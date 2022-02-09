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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Зульте-Варегем
0:0
Конец матча

Стадион:
Остенде
0'
33' Желтая карточка
Атанга Давид
90'+7
1
Боссут
Сэмми
5
Коолс
Дион
76
Дерейк
Тимоти
33
Хамфриз
Кэмерон
27
Де
Бок
Лоренс
98
Думбия
Идрисса
21
Сек
Ибраима
19
Кутеса
Дерек
10
Говеа
Омар
17
Жан-Люк
Домпе
54
Dion
De
Neve
28
Юбер
Гийом
15
Якель
Фредерик
27
Капон
Брехт
17
Фортес
Стивен
77
Атанга
Давид
6
Д'Арпино
Максим
8
Макгихан
Кэмерон
18
Сакамото
Тацухиро
7
Матам
Тео
Ндика
68
Амброз
Тьерри
29
Д'Хасе
Робби
Зульте-Варегем
4-2-3-1
Остенде
3-5-2

История личных встреч

Зульте-Варегем
Остенде

17 матчей

70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

64.7%
29.4%
5.9%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.8%
11.8%
29.4%
10 побед 2 ничьи 0 побед

13 матчей

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

76.9%
23.1%
0 побед 10 ничьих 8 побед

30 матчей

40%
36.7%
23.3%
12 побед 11 ничьих 7 побед

Первый тайм

36.7%
43.3%
20%
11 побед 13 ничьих 6 побед

Второй тайм

33.3%
40%
26.7%
10 побед 12 ничьих 8 побед

История матчей

ТМК
5:2
ПДА
0:2
ПДА
2:1
ПДА
3:0
ПДА
1:1
ПДА
2:0
ТМК
1:1
ПДА
1:1
ПДА
3:1
ТМК
1:4
ПДА
1:1
ПДА
4:2
ЛППОЧГ
3:1
ЛППОЧГ
1:1
К
3:3
ЛП
1:1
ЛП
1:1
ЛП
1:2
ЛП
3:3
ЛП
1:0
ЛП
0:2
ТМК
1:3
ЛЖ
1:4
ЛЖ
1:3
ТМС
3:3
ЛЖ
2:2
ЛЖ
1:1
К
0:1
ТМС
0:1
К
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Зульте-Варегем
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Воссен Йелле 14 (2) 0.54
Гано Зиньо 12 (1) 0.46
Кутеса Дерек 3 0.12
Жан-Люк Домпе 2 0.08
Сиссако Абдулайе 2 0.08
Dion De Neve 2 0.08
Плетинкс Эвауд 1 0.04
Де Бок Лоренс 0 0
Сиранни Алессандро 0 0
Срарфи Бассем 0 0
Юбер Давид 0 0
Кристенсен Лассе 0 0
Говеа Омар 0 0
Коолс Дион 0 0
Хамфриз Кэмерон 0 0
Остенде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гейе Махтар 11 (1) 0.42
Амброз Тьерри 5 0.19
Бэтцнер Ник 2 0.08
Д'Арпино Максим 2 0.08
Якель Фредерик 2 0.08
Амаде Альфонс 2 0.08
Квасина Марко 1 0.04
Капон Брехт 1 0.04
Медли Зех 1 0.04
Роша Кенни 0 0
Матам Тео Ндика 0 0
Д'Хасе Робби 0 0
Сакамото Тацухиро 0 0

