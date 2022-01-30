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Кубок африканских наций 2021-2022

2021-2022
Сенегал
FIFA #20
1:0
Перерыв

Стадион:
Экваториальная Гвинея
FIFA #126
0'
9' Желтая карточка
Сисс Салиу
18' Желтая карточка
Гуйе Пап
1:0
28' Гол
Дьедью Фамара
36' Желтая карточка
Мачин Хосе
16
Менди
Эдуар
20
Сарр
Буна
3
Кулибали
Калиду
22
Диалло
Абду
2
Сисс
Салиу
5
Гуэйе
Идрисса
6
Менди
Нампалис
26
Гуйе
Пап
9
Диа
Булайе
19
Дьедью
Фамара
10
Мане
Садио
1
Овоно
Хесус
15
Акапо
Карлос
21
Ороско
Эстебан
16
Коко
Сауль
11
Нчамаа
Базилио
6
Эду
Ибан
22
Ганет
Пабло
8
Мачин
Хосе
14
Байла
Янник
17
Миранда
Хосете
10
Нсуэ
Эмилио
Сенегал
Экваториальная Гвинея

История личных встреч

Сенегал
Экваториальная Гвинея

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

КАН
0:1
КАН
3:0
КАН
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Сенегал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мане Садио 2 (1) 0.4
Дьедью Фамара 1 0.2
Бамба Дьенг Амаду 1 0.2
Экваториальная Гвинея
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ганет Пабло 1 0.2
Ороско Эстебан 1 0.2
Эду Ибан 0 0
Миранда Хосете 0 0

