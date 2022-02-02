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Австралия: A-Лига 2021-2022

2021-2022
Вестерн Сидней Уондерерс
1:0
Перерыв

Стадион:
Перт Глори
0'
1:0
26' Гол
Родуэлл Джек

Ход матча

26'
Родуэлл Джек
(Thomas Aquilina)
1:0
Лучшие коэффициенты
Вестерн Сидней Уондерерс
Ничья
Перт Глори
1.69
5.70
4.80
Все Коэффициенты
20
Мехиас
Томас
39
Thomas
Aquilina
2
Гордон
Зигги
22
Кутрумбис
Джон
3
Траоре
Адама
III
8
Угаркович
Стивен
17
Keanu
Baccus
14
Троизи
Джеймс
5
Родуэлл
Джек
11
Огава
Кеидзиро
10
Хемед
Томер
12
Cameron
Cook
22
Роулинс
Джошуа
5
Аспропотамитис
Джонатан
29
Лахман
Даррил
8
Косуке
Ота
6
Малик
Осама
21
Antonee
Burke-Gilroy
19
Callum
Timmins
7
Сардинеро
Адриан
26
Giordano
Colli
10
Кио
Эндрю
Вестерн Сидней Уондерерс
Перт Глори

История личных встреч

Вестерн Сидней Уондерерс
Перт Глори

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

84.6%
30.8%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

69.2%
38.5%
9 побед 5 ничьих 0 побед

15 матчей

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 9 побед

28 матчей

35.7%
25%
39.3%
10 побед 7 ничьих 11 побед

Первый тайм

39.3%
25%
35.7%
11 побед 7 ничьих 10 побед

Второй тайм

32.1%
35.7%
32.2%
9 побед 10 ничьих 9 побед

История матчей

5:1
3:0
1:3
0:1
2:0
КФ
1:2
1:1
4:3
1:1
1:1
3:1
2:1
2:0
1:1
2:2
2:1
2:2
1:0
КФ
1:1
1:2
3:2
2:1
3:0
0:2
3:1
1:0
1:1
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Вестерн Сидней Уондерерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хемед Томер 2 0.4
Родуэлл Джек 2 0.4
Троизи Джеймс 1 0.2
Ибини-Исэи Берни 1 0.2
Огава Кеидзиро 1 0.2
Кутрумбис Джон 1 0.2
Thomas Aquilina 0 0
Петратос Димитри 0 0
Угаркович Стивен 0 0
Keanu Baccus 0 0
Перт Глори
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Форнароли Бруно 3 0.43
Antonee Burke-Gilroy 1 0.14
О'Нилл Брэндон 1 0.14
Ciaran Bramwell 1 0.14
Клисби Джек 0 0
Нийонгабире Пасифик 0 0
Luke Bodnar 0 0

Карточки

Вестерн Сидней Уондерерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Траоре Адама III 2 0
Ris Williams1 2 0
Thomas Aquilina 2 0
Родуэлл Джек 1 0
Перт Глори
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Косуке Ота 3 0
Форнароли Бруно 2 0
Antonee Burke-Gilroy 2 0
Кио Эндрю 1 0
Лахман Даррил 1 0
Mitchell Oxborrow 1 0
Калвер Аарон 1 0
Клисби Джек 1 0
Аспропотамитис Джонатан 1 0
Нийонгабире Пасифик 1 0
Daniel Stynes 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
100%
76-90

Забито

6
1
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 5
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
6
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
1
13%
1
17%
46-60
2
25%
2
33%
61-75
1
13%
2
33%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
80%
76-90

Результаты последних матчей

Вестерн Сидней Уондерерс
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 3:0 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 3:3 Сентрал Кост Маринерз - Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 0:2
АПИА Лейхардт Тайгерз - Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 0:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 0:0 Броадмидоу Мэджик - Вестерн Сидней Уондерерс 0:3 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 1:2 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 5:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 5:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 3:2 Мельбурн Виктори - Вестерн Сидней Уондерерс 5:4 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:2 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Сентрал Кост Маринерз 2:2
Перт Глори
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Сидней - Перт Глори 1:2 Брисбен Роар - Перт Глори 1:0 Мельбурн Сити - Перт Глори 1:0 Мельбурн Виктори - Перт Глори 0:3
Вестерн Юнайтед - Перт Глори 1:0 Перт Глори - Мельбурн Виктори 1:1 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 1:1 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 1:1 Брисбен Роар - Перт Глори 2:1 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:2 Перт Глори - Макартур 1:1 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 2:1 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 5:1 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 3:0 Перт Глори - Мельбурн Виктори 2:1 Перт Глори - Мельбурн Сити 1:3 Перт Глори - Макартур 0:0 Перт Глори - Веллингтон Феникс 1:3 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 1:1 Сидней - Перт Глори 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Виктори 8 4 3 1 14 - 10 15
2. Мельбурн Сити 8 3 4 1 15 - 12 13
3. Макартур 6 3 2 1 7 - 7 11
4. Аделаида Юнайтед 8 2 5 1 14 - 9 11
5. Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 5 2 3 0 8 - 5 9
6. Сидней 8 2 3 3 11 - 11 9
7. Веллингтон Феникс 6 2 1 3 5 - 13 7
8. Вестерн Юнайтед 6 2 1 3 6 - 8 7
9. Перт Глори 0:1 7 2 1 4 6 - 6 7
10. Сентрал Кост Маринерз 6 2 0 4 8 - 10 6
11. Ньюкасл Джетс 5 1 2 2 10 - 8 5
12. Брисбен Роар 5 1 1 3 3 - 8 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Виктори 5 2 2 1 9 - 7 8
2. Мельбурн Сити 5 2 2 1 8 - 7 8
3. Макартур 5 2 2 1 6 - 7 8
4. Веллингтон Феникс 3 2 0 1 4 - 4 6
5. Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 3 1 2 0 3 - 2 5
6. Аделаида Юнайтед 4 1 2 1 9 - 6 5
7. Брисбен Роар 3 1 1 1 2 - 3 4
8. Сидней 4 1 1 2 6 - 7 4
9. Сентрал Кост Маринерз 2 1 0 1 3 - 3 3
10. Ньюкасл Джетс 2 1 0 1 5 - 2 3
11. Вестерн Юнайтед 2 1 0 1 1 - 1 3
12. Перт Глори 0:1 1 0 1 0 1 - 1 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Виктори 3 2 1 0 5 - 3 7
2. Аделаида Юнайтед 4 1 3 0 5 - 3 6
3. Перт Глори 0:1 6 2 0 4 5 - 5 6
4. Мельбурн Сити 3 1 2 0 7 - 5 5
5. Сидней 4 1 2 1 5 - 4 5
6. Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 2 1 1 0 5 - 3 4
7. Вестерн Юнайтед 4 1 1 2 5 - 7 4
8. Макартур 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Сентрал Кост Маринерз 4 1 0 3 5 - 7 3
10. Ньюкасл Джетс 3 0 2 1 5 - 6 2
11. Веллингтон Феникс 3 0 1 2 1 - 9 1
12. Брисбен Роар 2 0 0 2 1 - 5 0
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  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - Родуэлл Джек бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Вестерн Сидней Уондерерс
Ничья
Перт Глори
1.69
5.70
4.80
Все Коэффициенты
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