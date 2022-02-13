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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Гоу Эхед Иглс
1:4
Конец матча

Стадион:
АЗ Алкмаар
0'
15' Желтая карточка
Мидтше Фредрик
1:0
25' Гол
Брауэрс Люк
1:1
28' Гол
Бёкема Сэм
1:2
33' Гол
Павлидис Вангелис
1:3
42' Гол
Павлидис Вангелис
1:4
85' Гол
Бёкема Сэм
90'+4

Ход матча

15'
 
Мидтше Фредрик
25'
Брауэрс Люк
1:0
28'
1:1
Бёкема Сэм
(Карлссон Йеспер III)
33'
1:2
Павлидис Вангелис
(Де Вит Дани)
42'
1:3
Павлидис Вангелис
(Де Вит Дани)
59'
Росс Френсис
Ботос Яннис-Фивос
 
59'
Кардона Марк
Лидберг Исак
 
63'
 
Сова Камаль
Эвьен Хэкон
77'
 
Рейндерс Тиджани
Павлидис Вангелис
77'
 
Абухлал Закария
Карлссон Йеспер
77'
Martjin Berden
Дейл Матс
 
85'
1:4
Бёкема Сэм
(Инди Мартинс)
87'
 
Витри Аслак Фонн
Сугавара Юкинари
87'
 
Копмейнерс Пер
Мидтше Фредрик

Статистика матча

  • 1 Голы 4
  • 2 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 9
  • 4 Угловые 7
  • 1 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

23
Andries
Noppert
15
Мартина
Куко
6
Идзес
Джей
4
Крамер
Йорис
5
Кюйперс
Бас
10
Ромменс
Филипп
8
Брауэрс
Люк
20
Дейл
Матс
30
Ботос
Яннис-Фивос
21
Кордоба
Иньиго
9
Лидберг
Исак
1
Виндаль-Йенсен
Петер
2
Сугавара
Юкинари
31
Бёкема
Сэм
4
Инди
Мартинс
5
Вайндал
Оуэн
6
Мидтше
Фредрик
20
Класи
Йорди
18
Эвьен
Хэкон
10
Де
Вит
Дани
11
Карлссон
Йеспер
III
9
Павлидис
Вангелис
Гоу Эхед Иглс
4-2-3-1
АЗ Алкмаар
4-2-3-1

История личных встреч

Гоу Эхед Иглс
АЗ Алкмаар

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

8 матчей

25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед

Первый тайм

25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед

Второй тайм

25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед

История матчей

Э
5:0
Э
1:3
Э
2:2
Э
0:2
Э
2:0
Э
2:1
Э
3:0
ТМС
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Гоу Эхед Иглс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кордоба Иньиго 6 0.27
Брауэрс Люк 6 (1) 0.27
Ботос Яннис-Фивос 3 0.14
Крамер Йорис 1 0.05
Дейл Матс 1 0.05
Люкассен Бойд 1 0.05
Баккер Юстин 1 (1) 0.05
Лидберг Исак 1 0.05
Кардона Марк 1 0.05
Ромменс Филипп 0 0
Оратмангун Рагнар 0 0
Кюйперс Бас 0 0
Martjin Berden 0 0
Ogechika Heil 0 0
АЗ Алкмаар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карлссон Йеспер III 9 (2) 0.41
Павлидис Вангелис 8 0.36
Де Вит Дани 7 0.32
Гудмундссон Альберт 4 (1) 0.18
Абухлал Закария 3 0.14
Бёкема Сэм 3 0.14
Рейндерс Тиджани 2 0.09
Вайндал Оуэн 1 0.05
Сугавара Юкинари 1 0.05
Инди Мартинс 1 0.05
Павлидис Василис 1 0.05
Класи Йорди 1 0.05
Витри Аслак Фонн 1 0.05
Мидтше Фредрик 0 0
Эвьен Хэкон 0 0
Поку Эрнест 0 0

