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Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию перенесенного матча восемнадцатого тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Брайтон». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.