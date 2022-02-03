Кубок африканских наций 2021-2022
37' Желтая карточкаКамал Омар
Ход матча
37'
24
Онана
Андре
25
Толо
Нуху
19
Фаи
Коллинс
14
Гуэ
Самюэль
15
Хамди
Махмуд
22
Мармуш
Омар
- Основной состав
-
24 Онана АндреВратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Толо НухуЗащитник
-
19 Фаи КоллинсПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Гуэ СамюэльПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Эпасси ДэвисВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Малонг КундеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Онана ЖанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Антонио Консейсау
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Хамди МахмудЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Мармуш ОмарНападающий
- Запасные игроки
-
24 Гад МахмудВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
21 Сайед АхмедПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 ТрезегеПолузащитник
-
12 Ашраф АйманПолузащитник
-
28 Хамди МарванНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кейруш Карлуш
История личных встреч
Камерун
Египет
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
4 матча
25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Камерун
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Абубакар Венсан
|6 (2)
|1
|Экамби Карл Токо
|5
|0.83
|Фаи Коллинс
|0
|0
|Хонгла Мартин
|0
|0
|Мукуди Ароль
|0
|0
|Нгамале Муми
|0
|0
Египет
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салах Мохамед
|2
|0.33
|Трезеге
|1
|0.17
|Абдель Монем Мохамед
|1
|0.17
|Эль-Сулейя Амр
|0
|0
|Эль-Саид Абдуллах
|0
|0
Карточки
Камерун
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|2
|0
|Хонгла Мартин
|2
|0
|Чупо-Мотинг Эрик
|1
|0
|Фаи Коллинс
|1
|0
|Онгене Жером
|1
|0
|Онана Андре
|1
|0
|Нгадеу Майкл
|1
|0
Египет
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камал Омар
|2
|0
|Абдель Монем Мохамед
|2
|0
|Сайед Ахмед II
|1
|0
|Эльнени Мохамед
|1
|0
|Ашраф Айман
|1
|0
|Мохамед Мостафа
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
1
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
2
67%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
33%
91-120
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
11
4
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
1
25%
31-45
4
36%
1
25%
46-60
2
18%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
25%
91-120
Пропущено
4
2
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
25%
1
50%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Камерун
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Гамбия - Камерун 0:2 Камерун - Коморские острова 2:1 Кабо-Верде - Камерун 1:1 Камерун - Эфиопия 4:1
Камерун - Буркина-Фасо 2:1 Камерун - Кот-д'Ивуар 1:0 Малави - Камерун 0:4 Мозамбик - Камерун 0:1 Камерун - Мозамбик 3:1 Кот-д'Ивуар - Камерун 2:1 Камерун - Малави 2:0 Камерун - Нигерия 0:0 Нигерия - Камерун 0:1 Камерун - Руанда 0:0 Кабо-Верде - Камерун 3:1 Гвинея - Камерун 2:0 Марокко - Камерун 4:0 ДР Конго - Камерун 1:2 Буркина-Фасо - Камерун 0:0 Камерун - Мали 1:1
Египет
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Египет - Марокко 2:1 Кот-д'Ивуар - Египет 0:0 Египет - Судан 1:0 Гвинея-Бисау - Египет 0:1
Нигерия - Египет 1:0 Египет - Катар 0:0 Тунис - Египет 1:0 Египет - Иордания 3:1 Алжир - Египет 1:1 Судан - Египет 0:5 Египет - Ливан 1:0 Египет - Габон 2:1 Ангола - Египет 2:2 Ливия - Египет 0:3 Египет - Ливия 1:0 Египет - Либерия 2:0 Габон - Египет 1:1 Египет - Ангола 1:0 Египет - Коморские острова 4:0 Кения - Египет 1:1
1/8 финала
1/4 финала
Финал
— ?
— ?
Прогнозы на матч Камерун 0:0 Египет
Исход игры
Камерун
62.9% (107)
Ничья
18.8% (32)
Египет
18.2% (31)
Тотал 2.5
Больше
50.39% (65)
Меньше
49.61% (64)
Обе команды забьют
Да
67.44% (87)
Нет
32.56% (42)
Популярный счёт
2:1 Камерун
30% (51)
1:0 Камерун
19.4% (33)
1:1 Ничья
12.9% (22)
1:2 Египет
5.9% (10)
0:1 Египет
1.8% (3)
2:0 Камерун
1.2% (2)
0:0 Ничья
1.2% (2)
0:2 Египет
1.2% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!