Карточки

Гоу Эхед Иглс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крамер Йорис 2 2
Лидберг Исак 3 1
Кюйперс Бас 4 0
Дейл Матс 4 0
Кордоба Иньиго 2 1
Ботос Яннис-Фивос 1 1
Наубер Геррит 2 0
Люкассен Бойд 2 0
Муленга Джейкоб 1 0
Хан Уорнер 1 0
Брауэрс Люк 1 0
Ромменс Филипп 1 0
Идзес Джей 1 0
Эддахшури Закария 1 0
Ogechika Heil 1 0
АЗ Алкмаар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мидтше Фредрик 5 0
Хацидиакос Пантелис 5 0
Павлидис Вангелис 4 0
Гудмундссон Альберт 4 0
Вайндал Оуэн 4 0
Сугавара Юкинари 3 0
Класи Йорди 1 1
Инди Мартинс 2 0
Де Вит Дани 2 0
Летсерт Тимо 1 0
Абухлал Закария 1 0
Рейндерс Тиджани 1 0
Карлссон Йеспер III 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
19
4 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
15 Не забивали 14
1
8%
2
11%
1-15
2
15%
3
16%
16-30
1
8%
5
26%
31-45
3
23%
3
16%
46-60
2
15%
2
11%
61-75
4
31%
4
21%
76-90

Пропущено

20
16
12 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
3
15%
2
13%
1-15
4
20%
4
25%
16-30
5
25%
2
13%
31-45
3
15%
0
0%
46-60
1
5%
4
25%
61-75
4
20%
4
25%
76-90

Забито

8
23
2 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 4
16 Не забивали 14
1
13%
5
22%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
1
13%
4
17%
31-45
3
38%
4
17%
46-60
1
13%
1
4%
61-75
2
25%
7
30%
76-90

Пропущено

19
11
7 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
4
21%
5
45%
1-15
1
5%
1
9%
16-30
2
11%
1
9%
31-45
5
26%
0
0%
46-60
2
11%
1
9%
61-75
5
26%
3
27%
76-90

Забито

21
42
6 В 1-м тайме 21
15 Во 2-м тайме 21
8 Забивали первыми 8
9 Не забивали 6
2
10%
7
17%
1-15
2
10%
5
12%
16-30
2
10%
9
21%
31-45
6
29%
7
17%
46-60
3
14%
3
7%
61-75
6
29%
11
26%
76-90

Пропущено

39
27
19 В 1-м тайме 15
20 Во 2-м тайме 12
12 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 18
7
18%
7
26%
1-15
5
13%
5
19%
16-30
7
18%
3
11%
31-45
8
21%
0
0%
46-60
3
8%
5
19%
61-75
9
23%
7
26%
76-90

