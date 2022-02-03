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Австралия: A-Лига 2021-2022

2021-2022
Ньюкасл Джетс
2:1
Конец матча

Стадион:
Брисбен Роар
0'
1:0
22' Гол в свои ворота
Фрик Мэклин
33' Желтая карточка
Хоффман Джейсон
1:0
37' Не забитый пенальти
О'Ши Джеймс
45' Желтая карточка
Jesse Daley
1:1
64' Гол
Лескано Хуан
68' Желтая карточка
Браун Кори
2:1
70' Гол
Тергейт Ангус
72' Желтая карточка
Хинджерт Джек
79' Желтая карточка
Элси Джордан
85' Желтая карточка
Данкан Джек
90' Желтая карточка
Трюин Кай
90'+6
1
Данкан
Джек
2
Ингем
Дэйн
4
Элси
Джордан
6
Юрман
Мэттью
3
Хоффман
Джейсон
7
О'Доэрти
Джордан
32
Тергейт
Ангус
21
Savas
Siatravanis
11
Daniel
Penha
10
Бумаль
Оливье
23
Бабаль
Эли
1
Фрик
Мэклин
19
Хинджерт
Джек
2
Невилл
Скотт
27
Трюин
Кай
3
Браун
Кори
13
Henry
Hore
15
Jesse
Daley
8
Штайнманн
Матти
10
Милеуснич
Никола
7
Акбари
Рамат
26
О'Ши
Джеймс
Ньюкасл Джетс
Брисбен Роар

История личных встреч

Ньюкасл Джетс
Брисбен Роар

19 матчей

68.4%
31.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

68.4%
36.8%
13 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

52.6%
36.8%
10.6%
10 побед 7 ничьих 0 побед

16 матчей

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 11 побед

35 матчей

37.1%
31.4%
31.5%
13 побед 11 ничьих 11 побед

Первый тайм

37.1%
45.7%
17.2%
13 побед 16 ничьих 6 побед

Второй тайм

28.6%
40%
31.4%
10 побед 14 ничьих 11 побед

История матчей

1:2
0:0
1:2
1:0
1:1
1:6
2:2
2:0
0:1
1:0
1:2
1:3
2:3
4:0
2:1
2:2
1:1
Р
0:0
2:1
1:2
0:4
0:1
0:2
2:1
0:0
1:0
1:0
ХАЛ
0:1
ХАЛ
1:2
ХАЛ
1:1
ХАЛ
1:1
ХАЛ
0:0
ХАЛ
0:2
ХАЛ
1:1
ХАЛ
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Ньюкасл Джетс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Микелтадзе Бека 4 (1) 0.67
Юл Валентино 3 0.5
Daniel Penha 1 0.17
Бумаль Оливье 1 0.17
Тергейт Ангус 1 0.17
Мурнэйн Дилан 1 0.17
Брисбен Роар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лескано Хуан 1 0.17
Милеуснич Никола 1 0.17
Иванович Люк 1 0.17
Henry Hore 1 0.17
О'Ши Джеймс 0 0
Невилл Скотт 0 0

Карточки

Ньюкасл Джетс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Данкан Джек 2 0
Хоффман Джейсон 1 0
Элси Джордан 1 0
Daniel Penha 1 0
Тергейт Ангус 1 0
Аль-Таай Мохамед 1 0
Брисбен Роар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jesse Daley 4 0
Браун Кори 2 0
Трюин Кай 2 0
Хинджерт Джек 1 0
О'Ши Джеймс 1 0
Невилл Скотт 1 0
Штайнманн Матти 1 0
Anton Mlinaric 1 0
Henry Hore 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
4
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
2
50%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

4
5
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
2
50%
1
20%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
0
0%
1
50%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

6
3
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
33%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
33%
76-90

Забито

11
6
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
0 Не забивали 1
0
0%
1
17%
1-15
1
9%
2
33%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
3
27%
2
33%
61-75
2
18%
1
17%
76-90