Карточки

Зульте-Варегем
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Бок Лоренс 6 0
Сиссако Абдулайе 4 1
Бойя Франк 4 1
Юбер Давид 5 0
Хамфриз Кэмерон 4 0
Срарфи Бассем 4 0
Фадера Алию 4 0
Воссен Йелле 2 1
Жан-Люк Домпе 3 0
Сиранни Алессандро 3 0
Думбия Идрисса 3 0
Ван Акен Йост 1 1
Дерейк Тимоти 2 0
Гано Зиньо 2 0
Сек Ибраима 2 0
Коолс Дион 2 0
Кутеса Дерек 2 0
Кристенсен Лассе 1 0
Сормо Бент 1 0
Плетинкс Эвауд 1 0
Остенде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амаде Альфонс 6 1
Фортес Стивен 3 2
Гейе Махтар 6 0
Матам Тео Ндика 6 0
Танье Антон 5 0
Козьелло Венсан 3 1
Амброз Тьерри 4 0
Бэтцнер Ник 4 0
Квасина Марко 3 0
Роша Кенни 3 0
Якель Фредерик 3 0
Теате Артур 1 1
Макгихан Кэмерон 2 0
Хендри Джек 2 0
Д'Арпино Максим 2 0
Д'Хасе Робби 2 0
Медли Зех 2 0
Капон Брехт 1 0
Атанга Давид 1 0
Боонен Инди 1 0
Данкан Кайл 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
12
5 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 3
16 Не забивали 20
2
11%
1
8%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
17%
3
25%
31-45
3
17%
4
33%
46-60
3
17%
2
17%
61-75
7
39%
2
17%
76-90

Пропущено

28
17
9 В 1-м тайме 5
19 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 10
1
4%
0
0%
1-15
4
14%
3
18%
16-30
4
14%
2
12%
31-45
7
25%
4
24%
46-60
8
29%
3
18%
61-75
4
14%
5
29%
29%
76-90

Забито

20
15
10 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 4
14 Не забивали 17
2
10%
3
20%
1-15
4
20%
2
13%
16-30
4
20%
0
0%
31-45
2
10%
3
20%
46-60
2
10%
4
27%
61-75
6
30%
3
20%
76-90

Пропущено

24
32
11 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
6
25%
6
19%
1-15
1
4%
2
6%
16-30
4
17%
6
19%
31-45
4
17%
4
13%
46-60
5
21%
6
19%
61-75
4
17%
8
25%
76-90

Забито

38
27
15 В 1-м тайме 9
23 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 7
4 Не забивали 11
4
11%
4
15%
1-15
4
11%
2
7%
16-30
7
18%
3
11%
31-45
5
13%
7
26%
46-60
5
13%
6
22%
61-75
13
34%
5
19%
76-90

Пропущено

52
49
20 В 1-м тайме 19
32 Во 2-м тайме 30
16 Пропускали первыми 18
21 Не пропускали 22
7
13%
6
12%
1-15
5
10%
5
10%
16-30
8
15%
8
16%
31-45
11
21%
8
16%
46-60
13
25%
9
18%
61-75
8
15%
13
27%
76-90

