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Кубок африканских наций 2021-2022

2021-2022
Камерун
FIFA #54
0:0
Перерыв

Стадион:
Египет
FIFA #44
0'
37' Желтая карточка
Камал Омар
24
Онана
Андре
21
Кастеллетто
Жан-Шарль
5
Нгадеу
Майкл
25
Толо
Нуху
19
Фаи
Коллинс
8
Замбо-Ангисса
Андре-Франк
14
Гуэ
Самюэль
18
Хонгла
Мартин
3
Нгамале
Муми
10
Абубакар
Венсан
12
Экамби
Карл
Токо
16
Абугабал
Мохамед
3
Камал
Омар
2
Абдель
Монем
Мохамед
15
Хамди
Махмуд
13
Абул-Фетух
Ахмед
17
Эльнени
Мохамед
5
Фатхи
Хамди
4
Эль-Сулейя
Амр
10
Салах
Мохамед
14
Мохамед
Мостафа
22
Мармуш
Омар
Камерун
Египет

История личных встреч

Камерун
Египет

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

4 матча

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

История матчей

КАН
1:2
КАН
3:1
КАН
0:1
КАН
4:2

Бомбардиры внутри турнира

Камерун
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абубакар Венсан 6 (2) 1
Экамби Карл Токо 5 0.83
Фаи Коллинс 0 0
Хонгла Мартин 0 0
Мукуди Ароль 0 0
Нгамале Муми 0 0
Египет
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салах Мохамед 2 0.33
Трезеге 1 0.17
Абдель Монем Мохамед 1 0.17
Эль-Сулейя Амр 0 0
Эль-Саид Абдуллах 0 0

Карточки

Камерун
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Замбо-Ангисса Андре-Франк 2 0
Хонгла Мартин 2 0
Чупо-Мотинг Эрик 1 0
Фаи Коллинс 1 0
Онгене Жером 1 0
Онана Андре 1 0
Нгадеу Майкл 1 0
Египет
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камал Омар 2 0
Абдель Монем Мохамед 2 0
Сайед Ахмед II 1 0
Эльнени Мохамед 1 0
Ашраф Айман 1 0
Мохамед Мостафа 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
1
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
2
67%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
33%
91-120

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

11
4
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
1
25%
31-45
4
36%
1
25%
46-60
2
18%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
25%
91-120

