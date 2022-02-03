Камерунцы быстро разыграли, но всё закончилось навесом за пределы поля.

Камерунцы владеют мячом около чужой штрафной, но египтяне не дают даже навесить.

Египтяне постарались убежать в контратаку, но Мармуш получил по ногам, Правда, арбитр нарушение правил не зафиксировал.

Всё, хватит на этом! Команды отправляются на перерыв. Надеемся, что во втором тайме будет веселее.

45' Ещё одно нарушение правил в середине поля. Фатхи толкнул Замбо-Ангисса.

44' Наконец-то продолжилась игра.

43' Хамди перевязывают голову, но он вернётся. Нгадеу уже встал и готов играть.

41' После навеса в предыдущем эпизоде головами столкнулись представители обеих команд. Врачи вышли на поле помочь Нгадеу и Хамди.

40' Ешь один фол в исполнении египтян ближе к середине поля. После навеса "фараоны" отбились.

39' Стандарт ни к чему не привёл. После атаки вторых темпом последовал опасный удар головой под перекладину, Онана спас, но в зачёт это не пойдёт. Был офсайд у Фатхи.

38' Египтяне могли сейчас убежать в быструю контратаку, в какой-то момент у них даже было численное преимущество. Однако "фараоны" также действовали неспешно, и камерунцы вернулись. Всё закончилось тем, что Салаха завалили на правом краю.

37' Камал в середине поля очень жёстко заблокировал Толо. Камерунец перебрасывал мяч и рванул, но египтянин поставил ему спину специально.

35' Египтяне вообще не пытаются обострять. "Фараоны" катают мяч поперёк и назад. Очень мало передач вперёд.

32' А вот атака вторым темпом камерунцев могла стать голевой. После прострела слева Экамби был один в центре штрафной, но в момент удара у него поехала нога. Мяч полетел по высокой дуге, и Аугабал спокойно его забрал.

32' Розыгрыш стандарта ни к чему не привёл.

31' Камерунцы неожиданно перехватили мяч и убегали в быструю атаку. Египтяне остановили это нарушением правил. Причём Экамби сбил Салах.

30' Камерунцы хоть и владеют мячом, но тоже не слишком-то атакуют. Хозяева не хотят рисковать, не хотят раскрываться и открывать свободные зоны.

29' Египтяне как попробовали опять длинной передачей направить мяч в атаку, но Эль-Сулейя даже не побежал. Странно как-то.

28' Камерунцы продолжают владеть инициативой. Удивительно, но египтяне пока вообще не стремятся ни мяч забрать, ни даже контратаковать.

26' Встаёт Абугабал. В четвертьфинале он из последних сил оставался на поле, вот и сейчас проявляет мужество.

25' Помощь нужна Абугабалу. Он столкнулся с Абубакаром. Напомним, что в четвертьфинале Абугабал получил травму и не смог закончить матч. Как бы не было рецидива сейчас.

24' Ангисса справа навешивал, а Абугабал сыграл на выходе, сняв мяч с головы Абубакара.

22' Первую позиционную атаку провели египтяне, которая закончилась дальним ударом Камала. Получилось совсем неточно.

20' И ещё один момент. После прострела мяч летел к Нгадеу, который был по центру совсем один, но защитник просто не попал по футбольному снаряду нормально. Мяч после удара попал ему же в опорную ногу.

19' Камал получил повреждение. Наверное, сейчас продолжит игру. Возможно, это тактическая уловка.

18' Едва мяч не оказался в воротах египтян. После навеса Нгадеу пробил головой, но попал в крестовину. Абубакар пытался добить, но Камал подставил ногу, и футбольный снаряд отлетел ещё на один угловой.

17' Угловой зарабатывают камерунцы.

17' Даже интересно, планируют ли команды сегодня вообще включать скорости ...

15' Тока Экамби справа прорвался в штрафную, добрался до лицевой и прострелил, но мяч опять докатился до рук вратаря египтян.

14' Абубакар пытался заработать пенальти. Форвард прокинул мяч в штрафную и врезался в соперника, который ставил корпус. Ничего, конечно, не было.

13' Навес со штрафного ни к чему не привёл. Абугабал забрал мяч после подачи на дальнюю штангу.

13' Кейруш был очень не доволен этим решением арбитра, упав на колени и подняв руки к небесам. В итоге судья что-то эмоционально объяснил португальцу. Видимо, пообещал удалить в следующий раз.

12' Камерунцы заработали штрафной на правом фланге. Сейчас может быть подача к воротам. По такой игре, это шанс.

11' Очень осторожно пока действуют обе команды, передвигаясь пешком и исключая передачи, которые могут привести к контратаке соперника.

9' Египтяне наконец-то провели первую атаку. Всё началось с длинной передачей, камерунцы выбили мяч за боковую. "Фараоны" быстро вбросили футбольный снаряд и в несколько коротких передач доставили его до Салаха, который пробил из-за пределов штрафной. Получилось неточно.

7' Ещё одна попытка хозяев атаковать правым флангом. Фаи прострелил, но точно в руки Абугабалу.

6' Египтяне пока толком не могут выйти на чужую половину поля. Камерунцы атакуют, теряют мяч и включают прессинг. При этом хозяева пока действуют без скоростей, довольно аккуратно.

5' Египтяне попытались провести первую атаку. Последовала длинная передача по направлению Мармуша. Однако защитники камерунцев мяч отобрали, и потом форвард гостей нарушил правила.

3' Ещё одну атаку камерунцы провели правым флангом. Прострел был прерван, но хозяева включил прессинг, и египтяне упустили мяч за боковую. Правда, камерунцы ничего из этого придумать не смогли.

2' Очень неспешно команды начали матч.

1' Первая атака камерунцев закончилась навесом справа в руки вратарю египтян.