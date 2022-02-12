Снова удар Вандерсона с подбора - и снова блокировка.

Ракип на чужой половине подкатился в ноги Черникова и получил жёлтую карточку.

Ботхейму не хватило скорости на левом полуфланге, чтобы оторваться от защитника, а потом он пробил несильно в руки Далина.

Тренируют "быки" розыгрыш в центре поля под умеренным прессингом.

Потеряли мяч краснодарцы, однако "Мальмё" провёл ответную атаку не лучшим образом.

27' Ещё один угловой исполнит слева российская команда.

27' Сперцян пробивал примерно с левого края вратарской и заработал корнер.

26' С подбора с линии штрафной пальнул Вандерсон - выстрел заблокирован.

25' Удар Ботхейма из полукруга привёл к очередному корнеру.

24' Крыховяку не хватило совсем немножко, чтобы замкнуть правую штангу на подаче левофлангового углового.

24' Рамирес с левого полуфланга по кручёной траектории выстрелил под перекладину - Далин парировал в красивом прыжке.

23' Отмахивается "Мальмё" от подач в штрафную со стороны "быков".

22' Петров с правого края штрафной навесил за лицевую, но кто-то из игроков шведской команды коснулся мяча - будет угловой.

21' Ботхейму не удалось зацепиться за мяч после доставки с правого фланга.

20' "Мальмё" прессингует и не даёт "быкам" спокойно пасоваться на своей половине.

19' Крыховяк внедрился своими ногами в ноги Ракипа в середине поля.

18' Ботхейм оказался с глазу на глаз с Далином, однако там офсайд.

17' Ларссон получил небольшое повреждение. Ничего страшного.

16' "Мальмё" перехватил мяч в центре поля, но до остроты свою атаку не довёл.

15' Рамирес не решился подавать с левого края и поделился мячом со Сперцяном.

14' Осенью прошлого года "Мальмё" играл в группе Лиги чемпионов с питерским "Зенитом" - 0:4 и 1:1.

13' Даниэль Фарке с бровки даёт указания своим подопечным жестами и с помощью переводчика.

12' Рамирес на подборе принял мяч на грудь и выстрелил в левый угол - снаряд поразил рекламный щит.

11' Дальний удар Вандерсона, рикошет от соперника - и мяч прошёл рядом с правой штангой.

11' Сперцян навесил с корнера, и мяч перелетел через всех футболистов.

11' "Быки" исполнят угловой с правого края.

10' Офсайд в зоне правого инсайда у Нанаси.

9' Классон попытался ударить головой после навеса слева от Рамиреса - получилась безадресная скидка на правый фланг.

8' Сперцян на правом фланге отдал низом неточный пас вперёд на Классона.

7' Думается, "Краснодар" и "Мальмё" боролись бы за 3-е место в группе Лиги чемпионов, попади они туда вдвоём.

6' Нанаси ударил по ногам Рамиреса на краю поля.

5' "Чёрно-зелёные" держат мяч в центре поля, но до фирменной кружевной игры им пока далеко.

4' Говорят, "быки" сначала планировали сыграть 3 тайма по 45 минут, но в итоге решили, что будут 2 по 45.

3' Пока что нет атакующей игры у "Краснодара".

2' Сперцян уложил на газон Ракипа в центре поля на фланге.

1' Сафонов вышел из ворот, чтобы чётко выбить мяч подальше.

1' "Краснодар" играет в чёрно-зелёных цветах, "Мальмё" - в бело-голубых.