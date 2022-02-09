Англия: Премьер-лига 2021-2022
Позже
Стадион: Олд Траффорд
История личных встреч
Манчестер Юнайтед
Брайтон
8 матчей
100%
8 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
10 матчей
80%
20%
8 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
70%
10%
20%
7 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роналду Криштиану
|8 (2)
|0.33
|Фернандеш Бруну
|7
|0.29
|Гринвуд Мэйсон
|5
|0.21
|Рэшфорд Маркус
|4
|0.17
|Фред Сантос
|2
|0.08
|Кавани Эдинсон
|2
|0.08
|Лингард Джесси
|2
|0.08
|Санчо Джедон
|2
|0.08
|Погба Поль
|1
|0.04
|Марсьяль Антони
|1
|0.04
|Ван де Бек Донни
|1
|0.04
|Мактоминай Скотт
|1
|0.04
|Эланга Энтони
|1
|0.04
|Матич Неманья
|0
|0
|Шоу Люк
|0
|0
|Линделоф Виктор
|0
|0
|Варан Рафаэль
|0
|0
|Теллес Алекс
|0
|0
Брайтон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мопе Нил
|8 (1)
|0.35
|Макаллистер Алексис
|4 (1)
|0.17
|Троссар Леандро
|4 (1)
|0.17
|Уэлбек Данни
|3
|0.13
|Уэбстер Адам
|2
|0.09
|Мвепу Энок
|1
|0.04
|Даффи Шейн
|1
|0.04
|Бёрн Дэн
|1
|0.04
|Модер Якуб
|0
|0
|Гросс Паскаль
|0
|0
|Лемпти Тарик
|0
|0
|Лаллана Адам
|0
|0
|Вельтман Йоел
|0
|0
|Марч Соломон
|0
|0
|Кукурелья Марк
|0
|0
|Биссума Ив
|0
|0
Карточки
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Магуайр Гарри
|7
|1
|Погба Поль
|5
|1
|Фернандеш Бруну
|6
|0
|Мактоминай Скотт
|6
|0
|Шоу Люк
|5
|0
|Роналду Криштиану
|4
|0
|Фред Сантос
|4
|0
|Матич Неманья
|2
|0
|Линделоф Виктор
|2
|0
|Рэшфорд Маркус
|2
|0
|Далот Диогу
|2
|0
|Уан-Биссака Аарон
|2
|0
|Лингард Джесси
|1
|0
|Байи Эрик
|1
|0
|Гринвуд Мэйсон
|1
|0
Брайтон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Биссума Ив
|6
|0
|Даффи Шейн
|5
|0
|Лаллана Адам
|4
|0
|Уэбстер Адам
|4
|0
|Бёрн Дэн
|4
|0
|Вельтман Йоел
|4
|0
|Мопе Нил
|4
|0
|Санчес Роберт
|2
|1
|Кукурелья Марк
|3
|0
|Лемпти Тарик
|2
|0
|Данк Льюис
|1
|0
|Троссар Леандро
|1
|0
|Марч Соломон
|1
|0
|Макаллистер Алексис
|1
|0
|Мвепу Энок
|1
|0
|Модер Якуб
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
15
8 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 3
15 Не забивали 13
2
11%
1
7%
1-15
2
11%
1
7%
16-30
4
21%
2
13%
31-45
4
21%
0
0%
46-60
3
16%
3
20%
61-75
4
21%
8
53%
76-90
Пропущено
16
12
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 9
3
19%
3
25%
1-15
1
6%
3
25%
16-30
4
25%
1
8%
31-45
5
31%
2
17%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
2
13%
3
25%
76-90
Забито
20
9
6 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 3
9 Забивали первыми 4
12 Не забивали 17
1
5%
1
11%
1-15
3
15%
1
11%
16-30
2
10%
4
44%
31-45
4
20%
2
22%
46-60
5
25%
0
0%
61-75
5
25%
1
11%
76-90
Пропущено
15
12
5 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
1
7%
1
8%
1-15
2
13%
2
17%
16-30
2
13%
3
25%
31-45
1
7%
1
8%
46-60
1
7%
3
25%
61-75
8
53%
2
17%
76-90
Забито
39
24
14 В 1-м тайме 10
25 Во 2-м тайме 14
17 Забивали первыми 7
3 Не забивали 7
3
8%
2
8%
1-15
5
13%
2
8%
16-30
6
15%
6
25%
31-45
8
21%
2
8%
46-60
8
21%
3
13%
61-75
9
23%
9
38%
76-90
Пропущено
31
24
13 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 13
18 Не пропускали 16
4
13%
4
17%
1-15
3
10%
5
21%
16-30
6
19%
4
17%
31-45
6
19%
3
13%
46-60
2
6%
3
13%
61-75
10
32%
5
21%
76-90
Результаты последних матчей
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 1:1 Бёрнли - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Мидлсбро 1:1 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 1:0
Брентфорд - Манчестер Юнайтед 1:3 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 2:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 1:0 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 0:1 Манчестер Юнайтед - Бёрнли 3:1 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:1 Норвич - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Янг Бойз 1:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 1:0 Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:2 Челси - Манчестер Юнайтед 1:1 Вильярреал - Манчестер Юнайтед 0:2 Уотфорд - Манчестер Юнайтед 4:1 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:2 Аталанта - Манчестер Юнайтед 2:2 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 0:3
Брайтон
(20 матчей)
20%
55%
25%
4 победы 11 ничьих 5 поражений
Уотфорд - Брайтон 0:2 Тоттенхэм - Брайтон 3:1 Лестер - Брайтон 1:1 Брайтон - Челси 1:1
Брайтон - Кристал Пэлас 1:1 Вест Бромвич - Брайтон 1:2 Эвертон - Брайтон 2:3 Челси - Брайтон 1:1 Брайтон - Брентфорд 2:0 Брайтон - Вулверхэмптон 0:1 Саутгемптон - Брайтон 1:1 Вест Хэм - Брайтон 1:1 Брайтон - Лидс 0:0 Астон Вилла - Брайтон 2:0 Брайтон - Ньюкасл 1:1 Ливерпуль - Брайтон 2:2 Лестер - Брайтон 2:2 Брайтон - Манчестер Сити 1:4 Норвич - Брайтон 0:0 Брайтон - Арсенал 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|25
|20
|3
|2
|61 - 14
|63
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|23
|15
|6
|2
|60 - 19
|51
|3.
