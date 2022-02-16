Олимпиада 2022
Медали Новости Трансляции Бесплатная ставка 1000 рублей
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2021-2022

Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Генк
4:1
Конец матча

Стадион:
Мехелен
0'
1:0
5' Гол
Ойен Люка
26' Красная карточка
Пейре Тибо
1:1
46' Гол
Кейперс Уго
2:1
66' Гол
Садик Муджаид
3:1
80' Гол
Бонгонда Тео
4:1
86' Гол
Онуачу Пол
90'+1
26
Вандервоордт
Маартен
77
Пресиадо
Анхело
3
Садик
Муджаид
33
Лукуми
Джон
6
Юклеред
Симен
17
Грошовски
Патрик
8
Хейнен
Бриан
11
Ндайишимий
Майк
7
Ито
Дзюнъя
18
Онуачу
Пол
24
Ойен
Люка
1
Куке
Гетан
5
Уолш
Сэнди
23
Пейре
Тибо
30
Ванлерберге
Йорди
3
Бейкер
Лукас
33
Vinicius
de
Souza
Costa
16
Схоофс
Роб
7
Хайреманс
Джеффри
19
Мрабти
Керим
11
Сторм
Никола
14
Кейперс
Уго
Генк
4-3-3
Мехелен
4-2-3-1

История личных встреч

Генк
Мехелен

12 матчей

100%
12 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

22 матча

54.5%
13.6%
31.9%
12 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

36.4%
45.5%
18.1%
8 побед 10 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
22.7%
27.3%
11 побед 5 ничьих 6 побед

История матчей

ПДА
1:1
К
4:1
ПДА
0:0
ПДА
3:1
ПДА
3:1
С
3:0
ПДА
3:2
К
1:1
ПДА
1:0
ЛП
1:0
ЛП
2:1
ЛП
1:1
ЛП
3:1
ТМК
2:1
ЛЖ
1:0
ЛЖ
4:0
ТМК
2:1
ЛЖ
3:0
ЛЖ
3:1
ЛЖ
0:2
ЛЖ
2:1
ЛЖ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Генк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Онуачу Пол 15 (4) 0.56
Бонгонда Тео 9 (1) 0.33
Ито Дзюнъя 5 0.19
Грошовски Патрик 5 0.19
Торстведт Кристиан 4 0.15
Угбо Ике 3 0.11
Хейнен Бриан 3 0.11
Муньос Даниэль 2 0.07
Ойен Люка 2 0.07
Садик Муджаид 2 0.07
Пейнтсил Джозеф 1 0.04
Лукуми Джон 1 0.04
Немет Ондраш 1 0.04
Ндайишимий Майк 0 0
Артеага Херардо 0 0
Дессерс Сириль 0 0
Пресиадо Анхело 0 0
Эйтинг Карел 0 0
Мехелен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сторм Никола 14 0.54
Мрабти Керим 10 (2) 0.38
Кейперс Уго 8 0.31
Дрёйф Ферди 3 0.12
Схоофс Роб 2 0.08
Уолш Сэнди 2 0.08
Швед Марьян 2 0.08
Хайреманс Джеффри 1 0.04
Vinicius de Souza Costa 1 0.04
Кайя Онур 1 0.04
Ванлерберге Йорди 1 0.04
Iebe Swers 0 0
Бато Шелдон 0 0
Гуэ Самюэль 0 0

