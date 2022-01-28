Англия: Кубок лиги 2021-2022
История личных встреч
Челси
Ливерпуль
21 матч
71.4%
28.6%
15 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
71.4%
52.4%
15 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
42.9%
14 побед 9 ничьих 0 побед
21 матч
33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 14 побед
Первый тайм
38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 14 побед
42 матча
35.7%
31%
33.3%
15 побед 13 ничьих 14 побед
Первый тайм
35.7%
45.2%
19.1%
15 побед 19 ничьих 8 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
14 побед 14 ничьих 14 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Челси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хаверц Кай
|2
|0.4
|Вернер Тимо
|1
|0.2
|Рюдигер Антонио
|1
|0.2
|Жоржиньо II
|1 (1)
|0.2
|Алонсо Маркос
|0
|0
|Зиеш Хаким
|0
|0
|Маунт Мэйсон
|0
|0
|Джеймс Рис II
|0
|0
Ливерпуль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Минамино Такуми
|4
|0.8
|Жота Диогу
|3
|0.6
|Ориги Дивок
|2
|0.4
|Окслейд-Чемберлен Алекс
|1
|0.2
|Александер-Арнольд Трент
|0
|0
|Милнер Джеймс
|0
|0
|Фирмино Роберто
|0
|0
|Цимикас Костас
|0
|0
|Уильямс Неко
|0
|0
Карточки
Челси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сарр Маланг
|2
|0
|Ньигес Сауль
|1
|0
|Джеймс Рис II
|1
|0
|Вейл Харви
|1
|0
Ливерпуль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Минамино Такуми
|1
|0
|Робертсон Эндрю
|1
|0
|Конате Ибраима
|1
|0
|Джонс Кёртис
|1
|0
|Мортон Тайлер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
7
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
1
33%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Пропущено
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
1
33%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
5
10
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
1
20%
1
10%
1-15
1
20%
2
20%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
20%
4
40%
76-90
Пропущено
4
3
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Челси
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Челси - Лилль 2:0 Кристал Пэлас - Челси 0:1 Челси - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Челси 0:1
Челси - Плимут 2:1 Челси - Тоттенхэм 2:0 Брайтон - Челси 1:1 Манчестер Сити - Челси 1:0 Тоттенхэм - Челси 0:1 Челси - Честерфилд 5:1 Челси - Тоттенхэм 2:0 Челси - Ливерпуль 2:2 Челси - Брайтон 1:1 Астон Вилла - Челси 1:3 Брентфорд - Челси 0:2 Вулверхэмптон - Челси 0:0 Челси - Эвертон 1:1 Челси - Лидс 3:2 Зенит - Челси 3:3 Вест Хэм - Челси 3:2
Ливерпуль
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Ливерпуль - Лидс 6:0 Ливерпуль - Норвич 3:1 Интер Милан - Ливерпуль 0:2 Бёрнли - Ливерпуль 0:1
Ливерпуль - Лестер 2:0 Ливерпуль - Кардифф Сити 3:1 Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:3 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Брентфорд 3:0 Ливерпуль - Арсенал 0:0 Ливерпуль - Шрусбери Таун 4:1 Челси - Ливерпуль 2:2 Лестер - Ливерпуль 1:0 Ливерпуль - Лестер 3:3 Тоттенхэм - Ливерпуль 2:2 Ливерпуль - Ньюкасл 3:1 Ливерпуль - Астон Вилла 1:0 Милан - Ливерпуль 1:2 Вулверхэмптон - Ливерпуль 0:1 Эвертон - Ливерпуль 1:4
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
Финал
0 Челси
0 Ливерпуль
Прогнозы на матч Челси - Ливерпуль
Исход игры
Челси
45.2% (19)
Ничья
35.7% (15)
Ливерпуль
19% (8)
Тотал 2.5
Больше
64.86% (24)
Меньше
35.14% (13)
Обе команды забьют
Да
94.59% (35)
Нет
5.41% (2)
Популярный счёт
1:1 Ничья
26.2% (11)
2:1 Челси
26.2% (11)
1:2 Ливерпуль
11.9% (5)
2:2 Ничья
9.5% (4)
3:2 Челси
4.8% (2)
1:3 Ливерпуль
4.8% (2)
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