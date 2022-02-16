Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
1:0
Перерыв
Стадион: Кристал-арена
1:0
5' ГолОйен Люка
26' Красная карточкаПейре Тибо
Ход матча
5'
1:0
26'
33
Лукуми
Джон
18
Онуачу
Пол
24
Ойен
Люка
23
Пейре
Тибо
16
Схоофс
Роб
19
Мрабти
Керим
11
Сторм
Никола
14
Кейперс
Уго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Лукуми ДжонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Онуачу ПолНападающий
-
24 Ойен ЛюкаНападающий
- Запасные игроки
-
40 Лейсен ТобеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Бонгонда ТеоНападающий
-
Главный тренер: Шторк Бернд
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Пейре ТибоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Схоофс РобПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Мрабти КеримПолузащитник
-
11 Сторм НиколаПолузащитник
-
14 Кейперс УгоНападающий
- Запасные игроки
-
15 Тулен ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
-
35 Швед МарьянПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Гуэ СамюэльПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Wouter Vrancken
История личных встреч
Генк
Мехелен
12 матчей
100%
12 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
22 матча
54.5%
13.6%
31.9%
12 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
36.4%
45.5%
18.1%
8 побед 10 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
22.7%
27.3%
11 побед 5 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Генк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Онуачу Пол
|14 (4)
|0.52
|Бонгонда Тео
|8 (1)
|0.3
|Ито Дзюнъя
|5
|0.19
|Грошовски Патрик
|5
|0.19
|Торстведт Кристиан
|4
|0.15
|Угбо Ике
|3
|0.11
|Хейнен Бриан
|3
|0.11
|Муньос Даниэль
|2
|0.07
|Ойен Люка
|2
|0.07
|Пейнтсил Джозеф
|1
|0.04
|Лукуми Джон
|1
|0.04
|Садик Муджаид
|1
|0.04
|Немет Ондраш
|1
|0.04
|Ндайишимий Майк
|0
|0
|Артеага Херардо
|0
|0
|Дессерс Сириль
|0
|0
|Пресиадо Анхело
|0
|0
|Эйтинг Карел
|0
|0
Мехелен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сторм Никола
|14
|0.54
|Мрабти Керим
|10 (2)
|0.38
|Кейперс Уго
|7
|0.27
|Дрёйф Ферди
|3
|0.12
|Схоофс Роб
|2
|0.08
|Уолш Сэнди
|2
|0.08
|Швед Марьян
|2
|0.08
|Хайреманс Джеффри
|1
|0.04
|Vinicius de Souza Costa
|1
|0.04
|Кайя Онур
|1
|0.04
|Ванлерберге Йорди
|1
|0.04
|Iebe Swers
|0
|0
|Бато Шелдон
|0
|0
|Гуэ Самюэль
|0
|0
Карточки
Генк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Торстведт Кристиан
|4
|1
|Муньос Даниэль
|5
|0
|Хейнен Бриан
|3
|1
|Грошовски Патрик
|3
|0
|Ито Дзюнъя
|3
|0
|Эйтинг Карел
|3
|0
|Артеага Херардо
|3
|0
|Лукуми Джон
|3
|0
|Бонгонда Тео
|2
|0
|Онуачу Пол
|2
|0
|Маккензи Марк
|2
|0
|Угбо Ике
|1
|0
|Куэста Карлос
|1
|0
|Пресиадо Анхело
|1
|0
|Пейнтсил Джозеф
|1
|0
|Садик Муджаид
|1
|0
|Мохаммед Азиз
|1
|0
Мехелен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Vinicius de Souza Costa
|6
|0
|Хайреманс Джеффри
|5
|0
|Схоофс Роб
|5