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
25%
1
50%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Камерун
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Гамбия - Камерун 0:2 Камерун - Коморские острова 2:1 Кабо-Верде - Камерун 1:1 Камерун - Эфиопия 4:1
Камерун - Буркина-Фасо 2:1 Камерун - Кот-д'Ивуар 1:0 Малави - Камерун 0:4 Мозамбик - Камерун 0:1 Камерун - Мозамбик 3:1 Кот-д'Ивуар - Камерун 2:1 Камерун - Малави 2:0 Камерун - Нигерия 0:0 Нигерия - Камерун 0:1 Камерун - Руанда 0:0 Кабо-Верде - Камерун 3:1 Гвинея - Камерун 2:0 Марокко - Камерун 4:0 ДР Конго - Камерун 1:2 Буркина-Фасо - Камерун 0:0 Камерун - Мали 1:1
Египет
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Египет - Марокко 2:1 Кот-д'Ивуар - Египет 0:0 Египет - Судан 1:0 Гвинея-Бисау - Египет 0:1
Нигерия - Египет 1:0 Египет - Катар 0:0 Тунис - Египет 1:0 Египет - Иордания 3:1 Алжир - Египет 1:1 Судан - Египет 0:5 Египет - Ливан 1:0 Египет - Габон 2:1 Ангола - Египет 2:2 Ливия - Египет 0:3 Египет - Ливия 1:0 Египет - Либерия 2:0 Габон - Египет 1:1 Египет - Ангола 1:0 Египет - Коморские острова 4:0 Кения - Египет 1:1
1/8 финала
0 Гвинея
1 Гамбия
2 Камерун
1 Коморские острова
4 Кот-д'Ивуар
5 Египет
2 Марокко
1 Малави
8 Буркина-Фасо
7 Габон
0 Нигерия
1 Тунис
2 Сенегал
0 Кабо-Верде
5 Мали
6 Экваториальная Гвинея
1/4 финала
0 Гамбия
2 Камерун
2 Египет
1 Марокко
1 Буркина-Фасо
0 Тунис
3 Сенегал
1 Экваториальная Гвинея
1/2 финала
0 Камерун
0 Египет
1 Буркина-Фасо
3 Сенегал
Финал
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  • Первый тайм
  • Свисток
    Всё, хватит на этом! Команды отправляются на перерыв. Надеемся, что во втором тайме будет веселее. 
  • 45'
    Египтяне постарались убежать в контратаку, но Мармуш получил по ногам, Правда, арбитр нарушение правил не зафиксировал. 
  • 45'
    Камерунцы владеют мячом около чужой штрафной, но египтяне не дают даже навесить.
  • Дополнительное время
    45'
    3 минуты арбитр добавил к первому тайму. 
  • 45'
    Камерунцы быстро разыграли, но всё закончилось навесом за пределы поля. 
  • Фол, нарушение
    45'
    Ещё одно нарушение правил в середине поля. Фатхи толкнул Замбо-Ангисса. 
  • 44'
    Наконец-то продолжилась игра. 
  • Травма, повреждение
    43'
    Хамди перевязывают голову, но он вернётся. Нгадеу уже встал и готов играть. 
  • Травма, повреждение
    41'
    После навеса в предыдущем эпизоде головами столкнулись представители обеих команд. Врачи вышли на поле помочь Нгадеу и Хамди. 
  • Фол, нарушение
    40'
    Ешь один фол в исполнении египтян ближе к середине поля. После навеса "фараоны" отбились. 
  • Офсайд
    39'
    Стандарт ни к чему не привёл. После атаки вторых темпом последовал опасный удар головой под перекладину, Онана спас, но в зачёт это не пойдёт. Был офсайд у Фатхи.
  • Фол, нарушение
    38'
    Египтяне могли сейчас убежать в быструю контратаку, в какой-то момент у них даже было численное преимущество. Однако "фараоны" также действовали неспешно, и камерунцы вернулись. Всё закончилось тем, что Салаха завалили на правом краю.
  • Желтая карточка
    37'
    Камал в середине поля очень жёстко заблокировал Толо. Камерунец перебрасывал мяч и рванул, но египтянин поставил ему спину специально. 
  • 35'
    Египтяне вообще не пытаются обострять. "Фараоны" катают мяч поперёк и назад. Очень мало передач вперёд.
  • Опасный момент
    32'
    А вот атака вторым темпом камерунцев могла стать голевой. После прострела слева Экамби был один в центре штрафной, но в момент удара у него поехала нога. Мяч полетел по высокой дуге, и Аугабал спокойно его забрал. 
  • 32'
    Розыгрыш стандарта ни к чему не привёл.
  • Фол, нарушение
    31'
    Камерунцы неожиданно перехватили мяч и убегали в быструю атаку. Египтяне остановили это нарушением правил. Причём Экамби сбил Салах. 
  • 30'
    Камерунцы хоть и владеют мячом, но тоже не слишком-то атакуют. Хозяева не хотят рисковать, не хотят раскрываться и открывать свободные зоны. 
  • 29'
    Египтяне как попробовали опять длинной передачей направить мяч в атаку, но Эль-Сулейя даже не побежал. Странно как-то. 
  • 28'
    Камерунцы продолжают владеть инициативой. Удивительно, но египтяне пока вообще не стремятся ни мяч забрать, ни даже контратаковать. 
  • 26'