Результаты последних матчей

Зульте-Варегем
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Генк - Зульте-Варегем 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Зульте-Варегем 3:3 Зульте-Варегем - АХ Лёвен 1:1 Серкль Брюгге - Зульте-Варегем 3:1
Андерлехт - Зульте-Варегем 3:0 Стандард - Зульте-Варегем 0:1 Зульте-Варегем - Мехелен 3:2 Зульте-Варегем - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Брюгге - Зульте-Варегем 3:0 Андерлехт - Зульте-Варегем 3:2 Эйпен - Зульте-Варегем 3:2 Зульте-Варегем - Беерсхот-Вильрейк 2:0 Зульте-Варегем - Гент 1:2 Эйпен - Зульте-Варегем 1:1 Зульте-Варегем - Генк 2:6 Моленбек - Зульте-Варегем 1:2 Мехелен - Зульте-Варегем 2:2 Зульте-Варегем - Антверпен 2:1 Остенде - Зульте-Варегем 5:2 Серен Юнайтед - Зульте-Варегем 5:1
Остенде
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Остенде - АХ Лёвен 1:3 Серкль Брюгге - Остенде 0:1 Гент - Остенде 1:1 Остенде - Антверпен 1:2
Остенде - Генк 0:4 Беерсхот-Вильрейк - Остенде 0:2 Остенде - Кортрейк 0:2 Шарлеруа - Остенде 1:0 Остенде - Эйпен 2:1 Кортрейк - Остенде 1:0 Антверпен - Остенде 3:0 Остенде - Унион Сент-Жиллуаз 1:7 Остенде - Дейнзе 4:4 АХ Лёвен - Остенде 1:0 Остенде - Мехелен 2:4 Остенде - Onhaye 8:1 Кортрейк - Остенде 1:0 Остенде - Серкль Брюгге 2:1 Остенде - Зульте-Варегем 5:2 Сент-Трейден - Остенде 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 26 19 3 4 61 - 21 60
2. Антверпен 26 15 5 6 46 - 28 50
3. Брюгге 26 13 9 4 47 - 32 48
4. Андерлехт 26 12 9 5 56 - 31 45
5. Шарлеруа 26 12 7 7 42 - 33 43
6. Гент 26 11 7 8 38 - 27 40
7. Мехелен 24 12 3 9 42 - 41 39
8. Серкль Брюгге 26 10 5 11 37 - 31 35
9. Генк 0:1 25 10 5 10 47 - 37 35
10. Кортрейк 26 8 10 8 31 - 32 34
11. АХ Лёвен 1:0 25 8 9 8 35 - 39 33
12. Сент-Трейден 26 9 4 13 29 - 37 31
13. Стандард 25 7 8 10 29 - 40 29
14. Остенде 26 8 4 14 27 - 49 28
15. Эйпен 26 7 6 13 32 - 45 27
16. Зульте-Варегем 26 6 8 12 36 - 54 26
17. Серен Юнайтед 26 7 2 17 26 - 54 23
18. Беерсхот-Вильрейк 25 3 4 18 25 - 55 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 13 9 1 3 26 - 12 28
2. Мехелен 13 8 2 3 26 - 18 26
3. Антверпен 13 7 3 3 25 - 15 24
4. Гент 13 7 3 3 25 - 15 24
5. Брюгге 13 6 6 1 25 - 14 24
6. Андерлехт 13 6 5 2 30 - 18 23
7. Генк 0:1 12 6 3 3 26 - 16 21
8. Шарлеруа 13 5 4 4 16 - 13 19
9. АХ Лёвен 1:0 12 5 3 4 15 - 17 18
10. Серен Юнайтед 13 5 2 6 15 - 23 17
11. Кортрейк 13 4 4 5 14 - 17 16
12. Серкль Брюгге 13 4 2 7 15 - 16 14
13. Сент-Трейден 13 4 2 7 17 - 20 14
14. Зульте-Варегем 13 3 4 6 18 - 28 13
15. Остенде 13 4 1 8 15 - 32 13
16. Эйпен 12 3 3 6 13 - 21 12
17. Стандард 13 2 5 6 13 - 21 11
18. Беерсхот-Вильрейк 13 3 1 9 11 - 25 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 13 10 2 1 35 - 9 32
2. Антверпен 13 8 2 3 21 - 13 26
3. Брюгге 13 7 3 3 22 - 18 24
4. Шарлеруа 13 7 3 3 26 - 20 24
5. Андерлехт 13 6 4 3 26 - 13 22
6. Серкль Брюгге 13 6 3 4 22 - 15 21
7. Кортрейк 13 4 6 3 17 - 15 18
8. Стандард 12 5 3 4 16 - 19 18
9. Сент-Трейден 13 5 2 6 12 - 17 17
10. Гент 13 4 4 5 13 - 12 16
11. Остенде 13 4 3 6 12 - 17 15
12. Эйпен 14 4 3 7 19 - 24 15
13. АХ Лёвен 1:0 13 3 6 4 20 - 22 15
14. Генк 0:1 13 4 2 7 21 - 21 14
15. Зульте-Варегем 13 3 4 6 18 - 26 13
16. Мехелен 11 4 1 6 16 - 23 13
17. Серен Юнайтед 13 2 0 11 11 - 31 6
18. Беерсхот-Вильрейк 12 0 3 9 14 - 30 3
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Желтая карточка
    33'
    Атанга Давид получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Зульте-Варегем 0:0 Остенде онлайн


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