Результаты последних матчей

Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 0:2 Гронинген - Гоу Эхед Иглс 2:1 Хераклес - Гоу Эхед Иглс 1:1 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 0:1
Гоу Эхед Иглс - Ваалвейк 0:2 Гоу Эхед Иглс - Боруссия-2 Д 1:2 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 0:2 Гоу Эхед Иглс - Рода 2:0 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 0:0 Гоу Эхед Иглс - Твенте 1:2 Виллем II - Гоу Эхед Иглс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Гронинген 0:1 Меппен - Гоу Эхед Иглс 0:3 Аякс - Гоу Эхед Иглс 0:0 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 4:3 Алмере Сити - Гоу Эхед Иглс 0:2 Витесс - Гоу Эхед Иглс 1:2 Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:2 Гоу Эхед Иглс - Ломмель 2:2
АЗ Алкмаар
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Ваалвейк - АЗ Алкмаар 0:4 ПСВ - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Камбюр 0:0 Твенте - АЗ Алкмаар 1:2
Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 1:2 Гент - АЗ Алкмаар 0:1 АЗ Алкмаар - Гронинген 1:0 АЗ Алкмаар - Виллем II 4:1 АЗ Алкмаар - Хераклес 4:1 Аякс - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Раннерс 1:0 АЗ Алкмаар - Спарта Роттердам 3:1 АЗ Алкмаар - Фортуна Ситтард 2:1 Витесс - АЗ Алкмаар 0:0 Яблонец - АЗ Алкмаар 1:1 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:1 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 1:0 АЗ Алкмаар - ЧФР Клуж 2:0 АЗ Алкмаар - ПЕК Зволле 3:2 Гронинген - АЗ Алкмаар 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 21 16 3 2 64 - 5 51
2. ПСВ 22 16 1 5 54 - 28 49
3. Фейеноорд 21 14 3 4 50 - 19 45
4. АЗ Алкмаар 22 13 3 6 43 - 26 42
5. Твенте 21 12 5 4 34 - 22 41
6. Витесс 22 11 3 8 27 - 36 36
7. Утрехт 22 10 5 7 39 - 29 35
8. Камбюр 22 9 3 10 38 - 47 30
9. НЕК Неймеген 21 7 6 8 26 - 31 27
10. Херенвен 21 7 4 10 20 - 30 25
11. Гронинген 22 6 7 9 25 - 31 25
12. Хераклес 22 6 5 11 23 - 30 23
13. Ваалвейк 21 5 7 9 24 - 34 22
14. Гоу Эхед Иглс 22 6 4 12 22 - 38 22
15. Виллем II 22 6 3 13 21 - 41 21
16. Фортуна Ситтард 22 5 4 13 24 - 50 19
17. Спарта Роттердам 22 3 8 11 17 - 35 17
18. ПЕК Зволле 22 4 4 14 17 - 36 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 11 8 1 2 41 - 3 25
2. Фейеноорд 11 8 1 2 28 - 10 25
3. ПСВ 11 8 0 3 29 - 16 24
4. Утрехт 11 7 3 1 26 - 12 24
5. АЗ Алкмаар 10 7 2 1 24 - 10 23
6. Твенте 10 6 3 1 15 - 6 21
7. Хераклес 12 6 3 3 17 - 13 21
8. Витесс 11 4 2 5 11 - 21 14
9. Камбюр 11 4 1 6 21 - 25 13
10. Виллем II 11 4 1 6 10 - 17 13
11. Ваалвейк 10 4 1 5 10 - 17 13
12. Гронинген 11 2 6 3 9 - 9 12
13. Гоу Эхед Иглс 11 4 0 7 14 - 19 12
14. Фортуна Ситтард 10 3 2 5 13 - 23 11
15. Херенвен 11 3 2 6 11 - 18 11
16. Спарта Роттердам 12 2 5 5 10 - 17 11
17. НЕК Неймеген 10 2 3 5 10 - 14 9
18. ПЕК Зволле 11 2 3 6 7 - 12 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 10 8 2 0 23 - 2 26
2. ПСВ 11 8 1 2 25 - 12 25
3. Витесс 11 7 1 3 16 - 15 22
4. Фейеноорд 10 6 2 2 22 - 9 20
5. Твенте 11 6 2 3 19 - 16 20
6. АЗ Алкмаар 12 6 1 5 19 - 16 19
7. НЕК Неймеген 11 5 3 3 16 - 17 18
8. Камбюр 11 5 2 4 17 - 22 17
9. Херенвен 10 4 2 4 9 - 12 14
10. Гронинген 11 4 1 6 16 - 22 13
11. Утрехт 11 3 2 6 13 - 17 11
12. Гоу Эхед Иглс 11 2 4 5 8 - 19 10
13. Ваалвейк 11 1 6 4 14 - 17 9
14. Фортуна Ситтард 12 2 2 8 11 - 27 8
15. Виллем II 11 2 2 7 11 - 24 8
16. ПЕК Зволле 11 2 1 8 10 - 24 7
17. Спарта Роттердам 10 1 3 6 7 - 18 6
18. Хераклес 10 0 2 8 6 - 17 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Adelaarshorst. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Гоу Эхед Иглс 1:4 АЗ Алкмаар онлайн


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