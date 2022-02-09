Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
0:0
Конец матча
Стадион: Elindus Arena
33' Желтая карточкаАтанга Давид
Ход матча
21
Сек
Ибраима
19
Кутеса
Дерек
10
Говеа
Омар
54
Dion
De
Neve
28
Юбер
Гийом
27
Капон
Брехт
77
Атанга
Давид
29
Д'Хасе
Робби
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Сек ИбраимаПолузащитник
-
19 Кутеса ДерекПолузащитник
-
10 Говеа ОмарПолузащитник
- Полузащитник
-
54 Dion De NeveНападающий
- Запасные игроки
-
25 Бостин ЛуиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Бойя ФранкПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Фадера АлиюНападающий
-
Главный тренер: Timmy Simons
- Основной состав
-
28 Юбер ГийомВратарь
- Защитник
-
27 Капон БрехтЗащитник
- Защитник
-
77 Атанга ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Д'Хасе РоббиНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
34 Бэтцнер НикНападающий
-
-
36 Siebe Wylin
-
Главный тренер: Markus Pflanz
История личных встреч
Зульте-Варегем
Остенде
17 матчей
70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
64.7%
29.4%
5.9%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.8%
11.8%
29.4%
10 побед 2 ничьи 0 побед
13 матчей
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
76.9%
23.1%
0 побед 10 ничьих 8 побед
30 матчей
40%
36.7%
23.3%
12 побед 11 ничьих 7 побед
Первый тайм
36.7%
43.3%
20%
11 побед 13 ничьих 6 побед
Второй тайм
33.3%
40%
26.7%
10 побед 12 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Зульте-Варегем
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Воссен Йелле
|14 (2)
|0.54
|Гано Зиньо
|12 (1)
|0.46
|Кутеса Дерек
|3
|0.12
|Жан-Люк Домпе
|2
|0.08
|Сиссако Абдулайе
|2
|0.08
|Dion De Neve
|2
|0.08
|Плетинкс Эвауд
|1
|0.04
|Де Бок Лоренс
|0
|0
|Сиранни Алессандро
|0
|0
|Срарфи Бассем
|0
|0
|Юбер Давид
|0
|0
|Кристенсен Лассе
|0
|0
|Говеа Омар
|0
|0
|Коолс Дион
|0
|0
|Хамфриз Кэмерон
|0
|0
Остенде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гейе Махтар
|11 (1)
|0.42
|Амброз Тьерри
|5
|0.19
|Бэтцнер Ник
|2
|0.08
|Д'Арпино Максим
|2
|0.08
|Якель Фредерик
|2
|0.08
|Амаде Альфонс
|2
|0.08
|Квасина Марко
|1
|0.04
|Капон Брехт
|1
|0.04
|Медли Зех
|1
|0.04
|Роша Кенни
|0
|0
|Матам Тео Ндика
|0
|0
|Д'Хасе Робби
|0
|0
|Сакамото Тацухиро
|0
|0
Карточки
Зульте-Варегем
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Бок Лоренс
|6
|0
|Сиссако Абдулайе
|4
|1
|Бойя Франк
|4
|1
|Юбер Давид
|5
|0
|Хамфриз Кэмерон
|4
|0
|Срарфи Бассем
|4
|0
|Фадера Алию
|4
|0
|Воссен Йелле
|2
|1
|Жан-Люк Домпе
|3
|0
|Сиранни Алессандро
|3
|0
|Думбия Идрисса
|3
|0
|Ван Акен Йост
|1
|1
|Дерейк Тимоти
|2
|0
|Гано Зиньо
|2
|0
|Сек Ибраима
|2
|0
|Коолс Дион
|2
|0
|Кутеса Дерек
|2
|0
|Кристенсен Лассе
|1
|0
|Сормо Бент
|1
|0
|Плетинкс Эвауд
|1
|0
Остенде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амаде Альфонс
|6
|1
|Фортес Стивен
|3
|2
|Гейе Махтар
|6
|0
|Матам Тео Ндика
|6
|0
|Танье Антон
|5
|0
|Козьелло Венсан
|3
|1
|Амброз Тьерри
