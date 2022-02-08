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Голландия: Кубок 2021-2022

2021-2022
ПСВ
1:0
Первый тайм: 14'
НАК Бреда
0'
6' Желтая карточка
Агугил Сабир
1:0
8' Гол
Мадуэке Нони
14'

Ход матча

6'
 
Агугил Сабир
8'
Мадуэке Нони
1:0

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 71 Владение мячом, % 29
Лучшие коэффициенты
ПСВ
Ничья
НАК Бреда
1.13
9.75
19.63
Все Коэффициенты
16
Дроммел
Йоэл
29
Мвене
Филипп
3
Тезе
Джордан
18
Боскальи
Оливье
31
Макс
Филипп
6
Сангаре
Ибрахим
15
Гутьеррес
Эрик
10
Мадуэке
Нони
27
Гётце
Марио
11
Гакпо
Коди
7
Захави
Эран
1
Олай
Ник
2
Лигеон
Рубен
20
Малоне
Дион
4
Адийеу
Муаз
6
Хилтерман
Йереди
10
Сёнтьенс
Ральф
47
Кагро
Велат
7
Де
Рой
Кай
29
Агугил
Сабир
11
Веланас
Одиссеус
9
Баннис
Науфаль
ПСВ
4-2-3-1
НАК Бреда
4-2-3-1

История личных встреч

ПСВ
НАК Бреда

14 матчей

92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

71.4%
7.1%
21.5%
10 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

100%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

20 матчей

65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 побед

История матчей

К
2:0
Э
2:0
Э
0:2
Э
5:1
Э
1:4
Э
0:2
Э
6:1
Э
2:0
Э
2:1
Э
1:6
Э
4:0
Э
3:1
Э
1:0
Э
4:1
Э
4:2
Э
2:1
Э
3:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Доан Рицу 2 0.67
Верман Йоэй 1 0.33
Брума Арминду 1 0.33
Мадуэке Нони 1 0.33
Мвене Филипп 0 0
НАК Бреда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хайе Том 3 0.75
Де Рой Кай 1 0.25
Баннис Науфаль 1 0.25
Vieri Kotzebue 1 0.25
Веланас Одиссеус 0 0

Карточки

ПСВ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
НАК Бреда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Агугил Сабир 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
6
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 0
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 3
0 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

4
6
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
1
17%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
50%
1
17%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

ПСВ
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
ПСВ - АЗ Алкмаар 1:2 ПСВ - Аякс 1:2 ПСВ - Телстар 2:1 Гронинген - ПСВ 0:1
ПСВ - Гоу Эхед Иглс 2:0 Ваалвейк - ПСВ 1:4 ПСВ - Фортуна Ситтард 2:0 НЕК Неймеген - ПСВ 1:2 Реал Сосьедад - ПСВ 3:0 ПСВ - Утрехт 4:1 Херенвен - ПСВ 1:1 ПСВ - Штурм 2:0 ПСВ - Витесс 2:0 Фортуна Ситтард - ПСВ 1:4 Монако - ПСВ 0:0 ПСВ - Твенте 5:2 Аякс - ПСВ 5:0 ПСВ - Монако 1:2 ПСВ - ПЕК Зволле 3:1 ПСВ - Спарта Роттердам 2:1
НАК Бреда
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
НАК Бреда - Рода 2:2 Эммен - НАК Бреда 2:0 НАК Бреда - ПЕК Зволле 2:1 НАК Бреда - Волендам 0:0
НАК Бреда - Эйндховен 0:0 АДО Ден Хааг - НАК Бреда 4:1 НАК Бреда - Утрехт 3:2 НАК Бреда - Алмере Сити 1:1 Ден Босх - НАК Бреда 0:5 НАК Бреда - Хелмонд Спорт 1:0 ПСВ-2 - НАК Бреда 0:0 НАК Бреда - Утрехт-2 1:1 Дордрехт - НАК Бреда 2:1 Осс - НАК Бреда 1:3 НАК Бреда - ВВВ-Венло 1:1 НАК Бреда - Маастрихт 3:0 Волендам - НАК Бреда 1:0 НАК Бреда - АЗ-2 Алкмаар 1:0 НАК Бреда - Эксельсиор 4:1 Эйндховен - НАК Бреда 2:0
  • Первый тайм
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - Мадуэке Нони бьет в цель!
  • Желтая карточка
    6'
    Sabir Agougil получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
ПСВ
Ничья
НАК Бреда
1.13
9.75
19.63
Все Коэффициенты
Где смотреть матч ПСВ 1:0 НАК Бреда онлайн


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ПСВ
НАК Бреда

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