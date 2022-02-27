Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
1:0
Конец матча
Стадион: Elindus Arena
7' Желтая карточкаПлетинкс Эвауд
7' Желтая карточкаДюрестам Микаэль
1:0
35' ГолВоссен Йелле
Ход матча
35'
1:0
54
Dion
De
Neve
21
Сек
Ибраима
93
Гано
Зиньо
30
Диш
Гийом
17
Кахбах
Матье
88
Мазиз
Юссеф
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
54 Dion De NeveПолузащитник
-
21 Сек ИбраимаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
93 Гано ЗиньоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Говеа ОмарПолузащитник
-
19 Кутеса ДерекПолузащитник
-
15 Бойя ФранкПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Фадера АлиюНападающий
-
-
Главный тренер: Timmy Simons
- Основной состав
-
30 Диш ГийомВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Кахбах МатьеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Мазиз ЮссефНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Поати МорганЗащитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
28 Elias Spago
-
-
Главный тренер: Гарсия Жан-Луи
История личных встреч
Зульте-Варегем
Серен Юнайтед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Зульте-Варегем
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Воссен Йелле
|15 (2)
|0.52
|Гано Зиньо
|13 (1)
|0.45
|Кутеса Дерек
|3
|0.1
|Жан-Люк Домпе
|2
|0.07
|Сиссако Абдулайе
|2
|0.07
|Dion De Neve
|2
|0.07
|Плетинкс Эвауд
|1
|0.03
|Де Бок Лоренс
|0
|0
|Сиранни Алессандро
|0
|0
|Срарфи Бассем
|0
|0
|Юбер Давид
|0
|0
|Кристенсен Лассе
|0
|0
|Говеа Омар
|0
|0
|Коолс Дион
|0
|0
|Хамфриз Кэмерон
|0
|0
Серен Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Микаутадзе Жорж
|8 (2)
|0.28
|Мазиз Юссеф
|7
|0.24
|Джаллоу Абли
|4
|0.14
|Муандилмаджи Мариус
|2
|0.07
|Gerald Kilota
|1
|0.03
|Fabrice Sambu
|1
|0.03
|Дель Фабро Дарио
|1
|0.03
|Yahya Nadrani
|1
|0.03
|Бернье Антуан
|0
|0
|Сиссе Ибраима
|0
|0
|Кахбах Матье
|0
|0
Карточки
Зульте-Варегем
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хамфриз Кэмерон
|5
|1
|Сиссако Абдулайе
|5
|1
|Де Бок Лоренс
|6
|0
|Бойя Франк
|4
|1
|Юбер Давид
|5
|0
|Срарфи Бассем
|4
|0
|Думбия Идрисса
|4
|0
|Фадера Алию
|4
|0
|Воссен Йелле
|2
|1
|Жан-Люк Домпе
|3
|0
|Сиранни Алессандро
|3
|0
|Ван Акен Йост
|1
|1
|Гано Зиньо
|2
|0
|Сек Ибраима
|2
|0
|Кристенсен Лассе
|2
|0
|Коолс Дион
|2
|0
|Кутеса Дерек
|2
|0
|Плетинкс Эвауд
|2
|0
|Боссут Сэмми
|1
|0
|Сормо Бент
|1
|0
Серен Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Буланже Бенжамен
|7
|2
|Сиссе Ибраима
|8
|0
|Yahya Nadrani
|7
|0
|Gerald Kilota
|5
|0
|Мазиз Юссеф
|4
|0
|Муандилмаджи Мариус
|4
|0
|Диш Гийом
|2
|1
|Микаутадзе Жорж
|3
|0
|Wagane Faye
|3
|0
|Бернье Антуан
|2
|0
|Джаллоу Абли
|2
|0
|Сами Лахссаини
|2
|0
|Marsoni Sambu
|2
|0
|Дюрестам Микаэль
|1
|0
|Дель Фабро Дарио
|1
|0
|Theo Pierrot
|1
|0
|Поати Морган
|1
|0
|Галье Тимоти
|1
|0
|Кахбах Матье
|1
|0
|Zakaria Silini
