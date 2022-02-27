Первый тайм

8' Пока активнее на поле действует "Челси", это видно невооруженным взглядом. Удастся ли игрокам "Ливерпуля" собраться с силами и показать более конструктивную игру впереди?

7' Показывал Аспиликуэта, что против него сейчас были нарушены правила. Действительно Фабиньо правила нарушал. Штрафной удар для "синих".

6' "Челси" серьезно включился в эти минуты. Удается спокойно контролировать мяч "синим" на чужой половине поля. Такое ощущение, что "Ливерпуль" к матчу оказался не готов.

5' МОМЕНТИЩЕ! Пулишич после передачи с правого фланга расстреливал Келлехера в упор, но голкипер "Ливерпуля" успевает среагировать и вынести мяч в сторону от рамки!