|0
|Уолш Сэнди
|4
|0
|Бейкер Лукас
|4
|0
|Мрабти Керим
|4
|0
|Бато Шелдон
|4
|0
|Сторм Никола
|2
|1
|Ван Дамме Йоахим
|3
|0
|Ванлерберге Йорди
|3
|0
|Пейре Тибо
|1
|1
|Куке Гетан
|1
|1
|Швед Марьян
|2
|0
|Гуэ Самюэль
|2
|0
|Энгвалль Густав
|1
|0
|Воутерс Дрис
|1
|0
|Кейперс Уго
|1
|0
|Дрёйф Ферди
|1
|0
|Ван Хоренбек Алек
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
27
16
11 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 5
14 Не забивали 17
1
4%
1
6%
1-15
3
11%
4
25%
16-30
7
26%
4
25%
31-45
6
22%
2
13%
46-60
3
11%
1
6%
61-75
7
26%
4
25%
76-90
Пропущено
17
23
7 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
0
0%
1
4%
1-15
1
6%
2
9%
16-30
6
35%
3
13%
31-45
2
12%
6
26%
46-60
1
6%
3
13%
61-75
7
41%
8
35%
76-90
Забито
22
30
9 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 8
16 Не забивали 12
5
23%
7
23%
1-15
1
5%
3
10%
16-30
3
14%
5
17%
31-45
4
18%
6
20%
46-60
2
9%
7
23%
61-75
7
32%
2
7%
76-90
Пропущено
22
17
10 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 10
2
9%
2
12%
1-15
5
23%
3
18%
16-30
3
14%
2
12%
31-45
2
9%
5
29%
29%
46-60
3
14%
1
6%
61-75
7
32%
4
24%
76-90
Забито
49
46
20 В 1-м тайме 24
29 Во 2-м тайме 22
13 Забивали первыми 13
4 Не забивали 4
6
12%
8
17%
1-15
4
8%
7
15%
16-30
10
20%
9
20%
31-45
10
20%
8
17%
46-60
5
10%
8
17%
61-75
14
29%
6
13%
76-90
Пропущено
39
40
17 В 1-м тайме 13
22 Во 2-м тайме 27
13 Пропускали первыми 12
21 Не пропускали 19
2
5%
3
8%
1-15
6
15%
5
13%
16-30
9
23%
5
13%
31-45
4
10%
11
28%
46-60
4
10%
4
10%
61-75
14
36%
12
30%
76-90
Результаты последних матчей
Генк
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Генк - Стандард 2:0 АХ Лёвен - Генк 2:1 Генк - Зульте-Варегем 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 2:1
Генк - Беерсхот-Вильрейк 4:1 Остенде - Генк 0:4 Генк - Антверпен 1:1 Генк - Шарлеруа 4:2 Гент - Генк 1:0 Генк - Рапид Вена 0:1 Мехелен - Генк 1:1 Генк - Брюгге 3:3 Генк - Брюгге 2:3 Динамо Загреб - Генк 1:1 Беерсхот-Вильрейк - Генк 2:0 Генк - Серкль Брюгге 1:1 Генк - Вест Хэм 2:2 Зульте-Варегем - Генк 2:6 Синт-Элуа-Винкел - Генк 0:6 Генк - Гент 0:3
Мехелен
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Мехелен - Остенде 3:0 Мехелен - Беерсхот-Вильрейк 3:2 Стандард - Мехелен 1:2 Мехелен - Андерлехт 0:1
Веен Висбаден - Мехелен 4:1 Мехелен - Серен Юнайтед 2:0 Мехелен - Эйпен 1:3 Зульте-Варегем - Мехелен 3:2 Мехелен - Гент 4:3 Унион Сент-Жиллуаз - Мехелен 2:0 Мехелен - Генк 1:1 Мехелен - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Мехелен 3:1 Мехелен - Брюгге 2:1 Мехелен - Сент-Трейден 0:1 Остенде - Мехелен 2:4 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 2:1 Мехелен - Зульте-Варегем 2:2 Беерсхот-Вильрейк - Мехелен 0:1 Мехелен - Стандард 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|27
|19
|3
|5
|61 - 22
|60
|2.
|Антверпен
|27
|16
|5
|6
|47 - 28
|53
|3.
|Брюгге
|27
|14
|9
|4
|49 - 32
|51
|4.
|Андерлехт
|27
|13
|9
|5
|58 - 32
|48
|5.
|Шарлеруа
|27
|12
|7
|8
|42 - 35
|43
|6.
