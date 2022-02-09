Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
0:0
Первый тайм: 31'
Стадион: Elindus Arena
21
Сек
Ибраима
19
Кутеса
Дерек
10
Говеа
Омар
54
Dion
De
Neve
28
Юбер
Гийом
27
Капон
Брехт
77
Атанга
Давид
29
Д'Хасе
Робби
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Сек ИбраимаПолузащитник
-
19 Кутеса ДерекПолузащитник
-
10 Говеа ОмарПолузащитник
- Полузащитник
-
54 Dion De NeveНападающий
- Запасные игроки
-
25 Бостин ЛуиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Бойя ФранкПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Фадера АлиюНападающий
-
Главный тренер: Timmy Simons
- Основной состав
-
28 Юбер ГийомВратарь
- Защитник
-
27 Капон БрехтЗащитник
- Защитник
-
77 Атанга ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Д'Хасе РоббиНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
34 Бэтцнер НикНападающий
-
-
36 Siebe Wylin
-
Главный тренер: Markus Pflanz
История личных встреч
Зульте-Варегем
Остенде
17 матчей
70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
64.7%
29.4%
5.9%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.8%
11.8%
29.4%
10 побед 2 ничьи 0 побед
13 матчей
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
76.9%
23.1%
0 побед 10 ничьих 8 побед
30 матчей
40%
36.7%
23.3%
12 побед 11 ничьих 7 побед
Первый тайм
36.7%
43.3%
20%
11 побед 13 ничьих 6 побед
Второй тайм
33.3%
40%
26.7%
10 побед 12 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Зульте-Варегем
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Воссен Йелле
|14 (2)
|0.54
|Гано Зиньо
|12 (1)
|0.46
|Кутеса Дерек
|3
|0.12
|Жан-Люк Домпе
|2
|0.08
|Сиссако Абдулайе
|2
|0.08
|Dion De Neve
|2
|0.08
|Плетинкс Эвауд
|1
|0.04
|Де Бок Лоренс
|0
|0
|Сиранни Алессандро
|0
|0
|Срарфи Бассем
|0
|0
|Юбер Давид
|0
|0
|Кристенсен Лассе
|0
|0
|Говеа Омар
|0
|0
|Коолс Дион
|0
|0
|Хамфриз Кэмерон
|0
|0
Остенде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гейе Махтар
|11 (1)
|0.42
|Амброз Тьерри
|5
|0.19
|Бэтцнер Ник
|2
|0.08
|Д'Арпино Максим
|2
|0.08
|Якель Фредерик
|2
|0.08
|Амаде Альфонс
|2
|0.08
|Квасина Марко
|1
|0.04
|Капон Брехт
|1
|0.04
|Медли Зех
|1
|0.04
|Роша Кенни
|0
|0
|Матам Тео Ндика
|0
|0
|Д'Хасе Робби
|0
|0
|Сакамото Тацухиро
|0
|0
Карточки
Зульте-Варегем
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Бок Лоренс
|6
|0
|Сиссако Абдулайе
|4
|1
|Бойя Франк
|4
|1
|Юбер Давид
|5
|0
|Хамфриз Кэмерон
|4
|0
|Срарфи Бассем
|4
|0
|Фадера Алию
|4
|0
|Воссен Йелле
|2
|1
|Жан-Люк Домпе
|3
|0
|Сиранни Алессандро
|3
|0
|Думбия Идрисса
|3
|0
|Ван Акен Йост
|1
|1
|Дерейк Тимоти
|2
|0
|Гано Зиньо
|2
|0
|Сек Ибраима
|2
|0
|Коолс Дион
|2
|0
|Кутеса Дерек
|2
|0
|Кристенсен Лассе
|1
|0
|Сормо Бент
|1
|0
|Плетинкс Эвауд
|1
|0
Остенде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амаде Альфонс
|6
|1
|Фортес Стивен
|3
|2
|Гейе Махтар
|6
|0
|Матам Тео Ндика
|6
|0
|Танье Антон
|5
|0
|Козьелло Венсан
|3
|1
|Амброз Тьерри
|4
|0
|Бэтцнер Ник
|4
|0