|Челси
|Заявка
|24
|13
|8
|3
|48 - 18
|47
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|24
|11
|7
|6
|38 - 32
|40
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|24
|12
|4
|8
|42 - 31
|40
|6.
|Арсенал
|Заявка
|22
|12
|3
|7
|34 - 25
|39
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|21
|11
|3
|7
|28 - 27
|36
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|22
|10
|4
|8
|19 - 17
|34
|9.
|Брайтон
|Заявка
|23
|7
|12
|4
|25 - 23
|33
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|24
|6
|11
|7
|30 - 37
|29
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|22
|8
|3
|11
|31 - 35
|27
|12.
|Лестер
|Заявка
|21
|7
|5
|9
|34 - 39
|26
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|24
|5
|11
|8
|32 - 35
|26
|14.
|Брентфорд
|Заявка
|25
|6
|6
|13
|26 - 40
|24
|15.
|Лидс
|Заявка
|23
|5
|8
|10
|27 - 46
|23
|16.
|Эвертон
|Заявка
|22
|6
|4
|12
|28 - 38
|22
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|22
|3
|9
|10
|24 - 44
|18
|18.
|Норвич
|Заявка
|24
|4
|5
|15
|14 - 50
|17
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|23
|4
|3
|16
|23 - 43
|15
|20.
|Бёрнли
|Заявка
|20
|1
|11
|8
|17 - 28
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|34 - 6
|31
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|27 - 6
|27
|3.
|Челси
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|27 - 10
|23
|4.
|Арсенал
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|18 - 8
|23
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|18 - 13
|22
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|19 - 16
|20
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|23 - 18
|20
|8.
|Лестер
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|19 - 16
|17
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|21 - 15
|17
|10.
|Эвертон
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|18 - 17
|16
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|11
|3
|7
|1
|14 - 10
|16
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|20 - 19
|15
|13.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|8 - 9
|14
|14.
|Брайтон
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|10 - 11
|14
|15.
|Брентфорд
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|14 - 17
|14
|16.
|Лидс
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 17
|13
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|17 - 24
|12
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|9
|1
|6
|2
|9 - 9
|9
|19.
|Норвич
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|8 - 25
|9
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|11 - 27
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|27 - 8
|32
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|33 - 13
|24
|3.
|Челси
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|21 - 8
|24
|4.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|11 - 8
|20
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|19 - 16
|20
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|19 - 13
|20
|7.
|Брайтон
|Заявка
|12
|4
|7
|1
|15 - 12
|19
|8.
|Арсенал
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|16 - 17
|16
|9.
|Тоттенхэм
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|10 - 14
|14
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|16 - 27
|13
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|11
|4
|0
|7
|11 - 16
|12
|12.
|Брентфорд
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|12 - 23
|10
|13.
|Лидс
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|14 - 29
|10
|14.
|Лестер
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|15 - 23
|9
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|11 - 20
|9
|16.
|Норвич
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|6 - 25
|8
|17.
|Уотфорд
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|12 - 16
|8
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|7 - 20
|6
|19.
|Эвертон
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|10 - 21
|6
|20.
|Бёрнли
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|8 - 19
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Брайтон
Исход игры
Манчестер Юнайтед
100% (46)
Ничья
0% (0)
Брайтон
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
39.13% (18)
Меньше
60.87% (28)
Обе команды забьют
Да
39.13% (18)
Нет
60.87% (28)
Популярный счёт
2:0 Манчестер Юнайтед
43.5% (20)
2:1 Манчестер Юнайтед
32.6% (15)
1:0 Манчестер Юнайтед
17.4% (8)
3:1 Манчестер Юнайтед
4.3% (2)
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