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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Гоу Эхед Иглс
0:0
Первый тайм: 6'

Стадион:
АЗ Алкмаар
0' 6'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Гоу Эхед Иглс
Ничья
АЗ Алкмаар
6.80
4.50
1.58
Все Коэффициенты
23
Andries
Noppert
20
Дейл
Матс
15
Мартина
Куко
4
Крамер
Йорис
5
Кюйперс
Бас
6
Идзес
Джей
8
Брауэрс
Люк
10
Ромменс
Филипп
30
Ботос
Яннис-Фивос
9
Лидберг
Исак
21
Кордоба
Иньиго
1
Виндаль-Йенсен
Петер
2
Сугавара
Юкинари
31
Бёкема
Сэм
4
Инди
Мартинс
5
Вайндал
Оуэн
6
Мидтше
Фредрик
20
Класи
Йорди
18
Эвьен
Хэкон
10
Де
Вит
Дани
11
Карлссон
Йеспер
III
9
Павлидис
Вангелис
Гоу Эхед Иглс
4-1-2-1-2
АЗ Алкмаар
4-2-3-1

История личных встреч

Гоу Эхед Иглс
АЗ Алкмаар

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

8 матчей

25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед

Первый тайм

25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед

Второй тайм

25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед

История матчей

Э
5:0
Э
1:3
Э
2:2
Э
0:2
Э
2:0
Э
2:1
Э
3:0
ТМС
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Гоу Эхед Иглс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кордоба Иньиго 6 0.29
Брауэрс Люк 5 (1) 0.24
Ботос Яннис-Фивос 3 0.14
Крамер Йорис 1 0.05
Дейл Матс 1 0.05
Люкассен Бойд 1 0.05
Баккер Юстин 1 (1) 0.05
Лидберг Исак 1 0.05
Кардона Марк 1 0.05
Ромменс Филипп 0 0
Оратмангун Рагнар 0 0
Кюйперс Бас 0 0
Martjin Berden 0 0
Ogechika Heil 0 0
АЗ Алкмаар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карлссон Йеспер III 9 (2) 0.43
Де Вит Дани 7 0.33
Павлидис Вангелис 6 0.29
Гудмундссон Альберт 4 (1) 0.19
Абухлал Закария 3 0.14
Рейндерс Тиджани 2 0.1
Вайндал Оуэн 1 0.05
Сугавара Юкинари 1 0.05
Павлидис Василис 1 0.05
Класи Йорди 1 0.05
Инди Мартинс 1 0.05
Витри Аслак Фонн 1 0.05
Бёкема Сэм 1 0.05
Мидтше Фредрик 0 0
Эвьен Хэкон 0 0
Поку Эрнест 0 0

Карточки

Гоу Эхед Иглс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крамер Йорис 2 2
Лидберг Исак 3 1
Кюйперс Бас 4 0
Дейл Матс 4 0
Кордоба Иньиго 2 1
Ботос Яннис-Фивос 1 1
Наубер Геррит 2 0
Люкассен Бойд 2 0
Муленга Джейкоб 1 0
Хан Уорнер 1 0
Брауэрс Люк 1 0
Ромменс Филипп 1 0
Идзес Джей 1 0
Эддахшури Закария 1 0
Ogechika Heil 1 0
АЗ Алкмаар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хацидиакос Пантелис 5 0
Мидтше Фредрик 4 0
Павлидис Вангелис 4 0
Гудмундссон Альберт 4 0
Вайндал Оуэн 4 0
Сугавара Юкинари 3 0
Класи Йорди 1 1
Инди Мартинс 2 0
Де Вит Дани 2 0
Летсерт Тимо 1 0
Абухлал Закария 1 0
Рейндерс Тиджани 1 0
Карлссон Йеспер III 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
15
3 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
15 Не забивали 14
1
8%
2
13%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
1
8%
3
20%
31-45
3
25%
3
20%
46-60
2
17%
2
13%
61-75
4
33%
3
20%
76-90

Пропущено

16
15
9 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
3
19%
2
13%
1-15
3
19%
3
20%
16-30
3
19%
2
13%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
1
6%
4
27%
61-75
3
19%
4
27%
76-90

Забито

8
23
2 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 4
15 Не забивали 13
1
13%
5
22%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
1
13%
4
17%
31-45
3
38%
4
17%
46-60
1
13%
1
4%
61-75
2
25%
7
30%
76-90

Пропущено

19
11
7 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
4
21%
5
45%
1-15
1
5%
1
9%
16-30
2
11%
1
9%
31-45
5
26%
0
0%
46-60
2
11%
1
9%
61-75
5
26%
3
27%
76-90

Забито

20
38
5 В 1-м тайме 18
15 Во 2-м тайме 20
7 Забивали первыми 8
9 Не забивали 6
2
10%
7
18%
1-15
1
5%
4
11%
16-30
2
10%
7
18%
31-45
6
30%
7
18%
46-60
3
15%
3
8%
61-75
6
30%
10
26%
76-90

Пропущено

35
26
16 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 12
12 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 17
7
20%
7
27%
1-15
4
11%
4
15%
16-30
5
14%
3
12%
31-45
8
23%
0
0%
46-60
3
9%
5
19%
61-75
8
23%
7
27%
76-90