|4
|0
|Бэтцнер Ник
|4
|0
|Квасина Марко
|3
|0
|Роша Кенни
|3
|0
|Якель Фредерик
|3
|0
|Теате Артур
|1
|1
|Макгихан Кэмерон
|2
|0
|Хендри Джек
|2
|0
|Д'Арпино Максим
|2
|0
|Д'Хасе Робби
|2
|0
|Медли Зех
|2
|0
|Капон Брехт
|1
|0
|Атанга Давид
|1
|0
|Боонен Инди
|1
|0
|Данкан Кайл
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
12
5 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 3
16 Не забивали 20
2
11%
1
8%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
17%
3
25%
31-45
3
17%
4
33%
46-60
3
17%
2
17%
61-75
7
39%
2
17%
76-90
Пропущено
28
17
9 В 1-м тайме 5
19 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 10
1
4%
0
0%
1-15
4
14%
3
18%
16-30
4
14%
2
12%
31-45
7
25%
4
24%
46-60
8
29%
3
18%
61-75
4
14%
5
29%
29%
76-90
Забито
20
15
10 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 4
14 Не забивали 17
2
10%
3
20%
1-15
4
20%
2
13%
16-30
4
20%
0
0%
31-45
2
10%
3
20%
46-60
2
10%
4
27%
61-75
6
30%
3
20%
76-90
Пропущено
24
32
11 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
6
25%
6
19%
1-15
1
4%
2
6%
16-30
4
17%
6
19%
31-45
4
17%
4
13%
46-60
5
21%
6
19%
61-75
4
17%
8
25%
76-90
Забито
38
27
15 В 1-м тайме 9
23 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 7
4 Не забивали 11
4
11%
4
15%
1-15
4
11%
2
7%
16-30
7
18%
3
11%
31-45
5
13%
7
26%
46-60
5
13%
6
22%
61-75
13
34%
5
19%
76-90
Пропущено
52
49
20 В 1-м тайме 19
32 Во 2-м тайме 30
16 Пропускали первыми 18
21 Не пропускали 22
7
13%
6
12%
1-15
5
10%
5
10%
16-30
8
15%
8
16%
31-45
11
21%
8
16%
46-60
13
25%
9
18%
61-75
8
15%
13
27%
76-90
Результаты последних матчей
Зульте-Варегем
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Генк - Зульте-Варегем 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Зульте-Варегем 3:3 Зульте-Варегем - АХ Лёвен 1:1 Серкль Брюгге - Зульте-Варегем 3:1
Андерлехт - Зульте-Варегем 3:0 Стандард - Зульте-Варегем 0:1 Зульте-Варегем - Мехелен 3:2 Зульте-Варегем - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Брюгге - Зульте-Варегем 3:0 Андерлехт - Зульте-Варегем 3:2 Эйпен - Зульте-Варегем 3:2 Зульте-Варегем - Беерсхот-Вильрейк 2:0 Зульте-Варегем - Гент 1:2 Эйпен - Зульте-Варегем 1:1 Зульте-Варегем - Генк 2:6 Моленбек - Зульте-Варегем 1:2 Мехелен - Зульте-Варегем 2:2 Зульте-Варегем - Антверпен 2:1 Остенде - Зульте-Варегем 5:2 Серен Юнайтед - Зульте-Варегем 5:1
Остенде
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Остенде - АХ Лёвен 1:3 Серкль Брюгге - Остенде 0:1 Гент - Остенде 1:1 Остенде - Антверпен 1:2
Остенде - Генк 0:4 Беерсхот-Вильрейк - Остенде 0:2 Остенде - Кортрейк 0:2 Шарлеруа - Остенде 1:0 Остенде - Эйпен 2:1 Кортрейк - Остенде 1:0 Антверпен - Остенде 3:0 Остенде - Унион Сент-Жиллуаз 1:7 Остенде - Дейнзе 4:4 АХ Лёвен - Остенде 1:0 Остенде - Мехелен 2:4 Остенде - Onhaye 8:1 Кортрейк - Остенде 1:0 Остенде - Серкль Брюгге 2:1 Остенде - Зульте-Варегем 5:2 Сент-Трейден - Остенде 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|26
|19
|3
|4
|61 - 21
|60
|2.
|Антверпен
|26
|15
|5
|6
|46 - 28
|50
|3.
|Брюгге
|26
|13
|9
|4
|47 - 32
|48
|4.
