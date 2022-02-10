Голландия: Кубок 2021-2022
0:2
Конец матча
0:1
18' ПенальтиБрауэрс Люк
0:2
27' ГолБотос Яннис-Фивос
50' Желтая карточкаБаррето Эдгар
54' Желтая карточкаБрауэрс Люк
90' Желтая карточкаДейл Матс
Ход матча
18'
0:1
27'
50'
54'
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 8
-
8 Удары в створ 7
-
8 Угловые 6
-
3 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 11
-
55 Владение мячом, % 45
28
Ван
Рой
Барт
26
Одентал
Кас
20
Шоне
Лассе
15
Мартина
Куко
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Ван Рой БартЗащитник
- Защитник
-
26 Одентал КасЗащитник
- Защитник
-
20 Шоне ЛассеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Руфс РобинВратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Гертсен ГюссЗащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
32 Nils Rossen
-
Главный тренер: Rogier Meijer
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Мартина КукоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Схюрман ЙобВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
20 Дейл МатсЗащитник
-
26 Баккер ЮстинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Росс ФренсисНападающий
- Нападающий
-
29 Кардона МаркНападающий
-
Главный тренер: Kees van Wonderen
История личных встреч
НЕК Неймеген
Гоу Эхед Иглс
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
14 матчей
28.6%
42.9%
28.5%
4 победы 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
50%
14.3%
35.7%
7 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
НЕК Неймеген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ромени Оле
|2
|0.5
|Тавшан Элаис
|2
|0.5
|Вердонк Калвин
|1
|0.25
|Дуэлунд Миккель
|1
|0.25
|Пропер Дирк
|1
|0.25
|Вет Хавьер
|0
|0
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кордоба Иньиго
|2
|0.5
|Брауэрс Люк
|2 (2)
|0.5
|Лидберг Исак
|2
|0.5
|Ботос Яннис-Фивос
|1
|0.25
Карточки
НЕК Неймеген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баррето Эдгар
|1
|0
|Вет Хавьер
|1
|0
|Ali Akman
|1
|0
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брауэрс Люк
|1
|0
|Дейл Матс
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
5
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 3
4 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
3
60%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
2
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
3
43%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
7
5 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
3
43%
2
29%
1-15
0
0%
4
57%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
НЕК Неймеген
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
ПЕК Зволле - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Фейеноорд 1:4 Гронинген - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - Хераклес 0:0
Виллем II - НЕК Неймеген 0:1 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 0:2 Камбюр - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - ПСВ 1:2 Ваалвейк - НЕК Неймеген 2:1 НЕК Неймеген - Камбюр 2:3 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Херенвен 1:1 НЕК Неймеген - Гронинген 3:0 Капелле - НЕК Неймеген 0:3 Твенте - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - Витесс 0:1 Бохум - НЕК Неймеген 5:4 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:3 Фейеноорд - НЕК Неймеген 5:3 НЕК Неймеген - Утрехт 0:3
Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Гронинген - Гоу Эхед Иглс 2:1 Хераклес - Гоу Эхед Иглс 1:1 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Ваалвейк 0:2
Гоу Эхед Иглс - Боруссия-2 Д 1:2 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 0:2 Гоу Эхед Иглс - Рода 2:0 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 0:0 Гоу Эхед Иглс - Твенте 1:2 Виллем II - Гоу Эхед Иглс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Гронинген 0:1 Меппен - Гоу Эхед Иглс 0:3 Аякс - Гоу Эхед Иглс 0:0 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 4:3 Алмере Сити - Гоу Эхед Иглс 0:2 Витесс - Гоу Эхед Иглс 1:2 Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:2 Гоу Эхед Иглс - Ломмель 2:2 Ваалвейк - Гоу Эхед Иглс 1:1