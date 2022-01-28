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Англия: Кубок лиги 2021-2022

2021-2022
Челси
 
Позже

Стадион:
Ливерпуль

История личных встреч

Челси
Ливерпуль

21 матч

71.4%
28.6%
15 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

71.4%
52.4%
15 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
42.9%
14 побед 9 ничьих 0 побед

21 матч

33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 14 побед

Первый тайм

38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 14 побед

42 матча

35.7%
31%
33.3%
15 побед 13 ничьих 14 побед

Первый тайм

35.7%
45.2%
19.1%
15 побед 19 ничьих 8 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
14 побед 14 ничьих 14 побед

История матчей

ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:2
ПЛ
5:3
К
2:0
ПЛ
1:2
СУ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
КЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
КЧСА/Е
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
КЛ
1:0
КЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
4:1
К
2:1
КC
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ЛЧ
4:4
ЛЧ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ЛЧ
3:2
ЛЧ
1:1
ПЛ
0:0
КC
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хаверц Кай 2 0.4
Вернер Тимо 1 0.2
Рюдигер Антонио 1 0.2
Жоржиньо II 1 (1) 0.2
Алонсо Маркос 0 0
Зиеш Хаким 0 0
Маунт Мэйсон 0 0
Джеймс Рис II 0 0
Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Минамино Такуми 4 0.8
Жота Диогу 3 0.6
Ориги Дивок 2 0.4
Окслейд-Чемберлен Алекс 1 0.2
Александер-Арнольд Трент 0 0
Милнер Джеймс 0 0
Фирмино Роберто 0 0
Цимикас Костас 0 0
Уильямс Неко 0 0

Карточки

Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сарр Маланг 2 0
Ньигес Сауль 1 0
Джеймс Рис II 1 0
Вейл Харви 1 0
Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Минамино Такуми 1 0
Робертсон Эндрю 1 0
Конате Ибраима 1 0
Джонс Кёртис 1 0
Мортон Тайлер 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
7
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
1
33%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

5
10
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
1
20%
1
10%
1-15
1
20%
2
20%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
20%
4
40%
76-90

Пропущено

4
3
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Челси
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Челси - Лилль 2:0 Кристал Пэлас - Челси 0:1 Челси - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Челси 0:1
Челси - Плимут 2:1 Челси - Тоттенхэм 2:0 Брайтон - Челси 1:1 Манчестер Сити - Челси 1:0 Тоттенхэм - Челси 0:1 Челси - Честерфилд 5:1 Челси - Тоттенхэм 2:0 Челси - Ливерпуль 2:2 Челси - Брайтон 1:1 Астон Вилла - Челси 1:3 Брентфорд - Челси 0:2 Вулверхэмптон - Челси 0:0 Челси - Эвертон 1:1 Челси - Лидс 3:2 Зенит - Челси 3:3 Вест Хэм - Челси 3:2
Ливерпуль
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Ливерпуль - Лидс 6:0 Ливерпуль - Норвич 3:1 Интер Милан - Ливерпуль 0:2 Бёрнли - Ливерпуль 0:1
Ливерпуль - Лестер 2:0 Ливерпуль - Кардифф Сити 3:1 Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:3 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Брентфорд 3:0 Ливерпуль - Арсенал 0:0 Ливерпуль - Шрусбери Таун 4:1 Челси - Ливерпуль 2:2 Лестер - Ливерпуль 1:0 Ливерпуль - Лестер 3:3 Тоттенхэм - Ливерпуль 2:2 Ливерпуль - Ньюкасл 3:1 Ливерпуль - Астон Вилла 1:0 Милан - Ливерпуль 1:2 Вулверхэмптон - Ливерпуль 0:1 Эвертон - Ливерпуль 1:4
1/8 финала
1 Сток Сити
2 Брентфорд
5 Челси
4 Саутгемптон
0 Бёрнли
1 Тоттенхэм
5 Вест Хэм
3 Манчестер Сити
2 Арсенал
0 Лидс
1 КПР
3 Сандерленд
0 Престон Норт Энд
2 Ливерпуль
6 Лестер
4 Брайтон
1/4 финала
0 Брентфорд
2 Челси
2 Тоттенхэм
1 Вест Хэм
5 Арсенал
1 Сандерленд
8 Ливерпуль
7 Лестер
1/2 финала
3 Челси
0 Тоттенхэм
0 Арсенал
2 Ливерпуль
Финал
0 Челси
0 Ливерпуль
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Челси - Ливерпуль от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 февраля 2022, осталось 2 дня 15 часов 6 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 42
    Челси 45.2% (19)
    X 35.7% (15)
    Ливерпуль 19% (8)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Челси
    Ничья
    Ливерпуль
    3.60
    3.30
    2.45
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Челси - Ливерпуль онлайн


    Прогнозы на матч Челси - Ливерпуль

    Исход игры
    Челси
    45.2% (19)
    Ничья
    35.7% (15)
    Ливерпуль
    19% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.86% (24)
    Меньше
    35.14% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    94.59% (35)
    Нет
    5.41% (2)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    26.2% (11)
    2:1 Челси
    26.2% (11)
    1:2 Ливерпуль
    11.9% (5)
    2:2 Ничья
    9.5% (4)
    3:2 Челси
    4.8% (2)
    1:3 Ливерпуль
    4.8% (2)
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    Челси
    Ливерпуль

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