Карточки

Генк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Торстведт Кристиан 4 1
Муньос Даниэль 5 0
Хейнен Бриан 3 1
Грошовски Патрик 3 0
Ито Дзюнъя 3 0
Эйтинг Карел 3 0
Артеага Херардо 3 0
Лукуми Джон 3 0
Бонгонда Тео 2 0
Онуачу Пол 2 0
Маккензи Марк 2 0
Угбо Ике 1 0
Куэста Карлос 1 0
Пресиадо Анхело 1 0
Пейнтсил Джозеф 1 0
Садик Муджаид 1 0
Мохаммед Азиз 1 0
Мехелен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Vinicius de Souza Costa 6 0
Хайреманс Джеффри 5 0
Схоофс Роб 5 0
Уолш Сэнди 4 0
Бейкер Лукас 4 0
Мрабти Керим 4 0
Бато Шелдон 4 0
Сторм Никола 2 1
Ван Дамме Йоахим 3 0
Ванлерберге Йорди 3 0
Пейре Тибо 1 1
Куке Гетан 1 1
Швед Марьян 2 0
Гуэ Самюэль 2 0
Энгвалль Густав 1 0
Воутерс Дрис 1 0
Кейперс Уго 1 0
Дрёйф Ферди 1 0
Ван Хоренбек Алек 1 0

Голы по времени матча

Забито

31
17
12 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 5
14 Не забивали 17
2
6%
1
6%
1-15
3
10%
4
24%
16-30
7
23%
4
24%
31-45
6
19%
3
18%
46-60
4
13%
1
6%
61-75
9
29%
29%
4
24%
76-90

Пропущено

18
27
7 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 20
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
0
0%
2
7%
1-15
1
6%
2
7%
16-30
6
33%
3
11%
31-45
3
17%
6
22%
46-60
1
6%
4
15%
61-75
7
39%
10
37%
76-90

Забито

22
30
9 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 8
17 Не забивали 13
5
23%
7
23%
1-15
1
5%
3
10%
16-30
3
14%
5
17%
31-45
4
18%
6
20%
46-60
2
9%
7
23%
61-75
7
32%
2
7%
76-90

Пропущено

22
17
10 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 10
2
9%
2
12%
1-15
5
23%
3
18%
16-30
3
14%
2
12%
31-45
2
9%
5
29%
29%
46-60
3
14%
1
6%
61-75
7
32%
4
24%
76-90

Забито

53
47
21 В 1-м тайме 24
32 Во 2-м тайме 23
14 Забивали первыми 13
4 Не забивали 4
7
13%
8
17%
1-15
4
8%
7
15%
16-30
10
19%
9
19%
31-45
10
19%
9
19%
46-60
6
11%
8
17%
61-75
16
30%
6
13%
76-90

Пропущено

40
44
17 В 1-м тайме 14
23 Во 2-м тайме 30
13 Пропускали первыми 13
22 Не пропускали 20
2
5%
4
9%
1-15
6
15%
5
11%
16-30
9
23%
5
11%
31-45
5
13%
11
25%
46-60
4
10%
5
11%
61-75
14
35%
14
32%
76-90

