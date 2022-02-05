Олимпиада 2022
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ЦСКА Москва
 
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Нордшелланн
Прогнозы 144
ЦСКА Москва 79.9% (115)
X 16% (23)
Нордшелланн 4.2% (6)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
ЦСКА Москва
Ничья
Нордшелланн
1.68
4.20
5.00
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

ЦСКА Москва
Нордшелланн

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

ТМК
2:0
ТМК
2:1
ТМК
1:1
ТМС
4:1

Результаты последних матчей

ЦСКА Москва
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
ЦСКА Москва - Виборг 3:2 ЦСКА Москва - Дюделанж 0:1 ЦСКА Москва - Арсенал Тула 2:0 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:1
ЦСКА Москва - Зенит 0:2 ЦСКА Москва - Химки 0:0 ЦСКА Москва - Уфа 3:1 Сочи - ЦСКА Москва 4:1 Рубин - ЦСКА Москва 1:0 Металлург Липецк - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - Крылья Советов 3:1 Урал - ЦСКА Москва 0:1 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 1:1 ЦСКА Москва - Краснодар 0:0 Нижний Новгород - ЦСКА Москва 0:2 Зенит-Ижевск - ЦСКА Москва 0:4 ЦСКА Москва - Спартак Москва 1:0 Арсенал Тула - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 1:2 Зенит - ЦСКА Москва 1:0
Нордшелланн
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Нордшелланн - Гётеборг 3:0 Нордшелланн - Виборг 1:2 Оденсе - Нордшелланн 2:0 Нордшелланн - Силькеборг 1:1
Гамбург - Нордшелланн 7:4 Виборг - Нордшелланн 2:2 Нордшелланн - Ольборг 0:2 Нордшелланн - Оденсе 1:4 Вайле - Нордшелланн 2:0 Нордшелланн - Митьюлланд 2:2 Силькеборг - Нордшелланн 4:1 Нордшелланн - Копенгаген 1:5 ВСК Орхус - Нордшелланн 1:2 Раннерс - Нордшелланн 3:2 Митьюлланд - Нордшелланн 2:0 Ольборг - Нордшелланн 2:1 Нордшелланн - Вайле 3:1 Брондбю - Нордшелланн 0:1 Нордшелланн - Оденсе 3:1 Сённерйюск - Нордшелланн 0:2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча ЦСКА Москва - Нордшелланн от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 февраля 2022, осталось 27 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 144
    ЦСКА Москва 79.9% (115)
    X 16% (23)
    Нордшелланн 4.2% (6)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    ЦСКА Москва
    Ничья
    Нордшелланн
    1.68
    4.20
    5.00
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч ЦСКА Москва - Нордшелланн онлайн


    Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Нордшелланн

    Исход игры
    ЦСКА Москва
    79.9% (115)
    Ничья
    16% (23)
    Нордшелланн
    4.2% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.49% (69)
    Меньше
    46.51% (60)
    Обе команды забьют
    Да
    64.34% (83)
    Нет
    35.66% (46)
    Популярный счёт
    2:1 ЦСКА Москва
    36.1% (52)
    1:0 ЦСКА Москва
    18.1% (26)
    2:0 ЦСКА Москва
    12.5% (18)
    1:1 Ничья
    10.4% (15)
    3:1 ЦСКА Москва
    4.9% (7)
    2:2 Ничья
    2.8% (4)
    1:2 Нордшелланн
    2.1% (3)
    3:2 ЦСКА Москва
    1.4% (2)
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    ЦСКА Москва
    Нордшелланн

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