных встреч

Челси
Ливерпуль

21 матч

71.4%
28.6%
15 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

71.4%
52.4%
15 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
42.9%
14 побед 9 ничьих 0 побед

21 матч

33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 14 побед

Первый тайм

38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 14 побед

42 матча

35.7%
31%
33.3%
15 побед 13 ничьих 14 побед

Первый тайм

35.7%
45.2%
19.1%
15 побед 19 ничьих 8 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
14 побед 14 ничьих 14 побед

История матчей

ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:2
ПЛ
5:3
К
2:0
ПЛ
1:2
СУ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
КЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
КЧСА/Е
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
КЛ
1:0
КЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
4:1
К
2:1
КC
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ЛЧ
4:4
ЛЧ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ЛЧ
3:2
ЛЧ
1:1
ПЛ
0:0
КC
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хаверц Кай 2 0.4
Вернер Тимо 1 0.2
Рюдигер Антонио 1 0.2
Жоржиньо II 1 (1) 0.2
Алонсо Маркос 0 0
Зиеш Хаким 0 0
Маунт Мэйсон 0 0
Джеймс Рис II 0 0
Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Минамино Такуми 4 0.8
Жота Диогу 3 0.6
Ориги Дивок 2 0.4
Окслейд-Чемберлен Алекс 1 0.2
Александер-Арнольд Трент 0 0
Милнер Джеймс 0 0
Фирмино Роберто 0 0
Цимикас Костас 0 0
Уильямс Неко 0 0

Карточки

Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сарр Маланг 2 0
Ньигес Сауль 1 0
Джеймс Рис II 1 0
Вейл Харви 1 0
Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Минамино Такуми 1 0
Робертсон Эндрю 1 0
Конате Ибраима 1 0
Джонс Кёртис 1 0
Мортон Тайлер 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
7
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
1
33%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

5
10
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
1
20%
1
10%
1-15
1
20%
2
20%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
20%
4
40%
76-90

