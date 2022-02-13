Голландия: Эредивизие 2021-2022
0:0
Первый тайм: 6'
Стадион: Де Аделарсхорст
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
20
Дейл
Матс
15
Мартина
Куко
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Дейл МатсЗащитник
-
15 Мартина КукоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Схюрман ЙобВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
26 Баккер ЮстинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Кардона МаркПолузащитник
-
17 Росс ФренсисНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Kees van Wonderen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Бёкема СэмЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Класи ЙордиПолузащитник
-
18 Эвьен ХэконПолузащитник
-
10 Де Вит ДаниПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Реус БоВратарь
- Защитник
-
26 Керкез МилошЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Pascal Jansen
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Гоу Эхед Иглс
АЗ Алкмаар
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
8 матчей
25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед
Первый тайм
25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед
Второй тайм
25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кордоба Иньиго
|6
|0.29
|Брауэрс Люк
|5 (1)
|0.24
|Ботос Яннис-Фивос
|3
|0.14
|Крамер Йорис
|1
|0.05
|Дейл Матс
|1
|0.05
|Люкассен Бойд
|1
|0.05
|Баккер Юстин
|1 (1)
|0.05
|Лидберг Исак
|1
|0.05
|Кардона Марк
|1
|0.05
|Ромменс Филипп
|0
|0
|Оратмангун Рагнар
|0
|0
|Кюйперс Бас
|0
|0
|Martjin Berden
|0
|0
|Ogechika Heil
|0
|0
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карлссон Йеспер III
|9 (2)
|0.43
|Де Вит Дани
|7
|0.33
|Павлидис Вангелис
|6
|0.29
|Гудмундссон Альберт
|4 (1)
|0.19
|Абухлал Закария
|3
|0.14
|Рейндерс Тиджани
|2
|0.1
|Вайндал Оуэн
|1
|0.05
|Сугавара Юкинари
|1
|0.05
|Павлидис Василис
|1
|0.05
|Класи Йорди
|1
|0.05
|Инди Мартинс
|1
|0.05
|Витри Аслак Фонн
|1
|0.05
|Бёкема Сэм
|1
|0.05
|Мидтше Фредрик
|0
|0
|Эвьен Хэкон
|0
|0
|Поку Эрнест
|0
|0
Карточки
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крамер Йорис
|2
|2
|Лидберг Исак
|3
|1
|Кюйперс Бас
|4
|0
|Дейл Матс
|4
|0
|Кордоба Иньиго
|2
|1
|Ботос Яннис-Фивос
|1
|1
|Наубер Геррит
|2
|0
|Люкассен Бойд
|2
|0
|Муленга Джейкоб
|1
|0
|Хан Уорнер
|1
|0
|Брауэрс Люк
|1
|0
|Ромменс Филипп
|1
|0
|Идзес Джей
|1
|0
|Эддахшури Закария
|1
|0
|Ogechika Heil
|1
|0
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хацидиакос Пантелис
|5
|0
|Мидтше Фредрик
|4
|0
|Павлидис Вангелис
|4
|0
|Гудмундссон Альберт
|4
|0
|Вайндал Оуэн
|4
|0
|Сугавара Юкинари
|3
|0
|Класи Йорди
|1
|1
|Инди Мартинс
|2
|0
|Де Вит Дани
|2
|0
|Летсерт Тимо
|1
|0
|Абухлал Закария
|1
|0
|Рейндерс Тиджани
|1
|0
|Карлссон Йеспер III
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
15
3 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
15 Не забивали 14
1
8%
2
13%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
1
8%
3
20%
31-45
3
25%
3
20%
46-60
2
17%
2
13%
61-75
4
33%
3
20%
76-90
Пропущено
16
15
9 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
3
19%
2
13%
1-15
3
19%
3
20%
16-30
3
19%
2
13%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
1
6%
4
27%
61-75
3
19%
4
27%
76-90
Забито
8
23
2 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 4
15 Не забивали 13
1
13%
5
22%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
1
13%
4
17%
31-45
3
38%
4
17%
46-60
1
13%
1
4%
61-75
2
25%
7
30%
76-90
Пропущено
19
11
7 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
4
21%
5
45%
1-15
1
5%
1
9%
16-30
2
11%
1
9%
31-45
5
26%
0
0%
46-60
2
11%
1
9%
61-75
5
26%
3
27%
76-90
Забито
20
38
5 В 1-м тайме 18
15 Во 2-м тайме 20
7 Забивали первыми 8
9 Не забивали 6
2
10%
7
18%
1-15
1
5%
4
11%
16-30
2
10%
7
18%
31-45
6
30%
7
18%
46-60
3
15%
3
8%
61-75
6
30%
10
26%
76-90
Пропущено
35
26
16 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 12
12 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 17
7
20%
7
27%
1-15
4
11%
4
15%
16-30
5
14%
3
12%
31-45
8
23%
0
0%
46-60
3
9%
5
19%
61-75
8
23%
7
27%
76-90
Результаты последних матчей
Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 0:2 Гронинген - Гоу Эхед Иглс 2:1 Хераклес - Гоу Эхед Иглс 1:1 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 0:1
Гоу Эхед Иглс - Ваалвейк 0:2 Гоу Эхед Иглс - Боруссия-2 Д 1:2 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 0:2 Гоу Эхед Иглс - Рода 2:0 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 0:0 Гоу Эхед Иглс - Твенте 1:2 Виллем II - Гоу Эхед Иглс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Гронинген 0:1 Меппен - Гоу Эхед Иглс 0:3 Аякс - Гоу Эхед Иглс 0:0 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 4:3 Алмере Сити - Гоу Эхед Иглс 0:2 Витесс - Гоу Эхед Иглс 1:2 Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:2 Гоу Эхед Иглс - Ломмель 2:2
АЗ Алкмаар
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Ваалвейк - АЗ Алкмаар 0:4 ПСВ - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Камбюр 0:0 Твенте - АЗ Алкмаар 1:2
Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 1:2 Гент - АЗ Алкмаар 0:1 АЗ Алкмаар - Гронинген 1:0 АЗ Алкмаар - Виллем II 4:1 АЗ Алкмаар - Хераклес 4:1 Аякс - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Раннерс 1:0 АЗ Алкмаар - Спарта Роттердам 3:1 АЗ Алкмаар - Фортуна Ситтард 2:1 Витесс - АЗ Алкмаар 0:0 Яблонец - АЗ Алкмаар 1:1 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:1 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 1:0 АЗ Алкмаар - ЧФР Клуж 2:0 АЗ Алкмаар - ПЕК Зволле 3:2 Гронинген - АЗ Алкмаар 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|21
|16
|3
|2
|64 - 5
|51
|2.
