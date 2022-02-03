Австралия: A-Лига 2021-2022
2:1
Второй тайм: 83'
Стадион: McDonald Jones Stadium
1:0
22' Гол в свои воротаФрик Мэклин
33' Желтая карточкаХоффман Джейсон
1:0
37' Не забитый пенальтиО'Ши Джеймс
45' Желтая карточкаJesse Daley
1:1
64' ГолЛескано Хуан
68' Желтая карточкаБраун Кори
2:1
70' ГолТергейт Ангус
72' Желтая карточкаХинджерт Джек
79' Желтая карточкаЭлси Джордан
Ход матча
22'
1:0
33'
37'
1:0
45'
64'
1:1
68'
70'
2:1
72'
79'
11
Daniel
Penha
23
Бабаль
Эли
27
Трюин
Кай
13
Henry
Hore
15
Jesse
Daley
26
О'Ши
Джеймс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Daniel PenhaПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Бабаль ЭлиНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
19 Taylor ReganЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Юл ВалентиноНападающий
-
-
Главный тренер: Arthur Papas
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Трюин КайЗащитник
- Защитник
-
13 Henry HoreПолузащитник
-
15 Jesse DaleyПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 О'Ши ДжеймсНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Лескано ХуанНападающий
-
-
22 Alex Parson
-
-
-
Главный тренер: Warren Moon
История личных встреч
Ньюкасл Джетс
Брисбен Роар
19 матчей
68.4%
31.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
68.4%
36.8%
13 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
52.6%
36.8%
10.6%
10 побед 7 ничьих 0 побед
16 матчей
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 11 побед
35 матчей
37.1%
31.4%
31.5%
13 побед 11 ничьих 11 побед
Первый тайм
37.1%
45.7%
17.2%
13 побед 16 ничьих 6 побед
Второй тайм
28.6%
40%
31.4%
10 побед 14 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ньюкасл Джетс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Микелтадзе Бека
|4 (1)
|0.67
|Юл Валентино
|3
|0.5
|Daniel Penha
|1
|0.17
|Бумаль Оливье
|1
|0.17
|Тергейт Ангус
|1
|0.17
|Мурнэйн Дилан
|1
|0.17
Брисбен Роар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лескано Хуан
|1
|0.17
|Милеуснич Никола
|1
|0.17
|Иванович Люк
|1
|0.17
|Henry Hore
|1
|0.17
|О'Ши Джеймс
|0
|0
|Невилл Скотт
|0
|0
Карточки
Ньюкасл Джетс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хоффман Джейсон
|1
|0
|Данкан Джек
|1
|0
|Daniel Penha
|1
|0
|Тергейт Ангус
|1
|0
|Аль-Таай Мохамед
|1
|0
Брисбен Роар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jesse Daley
|4
|0
|Браун Кори
|2
|0
|Хинджерт Джек
|1
|0
|О'Ши Джеймс
|1
|0
|Невилл Скотт
|1
|0
|Штайнманн Матти
|1
|0
|Anton Mlinaric
|1
|0
|Трюин Кай
|1
|0
|Henry Hore
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
2
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
50%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
2
4
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
75%
31-45
2
100%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
6
3
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
33%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
33%
76-90
Забито
10
4
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
1
10%
1
25%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
2
20%
1
25%
61-75
2
20%
1
25%
76-90
Пропущено
8
7
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
1
13%
3
43%
31-45
4
50%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Ньюкасл Джетс
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 1:2 Макартур - Ньюкасл Джетс 2:1 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 4:0 Сидней - Ньюкасл Джетс 2:2
Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 2:2 Ньюкасл Джетс - Сентрал Кост Маринерз 1:2 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 1:2 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 1:1 Сентрал Кост Маринерз - Ньюкасл Джетс 0:2 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 1:2 Ньюкасл Джетс - Сентрал Кост Маринерз 0:1 Ньюкасл Джетс - Сидней 1:1 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 3:1 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:0 Макартур - Ньюкасл Джетс 2:2 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 1:1 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 1:2 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 0:1 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:1 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 1:4
Брисбен Роар
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 3:0 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 1:3 Брисбен Роар - Перт Глори 1:0 Сидней - Брисбен Роар 1:1
Сидней - Брисбен Роар 1:0 Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 1:0 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 0:0 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 3:0 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 2:1 Лайонз - Брисбен Роар 0:4 Пенинсула Пауэр - Брисбен Роар 0:3 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 1:2 Брисбен Роар - Сидней 0:2 Брисбен Роар - Перт Глори 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 2:0 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 3:0 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 1:2 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 1:0 Брисбен Роар - Сентрал Кост Маринерз 0:0 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Виктори
|8
|4
|3
|1
|14 - 10
|15
|2.
|Мельбурн Сити
|8
|3
|4
|1
|15 - 12
|13
|3.
|Макартур
|6
|3
|2
|1
|7 - 7
|11
|4.
|Аделаида Юнайтед
|8
|2
|5
|1
|14 - 9
|11
|5.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|5
|2
|3
|0
|8 - 5
|9
|6.
|Сидней
|8
|2
|3
|3
|11 - 11
|9
|7.
|Ньюкасл Джетс
|2:1
|6
|2
|2
|2
|12 - 9
|8
|8.
|Веллингтон Феникс
|6
|2
|1
|3
|5 - 13
|7
|9.
|Вестерн Юнайтед
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|10.
|Перт Глори
|7
|2
|1
|4
|6 - 6
|7
|11.
|Сентрал Кост Маринерз
|6
|2
|0
|4
|8 - 10
|6
|12.
|Брисбен Роар
|1:2
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Виктори
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|8
|2.
|Мельбурн Сити
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|3.
|Макартур
|5
|2
|2
|1
|6 - 7
|8
|4.
|Ньюкасл Джетс
|2:1
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|5.
|Веллингтон Феникс
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|6.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|7.
|Аделаида Юнайтед
|4
|1
|2
|1
|9 - 6
|5
|8.
|Брисбен Роар
|1:2
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|9.
|Сидней
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|10.
|Сентрал Кост Маринерз
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|11.
|Вестерн Юнайтед
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|12.
|Перт Глори
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Виктори
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|2.
|Аделаида Юнайтед
|4
|1
|3
|0
|5 - 3
|6
|3.
|Перт Глори
|6
|2
|0
|4
|5 - 5
|6
|4.
|Мельбурн Сити
|3
|1
|2
|0
|7 - 5
|5
|5.
|Сидней
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|6.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|7.
|Вестерн Юнайтед
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|8.
|Макартур
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Сентрал Кост Маринерз
|4
|1
|0
|3
|5 - 7
|3
|10.
|Ньюкасл Джетс
|2:1
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|11.
|Веллингтон Феникс
|3
|0
|1
|2
|1 - 9
|1
|12.
|Брисбен Роар
|1:2
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0