Пропущено

4
3
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Челси
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Челси - Лилль 2:0 Кристал Пэлас - Челси 0:1 Челси - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Челси 0:1
Челси - Плимут 2:1 Челси - Тоттенхэм 2:0 Брайтон - Челси 1:1 Манчестер Сити - Челси 1:0 Тоттенхэм - Челси 0:1 Челси - Честерфилд 5:1 Челси - Тоттенхэм 2:0 Челси - Ливерпуль 2:2 Челси - Брайтон 1:1 Астон Вилла - Челси 1:3 Брентфорд - Челси 0:2 Вулверхэмптон - Челси 0:0 Челси - Эвертон 1:1 Челси - Лидс 3:2 Зенит - Челси 3:3 Вест Хэм - Челси 3:2
Ливерпуль
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Ливерпуль - Лидс 6:0 Ливерпуль - Норвич 3:1 Интер Милан - Ливерпуль 0:2 Бёрнли - Ливерпуль 0:1
Ливерпуль - Лестер 2:0 Ливерпуль - Кардифф Сити 3:1 Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:3 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Брентфорд 3:0 Ливерпуль - Арсенал 0:0 Ливерпуль - Шрусбери Таун 4:1 Челси - Ливерпуль 2:2 Лестер - Ливерпуль 1:0 Ливерпуль - Лестер 3:3 Тоттенхэм - Ливерпуль 2:2 Ливерпуль - Ньюкасл 3:1 Ливерпуль - Астон Вилла 1:0 Милан - Ливерпуль 1:2 Вулверхэмптон - Ливерпуль 0:1 Эвертон - Ливерпуль 1:4
1/8 финала
1 Сток Сити
2 Брентфорд
5 Челси
4 Саутгемптон
0 Бёрнли
1 Тоттенхэм
5 Вест Хэм
3 Манчестер Сити
2 Арсенал
0 Лидс
1 КПР
3 Сандерленд
0 Престон Норт Энд
2 Ливерпуль
6 Лестер
4 Брайтон
1/4 финала
0 Брентфорд
2 Челси
2 Тоттенхэм
1 Вест Хэм
5 Арсенал
1 Сандерленд
8 Ливерпуль
7 Лестер
1/2 финала
3 Челси
0 Тоттенхэм
0 Арсенал
2 Ливерпуль
Финал
0 Челси
0 Ливерпуль
  • Первый тайм
  • 8'
    Пока активнее на поле действует "Челси", это видно невооруженным взглядом. Удастся ли игрокам "Ливерпуля" собраться с силами и показать более конструктивную игру впереди?
  • Фол, нарушение
    7'
    Показывал Аспиликуэта, что против него сейчас были нарушены правила. Действительно Фабиньо правила нарушал. Штрафной удар для "синих".
  • 6'
    "Челси" серьезно включился в эти минуты. Удается спокойно контролировать мяч "синим" на чужой половине поля. Такое ощущение, что "Ливерпуль" к матчу оказался не готов.
  • Опасный момент
    5'
    МОМЕНТИЩЕ! Пулишич после передачи с правого фланга расстреливал Келлехера в упор, но голкипер "Ливерпуля" успевает среагировать и вынести мяч в сторону от рамки!
  • 4'
    Салах получил мяч справа, отдал на Фабиньо, прострел которого был слишком неточным. Снаряд вынести игроки "Челси" подальше от рамки.
  • 3'
    Алькантара, судя по всему, перед началом встречи получил повреждение. Он не сможет принять участие в поединке. К большому сожалению, игра будет без него сегодня.
  • 2'
    Футболисты "Челси" сегодня предстали в своем традиционном синем обмундировании, а рамка "Ливерпуля" - во всем красном.
  • Первый тайм начался
    1'
    Итак, дамы и господа, наша встреча стартовала! Удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
  • Первый тайм
  • 8'
    Рюдигер Антонио из команды Челси не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
  • 8'
    Маунт Мэйсон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    7'
    Судья сигнализирует, что Фабиньо из команды Ливерпуль поставил подножку. Пострадал Аспиликуэта Сесар
  • 7'
    Опасность предотвращена - Чалоба Трево из команды Челси вступил в отбор удачно
  • 7'
    Ливерпуль начинает контратаку
  • 7'
    Челси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 6'
    Алонсо Маркос не смог попасть в створ ударом издали
  • 6'
    Куивин Келлехер не дал случится голу! Пулишич Кристиан должен был забивать, но Куивин Келлехер сделал отличный сейв
  • 6'
    Аспиликуэта Сесар из команды Челси делает навес прямо в штрафную.
  • 6'
    Хаверц Кай из команды Челси делает пас партнеру.
  • 6'
    Челси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Александер-Арнольд Трент из команды Ливерпуль делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 5'
    Ливерпуль идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 5'
    Контроль мяча: Челси: 43%, Ливерпуль: 57%.
  • Фол, нарушение
    4'
    Пулишич Кристиан из команды Челси опасно и грубо сыграл. Матип Жоэль пострадал.
  • 4'
    Ливерпуль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 4'
    Александер-Арнольд Трент из команды Ливерпуль хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
  • 4'
    Маунт Мэйсон из команды Челси делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 4'
    Челси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 3'
    Ливерпуль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Челси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 3'
    Челси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Челси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Челси пытается что-то создать.
  • 2'
    Челси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Ливерпуль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Ливерпуль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Ливерпуль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Сегодня отличная погода для футбола.
  • 1'
    Ливерпуль начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Wembley. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Челси 0:0 Ливерпуль онлайн


Прогнозы на матч Челси 0:0 Ливерпуль

Исход игры
Челси
29.4% (52)
Ничья
32.2% (57)
Ливерпуль
38.4% (68)
Тотал 2.5
Больше
51.28% (60)
Меньше
48.72% (57)
Обе команды забьют
Да
84.62% (99)
Нет
15.38% (18)
Популярный счёт
1:1 Ничья
22% (39)
1:2 Ливерпуль
15.3% (27)
2:1 Челси
9% (16)
2:2 Ничья
5.6% (10)
0:1 Ливерпуль
4.5% (8)
1:0 Челси
2.8% (5)
2:3 Ливерпуль
1.7% (3)
0:0 Ничья
1.7% (3)
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Челси
Ливерпуль

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