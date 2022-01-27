Кубок африканских наций 2021-2022
Позже
Стадион: Япома
История личных встреч
Сенегал
Экваториальная Гвинея
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сенегал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мане Садио
|2 (1)
|0.5
|Бамба Дьенг Амаду
|1
|0.25
|Дьедью Фамара
|0
|0
Экваториальная Гвинея
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ганет Пабло
|1
|0.25
|Ороско Эстебан
|1
|0.25
|Эду Ибан
|0
|0
|Миранда Хосете
|0
|0
Карточки
Сенегал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куйяте Шейку
|2
|0
|Менди Нампалис
|1
|0
|Кейта Бальде
|1
|0
Экваториальная Гвинея
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Миранда Хосете
|2
|0
|Бикоро Федерико
|2
|0
|Эду Ибан
|1
|0
|Ганет Пабло
|1
|0
|Акапо Карлос
|1
|0
|Мачин Хосе
|1
|0
|Нчамаа Базилио
|1
|0
|Ороско Эстебан
|1
|0
|Нлаво Луис
|1
|0
|Сиафа Оскар
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Сенегал
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Сенегал - Кабо-Верде 2:0 Малави - Сенегал 0:0 Сенегал - Гвинея 0:0 Сенегал - Зимбабве 1:0
Сенегал - Конго 2:0 Того - Сенегал 1:1 Намибия - Сенегал 1:3 Сенегал - Намибия 4:1 Конго - Сенегал 1:3 Сенегал - Того 2:0 Сенегал - Кабо-Верде 2:0 Сенегал - Эсватини 1:1 Конго - Сенегал 0:0 Гвинея-Бисау - Сенегал 0:1 Сенегал - Гвинея-Бисау 2:0 Марокко - Сенегал 3:1 Эсватини - Сенегал 1:4 Сенегал - Конго 2:0 Бразилия - Сенегал 1:1 Сенегал - Гвинея 1:0
Экваториальная Гвинея
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Мали - Экваториальная Гвинея 0:0 Сьерра-Леоне - Экваториальная Гвинея 0:1 Алжир - Экваториальная Гвинея 0:1 Экваториальная Гвинея - Кот-д'Ивуар 0:1
Мавритания - Экваториальная Гвинея 1:1 Экваториальная Гвинея - Тунис 1:0 Замбия - Экваториальная Гвинея 1:1 Экваториальная Гвинея - Замбия 2:0 Экваториальная Гвинея - Мавритания 1:0 Тунис - Экваториальная Гвинея 3:0 Тунис - Экваториальная Гвинея 2:1 Экваториальная Гвинея - Танзания 1:0 Экваториальная Гвинея - Ливия 1:0 Ливия - Экваториальная Гвинея 2:3 Экваториальная Гвинея - Тунис 0:1 Танзания - Экваториальная Гвинея 2:1 Конго - Экваториальная Гвинея 1:0 Экваториальная Гвинея - Того 1:1 Экваториальная Гвинея - Конго 2:2 Экваториальная Гвинея - Южный Судан 1:0
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
Прогнозы на матч Сенегал - Экваториальная Гвинея
Исход игры
Сенегал
90.5% (38)
Ничья
7.1% (3)
Экваториальная Гвинея
2.4% (1)
Тотал 2.5
Больше
19.05% (8)
Меньше
80.95% (34)
Обе команды забьют
Да
23.81% (10)
Нет
76.19% (32)
Популярный счёт
1:0 Сенегал
40.5% (17)
2:0 Сенегал
31% (13)
2:1 Сенегал
16.7% (7)
1:1 Ничья
7.1% (3)
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