Австралия: A-Лига 2021-2022
1:0
Перерыв
Стадион: CommBank Stadium
1:0
26' ГолРодуэлл Джек
Ход матча
26'
1:0
20
Мехиас
Томас
17
Keanu
Baccus
10
Хемед
Томер
12
Cameron
Cook
10
Кио
Эндрю
- Основной состав
-
20 Мехиас ТомасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Keanu BaccusПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хемед ТомерНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Расселл ТэйтЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Робинсон Карл
- Основной состав
-
12 Cameron CookВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Кио ЭндрюНападающий
- Запасные игроки
-
33 Редди ЛиэмВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
25 Jacob Young
-
Главный тренер: Richard Garcia
История личных встреч
Вестерн Сидней Уондерерс
Перт Глори
13 матчей
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
84.6%
30.8%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
69.2%
38.5%
9 побед 5 ничьих 0 побед
15 матчей
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 9 побед
28 матчей
35.7%
25%
39.3%
10 побед 7 ничьих 11 побед
Первый тайм
39.3%
25%
35.7%
11 побед 7 ничьих 10 побед
Второй тайм
32.1%
35.7%
32.2%
9 побед 10 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вестерн Сидней Уондерерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хемед Томер
|2
|0.4
|Родуэлл Джек
|2
|0.4
|Троизи Джеймс
|1
|0.2
|Ибини-Исэи Берни
|1
|0.2
|Огава Кеидзиро
|1
|0.2
|Кутрумбис Джон
|1
|0.2
|Thomas Aquilina
|0
|0
|Петратос Димитри
|0
|0
|Угаркович Стивен
|0
|0
|Keanu Baccus
|0
|0
Перт Глори
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Форнароли Бруно
|3
|0.43
|Antonee Burke-Gilroy
|1
|0.14
|О'Нилл Брэндон
|1
|0.14
|Ciaran Bramwell
|1
|0.14
|Клисби Джек
|0
|0
|Нийонгабире Пасифик
|0
|0
|Luke Bodnar
|0
|0
Карточки
Вестерн Сидней Уондерерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Траоре Адама III
|2
|0
|Ris Williams1
|2
|0
|Thomas Aquilina
|2
|0
|Родуэлл Джек
|1
|0
Перт Глори
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Косуке Ота
|3
|0
|Форнароли Бруно
|2
|0
|Antonee Burke-Gilroy
|2
|0
|Кио Эндрю
|1
|0
|Лахман Даррил
|1
|0
|Mitchell Oxborrow
|1
|0
|Калвер Аарон
|1
|0
|Клисби Джек
|1
|0
|Аспропотамитис Джонатан
|1
|0
|Нийонгабире Пасифик
|1
|0
|Daniel Stynes
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
5
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
100%
76-90
Забито
6
1
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 5
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
6
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
1
13%
1
17%
46-60
2
25%
2
33%
61-75
1
13%
2
33%
76-90
Пропущено
4
5
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
80%
76-90
Результаты последних матчей
Вестерн Сидней Уондерерс
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 3:0 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 3:3 Сентрал Кост Маринерз - Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 0:2
АПИА Лейхардт Тайгерз - Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 0:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 0:0 Броадмидоу Мэджик - Вестерн Сидней Уондерерс 0:3 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 1:2 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 5:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 5:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 3:2 Мельбурн Виктори - Вестерн Сидней Уондерерс 5:4 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:2 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Сентрал Кост Маринерз 2:2
Перт Глори
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Сидней - Перт Глори 1:2 Брисбен Роар - Перт Глори 1:0 Мельбурн Сити - Перт Глори 1:0 Мельбурн Виктори - Перт Глори 0:3
Вестерн Юнайтед - Перт Глори 1:0 Перт Глори - Мельбурн Виктори 1:1 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 1:1 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 1:1 Брисбен Роар - Перт Глори 2:1 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:2 Перт Глори - Макартур 1:1 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 2:1 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 5:1 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 3:0 Перт Глори - Мельбурн Виктори 2:1 Перт Глори - Мельбурн Сити 1:3 Перт Глори - Макартур 0:0 Перт Глори - Веллингтон Феникс 1:3 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 1:1 Сидней - Перт Глори 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Виктори
|8
|4
|3
|1
|14 - 10
|15
|2.
|Мельбурн Сити
|8
|3
|4
|1
|15 - 12
|13
|3.
|Макартур
|6
|3
|2
|1
|7 - 7
|11
|4.
|Аделаида Юнайтед
|8
|2
|5
|1
|14 - 9
|11
|5.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|1:0
|5
|2
|3
|0
|8 - 5
|9
|6.
|Сидней
|8
|2
|3
|3
|11 - 11
|9
|7.
|Веллингтон Феникс
|6
|2
|1
|3
|5 - 13
|7
|8.
|Вестерн Юнайтед
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|9.
|Перт Глори
|0:1
|7
|2
|1
|4
|6 - 6
|7
|10.
|Сентрал Кост Маринерз
|6
|2
|0
|4
|8 - 10
|6
|11.
|Ньюкасл Джетс
|5
|1
|2
|2
|10 - 8
|5
|12.
|Брисбен Роар
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Виктори
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|8
|2.
|Мельбурн Сити
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|3.
|Макартур
|5
|2
|2
|1
|6 - 7
|8
|4.
|Веллингтон Феникс
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|5.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|1:0
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|6.
|Аделаида Юнайтед
|4
|1
|2
|1
|9 - 6
|5
|7.
|Брисбен Роар
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|8.
|Сидней
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|9.
|Сентрал Кост Маринерз
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|Ньюкасл Джетс
|2
|1
|0
|1
|5 - 2
|3
|11.
|Вестерн Юнайтед
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|12.
|Перт Глори
|0:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Виктори
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|2.
|Аделаида Юнайтед
|4
|1
|3
|0
|5 - 3
|6
|3.
|Перт Глори
|0:1
|6
|2
|0
|4
|5 - 5
|6
|4.
|Мельбурн Сити
|3
|1
|2
|0
|7 - 5
|5
|5.
|Сидней
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|6.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|1:0
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|7.
|Вестерн Юнайтед
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|8.
|Макартур
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Сентрал Кост Маринерз
|4
|1
|0
|3
|5 - 7
|3
|10.
|Ньюкасл Джетс
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|11.
|Веллингтон Феникс
|3
|0
|1
|2
|1 - 9
|1
|12.
|Брисбен Роар
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0