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
20
12
6 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
17 Не забивали 23
2
10%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
4
20%
5
42%
31-45
3
15%
3
25%
46-60
4
20%
1
8%
61-75
7
35%
2
17%
76-90
Пропущено
30
35
11 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 20
11 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 14
1
3%
1
3%
1-15
5
17%
7
20%
16-30
5
17%
7
20%
31-45
7
23%
4
11%
46-60
8
27%
5
14%
61-75
4
13%
11
31%
76-90
Забито
20
15
10 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 6
17 Не забивали 22
2
10%
3
20%
1-15
4
20%
0
0%
16-30
4
20%
3
20%
31-45
2
10%
4
27%
46-60
2
10%
1
7%
61-75
6
30%
4
27%
76-90
Пропущено
29
22
13 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
6
21%
3
14%
1-15
2
7%
5
23%
16-30
5
17%
1
5%
31-45
5
17%
6
27%
46-60
7
24%
4
18%
61-75
4
14%
3
14%
76-90
Забито
40
27
16 В 1-м тайме 12
24 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 10
5 Не забивали 16
4
10%
3
11%
1-15
4
10%
1
4%
16-30
8
20%
8
30%
30%
31-45
5
13%
7
26%
46-60
6
15%
2
7%
61-75
13
33%
6
22%
76-90
Пропущено
59
57
24 В 1-м тайме 24
35 Во 2-м тайме 33
18 Пропускали первыми 17
23 Не пропускали 23
7
12%
4
7%
1-15
7
12%
12
21%
16-30
10
17%
8
14%
31-45
12
20%
10
18%
46-60
15
25%
9
16%
61-75
8
14%
14
25%
76-90
Результаты последних матчей
Зульте-Варегем
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Кортрейк - Зульте-Варегем 5:0 Зульте-Варегем - Андерлехт 1:2 Зульте-Варегем - Остенде 0:0 Генк - Зульте-Варегем 2:0
Беерсхот-Вильрейк - Зульте-Варегем 3:3 Зульте-Варегем - АХ Лёвен 1:1 Серкль Брюгге - Зульте-Варегем 3:1 Андерлехт - Зульте-Варегем 3:0 Стандард - Зульте-Варегем 0:1 Зульте-Варегем - Мехелен 3:2 Зульте-Варегем - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Брюгге - Зульте-Варегем 3:0 Андерлехт - Зульте-Варегем 3:2 Эйпен - Зульте-Варегем 3:2 Зульте-Варегем - Беерсхот-Вильрейк 2:0 Зульте-Варегем - Гент 1:2 Эйпен - Зульте-Варегем 1:1 Зульте-Варегем - Генк 2:6 Моленбек - Зульте-Варегем 1:2 Мехелен - Зульте-Варегем 2:2
Серен Юнайтед
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Гент - Серен Юнайтед 4:0 Серен Юнайтед - Антверпен 0:1 Шарлеруа - Серен Юнайтед 2:0 Серен Юнайтед - Эйпен 0:0
Серен Юнайтед - Беерсхот-Вильрейк 2:1 Сент-Трейден - Серен Юнайтед 3:1 Серен Юнайтед - Унион Сент-Жиллуаз 0:4 Серен Юнайтед - Свифт Эсперанж 5:0 Мехелен - Серен Юнайтед 2:0 Серен Юнайтед - Кортрейк 0:2 Серкль Брюгге - Серен Юнайтед 2:0 Серен Юнайтед - Андерлехт 0:5 Брюгге - Серен Юнайтед 3:2 Серен Юнайтед - Андерлехт 3:3 Серен Юнайтед - Сент-Трейден 2:0 АХ Лёвен - Серен Юнайтед 1:3 Серен Юнайтед - Гент 0:0 Беерсхот-Вильрейк - Серен Юнайтед 3:0 Серен Юнайтед - Сент-Трейден 3:2 Серен Юнайтед - Шарлеруа 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|29
|20
|4
|5
|64 - 22
|64
|2.
|Брюгге
|29
|16
|9
|4
|56 - 34
|57
|3.
|Антверпен
|29
|16
|5
|8
|49 - 34
|53
|4.
|Андерлехт
|29
|14
|10
|5
|60 - 32
|52
|5.
