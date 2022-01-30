Кубок африканских наций 2021-2022
1:0
Перерыв
Стадион: Япома
9' Желтая карточкаСисс Салиу
18' Желтая карточкаГуйе Пап
1:0
28' ГолДьедью Фамара
36' Желтая карточкаМачин Хосе
Ход матча
9'
18'
28'
1:0
36'
16
Менди
Эдуар
20
Сарр
Буна
22
Диалло
Абду
26
Гуйе
Пап
10
Мане
Садио
15
Акапо
Карлос
16
Коко
Сауль
6
Эду
Ибан
22
Ганет
Пабло
14
Байла
Янник
10
Нсуэ
Эмилио
- Основной состав
-
16 Менди ЭдуарВратарь
-
20 Сарр БунаЗащитник
- Защитник
-
22 Диалло АбдуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Гуйе ПапПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Мане СадиоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Сарр ПапПолузащитник
-
25 Н'Диайе ЛумПолузащитник
-
24 Наме МустафаПолузащитник
-
18 Сарр ИсмаилаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Диалло ХабибНападающий
-
Главный тренер: Сиссе Алиу
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Акапо КарлосЗащитник
- Защитник
-
16 Коко СаульЗащитник
- Защитник
-
6 Эду ИбанПолузащитник
-
22 Ганет ПаблоПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Байла ЯнникПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Нсуэ ЭмилиоНападающий
- Запасные игроки
-
12 Мба МарианоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Месегер ЛуисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ханза ДорианНападающий
-
19 Нлаво ЛуисНападающий
-
27 Оба ПедроНападающий
-
Главный тренер: Мича Хуан
История личных встреч
Сенегал
Экваториальная Гвинея
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сенегал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мане Садио
|2 (1)
|0.4
|Дьедью Фамара
|1
|0.2
|Бамба Дьенг Амаду
|1
|0.2
Экваториальная Гвинея
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ганет Пабло
|1
|0.2
|Ороско Эстебан
|1
|0.2
|Эду Ибан
|0
|0
|Миранда Хосете
|0
|0
Карточки
Сенегал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куйяте Шейку
|2
|0
|Сисс Салиу
|1
|0
|Менди Нампалис
|1
|0
|Кейта Бальде
|1
|0
|Гуйе Пап
|1
|0
Экваториальная Гвинея
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Миранда Хосете
|2
|0
|Бикоро Федерико
|2
|0
|Мачин Хосе
|2
|0
|Эду Ибан
|1
|0
|Ганет Пабло
|1
|0
|Акапо Карлос
|1
|0
|Нчамаа Базилио
|1
|0
|Ороско Эстебан
|1
|0
|Нлаво Луис
|1
|0
|Сиафа Оскар
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Сенегал
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Сенегал - Кабо-Верде 2:0 Малави - Сенегал 0:0 Сенегал - Гвинея 0:0 Сенегал - Зимбабве 1:0
Сенегал - Конго 2:0 Того - Сенегал 1:1 Намибия - Сенегал 1:3 Сенегал - Намибия 4:1 Конго - Сенегал 1:3 Сенегал - Того 2:0 Сенегал - Кабо-Верде 2:0 Сенегал - Эсватини 1:1 Конго - Сенегал 0:0 Гвинея-Бисау - Сенегал 0:1 Сенегал - Гвинея-Бисау 2:0 Марокко - Сенегал 3:1 Эсватини - Сенегал 1:4 Сенегал - Конго 2:0 Бразилия - Сенегал 1:1 Сенегал - Гвинея 1:0
Экваториальная Гвинея
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Мали - Экваториальная Гвинея 0:0 Сьерра-Леоне - Экваториальная Гвинея 0:1 Алжир - Экваториальная Гвинея 0:1 Экваториальная Гвинея - Кот-д'Ивуар 0:1
Мавритания - Экваториальная Гвинея 1:1 Экваториальная Гвинея - Тунис 1:0 Замбия - Экваториальная Гвинея 1:1 Экваториальная Гвинея - Замбия 2:0 Экваториальная Гвинея - Мавритания 1:0 Тунис - Экваториальная Гвинея 3:0 Тунис - Экваториальная Гвинея 2:1 Экваториальная Гвинея - Танзания 1:0 Экваториальная Гвинея - Ливия 1:0 Ливия - Экваториальная Гвинея 2:3 Экваториальная Гвинея - Тунис 0:1 Танзания - Экваториальная Гвинея 2:1 Конго - Экваториальная Гвинея 1:0 Экваториальная Гвинея - Того 1:1 Экваториальная Гвинея - Конго 2:2 Экваториальная Гвинея - Южный Судан 1:0
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
Прогнозы на матч Сенегал 1:0 Экваториальная Гвинея
Исход игры
Сенегал
89.8% (132)
Ничья
7.5% (11)
Экваториальная Гвинея
2.7% (4)
Тотал 2.5
Больше
18.32% (24)
Меньше
81.68% (107)
Обе команды забьют
Да
19.08% (25)
Нет
80.92% (106)
Популярный счёт
1:0 Сенегал
44.2% (65)
2:0 Сенегал
24.5% (36)
2:1 Сенегал
12.2% (18)
1:1 Ничья
2% (3)
2:2 Ничья
1.4% (2)
3:1 Сенегал
1.4% (2)
0:0 Ничья
1.4% (2)
3:0 Сенегал
1.4% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!