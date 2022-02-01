  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Австралия
  4. A-Лига 2021-2022

Австралия: A-Лига 2021-2022

2021-2022
Макартур
0:0
Первый тайм: 3'

Стадион:
Вестерн Юнайтед
0' 3'
Лучшие коэффициенты
Макартур
Ничья
Вестерн Юнайтед
2.61
3.51
3.20
Все Коэффициенты
12
Курто
Филип
17
Нун
Крэйг
20
Ускок
Томислав
6
Aleksandar
Jovanovic
I
15
Сусняр
Александар
11
Оар
Томас
7
Да
Силва
Даниэль
24
Charles
William
M'Mombwa
8
Матч
Джордон
21
Jake
Hollman
99
Янну
Апостолос
1
Янг
Джейми
6
Имаи
Томоки
4
Лакруа
Лео
44
Топор-Стэнли
Николай
17
Benjamin
Garuccio
10
Луштица
Стивен
27
Скотадис
Джерри
5
Пирьес
Дилан
26
Nicolas
Milanovic
34
Christian
Theoharous
9
Уэнзел-Холлс
Дилан
Макартур
Вестерн Юнайтед

История личных встреч

Макартур
Вестерн Юнайтед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

1:2
2:1
4:1

Бомбардиры внутри турнира

Макартур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ускок Томислав 1 1
Jake Hollman 1 1
Да Силва Даниэль 0 0
Вестерн Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пэйн Коннор 2 0.67
Луштица Стивен 1 0.33
Уэлс Лаклан 0 0

Карточки

Макартур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мередит Джеймс 1 0
Jake Hollman 1 0
Вестерн Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Топор-Стэнли Николай 2 0
Рисдон Джош 2 0
Лакруа Лео 1 0
Уэлс Лаклан 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
100%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
100%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Макартур
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Макартур - Сидней 0:3 Макартур - Ньюкасл Джетс 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 0:2 Сидней - Макартур 2:0
Макартур - Сентрал Кост Маринерз 1:0 Сидней - Макартур 0:1 Макартур - Веллингтон Феникс 1:1 Хэмилтон Олимпик Уорриорс - Макартур 0:3 Мельбурн Сити - Макартур 2:0 Сентрал Кост Маринерз - Макартур 0:2 Макартур - Веллингтон Феникс 0:3 Вестерн Юнайтед - Макартур 1:2 Макартур - Сентрал Кост Маринерз 1:2 Перт Глори - Макартур 1:1 Макартур - Мельбурн Виктори 3:1 Мельбурн Виктори - Макартур 1:2 Перт Глори - Макартур 0:0 Макартур - Мельбурн Сити 1:1 Макартур - Ньюкасл Джетс 2:2 Аделаида Юнайтед - Макартур 3:1
Вестерн Юнайтед
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:0 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:1 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 3:1 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 1:0
Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 1:0 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:1 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 0:1 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 1:0 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:1 Сентрал Кост Маринерз - Вестерн Юнайтед 2:0 Вестерн Юнайтед - Макартур 1:2 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:6 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 3:0 Вестерн Юнайтед - Сидней 0:1 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 5:0 Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 2:1 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 0:0 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:0 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Виктори 8 4 3 1 14 - 10 15
2. Мельбурн Сити 8 3 4 1 15 - 12 13
3. Макартур 0:0 6 3 2 1 5 - 5 11
4. Аделаида Юнайтед 8 2 5 1 14 - 9 11
5. Сидней 8 2 3 3 11 - 11 9
6. Вестерн Юнайтед 0:0 6 2 1 3 4 - 6 7
7. Перт Глори 6 2 1 3 6 - 5 7
8. Веллингтон Феникс 6 2 1 3 5 - 13 7
9. Вестерн Сидней Уондерерс 4 1 3 0 7 - 5 6
10. Сентрал Кост Маринерз 6 2 0 4 8 - 10 6
11. Ньюкасл Джетс 5 1 2 2 10 - 8 5
12. Брисбен Роар 5 1 1 3 3 - 8 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Виктори 5 2 2 1 9 - 7 8
2. Мельбурн Сити 5 2 2 1 8 - 7 8
3. Макартур 0:0 5 2 2 1 4 - 5 8
4. Веллингтон Феникс 3 2 0 1 4 - 4 6
5. Аделаида Юнайтед 4 1 2 1 9 - 6 5
6. Брисбен Роар 3 1 1 1 2 - 3 4
7. Сидней 4 1 1 2 6 - 7 4
8. Сентрал Кост Маринерз 2 1 0 1 3 - 3 3
9. Ньюкасл Джетс 2 1 0 1 5 - 2 3
10. Вестерн Юнайтед 0:0 2 1 0 1 1 - 1 3
11. Вестерн Сидней Уондерерс 2 0 2 0 2 - 2 2
12. Перт Глори 1 0 1 0 1 - 1 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Виктори 3 2 1 0 5 - 3 7
2. Аделаида Юнайтед 4 1 3 0 5 - 3 6
3. Перт Глори 5 2 0 3 5 - 4 6
4. Мельбурн Сити 3 1 2 0 7 - 5 5
5. Сидней 4 1 2 1 5 - 4 5
6. Вестерн Сидней Уондерерс 2 1 1 0 5 - 3 4
7. Вестерн Юнайтед 0:0 4 1 1 2 3 - 5 4
8. Макартур 0:0 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Сентрал Кост Маринерз 4 1 0 3 5 - 7 3
10. Ньюкасл Джетс 3 0 2 1 5 - 6 2
11. Веллингтон Феникс 3 0 1 2 1 - 9 1
12. Брисбен Роар 2 0 0 2 1 - 5 0
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Макартур
Ничья
Вестерн Юнайтед
2.61
3.51
3.20
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Макартур 0:0 Вестерн Юнайтед онлайн


Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Макартур
Вестерн Юнайтед

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
1000 рублей для ставок АПЛ
30 000 рублей бонусы!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет для тебя!
1500 рублей для новых игроков!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 