Ганет пальнул со штрафного и попал в стенку. Показывал он арбитру, что была игра рукой, но бесполезно.

Выбрались всё же в атаку в конце тайма представители Экваториальной Гвинеи.

Теперь и Эдуар Менди вступил в игру, выбив навесной мяч кулаками.

44' А вот Ганет не тщетно взял на себя игру перед чужой штрафной - Гуэйе сфолил на нём.

43' Нсуэ зря устремился в чужую штрафную - не подпустили его там к мячу.

42' Наброс к воротам гостевой команды, скидка Дьедью - и мяч забирает Овоно.

41' Очередной штрафной заработал Мане в глубине поля.

40' Угловой исполнит Сенегал с правого края.

40' "Львы Теранги" навесили со штрафного, и номинальные гости отбились. Но в корне отвести игру от своих ворот экваториальные гвинейцы не в состоянии.

38' Для Экваториальной Гвинеи важно сохранить до перерыва текущий счёт, а то ведь Сенегал наседает.

37' Молодец Овоно - ловит он дальний удар Нампалиса Менди с правого угла штрафной.

36' Жёлтую карточку схлопотал Мачин за толчок Гуйе в спину в центре поля. Эмоциональный был эпизод.

35' Мане перестарался в борьбе с Ибаном Эду впереди на левом фланге - нарушение правил.

34' Мяч мечется по вратарской номинальных гостей - очень тяжко им сейчас приходится.

33' Контратака экваториальных гвинейцев оборвалась в центре поля. Сенегальцы организовали новую акцию левым краем - их прострел вновь был перехвачен.

32' Акапо прерывает левофланговый прострел Сисса - быть, значит, угловому.

31' Коко сорвал атаку противника на своей половине поля.

30' Нулевой ничьей точно не будет - и это уже хорошо.

29' Бурно отпраздновали взятие ворот соперника "львы Теранги".

28' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0! Фамара Дьедью!

Мане в зоне левого инсайда отдал низом проникающий пас на Дьедью, и тот в падении из-под Ороско покатил мяч в ближнюю часть створа.

27' Со стандарта последовала подача на дальнюю штангу, и мячом завладел Эдуар Менди.

26' Диалло подтолкнул сзади Миранду - номинальные гости исполнят штрафной с правого фланга.

25' Ни Сенегал, ни Экваториальная Гвинея ещё не выигрывали в своей истории Кубок Африканских наций.

24' Больших обострений пока что не было.

23' Рискованно вбросили аут национальные гости возле своей штрафной - был риск, что Сенегал перехватит мяч.

21' Более-менее опасно у ворот Экваториальной Гвинеи. Дьедью принял длинный заброс, увёл мяч от защитника вправо и пробил несильно в руки Овоно.

21' Гуйе слишком рьяно отмахивался от Ганета недалеко от чужой штрафной.

20' Прострел сенегальцев с правого фланга остановлен защитником "национальной молнии".

19' Ороско подтолкнул Мане в центре поля.

18' Гуйе сорвал атаку гвинейцев в центре поля, задев ногу Байлы, а до этого сенегальцы нанесли заблокированный удар примерно с линии штрафной. Гуйе, кстати, удостоился карточки жёлтого цвета.

17' Контратака "львов Теранги" левым флангом завершилась отражённой подачей.

16' Мелкий фол номинальных хозяев в середине поля.

15' Так и не дозрела Экваториальная Гвинея до голевого момента - заброс вперёд отправился за лицевую.

14' Ибан Эду стал смещаться по флангу в сторону своих ворот и получил отмашку от Мане.

14' Диалло сработал на левом фланге обороны, выбив мяч в аут.

13' Долго готовился этот стандарт, пока Гуэйе не выстрелил левее створа.

11' Штрафной по центру заработал Садио Мане. Может быть опасно.

10' Гвинейцы разыграли правофланговый угловой с подачей, но до удара ситуацию не довели.

9' Сисс нарушил правила в предшествовавшем эпизоде, грубо пойдя в верховую борьбу. Жёлтую карточку получил сфоливший.

9' Акапо рухнул на поле, стал крутиться и бить газону. Вышли медики.

8' Пошла низкая подача с левого фланга от Нсуэ, но до Миранды тот мяч не добрался.

7' Миранда споткнулся об ногу соперника в центре поля.

6' Сборная Сенегала проводила позиционную атаку. Длинный заброс вперёд был перехвачен.

5' Буна Сарр не верит судье, что он нарушил правила на чужой половине.

5' Недопонимание в атаке у сенегальцев - проникающий пас отправился за пределы поля.

4' Гуэйе уложил на газон Байлу впереди на правом краю поля.

3' Ибан Эду сместился с правой стороны к центру и плохо пробил по кручёной траектории - левее и выше створа.

2' На трибунах играют музыкальные инструменты, стоит постоянный гул - в аутентичной атмосфере Кубку Африки не отказать.

1' В первой атаке побывал Сенегал - ничего интересного.