|Квасина Марко
|3
|0
|Роша Кенни
|3
|0
|Якель Фредерик
|3
|0
|Теате Артур
|1
|1
|Макгихан Кэмерон
|2
|0
|Хендри Джек
|2
|0
|Д'Арпино Максим
|2
|0
|Д'Хасе Робби
|2
|0
|Медли Зех
|2
|0
|Капон Брехт
|1
|0
|Боонен Инди
|1
|0
|Данкан Кайл
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
12
5 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 3
15 Не забивали 19
2
11%
1
8%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
17%
3
25%
31-45
3
17%
4
33%
46-60
3
17%
2
17%
61-75
7
39%
2
17%
76-90
Пропущено
28
17
9 В 1-м тайме 5
19 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 10
1
4%
0
0%
1-15
4
14%
3
18%
16-30
4
14%
2
12%
31-45
7
25%
4
24%
46-60
8
29%
3
18%
61-75
4
14%
5
29%
29%
76-90
Забито
20
15
10 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 4
13 Не забивали 16
2
10%
3
20%
1-15
4
20%
2
13%
16-30
4
20%
0
0%
31-45
2
10%
3
20%
46-60
2
10%
4
27%
61-75
6
30%
3
20%
76-90
Пропущено
24
32
11 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
6
25%
6
19%
1-15
1
4%
2
6%
16-30
4
17%
6
19%
31-45
4
17%
4
13%
46-60
5
21%
6
19%
61-75
4
17%
8
25%
76-90
Забито
38
27
15 В 1-м тайме 9
23 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 7
3 Не забивали 10
4
11%
4
15%
1-15
4
11%
2
7%
16-30
7
18%
3
11%
31-45
5
13%
7
26%
46-60
5
13%
6
22%
61-75
13
34%
5
19%
76-90
Пропущено
52
49
20 В 1-м тайме 19
32 Во 2-м тайме 30
16 Пропускали первыми 18
21 Не пропускали 22
7
13%
6
12%
1-15
5
10%
5
10%
16-30
8
15%
8
16%
31-45
11
21%
8
16%
46-60
13
25%
9
18%
61-75
8
15%
13
27%
76-90
Результаты последних матчей
Зульте-Варегем
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Генк - Зульте-Варегем 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Зульте-Варегем 3:3 Зульте-Варегем - АХ Лёвен 1:1 Серкль Брюгге - Зульте-Варегем 3:1
Андерлехт - Зульте-Варегем 3:0 Стандард - Зульте-Варегем 0:1 Зульте-Варегем - Мехелен 3:2 Зульте-Варегем - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Брюгге - Зульте-Варегем 3:0 Андерлехт - Зульте-Варегем 3:2 Эйпен - Зульте-Варегем 3:2 Зульте-Варегем - Беерсхот-Вильрейк 2:0 Зульте-Варегем - Гент 1:2 Эйпен - Зульте-Варегем 1:1 Зульте-Варегем - Генк 2:6 Моленбек - Зульте-Варегем 1:2 Мехелен - Зульте-Варегем 2:2 Зульте-Варегем - Антверпен 2:1 Остенде - Зульте-Варегем 5:2 Серен Юнайтед - Зульте-Варегем 5:1
Остенде
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Остенде - АХ Лёвен 1:3 Серкль Брюгге - Остенде 0:1 Гент - Остенде 1:1 Остенде - Антверпен 1:2
Остенде - Генк 0:4 Беерсхот-Вильрейк - Остенде 0:2 Остенде - Кортрейк 0:2 Шарлеруа - Остенде 1:0 Остенде - Эйпен 2:1 Кортрейк - Остенде 1:0 Антверпен - Остенде 3:0 Остенде - Унион Сент-Жиллуаз 1:7 Остенде - Дейнзе 4:4 АХ Лёвен - Остенде 1:0 Остенде - Мехелен 2:4 Остенде - Onhaye 8:1 Кортрейк - Остенде 1:0 Остенде - Серкль Брюгге 2:1 Остенде - Зульте-Варегем 5:2 Сент-Трейден - Остенде 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|26
|19
|3
|4
|61 - 21
|60
|2.
|Антверпен
|26
|15
|5
|6
|46 - 28
|50
|3.
|Брюгге
|26
|13
|9
|4
|47 - 32
|48
|4.
|Андерлехт
|26
|12
|9
|5
|56 - 31
|45
|5.