|Гент
|27
|12
|7
|8
|39 - 27
|43
|7.
|Мехелен
|0:1
|26
|13
|3
|10
|45 - 42
|42
|8.
|Генк
|1:0
|27
|12
|5
|10
|51 - 38
|41
|9.
|АХ Лёвен
|26
|9
|9
|8
|39 - 42
|36
|10.
|Серкль Брюгге
|27
|10
|5
|12
|39 - 34
|35
|11.
|Сент-Трейден
|27
|10
|4
|13
|30 - 37
|34
|12.
|Кортрейк
|27
|8
|10
|9
|32 - 34
|34
|13.
|Стандард
|26
|7
|8
|11
|29 - 42
|29
|14.
|Остенде
|27
|8
|4
|15
|27 - 52
|28
|15.
|Эйпен
|27
|7
|6
|14
|32 - 46
|27
|16.
|Зульте-Варегем
|27
|6
|8
|13
|37 - 56
|26
|17.
|Серен Юнайтед
|27
|7
|2
|18
|26 - 55
|23
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|26
|4
|4
|18
|27 - 56
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мехелен
|0:1
|14
|9
|2
|3
|29 - 18
|29
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|14
|9
|1
|4
|26 - 13
|28
|3.
|Брюгге
|14
|7
|6
|1
|27 - 14
|27
|4.
|Генк
|1:0
|14
|8
|3
|3
|29 - 16
|27
|5.
|Антверпен
|13
|7
|3
|3
|25 - 15
|24
|6.
|Гент
|13
|7
|3
|3
|25 - 15
|24
|7.
|Андерлехт
|13
|6
|5
|2
|30 - 18
|23
|8.
|АХ Лёвен
|13
|6
|3
|4
|19 - 20
|21
|9.
|Шарлеруа
|13
|5
|4
|4
|16 - 13
|19
|10.
|Серен Юнайтед
|14
|5
|2
|7
|15 - 24
|17
|11.
|Кортрейк
|13
|4
|4
|5
|14 - 17
|16
|12.
|Серкль Брюгге
|13
|4
|2
|7
|15 - 16
|14
|13.
|Сент-Трейден
|13
|4
|2
|7
|17 - 20
|14
|14.
|Зульте-Варегем
|14
|3
|4
|7
|19 - 30
|13
|15.
|Остенде
|13
|4
|1
|8
|15 - 32
|13
|16.
|Беерсхот-Вильрейк
|14
|4
|1
|9
|13 - 26
|13
|17.
|Эйпен
|13
|3
|3
|7
|13 - 22
|12
|18.
|Стандард
|13
|2
|5
|6
|13 - 21
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|13
|10
|2
|1
|35 - 9
|32
|2.
|Антверпен
|14
|9
|2
|3
|22 - 13
|29
|3.
|Андерлехт
|14
|7
|4
|3
|28 - 14
|25
|4.
|Брюгге
|13
|7
|3
|3
|22 - 18
|24
|5.
|Шарлеруа
|14
|7
|3
|4
|26 - 22
|24
|6.
|Серкль Брюгге
|14
|6
|3
|5
|24 - 18
|21
|7.
|Сент-Трейден
|14
|6
|2
|6
|13 - 17
|20
|8.
|Гент
|14
|5
|4
|5
|14 - 12
|19
|9.
|Кортрейк
|14
|4
|6
|4
|18 - 17
|18
|10.
|Стандард
|13
|5
|3
|5
|16 - 21
|18
|11.
|Остенде
|14
|4
|3
|7
|12 - 20
|15
|12.
|Эйпен
|14
|4
|3
|7
|19 - 24
|15
|13.
|АХ Лёвен
|13
|3
|6
|4
|20 - 22
|15
|14.
|Генк
|1:0
|13
|4
|2
|7
|22 - 22
|14
|15.
|Зульте-Варегем
|13
|3
|4
|6
|18 - 26
|13
|16.
|Мехелен
|0:1
|12
|4
|1
|7
|16 - 24
|13
|17.
|Серен Юнайтед
|13
|2
|0
|11
|11 - 31
|6
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|12
|0
|3
|9
|14 - 30
|3