|Гент
|29
|14
|7
|8
|44 - 27
|49
|6.
|Мехелен
|28
|14
|4
|10
|50 - 48
|46
|7.
|Шарлеруа
|29
|13
|7
|9
|45 - 40
|46
|8.
|Генк
|29
|13
|5
|11
|56 - 41
|44
|9.
|Серкль Брюгге
|29
|11
|6
|12
|43 - 36
|39
|10.
|Сент-Трейден
|29
|11
|5
|13
|32 - 37
|38
|11.
|АХ Лёвен
|28
|9
|10
|9
|39 - 44
|37
|12.
|Кортрейк
|29
|9
|10
|10
|37 - 36
|37
|13.
|Остенде
|29
|9
|5
|15
|28 - 52
|32
|14.
|Стандард
|28
|7
|8
|13
|29 - 44
|29
|15.
|Зульте-Варегем
|29
|7
|8
|14
|38 - 61
|29
|16.
|Эйпен
|29
|7
|7
|15
|33 - 49
|28
|17.
|Серен Юнайтед
|29
|7
|2
|20
|26 - 60
|23
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|28
|4
|4
|20
|29 - 61
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|15
|8
|6
|1
|31 - 15
|30
|2.
|Генк
|15
|9
|3
|3
|34 - 17
|30
|3.
|Мехелен
|15
|9
|3
|3
|31 - 20
|30
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|15
|9
|2
|4
|26 - 13
|29
|5.
|Гент
|14
|8
|3
|3
|29 - 15
|27
|6.
|Андерлехт
|14
|7
|5
|2
|32 - 18
|26
|7.
|Антверпен
|14
|7
|3
|4
|26 - 17
|24
|8.
|АХ Лёвен
|14
|6
|4
|4
|19 - 20
|22
|9.
|Шарлеруа
|14
|5
|4
|5
|16 - 16
|19
|10.
|Кортрейк
|14
|5
|4
|5
|19 - 17
|19
|11.
|Остенде
|15
|5
|2
|8
|16 - 32
|17
|12.
|Серкль Брюгге
|14
|5
|2
|7
|17 - 16
|17
|13.
|Серен Юнайтед
|14
|5
|2
|7
|15 - 24
|17
|14.
|Сент-Трейден
|14
|5
|2
|7
|19 - 20
|17
|15.
|Зульте-Варегем
|15
|4
|4
|7
|20 - 30
|16
|16.
|Беерсхот-Вильрейк
|15
|4
|1
|10
|15 - 29
|13
|17.
|Эйпен
|14
|3
|3
|8
|14 - 25
|12
|18.
|Стандард
|14
|2
|5
|7
|13 - 22
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|14
|11
|2
|1
|38 - 9
|35
|2.
|Антверпен
|15
|9
|2
|4
|23 - 17
|29
|3.
|Брюгге
|14
|8
|3
|3
|25 - 19
|27
|4.
|Шарлеруа
|15
|8
|3
|4
|29 - 24
|27
|5.
|Андерлехт
|15
|7
|5
|3
|28 - 14
|26
|6.
|Гент
|15
|6
|4
|5
|15 - 12
|22
|7.
|Серкль Брюгге
|15
|6
|4
|5
|26 - 20
|22
|8.
|Сент-Трейден
|15
|6
|3
|6
|13 - 17
|21
|9.
|Кортрейк
|15
|4
|6
|5
|18 - 19
|18
|10.
|Стандард
|14
|5
|3
|6
|16 - 22
|18
|11.
|Эйпен
|15
|4
|4
|7
|19 - 24
|16
|12.
|Мехелен
|13
|5
|1
|7
|19 - 28
|16
|13.
|АХ Лёвен
|14
|3
|6
|5
|20 - 24
|15
|14.
|Остенде
|14
|4
|3
|7
|12 - 20
|15
|15.
|Генк
|14
|4
|2
|8
|22 - 24
|14
|16.
|Зульте-Варегем
|14
|3
|4
|7
|18 - 31
|13
|17.
|Серен Юнайтед
|15
|2
|0
|13
|11 - 36
|6
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|13
|0
|3
|10
|14 - 32
|3