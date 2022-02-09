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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Манчестер Юнайтед
 
Позже

Стадион:
Брайтон
Прогнозы 46
Манчестер Юнайтед 100% (46)
X 0% (0)
Брайтон 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Манчестер Юнайтед
Ничья
Брайтон
1.80
3.94
4.89
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Манчестер Юнайтед
Брайтон

8 матчей

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

10 матчей

80%
20%
8 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

70%
10%
20%
7 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

ПЛ
2:1
КЛ
0:3
ПЛ
2:3
ПЛ
0:3
ПЛ
3:1
ПЛ
2:1
ПЛ
3:2
ПЛ
1:0
К
2:0
ПЛ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роналду Криштиану 8 (2) 0.33
Фернандеш Бруну 7 0.29
Гринвуд Мэйсон 5 0.21
Рэшфорд Маркус 4 0.17
Фред Сантос 2 0.08
Кавани Эдинсон 2 0.08
Лингард Джесси 2 0.08
Санчо Джедон 2 0.08
Погба Поль 1 0.04
Марсьяль Антони 1 0.04
Ван де Бек Донни 1 0.04
Мактоминай Скотт 1 0.04
Эланга Энтони 1 0.04
Матич Неманья 0 0
Шоу Люк 0 0
Линделоф Виктор 0 0
Варан Рафаэль 0 0
Теллес Алекс 0 0
Брайтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мопе Нил 8 (1) 0.35
Макаллистер Алексис 4 (1) 0.17
Троссар Леандро 4 (1) 0.17
Уэлбек Данни 3 0.13
Уэбстер Адам 2 0.09
Мвепу Энок 1 0.04
Даффи Шейн 1 0.04
Бёрн Дэн 1 0.04
Модер Якуб 0 0
Гросс Паскаль 0 0
Лемпти Тарик 0 0
Лаллана Адам 0 0
Вельтман Йоел 0 0
Марч Соломон 0 0
Кукурелья Марк 0 0
Биссума Ив 0 0

Карточки

Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Магуайр Гарри 7 1
Погба Поль 5 1
Фернандеш Бруну 6 0
Мактоминай Скотт 6 0
Шоу Люк 5 0
Роналду Криштиану 4 0
Фред Сантос 4 0
Матич Неманья 2 0
Линделоф Виктор 2 0
Рэшфорд Маркус 2 0
Далот Диогу 2 0
Уан-Биссака Аарон 2 0
Лингард Джесси 1 0
Байи Эрик 1 0
Гринвуд Мэйсон 1 0
Брайтон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Биссума Ив 6 0
Даффи Шейн 5 0
Лаллана Адам 4 0
Уэбстер Адам 4 0
Бёрн Дэн 4 0
Вельтман Йоел 4 0
Мопе Нил 4 0
Санчес Роберт 2 1
Кукурелья Марк 3 0
Лемпти Тарик 2 0
Данк Льюис 1 0
Троссар Леандро 1 0
Марч Соломон 1 0
Макаллистер Алексис 1 0
Мвепу Энок 1 0
Модер Якуб 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
15
8 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 3
15 Не забивали 13
2
11%
1
7%
1-15
2
11%
1
7%
16-30
4
21%
2
13%
31-45
4
21%
0
0%
46-60
3
16%
3
20%
61-75
4
21%
8
53%
76-90

Пропущено

16
12
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 9
3
19%
3
25%
1-15
1
6%
3
25%
16-30
4
25%
1
8%
31-45
5
31%
2
17%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
2
13%
3
25%
76-90

Забито

20
9
6 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 3
9 Забивали первыми 4
12 Не забивали 17
1
5%
1
11%
1-15
3
15%
1
11%
16-30
2
10%
4
44%
31-45
4
20%
2
22%
46-60
5
25%
0
0%
61-75
5
25%
1
11%
76-90

Пропущено

15
12
5 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
1
7%
1
8%
1-15
2
13%
2
17%
16-30
2
13%
3
25%
31-45
1
7%
1
8%
46-60
1
7%
3
25%
61-75
8
53%
2
17%
76-90

Забито

39
24
14 В 1-м тайме 10
25 Во 2-м тайме 14
17 Забивали первыми 7
3 Не забивали 7
3
8%
2
8%
1-15
5
13%
2
8%
16-30
6
15%
6
25%
31-45
8
21%
2
8%
46-60
8
21%
3
13%
61-75
9
23%
9
38%
76-90

