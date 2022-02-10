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Голландия: Кубок 2021-2022

2021-2022
НЕК Неймеген
0:2
Конец матча
Гоу Эхед Иглс
0'
0:1
18' Пенальти
Брауэрс Люк
0:2
27' Гол
Ботос Яннис-Фивос
50' Желтая карточка
Баррето Эдгар
54' Желтая карточка
Брауэрс Люк
90' Желтая карточка
Дейл Матс
90'+4

Ход матча

18'
0:1
Брауэрс Люк
27'
0:2
Ботос Яннис-Фивос
(Кордоба Иньиго)
50'
Баррето Эдгар
 
54'
 
Брауэрс Люк
60'
Окита Жонатан
Баррето Эдгар
 
60'
Бони Вильфрид
Ali Akman
 
63'
 
Наубер Геррит
Ботос Яннис-Фивос
63'
 
Люкассен Бойд
Мартина Куко
83'
 
Martjin Berden
Кордоба Иньиго
83'
 
Кардона Марк
Лидберг Исак
86'
Гут Родриго
Бони Вильфрид
 
90'
 
Дейл Матс
Оратмангун Рагнар
90'
 
Дейл Матс

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 8
  • 8 Удары в створ 7
  • 8 Угловые 6
  • 3 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 11
  • 55 Владение мячом, % 45
27
Вукович
Дэнни
28
Ван
Рой
Барт
4
Маркес
Иван
26
Одентал
Кас
16
Эль-Каруани
Суфьян
20
Шоне
Лассе
8
Баррето
Эдгар
7
Тавшан
Элаис
14
Дуэлунд
Миккель
11
Маттссон
Магнус
9
Ali
Akman
23
Andries
Noppert
15
Мартина
Куко
6
Идзес
Джей
4
Крамер
Йорис
5
Кюйперс
Бас
8
Брауэрс
Люк
10
Ромменс
Филипп
21
Кордоба
Иньиго
30
Ботос
Яннис-Фивос
11
Оратмангун
Рагнар
9
Лидберг
Исак
НЕК Неймеген
4-2-3-1
Гоу Эхед Иглс
4-2-3-1

История личных встреч

НЕК Неймеген
Гоу Эхед Иглс

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

14 матчей

28.6%
42.9%
28.5%
4 победы 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
14.3%
35.7%
7 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 4 победы

История матчей

Э
0:2
ПД
2:1
ПД
2:1
ПД
2:1
ПД
3:3
ПД
4:4
ПД
1:1
ПД
5:1
ПД
1:1
Э
1:2
Э
2:2
Э
1:1
Э
4:3
ТМС
3:1

Бомбардиры внутри турнира

НЕК Неймеген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ромени Оле 2 0.5
Тавшан Элаис 2 0.5
Вердонк Калвин 1 0.25
Дуэлунд Миккель 1 0.25
Пропер Дирк 1 0.25
Вет Хавьер 0 0
Гоу Эхед Иглс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кордоба Иньиго 2 0.5
Брауэрс Люк 2 (2) 0.5
Лидберг Исак 2 0.5
Ботос Яннис-Фивос 1 0.25

Карточки

НЕК Неймеген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баррето Эдгар 1 0
Вет Хавьер 1 0
Ali Akman 1 0
Гоу Эхед Иглс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брауэрс Люк 1 0
Дейл Матс 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 3
4 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
3
60%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
2
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
3
43%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
7
5 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
3
43%
2
29%
1-15
0
0%
4
57%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

НЕК Неймеген
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
ПЕК Зволле - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Фейеноорд 1:4 Гронинген - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - Хераклес 0:0
Виллем II - НЕК Неймеген 0:1 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 0:2 Камбюр - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - ПСВ 1:2 Ваалвейк - НЕК Неймеген 2:1 НЕК Неймеген - Камбюр 2:3 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Херенвен 1:1 НЕК Неймеген - Гронинген 3:0 Капелле - НЕК Неймеген 0:3 Твенте - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - Витесс 0:1 Бохум - НЕК Неймеген 5:4 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:3 Фейеноорд - НЕК Неймеген 5:3 НЕК Неймеген - Утрехт 0:3
Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Гронинген - Гоу Эхед Иглс 2:1 Хераклес - Гоу Эхед Иглс 1:1 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Ваалвейк 0:2
Гоу Эхед Иглс - Боруссия-2 Д 1:2 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 0:2 Гоу Эхед Иглс - Рода 2:0 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 0:0 Гоу Эхед Иглс - Твенте 1:2 Виллем II - Гоу Эхед Иглс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Гронинген 0:1 Меппен - Гоу Эхед Иглс 0:3 Аякс - Гоу Эхед Иглс 0:0 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 4:3 Алмере Сити - Гоу Эхед Иглс 0:2 Витесс - Гоу Эхед Иглс 1:2 Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:2 Гоу Эхед Иглс - Ломмель 2:2 Ваалвейк - Гоу Эхед Иглс 1:1
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - Ботос Яннис-Фивос бьет в цель!
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Брауэрс Люк из команды Гоу Эхед Иглс забивает с точки!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч НЕК Неймеген 0:2 Гоу Эхед Иглс онлайн


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