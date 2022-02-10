Олимпиада 2022
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Краснодар
 
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Мальмё
Прогнозы 46
Краснодар 60.9% (28)
X 34.8% (16)
Мальмё 4.3% (2)
Все прогнозы

История личных встреч

Краснодар
Мальмё

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

ТМК
1:3
ТМК
2:0

Результаты последних матчей

Краснодар
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Хеккен - Краснодар 1:2 Волеренга - Краснодар 0:1 Краснодар - Жилина 3:2 Легия - Краснодар 2:1
Краснодар - Нижний Новгород 0:0 Сочи - Краснодар 1:2 Химки - Краснодар 3:3 Краснодар - Спартак Москва 2:1 Динамо Москва - Краснодар 1:0 Краснодар - Крылья Советов 0:1 ФК Кубань - Краснодар 3:0 Нижний Новгород - Краснодар 1:4 Краснодар - Уфа 1:1 Краснодар - Рубин 2:1 ЦСКА Москва - Краснодар 0:0 Краснодар - Сочи 3:0 Ленинградец - Краснодар 0:2 Ахмат - Краснодар 0:2 Ростов - Краснодар 1:1 Рубин - Краснодар 1:3
Мальмё
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Локомотив Москва - Мальмё 1:1 Мальмё - Яммербугт 2:2 Ювентус - Мальмё 1:0 Мальмё - Хальмстад 0:0
Кальмар - Мальмё 0:1 Мальмё - Зенит 1:1 Мальмё - Хеккен 2:2 Гётеборг - Мальмё 0:2 Мальмё - Челси 0:1 Сириус - Мальмё 2:3 Мальмё - АИК 1:0 Варберг БоИС - Мальмё 1:1 Челси - Мальмё 4:0 Эстерсунд - Мальмё 0:3 Мальмё - Онсала 5:1 Мальмё - Мьельбю 0:1 Зенит - Мальмё 4:0 Мальмё - Эребру 5:1 Эльфсборг - Мальмё 0:1 Мальмё - Юргорден 1:1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Краснодар - Мальмё от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 февраля 2022, осталось 2 дня 3 часа 35 минут.



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    • Прогнозы 46
    Краснодар 60.9% (28)
    X 34.8% (16)
    Мальмё 4.3% (2)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Краснодар - Мальмё онлайн


    Прогнозы на матч Краснодар - Мальмё

    Исход игры
    Краснодар
    60.9% (28)
    Ничья
    34.8% (16)
    Мальмё
    4.3% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.65% (21)
    Меньше
    54.35% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    67.39% (31)
    Нет
    32.61% (15)
    Популярный счёт
    2:1 Краснодар
    30.4% (14)
    1:0 Краснодар
    23.9% (11)
    1:1 Ничья
    23.9% (11)
    2:2 Ничья
    8.7% (4)
    2:0 Краснодар
    4.3% (2)
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    Краснодар
    Мальмё

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