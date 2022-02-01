  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Австралия
  4. A-Лига 2021-2022

Австралия: A-Лига 2021-2022

2021-2022
Макартур
2:2
Конец матча

Стадион:
Вестерн Юнайтед
0'
0:1
16' Гол
Nicolas Milanovic
50' Желтая карточка
Nicolas Milanovic
0:2
74' Гол
Прийович Александар
1:2
77' Гол
Lachlan Rose
82' Желтая карточка
Уэлс Лаклан
86' Желтая карточка
Лакруа Лео
2:2
87' Гол
Ускок Томислав
90' Желтая карточка
Charles William M'Mombwa
90'+6
12
Курто
Филип
17
Нун
Крэйг
20
Ускок
Томислав
6
Aleksandar
Jovanovic
I
15
Сусняр
Александар
11
Оар
Томас
7
Да
Силва
Даниэль
24
Charles
William
M'Mombwa
8
Матч
Джордон
21
Jake
Hollman
99
Янну
Апостолос
1
Янг
Джейми
6
Имаи
Томоки
4
Лакруа
Лео
44
Топор-Стэнли
Николай
17
Benjamin
Garuccio
10
Луштица
Стивен
27
Скотадис
Джерри
5
Пирьес
Дилан
26
Nicolas
Milanovic
34
Christian
Theoharous
9
Уэнзел-Холлс
Дилан
Макартур
Вестерн Юнайтед

История личных встреч

Макартур
Вестерн Юнайтед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

1:2
2:1
4:1

Бомбардиры внутри турнира

Макартур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lachlan Rose 3 0.5
Да Силва Даниэль 1 0.17
Мередит Джеймс 1 0.17
Ускок Томислав 1 0.17
Нун Крэйг 0 0
Наджар Муди 0 0
Вестерн Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Прийович Александар 2 0.33
Уэнзел-Холлс Дилан 2 0.33
Луштица Стивен 1 0.17
Nicolas Milanovic 1 0.17
Уэлс Лаклан 0 0
Диаманти Алессандро 0 0
Benjamin Garuccio 0 0
Christian Theoharous 0 0

Карточки

Макартур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ускок Томислав 3 0
Charles William M'Mombwa 2 0
Курто Филип 0 1
Нун Крэйг 1 0
Liam Rose 1 0
Наджар Муди 1 0
Lachlan Rose 1 0
Вестерн Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диаманти Алессандро 2 0
Луштица Стивен 2 0
Имаи Томоки 0 1
Лакруа Лео 1 0
Рисдон Джош 1 0
Уэлс Лаклан 1 0
Уэнзел-Холлс Дилан 1 0
Nicolas Milanovic 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
3
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
67%
76-90

Пропущено

6
5
5 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
3
60%
16-30
2
33%
1
20%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
3
75%
76-90

Пропущено

6
6
5 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
3
50%
16-30
2
33%
1
17%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Макартур
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Макартур - Сидней 0:3 Макартур - Ньюкасл Джетс 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 0:2 Сидней - Макартур 2:0
Макартур - Сентрал Кост Маринерз 1:0 Сидней - Макартур 0:1 Макартур - Веллингтон Феникс 1:1 Хэмилтон Олимпик Уорриорс - Макартур 0:3 Мельбурн Сити - Макартур 2:0 Сентрал Кост Маринерз - Макартур 0:2 Макартур - Веллингтон Феникс 0:3 Вестерн Юнайтед - Макартур 1:2 Макартур - Сентрал Кост Маринерз 1:2 Перт Глори - Макартур 1:1 Макартур - Мельбурн Виктори 3:1 Мельбурн Виктори - Макартур 1:2 Перт Глори - Макартур 0:0 Макартур - Мельбурн Сити 1:1 Макартур - Ньюкасл Джетс 2:2 Аделаида Юнайтед - Макартур 3:1
Вестерн Юнайтед
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:0 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:1 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 3:1 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 1:0
Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 1:0 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:1 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 0:1 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 1:0 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:1 Сентрал Кост Маринерз - Вестерн Юнайтед 2:0 Вестерн Юнайтед - Макартур 1:2 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:6 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 3:0 Вестерн Юнайтед - Сидней 0:1 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 5:0 Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 2:1 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 0:0 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:0 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Виктори 8 4 3 1 14 - 10 15
2. Мельбурн Сити 8 3 4 1 15 - 12 13
3. Макартур 6 3 2 1 7 - 7 11
4. Аделаида Юнайтед 8 2 5 1 14 - 9 11
5. Сидней 8 2 3 3 11 - 11 9
6. Вестерн Юнайтед 6 2 1 3 6 - 8 7
7. Перт Глори 6 2 1 3 6 - 5 7
8. Веллингтон Феникс 6 2 1 3 5 - 13 7
9. Вестерн Сидней Уондерерс 4 1 3 0 7 - 5 6
10. Сентрал Кост Маринерз 6 2 0 4 8 - 10 6
11. Ньюкасл Джетс 5 1 2 2 10 - 8 5
12. Брисбен Роар 5 1 1 3 3 - 8 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Виктори 5 2 2 1 9 - 7 8
2. Мельбурн Сити 5 2 2 1 8 - 7 8
3. Макартур 5 2 2 1 6 - 7 8
4. Веллингтон Феникс 3 2 0 1 4 - 4 6
5. Аделаида Юнайтед 4 1 2 1 9 - 6 5
6. Брисбен Роар 3 1 1 1 2 - 3 4
7. Сидней 4 1 1 2 6 - 7 4
8. Сентрал Кост Маринерз 2 1 0 1 3 - 3 3
9. Ньюкасл Джетс 2 1 0 1 5 - 2 3
10. Вестерн Юнайтед 2 1 0 1 1 - 1 3
11. Вестерн Сидней Уондерерс 2 0 2 0 2 - 2 2
12. Перт Глори 1 0 1 0 1 - 1 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Виктори 3 2 1 0 5 - 3 7
2. Аделаида Юнайтед 4 1 3 0 5 - 3 6
3. Перт Глори 5 2 0 3 5 - 4 6
4. Мельбурн Сити 3 1 2 0 7 - 5 5
5. Сидней 4 1 2 1 5 - 4 5
6. Вестерн Сидней Уондерерс 2 1 1 0 5 - 3 4
7. Вестерн Юнайтед 4 1 1 2 5 - 7 4
8. Макартур 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Сентрал Кост Маринерз 4 1 0 3 5 - 7 3
10. Ньюкасл Джетс 3 0 2 1 5 - 6 2
11. Веллингтон Феникс 3 0 1 2 1 - 9 1
12. Брисбен Роар 2 0 0 2 1 - 5 0
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    16'
    Г О О О О Л - Nicolas Milanovic бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Макартур 2:2 Вестерн Юнайтед онлайн


Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
1000 рублей для ставок АПЛ
30 000 рублей бонусы!
1500 рублей для новых игроков!
Фрибет для тебя!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 