|ПСВ
|22
|16
|1
|5
|54 - 28
|49
|3.
|Фейеноорд
|21
|14
|3
|4
|50 - 19
|45
|4.
|Твенте
|21
|12
|5
|4
|34 - 22
|41
|5.
|АЗ Алкмаар
|0:0
|22
|12
|4
|6
|39 - 25
|40
|6.
|Витесс
|22
|11
|3
|8
|27 - 36
|36
|7.
|Утрехт
|22
|10
|5
|7
|39 - 29
|35
|8.
|Камбюр
|22
|9
|3
|10
|38 - 47
|30
|9.
|НЕК Неймеген
|21
|7
|6
|8
|26 - 31
|27
|10.
|Херенвен
|21
|7
|4
|10
|20 - 30
|25
|11.
|Гронинген
|22
|6
|7
|9
|25 - 31
|25
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|0:0
|22
|6
|5
|11
|21 - 34
|23
|13.
|Хераклес
|22
|6
|5
|11
|23 - 30
|23
|14.
|Виллем II
|0:0
|22
|6
|4
|12
|21 - 40
|22
|15.
|Ваалвейк
|21
|5
|7
|9
|24 - 34
|22
|16.
|Фортуна Ситтард
|22
|5
|4
|13
|24 - 50
|19
|17.
|ПЕК Зволле
|22
|4
|4
|14
|17 - 36
|16
|18.
|Спарта Роттердам
|0:0
|22
|2
|9
|11
|16 - 35
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|11
|8
|1
|2
|41 - 3
|25
|2.
|Фейеноорд
|11
|8
|1
|2
|28 - 10
|25
|3.
|ПСВ
|11
|8
|0
|3
|29 - 16
|24
|4.
|Утрехт
|11
|7
|3
|1
|26 - 12
|24
|5.
|АЗ Алкмаар
|0:0
|10
|7
|2
|1
|24 - 10
|23
|6.
|Твенте
|10
|6
|3
|1
|15 - 6
|21
|7.
|Хераклес
|12
|6
|3
|3
|17 - 13
|21
|8.
|Витесс
|11
|4
|2
|5
|11 - 21
|14
|9.
|Камбюр
|11
|4
|1
|6
|21 - 25
|13
|10.
|Гоу Эхед Иглс
|0:0
|11
|4
|1
|6
|13 - 15
|13
|11.
|Виллем II
|0:0
|11
|4
|1
|6
|10 - 17
|13
|12.
|Ваалвейк
|10
|4
|1
|5
|10 - 17
|13
|13.
|Гронинген
|11
|2
|6
|3
|9 - 9
|12
|14.
|Фортуна Ситтард
|10
|3
|2
|5
|13 - 23
|11
|15.
|Херенвен
|11
|3
|2
|6
|11 - 18
|11
|16.
|НЕК Неймеген
|10
|2
|3
|5
|10 - 14
|9
|17.
|Спарта Роттердам
|0:0
|12
|1
|6
|5
|9 - 17
|9
|18.
|ПЕК Зволле
|11
|2
|3
|6
|7 - 12
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|10
|8
|2
|0
|23 - 2
|26
|2.
|ПСВ
|11
|8
|1
|2
|25 - 12
|25
|3.
|Витесс
|11
|7
|1
|3
|16 - 15
|22
|4.
|Фейеноорд
|10
|6
|2
|2
|22 - 9
|20
|5.
|Твенте
|11
|6
|2
|3
|19 - 16
|20
|6.
|НЕК Неймеген
|11
|5
|3
|3
|16 - 17
|18
|7.
|АЗ Алкмаар
|0:0
|12
|5
|2
|5
|15 - 15
|17
|8.
|Камбюр
|11
|5
|2
|4
|17 - 22
|17
|9.
|Херенвен
|10
|4
|2
|4
|9 - 12
|14
|10.
|Гронинген
|11
|4
|1
|6
|16 - 22
|13
|11.
|Утрехт
|11
|3
|2
|6
|13 - 17
|11
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|0:0
|11
|2
|4
|5
|8 - 19
|10
|13.
|Виллем II
|0:0
|11
|2
|3
|6
|11 - 23
|9
|14.
|Ваалвейк
|11
|1
|6
|4
|14 - 17
|9
|15.
|Фортуна Ситтард
|12
|2
|2
|8
|11 - 27
|8
|16.
|ПЕК Зволле
|11
|2
|1
|8
|10 - 24
|7
|17.
|Спарта Роттердам
|0:0
|10
|1
|3
|6
|7 - 18
|6
|18.
|Хераклес
|10
|0
|2
|8
|6 - 17
|2