Карточки

Сенегал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куйяте Шейку 2 0
Сисс Салиу 1 0
Менди Нампалис 1 0
Кейта Бальде 1 0
Гуйе Пап 1 0
Экваториальная Гвинея
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Миранда Хосете 2 0
Бикоро Федерико 2 0
Мачин Хосе 2 0
Эду Ибан 1 0
Ганет Пабло 1 0
Акапо Карлос 1 0
Нчамаа Базилио 1 0
Ороско Эстебан 1 0
Нлаво Луис 1 0
Сиафа Оскар 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сенегал
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Сенегал - Кабо-Верде 2:0 Малави - Сенегал 0:0 Сенегал - Гвинея 0:0 Сенегал - Зимбабве 1:0
Сенегал - Конго 2:0 Того - Сенегал 1:1 Намибия - Сенегал 1:3 Сенегал - Намибия 4:1 Конго - Сенегал 1:3 Сенегал - Того 2:0 Сенегал - Кабо-Верде 2:0 Сенегал - Эсватини 1:1 Конго - Сенегал 0:0 Гвинея-Бисау - Сенегал 0:1 Сенегал - Гвинея-Бисау 2:0 Марокко - Сенегал 3:1 Эсватини - Сенегал 1:4 Сенегал - Конго 2:0 Бразилия - Сенегал 1:1 Сенегал - Гвинея 1:0
Экваториальная Гвинея
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Мали - Экваториальная Гвинея 0:0 Сьерра-Леоне - Экваториальная Гвинея 0:1 Алжир - Экваториальная Гвинея 0:1 Экваториальная Гвинея - Кот-д'Ивуар 0:1
Мавритания - Экваториальная Гвинея 1:1 Экваториальная Гвинея - Тунис 1:0 Замбия - Экваториальная Гвинея 1:1 Экваториальная Гвинея - Замбия 2:0 Экваториальная Гвинея - Мавритания 1:0 Тунис - Экваториальная Гвинея 3:0 Тунис - Экваториальная Гвинея 2:1 Экваториальная Гвинея - Танзания 1:0 Экваториальная Гвинея - Ливия 1:0 Ливия - Экваториальная Гвинея 2:3 Экваториальная Гвинея - Тунис 0:1 Танзания - Экваториальная Гвинея 2:1 Конго - Экваториальная Гвинея 1:0 Экваториальная Гвинея - Того 1:1 Экваториальная Гвинея - Конго 2:2 Экваториальная Гвинея - Южный Судан 1:0
1/8 финала
4 Кот-д'Ивуар
5 Египет
2 Марокко
1 Малави
2 Сенегал
0 Кабо-Верде
5 Мали
6 Экваториальная Гвинея
0 Гвинея
1 Гамбия
2 Камерун
1 Коморские острова
8 Буркина-Фасо
7 Габон
0 Нигерия
1 Тунис
1/4 финала
2 Египет
1 Марокко
0 Сенегал
0 Экваториальная Гвинея
0 Гамбия
2 Камерун
1 Буркина-Фасо
0 Тунис
1/2 финала
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Финал
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Конец первого тайма.
  • 45'
    Теперь и Эдуар Менди вступил в игру, выбив навесной мяч кулаками.
  • Дополнительное время
    45'
    +1 минута.
  • 45'
    Выбрались всё же в атаку в конце тайма представители Экваториальной Гвинеи.
  • Судья
    45'
    Ганет пальнул со штрафного и попал в стенку. Показывал он арбитру, что была игра рукой, но бесполезно.
  • Фол, нарушение
    44'
    А вот Ганет не тщетно взял на себя игру перед чужой штрафной - Гуэйе сфолил на нём.
  • 43'
    Нсуэ зря устремился в чужую штрафную - не подпустили его там к мячу.
  • 42'
    Наброс к воротам гостевой команды, скидка Дьедью - и мяч забирает Овоно.
  • Фол, нарушение
    41'
    Очередной штрафной заработал Мане в глубине поля.
  • Угловой
    40'
    Угловой исполнит Сенегал с правого края.
  • 40'
    "Львы Теранги" навесили со штрафного, и номинальные гости отбились. Но в корне отвести игру от своих ворот экваториальные гвинейцы не в состоянии.
  • 38'
    Для Экваториальной Гвинеи важно сохранить до перерыва текущий счёт, а то ведь Сенегал наседает.
  • 37'
    Молодец Овоно - ловит он дальний удар Нампалиса Менди с правого угла штрафной.
  • Желтая карточка
    36'
    Жёлтую карточку схлопотал Мачин за толчок Гуйе в спину в центре поля. Эмоциональный был эпизод.
  • Фол, нарушение
    35'
    Мане перестарался в борьбе с Ибаном Эду впереди на левом фланге - нарушение правил.
  • 34'
    Мяч мечется по вратарской номинальных гостей - очень тяжко им сейчас приходится.
  • 33'
    Контратака экваториальных гвинейцев оборвалась в центре поля. Сенегальцы организовали новую акцию левым краем - их прострел вновь был перехвачен.
  • Угловой
    32'
    Акапо прерывает левофланговый прострел Сисса - быть, значит, угловому.
  • Фол, нарушение
    31'
    Коко сорвал атаку противника на своей половине поля.
  • 30'
    Нулевой ничьей точно не будет - и это уже хорошо.
  • 29'
    Бурно отпраздновали взятие ворот соперника "львы Теранги".
  • Описание гола
    28'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0! Фамара Дьедью!
