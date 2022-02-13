Второй тайм

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Виндаль-Йенсен Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Отличные скиллы показывает Абухлал Закария , обводя своих соперников

92' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

92' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

90' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

89' Инди Мартинс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

89' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

89' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

88' После штрафного удара,который нанес Ромменс Филипп мяч отбивается вратарем и возвращается в игру

87' Тактическая замена. Мидтше Фредрик уходит с поля и его заменяет Пеер Копмейнерс

85' Г О О О О Л - Бёкема Сэм забивает с правой ноги!

85' Ромменс Филипп выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

82' Матч возобновлен

80' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

78' Виндаль-Йенсен Петер взял и забрал мяч на выходе

76' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

75' Вайндал Оуэн предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

74' Бёкема Сэм выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Дейл Матс имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!

70' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

66' Инди Мартинс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Бёкема Сэм выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

60' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

58' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

58' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

57' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

57' Эвьен Хэкон нанес удар издали, а Андриес Нопперт отбил его обратно в игру!

57' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

55' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

55' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

54' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

54' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

54' Андриес Нопперт взял и забрал мяч на выходе

53' Дейл Матс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

51' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Павлидис Вангелис имеет отличный шанс забить, но вратарь спасает ворота!

51' Карлссон Йеспер III нанес удар издали, а Андриес Нопперт отбил его обратно в игру!

49' Кюйперс Бас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Крамер Йорис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

48' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Виндаль-Йенсен Петер взял и забрал мяч на выходе

46' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля