Австралия: A-Лига 2021-2022
2:2
Конец матча
Стадион: Кэмпбеллтаун
0:1
16' ГолNicolas Milanovic
50' Желтая карточкаNicolas Milanovic
0:2
74' ГолПрийович Александар
1:2
77' ГолLachlan Rose
82' Желтая карточкаУэлс Лаклан
86' Желтая карточкаЛакруа Лео
2:2
87' ГолУскок Томислав
90' Желтая карточкаCharles William M'Mombwa
Ход матча
16'
67'
74'
77'
1:2
82'
86'
87'
12
Курто
Филип
17
Нун
Крэйг
11
Оар
Томас
21
Jake
Hollman
- Основной состав
-
12 Курто ФилипВратарь
-
17 Нун КрэйгЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Оар ТомасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Jake HollmanПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Наджар МудиПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Lachlan Rose
-
Главный тренер: Миличич Анте
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
37 Скотт РайанВратарь
-
19 Рисдон ДжошЗащитник
-
88 Килкенни НилПолузащитник
-
11 Пэйн КоннорПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
38 Noah Botic
-
Главный тренер: John Aloisi
История личных встреч
Макартур
Вестерн Юнайтед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Макартур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lachlan Rose
|3
|0.5
|Да Силва Даниэль
|1
|0.17
|Мередит Джеймс
|1
|0.17
|Ускок Томислав
|1
|0.17
|Нун Крэйг
|0
|0
|Наджар Муди
|0
|0
Вестерн Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Прийович Александар
|2
|0.33
|Уэнзел-Холлс Дилан
|2
|0.33
|Луштица Стивен
|1
|0.17
|Nicolas Milanovic
|1
|0.17
|Уэлс Лаклан
|0
|0
|Диаманти Алессандро
|0
|0
|Benjamin Garuccio
|0
|0
|Christian Theoharous
|0
|0
Карточки
Макартур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ускок Томислав
|3
|0
|Charles William M'Mombwa
|2
|0
|Курто Филип
|0
|1
|Нун Крэйг
|1
|0
|Liam Rose
|1
|0
|Наджар Муди
|1
|0
|Lachlan Rose
|1
|0
Вестерн Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диаманти Алессандро
|2
|0
|Луштица Стивен
|2
|0
|Имаи Томоки
|0
|1
|Лакруа Лео
|1
|0
|Рисдон Джош
|1
|0
|Уэлс Лаклан
|1
|0
|Уэнзел-Холлс Дилан
|1
|0
|Nicolas Milanovic
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
3
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
67%
76-90
Пропущено
6
5
5 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
3
60%
16-30
2
33%
1
20%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
3
75%
76-90
Пропущено
6
6
5 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
3
50%
16-30
2
33%
1
17%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Макартур
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Макартур - Сидней 0:3 Макартур - Ньюкасл Джетс 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 0:2 Сидней - Макартур 2:0
Макартур - Сентрал Кост Маринерз 1:0 Сидней - Макартур 0:1 Макартур - Веллингтон Феникс 1:1 Хэмилтон Олимпик Уорриорс - Макартур 0:3 Мельбурн Сити - Макартур 2:0 Сентрал Кост Маринерз - Макартур 0:2 Макартур - Веллингтон Феникс 0:3 Вестерн Юнайтед - Макартур 1:2 Макартур - Сентрал Кост Маринерз 1:2 Перт Глори - Макартур 1:1 Макартур - Мельбурн Виктори 3:1 Мельбурн Виктори - Макартур 1:2 Перт Глори - Макартур 0:0 Макартур - Мельбурн Сити 1:1 Макартур - Ньюкасл Джетс 2:2 Аделаида Юнайтед - Макартур 3:1
Вестерн Юнайтед
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:0 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:1 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 3:1 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 1:0
Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 1:0 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:1 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 0:1 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 1:0 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:1 Сентрал Кост Маринерз - Вестерн Юнайтед 2:0 Вестерн Юнайтед - Макартур 1:2 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:6 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 3:0 Вестерн Юнайтед - Сидней 0:1 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 5:0 Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 2:1 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 0:0 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:0 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Виктори
|8
|4
|3
|1
|14 - 10
|15
|2.
|Мельбурн Сити
|8
|3
|4
|1
|15 - 12
|13
|3.
|Макартур
|6
|3
|2
|1
|7 - 7
|11
|4.
|Аделаида Юнайтед
|8
|2
|5
|1
|14 - 9
|11
|5.
|Сидней
|8
|2
|3
|3
|11 - 11
|9
|6.
|Вестерн Юнайтед
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|7.
|Перт Глори
|6
|2
|1
|3
|6 - 5
|7
|8.
|Веллингтон Феникс
|6
|2
|1
|3
|5 - 13
|7
|9.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|4
|1
|3
|0
|7 - 5
|6
|10.
|Сентрал Кост Маринерз
|6
|2
|0
|4
|8 - 10
|6
|11.
|Ньюкасл Джетс
|5
|1
|2
|2
|10 - 8
|5
|12.
|Брисбен Роар
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Виктори
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|8
|2.
|Мельбурн Сити
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|3.
|Макартур
|5
|2
|2
|1
|6 - 7
|8
|4.
|Веллингтон Феникс
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|5.
|Аделаида Юнайтед
|4
|1
|2
|1
|9 - 6
|5
|6.
|Брисбен Роар
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|7.
|Сидней
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|8.
|Сентрал Кост Маринерз
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|9.
|Ньюкасл Джетс
|2
|1
|0
|1
|5 - 2
|3
|10.
|Вестерн Юнайтед
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|11.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|12.
|Перт Глори
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Виктори
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|2.
|Аделаида Юнайтед
|4
|1
|3
|0
|5 - 3
|6
|3.
|Перт Глори
|5
|2
|0
|3
|5 - 4
|6
|4.
|Мельбурн Сити
|3
|1
|2
|0
|7 - 5
|5
|5.
|Сидней
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|6.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|7.
|Вестерн Юнайтед
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|8.
|Макартур
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Сентрал Кост Маринерз
|4
|1
|0
|3
|5 - 7
|3
|10.
|Ньюкасл Джетс
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|11.
|Веллингтон Феникс
|3
|0
|1
|2
|1 - 9
|1
|12.
|Брисбен Роар
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0