Пропущено

10
8
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
1
13%
16-30
1
10%
3
38%
31-45
4
40%
2
25%
46-60
1
10%
1
13%
61-75
1
10%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Ньюкасл Джетс
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 1:2 Макартур - Ньюкасл Джетс 2:1 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 4:0 Сидней - Ньюкасл Джетс 2:2
Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 2:2 Ньюкасл Джетс - Сентрал Кост Маринерз 1:2 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 1:2 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 1:1 Сентрал Кост Маринерз - Ньюкасл Джетс 0:2 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 1:2 Ньюкасл Джетс - Сентрал Кост Маринерз 0:1 Ньюкасл Джетс - Сидней 1:1 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 3:1 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:0 Макартур - Ньюкасл Джетс 2:2 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 1:1 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 1:2 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 0:1 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:1 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 1:4
Брисбен Роар
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 3:0 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 1:3 Брисбен Роар - Перт Глори 1:0 Сидней - Брисбен Роар 1:1
Сидней - Брисбен Роар 1:0 Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 1:0 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 0:0 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 3:0 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 2:1 Лайонз - Брисбен Роар 0:4 Пенинсула Пауэр - Брисбен Роар 0:3 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 1:2 Брисбен Роар - Сидней 0:2 Брисбен Роар - Перт Глори 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 2:0 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 3:0 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 1:2 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 1:0 Брисбен Роар - Сентрал Кост Маринерз 0:0 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Виктори 8 4 3 1 14 - 10 15
2. Мельбурн Сити 8 3 4 1 15 - 12 13
3. Макартур 6 3 2 1 7 - 7 11
4. Аделаида Юнайтед 8 2 5 1 14 - 9 11
5. Вестерн Сидней Уондерерс 5 2 3 0 8 - 5 9
6. Сидней 8 2 3 3 11 - 11 9
7. Ньюкасл Джетс 6 2 2 2 12 - 9 8
8. Веллингтон Феникс 6 2 1 3 5 - 13 7
9. Вестерн Юнайтед 6 2 1 3 6 - 8 7
10. Перт Глори 7 2 1 4 6 - 6 7
11. Сентрал Кост Маринерз 6 2 0 4 8 - 10 6
12. Брисбен Роар 6 1 1 4 4 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Виктори 5 2 2 1 9 - 7 8
2. Мельбурн Сити 5 2 2 1 8 - 7 8
3. Макартур 5 2 2 1 6 - 7 8
4. Ньюкасл Джетс 3 2 0 1 7 - 3 6
5. Веллингтон Феникс 3 2 0 1 4 - 4 6
6. Вестерн Сидней Уондерерс 3 1 2 0 3 - 2 5
7. Аделаида Юнайтед 4 1 2 1 9 - 6 5
8. Брисбен Роар 3 1 1 1 2 - 3 4
9. Сидней 4 1 1 2 6 - 7 4
10. Сентрал Кост Маринерз 2 1 0 1 3 - 3 3
11. Вестерн Юнайтед 2 1 0 1 1 - 1 3
12. Перт Глори 1 0 1 0 1 - 1 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Виктори 3 2 1 0 5 - 3 7
2. Аделаида Юнайтед 4 1 3 0 5 - 3 6
3. Перт Глори 6 2 0 4 5 - 5 6
4. Мельбурн Сити 3 1 2 0 7 - 5 5
5. Сидней 4 1 2 1 5 - 4 5
6. Вестерн Сидней Уондерерс 2 1 1 0 5 - 3 4
7. Вестерн Юнайтед 4 1 1 2 5 - 7 4
8. Макартур 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Сентрал Кост Маринерз 4 1 0 3 5 - 7 3
10. Ньюкасл Джетс 3 0 2 1 5 - 6 2
11. Веллингтон Феникс 3 0 1 2 1 - 9 1
12. Брисбен Роар 3 0 0 3 2 - 7 0
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    45'
    Jesse Daley получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    37'
    ОН ПРОМАЗАЛ - О'Ши Джеймс пробил пенальти, но не смог забить!
  • Желтая карточка
    33'
    Хоффман Джейсон получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Фрик Мэклин уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Ньюкасл Джетс 2:1 Брисбен Роар онлайн


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