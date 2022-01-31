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ЦСКА Москва
 
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Виборг
Прогнозы 43
ЦСКА Москва 95.3% (41)
X 2.3% (1)
Виборг 2.3% (1)
Все прогнозы

История личных встреч

ЦСКА Москва
Виборг

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ТМС
3:2

Результаты последних матчей

ЦСКА Москва
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
ЦСКА Москва - Дюделанж 0:1 ЦСКА Москва - Арсенал Тула 2:0 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:1 ЦСКА Москва - Зенит 0:2
ЦСКА Москва - Химки 0:0 ЦСКА Москва - Уфа 3:1 Сочи - ЦСКА Москва 4:1 Рубин - ЦСКА Москва 1:0 Металлург Липецк - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - Крылья Советов 3:1 Урал - ЦСКА Москва 0:1 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 1:1 ЦСКА Москва - Краснодар 0:0 Нижний Новгород - ЦСКА Москва 0:2 Зенит-Ижевск - ЦСКА Москва 0:4 ЦСКА Москва - Спартак Москва 1:0 Арсенал Тула - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 1:2 Зенит - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Ахмат 2:0
Виборг
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Брондбю - Виборг 2:1 Нордшелланн - Виборг 1:2 Виборг - Яммербугт 5:0 Виборг - Хобро 2:0
Виборг - Сённерйюск 1:1 Оденсе - Виборг 2:3 Санкт-Паули - Виборг 2:2 Виборг - Нордшелланн 2:2 Виборг - Брондбю 0:1 Ольборг - Виборг 2:5 Виборг - Силькеборг 1:1 Копенгаген - Виборг 1:1 Виборг - Оденсе 1:1 Вайле - Виборг 1:1 Виборг - Ольборг 2:3 Фредерисия - Виборг 1:1 Сённерйюск - Виборг 2:2 Виборг - Орхус 2:0 Виборг - Раннерс 1:2 Силькеборг - Виборг 4:1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча ЦСКА Москва - Виборг от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 февраля 2022, осталось 2 дня 12 часов 57 минут.



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    • Прогнозы 43
    ЦСКА Москва 95.3% (41)
    X 2.3% (1)
    Виборг 2.3% (1)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч ЦСКА Москва - Виборг онлайн


    Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Виборг

    Исход игры
    ЦСКА Москва
    95.3% (41)
    Ничья
    2.3% (1)
    Виборг
    2.3% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.98% (25)
    Меньше
    39.02% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    53.66% (22)
    Нет
    46.34% (19)
    Популярный счёт
    2:1 ЦСКА Москва
    44.2% (19)
    2:0 ЦСКА Москва
    20.9% (9)
    1:0 ЦСКА Москва
    14% (6)
    4:0 ЦСКА Москва
    7% (3)
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    ЦСКА Москва
    Виборг

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