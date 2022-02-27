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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Зульте-Варегем
1:0
Конец матча

Стадион:
Серен Юнайтед
0'
7' Желтая карточка
Плетинкс Эвауд
7' Желтая карточка
Дюрестам Микаэль
1:0
35' Гол
Воссен Йелле
90'+5
1
Боссут
Сэмми
14
Сиранни
Алессандро
76
Дерейк
Тимоти
24
Плетинкс
Эвауд
27
Де
Бок
Лоренс
54
Dion
De
Neve
21
Сек
Ибраима
98
Думбия
Идрисса
17
Жан-Люк
Домпе
93
Гано
Зиньо
9
Воссен
Йелле
30
Диш
Гийом
20
Yahya
Nadrani
13
Дибала
Кауадио
6
Дюрестам
Микаэль
8
Gerald
Kilota
17
Кахбах
Матье
44
Сиссе
Ибраима
40
Опаре
Даниэль
88
Мазиз
Юссеф
9
Микаутадзе
Жорж
12
Бернье
Антуан
Зульте-Варегем
4-4-2
Серен Юнайтед
3-4-3

История личных встреч

Зульте-Варегем
Серен Юнайтед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ПДА
5:1

Бомбардиры внутри турнира

Зульте-Варегем
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Воссен Йелле 15 (2) 0.52
Гано Зиньо 13 (1) 0.45
Кутеса Дерек 3 0.1
Жан-Люк Домпе 2 0.07
Сиссако Абдулайе 2 0.07
Dion De Neve 2 0.07
Плетинкс Эвауд 1 0.03
Де Бок Лоренс 0 0
Сиранни Алессандро 0 0
Срарфи Бассем 0 0
Юбер Давид 0 0
Кристенсен Лассе 0 0
Говеа Омар 0 0
Коолс Дион 0 0
Хамфриз Кэмерон 0 0
Серен Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Микаутадзе Жорж 8 (2) 0.28
Мазиз Юссеф 7 0.24
Джаллоу Абли 4 0.14
Муандилмаджи Мариус 2 0.07
Gerald Kilota 1 0.03
Fabrice Sambu 1 0.03
Дель Фабро Дарио 1 0.03
Yahya Nadrani 1 0.03
Бернье Антуан 0 0
Сиссе Ибраима 0 0
Кахбах Матье 0 0

Карточки

Зульте-Варегем
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хамфриз Кэмерон 5 1
Сиссако Абдулайе 5 1
Де Бок Лоренс 6 0
Бойя Франк 4 1
Юбер Давид 5 0
Срарфи Бассем 4 0
Думбия Идрисса 4 0
Фадера Алию 4 0
Воссен Йелле 2 1
Жан-Люк Домпе 3 0
Сиранни Алессандро 3 0
Ван Акен Йост 1 1
Гано Зиньо 2 0
Сек Ибраима 2 0
Кристенсен Лассе 2 0
Коолс Дион 2 0
Кутеса Дерек 2 0
Плетинкс Эвауд 2 0
Боссут Сэмми 1 0
Сормо Бент 1 0
Серен Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Буланже Бенжамен 7 2
Сиссе Ибраима 8 0
Yahya Nadrani 7 0
Gerald Kilota 5 0
Мазиз Юссеф 4 0
Муандилмаджи Мариус 4 0
Диш Гийом 2 1
Микаутадзе Жорж 3 0
Wagane Faye 3 0
Бернье Антуан 2 0
Джаллоу Абли 2 0
Сами Лахссаини 2 0
Marsoni Sambu 2 0
Дюрестам Микаэль 1 0
Дель Фабро Дарио 1 0
Theo Pierrot 1 0
Поати Морган 1 0
Галье Тимоти 1 0
Кахбах Матье 1 0
Zakaria Silini 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
12
6 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
17 Не забивали 23
2
10%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
4
20%
5
42%
31-45
3
15%
3
25%
46-60
4
20%
1
8%
61-75
7
35%
2
17%
76-90

Пропущено

30
35
11 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 20
11 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 14
1
3%
1
3%
1-15
5
17%
7
20%
16-30
5
17%
7
20%
31-45
7
23%
4
11%
46-60
8
27%
5
14%
61-75
4
13%
11
31%
76-90

Забито

20
15
10 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 6
17 Не забивали 22
2
10%
3
20%
1-15
4
20%
0
0%
16-30
4
20%
3
20%
31-45
2
10%
4
27%
46-60
2
10%
1
7%
61-75
6
30%
4
27%
76-90

Пропущено

29
22
13 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
6
21%
3
14%
1-15
2
7%
5
23%
16-30
5
17%
1
5%
31-45
5
17%
6
27%
46-60
7
24%
4
18%
61-75
4
14%
3
14%
76-90

Забито

40
27
16 В 1-м тайме 12
24 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 10
5 Не забивали 16
4
10%
3
11%
1-15
4
10%
1
4%
16-30
8
20%
8
30%
30%
31-45
5
13%
7
26%
46-60
6
15%
2
7%
61-75
13
33%
6
22%
76-90

Пропущено

59
57
24 В 1-м тайме 24
35 Во 2-м тайме 33
18 Пропускали первыми 17
23 Не пропускали 23
7
12%
4
7%
1-15
7
12%
12
21%
16-30
10
17%
8
14%
31-45
12
20%
10
18%
46-60
15
25%
9
16%
61-75
8
14%
14
25%
76-90