Результаты последних матчей

Генк
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Генк - Стандард 2:0 АХ Лёвен - Генк 2:1 Генк - Зульте-Варегем 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 2:1
Генк - Беерсхот-Вильрейк 4:1 Остенде - Генк 0:4 Генк - Антверпен 1:1 Генк - Шарлеруа 4:2 Гент - Генк 1:0 Генк - Рапид Вена 0:1 Мехелен - Генк 1:1 Генк - Брюгге 3:3 Генк - Брюгге 2:3 Динамо Загреб - Генк 1:1 Беерсхот-Вильрейк - Генк 2:0 Генк - Серкль Брюгге 1:1 Генк - Вест Хэм 2:2 Зульте-Варегем - Генк 2:6 Синт-Элуа-Винкел - Генк 0:6 Генк - Гент 0:3
Мехелен
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Мехелен - Остенде 3:0 Мехелен - Беерсхот-Вильрейк 3:2 Стандард - Мехелен 1:2 Мехелен - Андерлехт 0:1
Веен Висбаден - Мехелен 4:1 Мехелен - Серен Юнайтед 2:0 Мехелен - Эйпен 1:3 Зульте-Варегем - Мехелен 3:2 Мехелен - Гент 4:3 Унион Сент-Жиллуаз - Мехелен 2:0 Мехелен - Генк 1:1 Мехелен - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Мехелен 3:1 Мехелен - Брюгге 2:1 Мехелен - Сент-Трейден 0:1 Остенде - Мехелен 2:4 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 2:1 Мехелен - Зульте-Варегем 2:2 Беерсхот-Вильрейк - Мехелен 0:1 Мехелен - Стандард 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 27 19 3 5 61 - 22 60
2. Антверпен 27 16 5 6 47 - 28 53
3. Брюгге 27 14 9 4 49 - 32 51
4. Андерлехт 27 13 9 5 58 - 32 48
5. Шарлеруа 27 12 7 8 42 - 35 43
6. Гент 27 12 7 8 39 - 27 43
7. Мехелен 26 13 3 10 46 - 45 42
8. Генк 27 12 5 10 54 - 39 41
9. АХ Лёвен 26 9 9 8 39 - 42 36
10. Серкль Брюгге 27 10 5 12 39 - 34 35
11. Сент-Трейден 27 10 4 13 30 - 37 34
12. Кортрейк 27 8 10 9 32 - 34 34
13. Стандард 26 7 8 11 29 - 42 29
14. Остенде 27 8 4 15 27 - 52 28
15. Эйпен 27 7 6 14 32 - 46 27
16. Зульте-Варегем 27 6 8 13 37 - 56 26
17. Серен Юнайтед 27 7 2 18 26 - 55 23
18. Беерсхот-Вильрейк 26 4 4 18 27 - 56 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мехелен 14 9 2 3 29 - 18 29
2. Унион Сент-Жиллуаз 14 9 1 4 26 - 13 28
3. Брюгге 14 7 6 1 27 - 14 27
4. Генк 14 8 3 3 32 - 17 27
5. Антверпен 13 7 3 3 25 - 15 24
6. Гент 13 7 3 3 25 - 15 24
7. Андерлехт 13 6 5 2 30 - 18 23
8. АХ Лёвен 13 6 3 4 19 - 20 21
9. Шарлеруа 13 5 4 4 16 - 13 19
10. Серен Юнайтед 14 5 2 7 15 - 24 17
11. Кортрейк 13 4 4 5 14 - 17 16
12. Серкль Брюгге 13 4 2 7 15 - 16 14
13. Сент-Трейден 13 4 2 7 17 - 20 14
14. Зульте-Варегем 14 3 4 7 19 - 30 13
15. Остенде 13 4 1 8 15 - 32 13
16. Беерсхот-Вильрейк 14 4 1 9 13 - 26 13
17. Эйпен 13 3 3 7 13 - 22 12
18. Стандард 13 2 5 6 13 - 21 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 13 10 2 1 35 - 9 32
2. Антверпен 14 9 2 3 22 - 13 29
3. Андерлехт 14 7 4 3 28 - 14 25
4. Брюгге 13 7 3 3 22 - 18 24
5. Шарлеруа 14 7 3 4 26 - 22 24
6. Серкль Брюгге 14 6 3 5 24 - 18 21
7. Сент-Трейден 14 6 2 6 13 - 17 20
8. Гент 14 5 4 5 14 - 12 19
9. Кортрейк 14 4 6 4 18 - 17 18
10. Стандард 13 5 3 5 16 - 21 18
11. Остенде 14 4 3 7 12 - 20 15
12. Эйпен 14 4 3 7 19 - 24 15
13. АХ Лёвен 13 3 6 4 20 - 22 15
14. Генк 13 4 2 7 22 - 22 14
15. Зульте-Варегем 13 3 4 6 18 - 26 13
16. Мехелен 12 4 1 7 17 - 27 13
17. Серен Юнайтед 13 2 0 11 11 - 31 6
18. Беерсхот-Вильрейк 12 0 3 9 14 - 30 3
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 32'
    Хайреманс Джеффри уходит с поля. Гуэ Самюэль выходит вместо него
  • 26'
    УДАЛЕНИЕ! - Пейре Тибо увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Luca Oyen бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Генк 4:1 Мехелен онлайн


Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет для тебя!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 