|Андерлехт
|26
|12
|9
|5
|56 - 31
|45
|5.
|Шарлеруа
|26
|12
|7
|7
|42 - 33
|43
|6.
|Гент
|26
|11
|7
|8
|38 - 27
|40
|7.
|Мехелен
|24
|12
|3
|9
|42 - 41
|39
|8.
|Серкль Брюгге
|26
|10
|5
|11
|37 - 31
|35
|9.
|Генк
|0:1
|25
|10
|5
|10
|47 - 37
|35
|10.
|Кортрейк
|26
|8
|10
|8
|31 - 32
|34
|11.
|АХ Лёвен
|1:0
|25
|8
|9
|8
|35 - 39
|33
|12.
|Сент-Трейден
|26
|9
|4
|13
|29 - 37
|31
|13.
|Стандард
|25
|7
|8
|10
|29 - 40
|29
|14.
|Остенде
|26
|8
|4
|14
|27 - 49
|28
|15.
|Эйпен
|26
|7
|6
|13
|32 - 45
|27
|16.
|Зульте-Варегем
|26
|6
|8
|12
|36 - 54
|26
|17.
|Серен Юнайтед
|26
|7
|2
|17
|26 - 54
|23
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|25
|3
|4
|18
|25 - 55
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|13
|9
|1
|3
|26 - 12
|28
|2.
|Мехелен
|13
|8
|2
|3
|26 - 18
|26
|3.
|Антверпен
|13
|7
|3
|3
|25 - 15
|24
|4.
|Гент
|13
|7
|3
|3
|25 - 15
|24
|5.
|Брюгге
|13
|6
|6
|1
|25 - 14
|24
|6.
|Андерлехт
|13
|6
|5
|2
|30 - 18
|23
|7.
|Генк
|0:1
|12
|6
|3
|3
|26 - 16
|21
|8.
|Шарлеруа
|13
|5
|4
|4
|16 - 13
|19
|9.
|АХ Лёвен
|1:0
|12
|5
|3
|4
|15 - 17
|18
|10.
|Серен Юнайтед
|13
|5
|2
|6
|15 - 23
|17
|11.
|Кортрейк
|13
|4
|4
|5
|14 - 17
|16
|12.
|Серкль Брюгге
|13
|4
|2
|7
|15 - 16
|14
|13.
|Сент-Трейден
|13
|4
|2
|7
|17 - 20
|14
|14.
|Зульте-Варегем
|13
|3
|4
|6
|18 - 28
|13
|15.
|Остенде
|13
|4
|1
|8
|15 - 32
|13
|16.
|Эйпен
|12
|3
|3
|6
|13 - 21
|12
|17.
|Стандард
|13
|2
|5
|6
|13 - 21
|11
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|13
|3
|1
|9
|11 - 25
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|13
|10
|2
|1
|35 - 9
|32
|2.
|Антверпен
|13
|8
|2
|3
|21 - 13
|26
|3.
|Брюгге
|13
|7
|3
|3
|22 - 18
|24
|4.
|Шарлеруа
|13
|7
|3
|3
|26 - 20
|24
|5.
|Андерлехт
|13
|6
|4
|3
|26 - 13
|22
|6.
|Серкль Брюгге
|13
|6
|3
|4
|22 - 15
|21
|7.
|Кортрейк
|13
|4
|6
|3
|17 - 15
|18
|8.
|Стандард
|12
|5
|3
|4
|16 - 19
|18
|9.
|Сент-Трейден
|13
|5
|2
|6
|12 - 17
|17
|10.
|Гент
|13
|4
|4
|5
|13 - 12
|16
|11.
|Остенде
|13
|4
|3
|6
|12 - 17
|15
|12.
|Эйпен
|14
|4
|3
|7
|19 - 24
|15
|13.
|АХ Лёвен
|1:0
|13
|3
|6
|4
|20 - 22
|15
|14.
|Генк
|0:1
|13
|4
|2
|7
|21 - 21
|14
|15.
|Зульте-Варегем
|13
|3
|4
|6
|18 - 26
|13
|16.
|Мехелен
|11
|4
|1
|6
|16 - 23
|13
|17.
|Серен Юнайтед
|13
|2
|0
|11
|11 - 31
|6
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|12
|0
|3
|9
|14 - 30
|3