Голландия: Кубок 2021-2022
6' Желтая карточкаАгугил Сабир
1:0
8' ГолМадуэке Нони
Ход матча
6'
8'
1:0
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
2 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 1
-
71 Владение мячом, % 29
16
Дроммел
Йоэл
29
Мвене
Филипп
31
Макс
Филипп
10
Мадуэке
Нони
27
Гётце
Марио
11
Гакпо
Коди
1
Олай
Ник
20
Малоне
Дион
47
Кагро
Велат
29
Агугил
Сабир
- Основной состав
-
16 Дроммел ЙоэлВратарь
-
29 Мвене ФилиппЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Макс ФилиппЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мадуэке НониПолузащитник
-
27 Гётце МариоПолузащитник
-
11 Гакпо КодиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
38 Мвого ИвонВратарь
- Вратарь
-
17 Жуниор МауроЗащитник
-
58 Селт ЙенсонЗащитник
- Защитник
-
23 Верман ЙоэйПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Доан РицуНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шмидт Роджер
- Основной состав
-
1 Олай НикВратарь
- Защитник
-
20 Малоне ДионЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
47 Кагро ВелатПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Агугил СабирПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Edwin de Graaf
История личных встреч
ПСВ
НАК Бреда
14 матчей
92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
71.4%
7.1%
21.5%
10 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
100%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
20 матчей
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ПСВ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Доан Рицу
|2
|0.67
|Верман Йоэй
|1
|0.33
|Брума Арминду
|1
|0.33
|Мадуэке Нони
|1
|0.33
|Мвене Филипп
|0
|0
НАК Бреда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хайе Том
|3
|0.75
|Де Рой Кай
|1
|0.25
|Баннис Науфаль
|1
|0.25
|Vieri Kotzebue
|1
|0.25
|Веланас Одиссеус
|0
|0
Карточки
ПСВ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
НАК Бреда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Агугил Сабир
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
6
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 0
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 3
0 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
4
6
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
1
17%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
50%
1
17%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
ПСВ
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
ПСВ - АЗ Алкмаар 1:2 ПСВ - Аякс 1:2 ПСВ - Телстар 2:1 Гронинген - ПСВ 0:1
ПСВ - Гоу Эхед Иглс 2:0 Ваалвейк - ПСВ 1:4 ПСВ - Фортуна Ситтард 2:0 НЕК Неймеген - ПСВ 1:2 Реал Сосьедад - ПСВ 3:0 ПСВ - Утрехт 4:1 Херенвен - ПСВ 1:1 ПСВ - Штурм 2:0 ПСВ - Витесс 2:0 Фортуна Ситтард - ПСВ 1:4 Монако - ПСВ 0:0 ПСВ - Твенте 5:2 Аякс - ПСВ 5:0 ПСВ - Монако 1:2 ПСВ - ПЕК Зволле 3:1 ПСВ - Спарта Роттердам 2:1
НАК Бреда
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
НАК Бреда - Рода 2:2 Эммен - НАК Бреда 2:0 НАК Бреда - ПЕК Зволле 2:1 НАК Бреда - Волендам 0:0
НАК Бреда - Эйндховен 0:0 АДО Ден Хааг - НАК Бреда 4:1 НАК Бреда - Утрехт 3:2 НАК Бреда - Алмере Сити 1:1 Ден Босх - НАК Бреда 0:5 НАК Бреда - Хелмонд Спорт 1:0 ПСВ-2 - НАК Бреда 0:0 НАК Бреда - Утрехт-2 1:1 Дордрехт - НАК Бреда 2:1 Осс - НАК Бреда 1:3 НАК Бреда - ВВВ-Венло 1:1 НАК Бреда - Маастрихт 3:0 Волендам - НАК Бреда 1:0 НАК Бреда - АЗ-2 Алкмаар 1:0 НАК Бреда - Эксельсиор 4:1 Эйндховен - НАК Бреда 2:0