Пропущено

31
24
13 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 13
18 Не пропускали 16
4
13%
4
17%
1-15
3
10%
5
21%
16-30
6
19%
4
17%
31-45
6
19%
3
13%
46-60
2
6%
3
13%
61-75
10
32%
5
21%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 1:1 Бёрнли - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Мидлсбро 1:1 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 1:0
Брентфорд - Манчестер Юнайтед 1:3 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 2:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 1:0 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 0:1 Манчестер Юнайтед - Бёрнли 3:1 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:1 Норвич - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Янг Бойз 1:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 1:0 Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:2 Челси - Манчестер Юнайтед 1:1 Вильярреал - Манчестер Юнайтед 0:2 Уотфорд - Манчестер Юнайтед 4:1 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:2 Аталанта - Манчестер Юнайтед 2:2 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 0:3
Брайтон
(20 матчей)
20%
55%
25%
4 победы 11 ничьих 5 поражений
Уотфорд - Брайтон 0:2 Тоттенхэм - Брайтон 3:1 Лестер - Брайтон 1:1 Брайтон - Челси 1:1
Брайтон - Кристал Пэлас 1:1 Вест Бромвич - Брайтон 1:2 Эвертон - Брайтон 2:3 Челси - Брайтон 1:1 Брайтон - Брентфорд 2:0 Брайтон - Вулверхэмптон 0:1 Саутгемптон - Брайтон 1:1 Вест Хэм - Брайтон 1:1 Брайтон - Лидс 0:0 Астон Вилла - Брайтон 2:0 Брайтон - Ньюкасл 1:1 Ливерпуль - Брайтон 2:2 Лестер - Брайтон 2:2 Брайтон - Манчестер Сити 1:4 Норвич - Брайтон 0:0 Брайтон - Арсенал 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 25 20 3 2 61 - 14 63
2. Ливерпуль Заявка 23 15 6 2 60 - 19 51
3. Челси Заявка 24 13 8 3 48 - 18 47
4. Манчестер Юнайтед Заявка 24 11 7 6 38 - 32 40
5. Вест Хэм Заявка 24 12 4 8 42 - 31 40
6. Арсенал Заявка 22 12 3 7 34 - 25 39
7. Тоттенхэм Заявка 21 11 3 7 28 - 27 36
8. Вулверхэмптон Заявка 22 10 4 8 19 - 17 34
9. Брайтон Заявка 23 7 12 4 25 - 23 33
10. Саутгемптон Заявка 24 6 11 7 30 - 37 29
11. Астон Вилла Заявка 22 8 3 11 31 - 35 27
12. Лестер Заявка 21 7 5 9 34 - 39 26
13. Кристал Пэлас Заявка 24 5 11 8 32 - 35 26
14. Брентфорд Заявка 25 6 6 13 26 - 40 24
15. Лидс Заявка 23 5 8 10 27 - 46 23
16. Эвертон Заявка 22 6 4 12 28 - 38 22
17. Ньюкасл Заявка 22 3 9 10 24 - 44 18
18. Норвич Заявка 24 4 5 15 14 - 50 17
19. Уотфорд Заявка 23 4 3 16 23 - 43 15
20. Бёрнли Заявка 20 1 11 8 17 - 28 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 12 10 1 1 34 - 6 31
2. Ливерпуль Заявка 11 8 3 0 27 - 6 27
3. Челси Заявка 12 6 5 1 27 - 10 23
4. Арсенал Заявка 11 7 2 2 18 - 8 23
5. Тоттенхэм Заявка 11 7 1 3 18 - 13 22
6. Манчестер Юнайтед Заявка 12 6 2 4 19 - 16 20
7. Вест Хэм Заявка 12 6 2 4 23 - 18 20
8. Лестер Заявка 11 5 2 4 19 - 16 17
9. Кристал Пэлас Заявка 12 4 5 3 21 - 15 17
10. Эвертон Заявка 11 5 1 5 18 - 17 16
11. Саутгемптон Заявка 11 3 7 1 14 - 10 16
12. Астон Вилла Заявка 11 4 3 4 20 - 19 15
13. Вулверхэмптон Заявка 11 4 2 5 8 - 9 14
14. Брайтон Заявка 11 3 5 3 10 - 11 14
15. Брентфорд Заявка 13 4 2 7 14 - 17 14
16. Лидс Заявка 11 3 4 4 13 - 17 13
17. Ньюкасл Заявка 12 2 6 4 17 - 24 12
18. Бёрнли Заявка 9 1 6 2 9 - 9 9
19. Норвич Заявка 13 2 3 8 8 - 25 9
20. Уотфорд Заявка 12 2 1 9 11 - 27 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 13 10 2 1 27 - 8 32
2. Ливерпуль Заявка 12 7 3 2 33 - 13 24
3. Челси Заявка 12 7 3 2 21 - 8 24
4. Вулверхэмптон Заявка 11 6 2 3 11 - 8 20
5. Манчестер Юнайтед Заявка 12 5 5 2 19 - 16 20
6. Вест Хэм Заявка 12 6 2 4 19 - 13 20
7. Брайтон Заявка 12 4 7 1 15 - 12 19
8. Арсенал Заявка 11 5 1 5 16 - 17 16
9. Тоттенхэм Заявка 10 4 2 4 10 - 14 14
10. Саутгемптон Заявка 13 3 4 6 16 - 27 13
11. Астон Вилла Заявка 11 4 0 7 11 - 16 12
12. Брентфорд Заявка 12 2 4 6 12 - 23 10
13. Лидс Заявка 12 2 4 6 14 - 29 10
14. Лестер Заявка 10 2 3 5 15 - 23 9
15. Кристал Пэлас Заявка 12 1 6 5 11 - 20 9
16. Норвич Заявка 11 2 2 7 6 - 25 8
17. Уотфорд Заявка 11 2 2 7 12 - 16 8
18. Ньюкасл Заявка 10 1 3 6 7 - 20 6
19. Эвертон Заявка 11 1 3 7 10 - 21 6
20. Бёрнли Заявка 11 0 5 6 8 - 19 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Юнайтед - Брайтон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 февраля 2022, осталось 2 дня 13 часов 1 минуту.

    Главный судья: Питер Банкс

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 46
    Манчестер Юнайтед 100% (46)
    X 0% (0)
    Брайтон 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Манчестер Юнайтед
    Ничья
    Брайтон
    1.80
    3.94
    4.89
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Манчестер Юнайтед - Брайтон онлайн


    Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Брайтон

    Исход игры
    Манчестер Юнайтед
    100% (46)
    Ничья
    0% (0)
    Брайтон
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.13% (18)
    Меньше
    60.87% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    39.13% (18)
    Нет
    60.87% (28)
    Популярный счёт
    2:0 Манчестер Юнайтед
    43.5% (20)
    2:1 Манчестер Юнайтед
    32.6% (15)
    1:0 Манчестер Юнайтед
    17.4% (8)
    3:1 Манчестер Юнайтед
    4.3% (2)
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    Манчестер Юнайтед
    Брайтон

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