Результаты последних матчей

Зульте-Варегем
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Кортрейк - Зульте-Варегем 5:0 Зульте-Варегем - Андерлехт 1:2 Зульте-Варегем - Остенде 0:0 Генк - Зульте-Варегем 2:0
Беерсхот-Вильрейк - Зульте-Варегем 3:3 Зульте-Варегем - АХ Лёвен 1:1 Серкль Брюгге - Зульте-Варегем 3:1 Андерлехт - Зульте-Варегем 3:0 Стандард - Зульте-Варегем 0:1 Зульте-Варегем - Мехелен 3:2 Зульте-Варегем - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Брюгге - Зульте-Варегем 3:0 Андерлехт - Зульте-Варегем 3:2 Эйпен - Зульте-Варегем 3:2 Зульте-Варегем - Беерсхот-Вильрейк 2:0 Зульте-Варегем - Гент 1:2 Эйпен - Зульте-Варегем 1:1 Зульте-Варегем - Генк 2:6 Моленбек - Зульте-Варегем 1:2 Мехелен - Зульте-Варегем 2:2
Серен Юнайтед
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Гент - Серен Юнайтед 4:0 Серен Юнайтед - Антверпен 0:1 Шарлеруа - Серен Юнайтед 2:0 Серен Юнайтед - Эйпен 0:0
Серен Юнайтед - Беерсхот-Вильрейк 2:1 Сент-Трейден - Серен Юнайтед 3:1 Серен Юнайтед - Унион Сент-Жиллуаз 0:4 Серен Юнайтед - Свифт Эсперанж 5:0 Мехелен - Серен Юнайтед 2:0 Серен Юнайтед - Кортрейк 0:2 Серкль Брюгге - Серен Юнайтед 2:0 Серен Юнайтед - Андерлехт 0:5 Брюгге - Серен Юнайтед 3:2 Серен Юнайтед - Андерлехт 3:3 Серен Юнайтед - Сент-Трейден 2:0 АХ Лёвен - Серен Юнайтед 1:3 Серен Юнайтед - Гент 0:0 Беерсхот-Вильрейк - Серен Юнайтед 3:0 Серен Юнайтед - Сент-Трейден 3:2 Серен Юнайтед - Шарлеруа 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 29 20 4 5 64 - 22 64
2. Брюгге 29 16 9 4 56 - 34 57
3. Антверпен 29 16 5 8 49 - 34 53
4. Андерлехт 29 14 10 5 60 - 32 52
5. Гент 29 14 7 8 44 - 27 49
6. Мехелен 28 14 4 10 50 - 48 46
7. Шарлеруа 29 13 7 9 45 - 40 46
8. Генк 29 13 5 11 56 - 41 44
9. Серкль Брюгге 29 11 6 12 43 - 36 39
10. Сент-Трейден 29 11 5 13 32 - 37 38
11. АХ Лёвен 28 9 10 9 39 - 44 37
12. Кортрейк 29 9 10 10 37 - 36 37
13. Остенде 29 9 5 15 28 - 52 32
14. Стандард 28 7 8 13 29 - 44 29
15. Зульте-Варегем 29 7 8 14 38 - 61 29
16. Эйпен 29 7 7 15 33 - 49 28
17. Серен Юнайтед 29 7 2 20 26 - 60 23
18. Беерсхот-Вильрейк 28 4 4 20 29 - 61 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге 15 8 6 1 31 - 15 30
2. Генк 15 9 3 3 34 - 17 30
3. Мехелен 15 9 3 3 31 - 20 30
4. Унион Сент-Жиллуаз 15 9 2 4 26 - 13 29
5. Гент 14 8 3 3 29 - 15 27
6. Андерлехт 14 7 5 2 32 - 18 26
7. Антверпен 14 7 3 4 26 - 17 24
8. АХ Лёвен 14 6 4 4 19 - 20 22
9. Шарлеруа 14 5 4 5 16 - 16 19
10. Кортрейк 14 5 4 5 19 - 17 19
11. Остенде 15 5 2 8 16 - 32 17
12. Серкль Брюгге 14 5 2 7 17 - 16 17
13. Серен Юнайтед 14 5 2 7 15 - 24 17
14. Сент-Трейден 14 5 2 7 19 - 20 17
15. Зульте-Варегем 15 4 4 7 20 - 30 16
16. Беерсхот-Вильрейк 15 4 1 10 15 - 29 13
17. Эйпен 14 3 3 8 14 - 25 12
18. Стандард 14 2 5 7 13 - 22 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 14 11 2 1 38 - 9 35
2. Антверпен 15 9 2 4 23 - 17 29
3. Брюгге 14 8 3 3 25 - 19 27
4. Шарлеруа 15 8 3 4 29 - 24 27
5. Андерлехт 15 7 5 3 28 - 14 26
6. Гент 15 6 4 5 15 - 12 22
7. Серкль Брюгге 15 6 4 5 26 - 20 22
8. Сент-Трейден 15 6 3 6 13 - 17 21
9. Кортрейк 15 4 6 5 18 - 19 18
10. Стандард 14 5 3 6 16 - 22 18
11. Эйпен 15 4 4 7 19 - 24 16
12. Мехелен 13 5 1 7 19 - 28 16
13. АХ Лёвен 14 3 6 5 20 - 24 15
14. Остенде 14 4 3 7 12 - 20 15
15. Генк 14 4 2 8 22 - 24 14
16. Зульте-Варегем 14 3 4 7 18 - 31 13
17. Серен Юнайтед 15 2 0 13 11 - 36 6
18. Беерсхот-Вильрейк 13 0 3 10 14 - 32 3
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - Воссен Йелле бьет в цель!
  • Желтая карточка
    7'
    Дюрестам Микаэль получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    7'
    Плетинкс Эвауд получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Зульте-Варегем 1:0 Серен Юнайтед онлайн


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