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Голландия: Кубок 2021-2022

2021-2022
НЕК Неймеген
0:2
Второй тайм: 76'
Гоу Эхед Иглс
0'
0:1
18' Пенальти
Брауэрс Люк
0:2
27' Гол
Ботос Яннис-Фивос
50' Желтая карточка
Баррето Эдгар
54' Желтая карточка
Брауэрс Люк
76'

Ход матча

18'
0:1
Брауэрс Люк
27'
0:2
Ботос Яннис-Фивос
(Кордоба Иньиго)
50'
Баррето Эдгар
 
54'
 
Брауэрс Люк
59'
Бони Вильфрид
Ali Akman
 
59'
Окита Жонатан
Баррето Эдгар
 
63'
 
Наубер Геррит
Ботос Яннис-Фивос
63'
 
Люкассен Бойд
Мартина Куко

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 7
  • 7 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 4
  • 2 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 9
  • 53 Владение мячом, % 47
Лучшие коэффициенты
НЕК Неймеген
Ничья
Гоу Эхед Иглс
34.00
9.00
3.32
Все Коэффициенты
27
Вукович
Дэнни
28
Ван
Рой
Барт
4
Маркес
Иван
26
Одентал
Кас
16
Эль-Каруани
Суфьян
20
Шоне
Лассе
8
Баррето
Эдгар
7
Тавшан
Элаис
14
Дуэлунд
Миккель
11
Маттссон
Магнус
9
Ali
Akman
23
Andries
Noppert
15
Мартина
Куко
6
Идзес
Джей
4
Крамер
Йорис
5
Кюйперс
Бас
8
Брауэрс
Люк
10
Ромменс
Филипп
21
Кордоба
Иньиго
30
Ботос
Яннис-Фивос
11
Оратмангун
Рагнар
9
Лидберг
Исак
НЕК Неймеген
4-2-3-1
Гоу Эхед Иглс
4-2-3-1

История личных встреч

НЕК Неймеген
Гоу Эхед Иглс

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

14 матчей

28.6%
42.9%
28.5%
4 победы 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
14.3%
35.7%
7 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 4 победы

История матчей

Э
0:2
ПД
2:1
ПД
2:1
ПД
2:1
ПД
3:3
ПД
4:4
ПД
1:1
ПД
5:1
ПД
1:1
Э
1:2
Э
2:2
Э
1:1
Э
4:3
ТМС
3:1

Бомбардиры внутри турнира

НЕК Неймеген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ромени Оле 2 0.5
Тавшан Элаис 2 0.5
Вердонк Калвин 1 0.25
Дуэлунд Миккель 1 0.25
Пропер Дирк 1 0.25
Вет Хавьер 0 0
Гоу Эхед Иглс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кордоба Иньиго 2 0.5
Брауэрс Люк 2 (2) 0.5
Лидберг Исак 2 0.5
Ботос Яннис-Фивос 1 0.25

Карточки

НЕК Неймеген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баррето Эдгар 1 0
Вет Хавьер 1 0
Ali Akman 1 0
Гоу Эхед Иглс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брауэрс Люк 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
2
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
3
43%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
5
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
3
43%
2
40%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

НЕК Неймеген
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
ПЕК Зволле - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Фейеноорд 1:4 Гронинген - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - Хераклес 0:0
Виллем II - НЕК Неймеген 0:1 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 0:2 Камбюр - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - ПСВ 1:2 Ваалвейк - НЕК Неймеген 2:1 НЕК Неймеген - Камбюр 2:3 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Херенвен 1:1 НЕК Неймеген - Гронинген 3:0 Капелле - НЕК Неймеген 0:3 Твенте - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - Витесс 0:1 Бохум - НЕК Неймеген 5:4 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:3 Фейеноорд - НЕК Неймеген 5:3 НЕК Неймеген - Утрехт 0:3
Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Гронинген - Гоу Эхед Иглс 2:1 Хераклес - Гоу Эхед Иглс 1:1 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Ваалвейк 0:2
Гоу Эхед Иглс - Боруссия-2 Д 1:2 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 0:2 Гоу Эхед Иглс - Рода 2:0 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 0:0 Гоу Эхед Иглс - Твенте 1:2 Виллем II - Гоу Эхед Иглс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Гронинген 0:1 Меппен - Гоу Эхед Иглс 0:3 Аякс - Гоу Эхед Иглс 0:0 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 4:3 Алмере Сити - Гоу Эхед Иглс 0:2 Витесс - Гоу Эхед Иглс 1:2 Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:2 Гоу Эхед Иглс - Ломмель 2:2 Ваалвейк - Гоу Эхед Иглс 1:1
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - Ботос Яннис-Фивос бьет в цель!
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Брауэрс Люк из команды Гоу Эхед Иглс забивает с точки!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
НЕК Неймеген
Ничья
Гоу Эхед Иглс
34.00
9.00
3.32
Все Коэффициенты
Где смотреть матч НЕК Неймеген 0:2 Гоу Эхед Иглс онлайн


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Гоу Эхед Иглс

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