|Шарлеруа
|26
|12
|7
|7
|42 - 33
|43
|6.
|Гент
|26
|11
|7
|8
|38 - 27
|40
|7.
|Мехелен
|24
|12
|3
|9
|42 - 41
|39
|8.
|Серкль Брюгге
|26
|10
|5
|11
|37 - 31
|35
|9.
|Генк
|24
|10
|5
|9
|47 - 36
|35
|10.
|Кортрейк
|26
|8
|10
|8
|31 - 32
|34
|11.
|Сент-Трейден
|26
|9
|4
|13
|29 - 37
|31
|12.
|АХ Лёвен
|24
|7
|9
|8
|34 - 39
|30
|13.
|Стандард
|25
|7
|8
|10
|29 - 40
|29
|14.
|Остенде
|0:0
|26
|8
|4
|14
|27 - 49
|28
|15.
|Эйпен
|26
|7
|6
|13
|32 - 45
|27
|16.
|Зульте-Варегем
|0:0
|26
|6
|8
|12
|36 - 54
|26
|17.
|Серен Юнайтед
|26
|7
|2
|17
|26 - 54
|23
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|25
|3
|4
|18
|25 - 55
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|13
|9
|1
|3
|26 - 12
|28
|2.
|Мехелен
|13
|8
|2
|3
|26 - 18
|26
|3.
|Антверпен
|13
|7
|3
|3
|25 - 15
|24
|4.
|Гент
|13
|7
|3
|3
|25 - 15
|24
|5.
|Брюгге
|13
|6
|6
|1
|25 - 14
|24
|6.
|Андерлехт
|13
|6
|5
|2
|30 - 18
|23
|7.
|Генк
|12
|6
|3
|3
|26 - 16
|21
|8.
|Шарлеруа
|13
|5
|4
|4
|16 - 13
|19
|9.
|Серен Юнайтед
|13
|5
|2
|6
|15 - 23
|17
|10.
|Кортрейк
|13
|4
|4
|5
|14 - 17
|16
|11.
|АХ Лёвен
|11
|4
|3
|4
|14 - 17
|15
|12.
|Серкль Брюгге
|13
|4
|2
|7
|15 - 16
|14
|13.
|Сент-Трейден
|13
|4
|2
|7
|17 - 20
|14
|14.
|Зульте-Варегем
|0:0
|13
|3
|4
|6
|18 - 28
|13
|15.
|Остенде
|0:0
|13
|4
|1
|8
|15 - 32
|13
|16.
|Эйпен
|12
|3
|3
|6
|13 - 21
|12
|17.
|Стандард
|13
|2
|5
|6
|13 - 21
|11
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|13
|3
|1
|9
|11 - 25
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|13
|10
|2
|1
|35 - 9
|32
|2.
|Антверпен
|13
|8
|2
|3
|21 - 13
|26
|3.
|Брюгге
|13
|7
|3
|3
|22 - 18
|24
|4.
|Шарлеруа
|13
|7
|3
|3
|26 - 20
|24
|5.
|Андерлехт
|13
|6
|4
|3
|26 - 13
|22
|6.
|Серкль Брюгге
|13
|6
|3
|4
|22 - 15
|21
|7.
|Кортрейк
|13
|4
|6
|3
|17 - 15
|18
|8.
|Стандард
|12
|5
|3
|4
|16 - 19
|18
|9.
|Сент-Трейден
|13
|5
|2
|6
|12 - 17
|17
|10.
|Гент
|13
|4
|4
|5
|13 - 12
|16
|11.
|Эйпен
|14
|4
|3
|7
|19 - 24
|15
|12.
|АХ Лёвен
|13
|3
|6
|4
|20 - 22
|15
|13.
|Остенде
|0:0
|13
|4
|3
|6
|12 - 17
|15
|14.
|Генк
|12
|4
|2
|6
|21 - 20
|14
|15.
|Зульте-Варегем
|0:0
|13
|3
|4
|6
|18 - 26
|13
|16.
|Мехелен
|11
|4
|1
|6
|16 - 23
|13
|17.
|Серен Юнайтед
|13
|2
|0
|11
|11 - 31
|6
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|12
|0
|3
|9
|14 - 30
|3