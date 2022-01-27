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Кубок африканских наций 2021-2022

2021-2022
Сенегал
FIFA #20
 
Позже

Стадион:
Экваториальная Гвинея
FIFA #126
Прогнозы 42
Сенегал 90.5% (38)
X 7.1% (3)
Экваториальная Гвинея 2.4% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Сенегал
Ничья
Экваториальная Гвинея
1.61
3.73
9.20
Все Коэффициенты

История личных встреч

Сенегал
Экваториальная Гвинея

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

КАН
0:1
КАН
3:0
КАН
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Сенегал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мане Садио 2 (1) 0.5
Бамба Дьенг Амаду 1 0.25
Дьедью Фамара 0 0
Экваториальная Гвинея
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ганет Пабло 1 0.25
Ороско Эстебан 1 0.25
Эду Ибан 0 0
Миранда Хосете 0 0

Карточки

Сенегал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куйяте Шейку 2 0
Менди Нампалис 1 0
Кейта Бальде 1 0
Экваториальная Гвинея
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Миранда Хосете 2 0
Бикоро Федерико 2 0
Эду Ибан 1 0
Ганет Пабло 1 0
Акапо Карлос 1 0
Мачин Хосе 1 0
Нчамаа Базилио 1 0
Ороско Эстебан 1 0
Нлаво Луис 1 0
Сиафа Оскар 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сенегал
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Сенегал - Кабо-Верде 2:0 Малави - Сенегал 0:0 Сенегал - Гвинея 0:0 Сенегал - Зимбабве 1:0
Сенегал - Конго 2:0 Того - Сенегал 1:1 Намибия - Сенегал 1:3 Сенегал - Намибия 4:1 Конго - Сенегал 1:3 Сенегал - Того 2:0 Сенегал - Кабо-Верде 2:0 Сенегал - Эсватини 1:1 Конго - Сенегал 0:0 Гвинея-Бисау - Сенегал 0:1 Сенегал - Гвинея-Бисау 2:0 Марокко - Сенегал 3:1 Эсватини - Сенегал 1:4 Сенегал - Конго 2:0 Бразилия - Сенегал 1:1 Сенегал - Гвинея 1:0
Экваториальная Гвинея
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Мали - Экваториальная Гвинея 0:0 Сьерра-Леоне - Экваториальная Гвинея 0:1 Алжир - Экваториальная Гвинея 0:1 Экваториальная Гвинея - Кот-д'Ивуар 0:1
Мавритания - Экваториальная Гвинея 1:1 Экваториальная Гвинея - Тунис 1:0 Замбия - Экваториальная Гвинея 1:1 Экваториальная Гвинея - Замбия 2:0 Экваториальная Гвинея - Мавритания 1:0 Тунис - Экваториальная Гвинея 3:0 Тунис - Экваториальная Гвинея 2:1 Экваториальная Гвинея - Танзания 1:0 Экваториальная Гвинея - Ливия 1:0 Ливия - Экваториальная Гвинея 2:3 Экваториальная Гвинея - Тунис 0:1 Танзания - Экваториальная Гвинея 2:1 Конго - Экваториальная Гвинея 1:0 Экваториальная Гвинея - Того 1:1 Экваториальная Гвинея - Конго 2:2 Экваториальная Гвинея - Южный Судан 1:0
1/8 финала
0 Гвинея
1 Гамбия
2 Камерун
1 Коморские острова
8 Буркина-Фасо
7 Габон
0 Нигерия
1 Тунис
4 Кот-д'Ивуар
5 Египет
2 Марокко
1 Малави
2 Сенегал
0 Кабо-Верде
5 Мали
6 Экваториальная Гвинея
1/4 финала
0 Гамбия
0 Камерун
0 Буркина-Фасо
0 Тунис
0 Египет
0 Марокко
0 Сенегал
0 Экваториальная Гвинея
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Сенегал - Экваториальная Гвинея от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 января 2022, осталось 2 дня 13 часов 10 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 42
    Сенегал 90.5% (38)
    X 7.1% (3)
    Экваториальная Гвинея 2.4% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Сенегал
    Ничья
    Экваториальная Гвинея
    1.61
    3.73
    9.20
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Сенегал - Экваториальная Гвинея онлайн


    Прогнозы на матч Сенегал - Экваториальная Гвинея

    Исход игры
    Сенегал
    90.5% (38)
    Ничья
    7.1% (3)
    Экваториальная Гвинея
    2.4% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    19.05% (8)
    Меньше
    80.95% (34)
    Обе команды забьют
    Да
    23.81% (10)
    Нет
    76.19% (32)
    Популярный счёт
    1:0 Сенегал
    40.5% (17)
    2:0 Сенегал
    31% (13)
    2:1 Сенегал
    16.7% (7)
    1:1 Ничья
    7.1% (3)
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    Сенегал
    Экваториальная Гвинея

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