    Мане в зоне левого инсайда отдал низом проникающий пас на Дьедью, и тот в падении из-под Ороско покатил мяч в ближнюю часть створа.
  • 27'
    Со стандарта последовала подача на дальнюю штангу, и мячом завладел Эдуар Менди.
  • Фол, нарушение
    26'
    Диалло подтолкнул сзади Миранду - номинальные гости исполнят штрафной с правого фланга.
  • 25'
    Ни Сенегал, ни Экваториальная Гвинея ещё не выигрывали в своей истории Кубок Африканских наций.
  • 24'
    Больших обострений пока что не было.
  • 23'
    Рискованно вбросили аут национальные гости возле своей штрафной - был риск, что Сенегал перехватит мяч.
  • Опасный момент
    21'
    Более-менее опасно у ворот Экваториальной Гвинеи. Дьедью принял длинный заброс, увёл мяч от защитника вправо и пробил несильно в руки Овоно.
  • Фол, нарушение
    21'
    Гуйе слишком рьяно отмахивался от Ганета недалеко от чужой штрафной.
  • 20'
    Прострел сенегальцев с правого фланга остановлен защитником "национальной молнии".
  • Фол, нарушение
    19'
    Ороско подтолкнул Мане в центре поля.
  • Желтая карточка
    18'
    Гуйе сорвал атаку гвинейцев в центре поля, задев ногу Байлы, а до этого сенегальцы нанесли заблокированный удар примерно с линии штрафной. Гуйе, кстати, удостоился карточки жёлтого цвета.
  • 17'
    Контратака "львов Теранги" левым флангом завершилась отражённой подачей.
  • Фол, нарушение
    16'
    Мелкий фол номинальных хозяев в середине поля.
  • 15'
    Так и не дозрела Экваториальная Гвинея до голевого момента - заброс вперёд отправился за лицевую.
  • Фол, нарушение
    14'
    Ибан Эду стал смещаться по флангу в сторону своих ворот и получил отмашку от Мане.
  • 14'
    Диалло сработал на левом фланге обороны, выбив мяч в аут.
  • 13'
    Долго готовился этот стандарт, пока Гуэйе не выстрелил левее створа.
  • Фол, нарушение
    11'
    Штрафной по центру заработал Садио Мане. Может быть опасно.
  • 10'
    Гвинейцы разыграли правофланговый угловой с подачей, но до удара ситуацию не довели.
  • Желтая карточка
    9'
    Сисс нарушил правила в предшествовавшем эпизоде, грубо пойдя в верховую борьбу. Жёлтую карточку получил сфоливший.
  • Травма, повреждение
    9'
    Акапо рухнул на поле, стал крутиться и бить газону. Вышли медики. 
  • 8'
    Пошла низкая подача с левого фланга от Нсуэ, но до Миранды тот мяч не добрался.
  • Фол, нарушение
    7'
    Миранда споткнулся об ногу соперника в центре поля.
  • 6'
    Сборная Сенегала проводила позиционную атаку. Длинный заброс вперёд был перехвачен.
  • Фол, нарушение
    5'
    Буна Сарр не верит судье, что он нарушил правила на чужой половине.
  • 5'
    Недопонимание в атаке у сенегальцев - проникающий пас отправился за пределы поля.
  • Фол, нарушение
    4'
    Гуэйе уложил на газон Байлу впереди на правом краю поля.
  • 3'
    Ибан Эду сместился с правой стороны к центру и плохо пробил по кручёной траектории - левее и выше створа. 
  • 2'
    На трибунах играют музыкальные инструменты, стоит постоянный гул - в аутентичной атмосфере Кубку Африки не отказать.
  • 1'
    В первой атаке побывал Сенегал - ничего интересного.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался.
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! В четвертьфинале Кубка Африки сыграют сборные Сенегала и Экваториальная Гвинея. О событиях матча в этой текстовой трансляции будет сообщать Кирилл Иванцов.
Прогнозы 147
Сенегал 89.8% (132)
X 7.5% (11)
Экваториальная Гвинея 2.7% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сенегал
Ничья
Экваториальная Гвинея
1.54
8.22
9.43
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Сенегал 1:0 Экваториальная Гвинея онлайн


Прогнозы на матч Сенегал 1:0 Экваториальная Гвинея

Исход игры
Сенегал
89.8% (132)
Ничья
7.5% (11)
Экваториальная Гвинея
2.7% (4)
Тотал 2.5
Больше
18.32% (24)
Меньше
81.68% (107)
Обе команды забьют
Да
19.08% (25)
Нет
80.92% (106)
Популярный счёт
1:0 Сенегал
44.2% (65)
2:0 Сенегал
24.5% (36)
2:1 Сенегал
12.2% (18)
1:1 Ничья
2% (3)
2:2 Ничья
1.4% (2)
3:1 Сенегал
1.4% (2)
0:0 Ничья
1.4% (2)
3:0 Сенегал
1.4% (2)
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Сенегал
Экваториальная Гвинея

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