    Встаёт Абугабал. В четвертьфинале он из последних сил оставался на поле, вот и сейчас проявляет мужество. 
  • Травма, повреждение
    25'
    Помощь нужна Абугабалу. Он столкнулся с Абубакаром. Напомним, что в четвертьфинале Абугабал получил травму и не смог закончить матч. Как бы не было рецидива сейчас. 
  • 24'
    Ангисса справа навешивал, а Абугабал сыграл на выходе, сняв мяч с головы Абубакара. 
  • 22'
    Первую позиционную атаку провели египтяне, которая закончилась дальним ударом Камала. Получилось совсем неточно. 
  • Опасный момент
    20'
    И ещё один момент. После прострела мяч летел к Нгадеу, который был по центру совсем один, но защитник просто не попал по футбольному снаряду нормально. Мяч после удара попал ему же в опорную ногу.
  • Травма, повреждение
    19'
    Камал получил повреждение. Наверное, сейчас продолжит игру. Возможно, это тактическая уловка. 
  • Штанга
    18'
    Едва мяч не оказался в воротах египтян. После навеса Нгадеу пробил головой, но попал в крестовину. Абубакар пытался добить, но Камал подставил ногу, и футбольный снаряд отлетел ещё на один угловой. 
  • Угловой
    17'
    Угловой зарабатывают камерунцы. 
  • 17'
    Даже интересно, планируют ли команды сегодня вообще включать скорости ...
  • 15'
    Тока Экамби справа прорвался в штрафную, добрался до лицевой и прострелил, но мяч опять докатился до рук вратаря египтян. 
  • 14'
    Абубакар пытался заработать пенальти. Форвард прокинул мяч в штрафную и врезался в соперника, который ставил корпус. Ничего, конечно, не было. 
  • 13'
    Навес со штрафного ни к чему не привёл. Абугабал забрал мяч после подачи на дальнюю штангу. 
  • Судья
    13'
    Кейруш был очень не доволен этим решением арбитра, упав на колени и подняв руки к небесам. В итоге судья что-то эмоционально объяснил португальцу. Видимо, пообещал удалить в следующий раз. 
  • Фол, нарушение
    12'
    Камерунцы заработали штрафной на правом фланге. Сейчас может быть подача к воротам. По такой игре, это шанс. 
  • 11'
    Очень осторожно пока действуют обе команды, передвигаясь пешком и исключая передачи, которые могут привести к контратаке соперника. 
  • 9'
    Египтяне наконец-то провели первую атаку. Всё началось с длинной передачей, камерунцы выбили мяч за боковую. "Фараоны" быстро вбросили футбольный снаряд и в несколько коротких передач доставили его до Салаха, который пробил из-за пределов штрафной. Получилось неточно. 
  • 7'
    Ещё одна попытка хозяев атаковать правым флангом. Фаи прострелил, но точно в руки Абугабалу. 
  • 6'
    Египтяне пока толком не могут выйти на чужую половину поля. Камерунцы атакуют, теряют мяч и включают прессинг. При этом хозяева пока действуют без скоростей, довольно аккуратно. 
  • Фол, нарушение
    5'
    Египтяне попытались провести первую атаку. Последовала длинная передача по направлению Мармуша. Однако защитники камерунцев мяч отобрали, и потом форвард гостей нарушил правила. 
  • 3'
    Ещё одну атаку камерунцы провели правым флангом. Прострел был прерван, но хозяева включил прессинг, и египтяне упустили мяч за боковую. Правда, камерунцы ничего из этого придумать не смогли. 
  • 2'
    Очень неспешно команды начали матч.
  • 1'
    Первая атака камерунцев закончилась навесом справа в руки вратарю египтян. 
  • Первый тайм начался
    Поединок стартовал!
  • До матча
  • Команды выходят на поле. Игра вот-вот начнётся.
  • Добрый вечер! Сегодня определится второй финалист Кубка Африки. Путёвку в решающий матч между собой разыграют сборные Камеруна и Египта. За этим поединком с вами буду следить я, Роман Андреев. 
Прогнозы 170
Камерун 62.9% (107)
X 18.8% (32)
Египет 18.2% (31)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Камерун
Ничья
Египет
2.37
2.80
5.10
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Камерун 0:0 Египет онлайн


Прогнозы на матч Камерун 0:0 Египет

Исход игры
Камерун
62.9% (107)
Ничья
18.8% (32)
Египет
18.2% (31)
Тотал 2.5
Больше
50.39% (65)
Меньше
49.61% (64)
Обе команды забьют
Да
67.44% (87)
Нет
32.56% (42)
Популярный счёт
2:1 Камерун
30% (51)
1:0 Камерун
19.4% (33)
1:1 Ничья
12.9% (22)
1:2 Египет
5.9% (10)
0:1 Египет
1.8% (3)
2:0 Камерун
1.2% (2)
0:0 Ничья
1.2% (2)
0:2 Египет
1.2% (2)
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