Олимпиада 2022
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Краснодар
0:0
Первый тайм: 31'
Мальмё
0' 31'
Краснодар
Мальмё

История личных встреч

Краснодар
Мальмё

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

ТМК
1:3
ТМК
2:0

Результаты последних матчей

Краснодар
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Хеккен - Краснодар 1:2 Волеренга - Краснодар 0:1 Краснодар - Жилина 3:2 Легия - Краснодар 2:1
Краснодар - Нижний Новгород 0:0 Сочи - Краснодар 1:2 Химки - Краснодар 3:3 Краснодар - Спартак Москва 2:1 Динамо Москва - Краснодар 1:0 Краснодар - Крылья Советов 0:1 ФК Кубань - Краснодар 3:0 Нижний Новгород - Краснодар 1:4 Краснодар - Уфа 1:1 Краснодар - Рубин 2:1 ЦСКА Москва - Краснодар 0:0 Краснодар - Сочи 3:0 Ленинградец - Краснодар 0:2 Ахмат - Краснодар 0:2 Ростов - Краснодар 1:1 Рубин - Краснодар 1:3
Мальмё
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Локомотив Москва - Мальмё 1:1 Мальмё - Яммербугт 2:2 Ювентус - Мальмё 1:0 Мальмё - Хальмстад 0:0
Кальмар - Мальмё 0:1 Мальмё - Зенит 1:1 Мальмё - Хеккен 2:2 Гётеборг - Мальмё 0:2 Мальмё - Челси 0:1 Сириус - Мальмё 2:3 Мальмё - АИК 1:0 Варберг БоИС - Мальмё 1:1 Челси - Мальмё 4:0 Эстерсунд - Мальмё 0:3 Мальмё - Онсала 5:1 Мальмё - Мьельбю 0:1 Зенит - Мальмё 4:0 Мальмё - Эребру 5:1 Эльфсборг - Мальмё 0:1 Мальмё - Юргорден 1:1
  • Первый тайм
  • 31'
    Потеряли мяч краснодарцы, однако "Мальмё" провёл ответную атаку не лучшим образом.
  • 30'
    Тренируют "быки" розыгрыш в центре поля под умеренным прессингом.
  • 29'
    Ботхейму не хватило скорости на левом полуфланге, чтобы оторваться от защитника, а потом он пробил несильно в руки Далина.
  • Желтая карточка
    28'
    Ракип на чужой половине подкатился в ноги Черникова и получил жёлтую карточку.
  • 28'
    Снова удар Вандерсона с подбора - и снова блокировка.
  • Угловой
    27'
    Ещё один угловой исполнит слева российская команда.
  • Угловой
    27'
    Сперцян пробивал примерно с левого края вратарской и заработал корнер.
  • 26'
    С подбора с линии штрафной пальнул Вандерсон - выстрел заблокирован.
  • Угловой
    25'
    Удар Ботхейма из полукруга привёл к очередному корнеру.
  • Угловой
    24'
    Крыховяку не хватило совсем немножко, чтобы замкнуть правую штангу на подаче левофлангового углового.
  • Опасный момент
    24'
    Рамирес с левого полуфланга по кручёной траектории выстрелил под перекладину - Далин парировал в красивом  прыжке. 
  • 23'
    Отмахивается "Мальмё" от подач в штрафную со стороны "быков".
  • Угловой
    22'
    Петров с правого края штрафной навесил за лицевую, но кто-то из игроков шведской команды коснулся мяча - будет угловой. 
  • 21'
    Ботхейму не удалось зацепиться за мяч после доставки с правого фланга.
  • 20'
    "Мальмё" прессингует и не даёт "быкам" спокойно пасоваться на своей половине.
  • Фол, нарушение
    19'
    Крыховяк внедрился своими ногами в ноги Ракипа в середине поля.
  • Офсайд
    18'
    Ботхейм оказался с глазу на глаз с Далином, однако там офсайд.
  • Травма, повреждение
    17'
    Ларссон получил небольшое повреждение. Ничего страшного.
  • 16'
    "Мальмё" перехватил мяч в центре поля, но до остроты свою атаку не довёл.
  • 15'
    Рамирес не решился подавать с левого края и поделился мячом со Сперцяном.
  • 14'
    Осенью прошлого года "Мальмё" играл в группе Лиги чемпионов с питерским "Зенитом" - 0:4 и 1:1.
  • Судья
    13'
    Даниэль Фарке с бровки даёт указания своим подопечным жестами и с помощью переводчика. 
  • 12'
    Рамирес на подборе принял мяч на грудь и выстрелил в левый угол - снаряд поразил рекламный щит.
  • Угловой
    11'
    Дальний удар Вандерсона, рикошет от соперника - и мяч прошёл рядом с правой штангой.
  • 11'
    Сперцян навесил с корнера, и мяч перелетел через всех футболистов.
  • Угловой
    11'
    "Быки" исполнят угловой с правого края.
  • Офсайд
    10'
    Офсайд в зоне правого инсайда у Нанаси.
  • 9'
    Классон попытался ударить головой после навеса слева от Рамиреса - получилась безадресная скидка на правый фланг.
  • 8'
    Сперцян на правом фланге отдал низом неточный пас вперёд на Классона.
  • 7'
    Думается, "Краснодар" и "Мальмё" боролись бы за 3-е место в группе Лиги чемпионов, попади они туда вдвоём.
  • Фол, нарушение
    6'
    Нанаси ударил по ногам Рамиреса на краю поля.
  • 5'
    "Чёрно-зелёные" держат мяч в центре поля, но до фирменной кружевной игры им пока далеко.
  • 4'
    Говорят, "быки" сначала планировали сыграть 3 тайма по 45 минут, но в итоге решили, что будут 2 по 45. 
  • 3'
    Пока что нет атакующей игры у "Краснодара".
  • Фол, нарушение
    2'
    Сперцян уложил на газон Ракипа в центре поля на фланге.
  • 1'
    Сафонов вышел из ворот, чтобы чётко выбить мяч подальше.
  • 1'
    "Краснодар" играет в чёрно-зелёных цветах, "Мальмё" - в бело-голубых.
  • Первый тайм начался
    Матч начался.
  • До матча
  • Добрый день, уважаемые любители футбола! В товарищеском матче сыграют "Краснодар" и шведский "Мальмё", текстовый онлайн будет вести Кирилл Иванцов. 
Прогнозы 135
Краснодар 62.2% (84)
X 34.1% (46)
Мальмё 3.7% (5)
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Где смотреть матч Краснодар 0:0 Мальмё онлайн


Прогнозы на матч Краснодар 0:0 Мальмё

Исход игры
Краснодар
61.9% (83)
Ничья
34.3% (46)
Мальмё
3.7% (5)
Тотал 2.5
Больше
50.39% (64)
Меньше
49.61% (63)
Обе команды забьют
Да
77.95% (99)
Нет
22.05% (28)
Популярный счёт
2:1 Краснодар
35.8% (48)
1:1 Ничья
28.4% (38)
1:0 Краснодар
14.2% (19)
2:2 Ничья
4.5% (6)
2:0 Краснодар
3.7% (5)
1:2 Мальмё
2.2% (3)
3:0 Краснодар
1.5% (2)
3:1 Краснодар
1.5% (2)
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