Результаты последних матчей

Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 0:2 Гронинген - Гоу Эхед Иглс 2:1 Хераклес - Гоу Эхед Иглс 1:1 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 0:1
Гоу Эхед Иглс - Ваалвейк 0:2 Гоу Эхед Иглс - Боруссия-2 Д 1:2 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 0:2 Гоу Эхед Иглс - Рода 2:0 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 0:0 Гоу Эхед Иглс - Твенте 1:2 Виллем II - Гоу Эхед Иглс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Гронинген 0:1 Меппен - Гоу Эхед Иглс 0:3 Аякс - Гоу Эхед Иглс 0:0 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 4:3 Алмере Сити - Гоу Эхед Иглс 0:2 Витесс - Гоу Эхед Иглс 1:2 Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:2 Гоу Эхед Иглс - Ломмель 2:2
АЗ Алкмаар
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Ваалвейк - АЗ Алкмаар 0:4 ПСВ - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Камбюр 0:0 Твенте - АЗ Алкмаар 1:2
Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 1:2 Гент - АЗ Алкмаар 0:1 АЗ Алкмаар - Гронинген 1:0 АЗ Алкмаар - Виллем II 4:1 АЗ Алкмаар - Хераклес 4:1 Аякс - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Раннерс 1:0 АЗ Алкмаар - Спарта Роттердам 3:1 АЗ Алкмаар - Фортуна Ситтард 2:1 Витесс - АЗ Алкмаар 0:0 Яблонец - АЗ Алкмаар 1:1 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:1 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 1:0 АЗ Алкмаар - ЧФР Клуж 2:0 АЗ Алкмаар - ПЕК Зволле 3:2 Гронинген - АЗ Алкмаар 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 21 16 3 2 64 - 5 51
2. ПСВ 22 16 1 5 54 - 28 49
3. Фейеноорд 21 14 3 4 50 - 19 45
4. Твенте 21 12 5 4 34 - 22 41
5. АЗ Алкмаар 0:0 22 12 4 6 39 - 25 40
6. Витесс 22 11 3 8 27 - 36 36
7. Утрехт 22 10 5 7 39 - 29 35
8. Камбюр 22 9 3 10 38 - 47 30
9. НЕК Неймеген 21 7 6 8 26 - 31 27
10. Херенвен 21 7 4 10 20 - 30 25
11. Гронинген 22 6 7 9 25 - 31 25
12. Гоу Эхед Иглс 0:0 22 6 5 11 21 - 34 23
13. Хераклес 22 6 5 11 23 - 30 23
14. Виллем II 0:0 22 6 4 12 21 - 40 22
15. Ваалвейк 21 5 7 9 24 - 34 22
16. Фортуна Ситтард 22 5 4 13 24 - 50 19
17. ПЕК Зволле 22 4 4 14 17 - 36 16
18. Спарта Роттердам 0:0 22 2 9 11 16 - 35 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 11 8 1 2 41 - 3 25
2. Фейеноорд 11 8 1 2 28 - 10 25
3. ПСВ 11 8 0 3 29 - 16 24
4. Утрехт 11 7 3 1 26 - 12 24
5. АЗ Алкмаар 0:0 10 7 2 1 24 - 10 23
6. Твенте 10 6 3 1 15 - 6 21
7. Хераклес 12 6 3 3 17 - 13 21
8. Витесс 11 4 2 5 11 - 21 14
9. Камбюр 11 4 1 6 21 - 25 13
10. Гоу Эхед Иглс 0:0 11 4 1 6 13 - 15 13
11. Виллем II 0:0 11 4 1 6 10 - 17 13
12. Ваалвейк 10 4 1 5 10 - 17 13
13. Гронинген 11 2 6 3 9 - 9 12
14. Фортуна Ситтард 10 3 2 5 13 - 23 11
15. Херенвен 11 3 2 6 11 - 18 11
16. НЕК Неймеген 10 2 3 5 10 - 14 9
17. Спарта Роттердам 0:0 12 1 6 5 9 - 17 9
18. ПЕК Зволле 11 2 3 6 7 - 12 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 10 8 2 0 23 - 2 26
2. ПСВ 11 8 1 2 25 - 12 25
3. Витесс 11 7 1 3 16 - 15 22
4. Фейеноорд 10 6 2 2 22 - 9 20
5. Твенте 11 6 2 3 19 - 16 20
6. НЕК Неймеген 11 5 3 3 16 - 17 18
7. АЗ Алкмаар 0:0 12 5 2 5 15 - 15 17
8. Камбюр 11 5 2 4 17 - 22 17
9. Херенвен 10 4 2 4 9 - 12 14
10. Гронинген 11 4 1 6 16 - 22 13
11. Утрехт 11 3 2 6 13 - 17 11
12. Гоу Эхед Иглс 0:0 11 2 4 5 8 - 19 10
13. Виллем II 0:0 11 2 3 6 11 - 23 9
14. Ваалвейк 11 1 6 4 14 - 17 9
15. Фортуна Ситтард 12 2 2 8 11 - 27 8
16. ПЕК Зволле 11 2 1 8 10 - 24 7
17. Спарта Роттердам 0:0 10 1 3 6 7 - 18 6
18. Хераклес 10 0 2 8 6 - 17 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Adelaarshorst. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Гоу Эхед Иглс
Ничья
АЗ Алкмаар
6.80
4.50
1.58
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Гоу Эхед Иглс 0:0 АЗ Алкмаар онлайн


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АЗ Алкмаар

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