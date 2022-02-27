  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина: Лига професиональ
Индепендьенте Авельянеда
2:2
Конец матча
Бока Хуниорс
0'
14' Желтая карточка
Фабра Франк
0:1
17' Пенальти
Бенедетто Дарио
20' Желтая карточка
Lucas Daniel Romero
22' Желтая карточка
Рохо Маркос
22' Желтая карточка
Инсаурральде Хуан
1:1
31' Гол
Gaston Togni
1:2
45' Гол
Бенедетто Дарио
45' Желтая карточка
Вилья Себастьян
58' Желтая карточка
Carlos Benavidez
70' Вторая желтая карточка
Фабра Франк
2:2
80' Гол
Alan Sonora
90' Желтая карточка
Себальос Эсекиэль
90' Желтая карточка
Адвинкула Луис
90'+29
12
Баккья
Ренсо
19
Виго
Алекс
24
Sergio
Barreto
33
Инсаурральде
Хуан
5
Lucas
Rodriguez
I
29
Lucas
Daniel
Romero
21
Carlos
Benavidez
8
Damian
Batallini
14
Lucas
Gonzalez
7
Роа
Андрес
Фелипе
11
Gaston
Togni
1
Росси
Агустин
17
Адвинкула
Луис
24
Искиэрдос
Карлос
6
Рохо
Маркос
18
Фабра
Франк
8
Pol
Fernandez
21
Кампусано
Хорман
20
Juan
Edgardo
Ramirez
16
Молинас
Аарон
9
Бенедетто
Дарио
22
Вилья
Себастьян
Индепендьенте Авельянеда
4-2-3-1
Бока Хуниорс
4-3-1-2

История личных встреч

Индепендьенте Авельянеда
Бока Хуниорс

11 матчей

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

54.5%
63.6%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
45.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед

14 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 9 побед

25 матчей

24%
44%
32%
6 побед 11 ничьих 8 побед

Первый тайм

24%
44%
32%
6 побед 11 ничьих 8 побед

Второй тайм

28%
36%
36%
7 побед 9 ничьих 9 побед

История матчей

ЛП
1:0
ЛП
1:1
КДМЭП
1:2
С
0:0
С
0:1
С
1:0
П
3:0
П
1:1
П
3:1
П
1:1
ТМ(
0:3
П
2:1
ММ(
0:0
ММ(
3:3
ПА
4:5
ПА
0:1
ПА
1:1
ПА
0:0
ПА
2:3
ПА
1:2
ПА
2:0
TPDV
0:0
ПА
1:1
ПАК
1:1
TPDV
1:2

Результаты последних матчей

Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Арсенал Саранди 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 1:2
Индепендьенте Авельянеда - Сан-Лоренсо 1:1 Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 4:1 Индепендьенте Авельянеда - Бока Хуниорс 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Арсенал Саранди 3:0 Ньюэллс Олд Бойз - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Унион Санта-Фе 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Сармиенто 1:1 Альдосиви - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 1:1 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 3:3 Индепендьенте Авельянеда - Годой Крус 1:4 Уракан - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Ланус 0:1 Ривер Плейт - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Колон 3:0
Бока Хуниорс
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Бока Хуниорс - Росарио Сентраль 2:1 Альдосиви - Бока Хуниорс 1:2 Бока Хуниорс - Колон 1:1 Барселона - Бока Хуниорс 1:1
Бока Хуниорс - Сентраль Кордоба Росарио 8:1 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 0:0 Арсенал Саранди - Бока Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Сармиенто 2:0 Альдосиви - Бока Хуниорс 0:3 Бока Хуниорс - Аргентинос Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 0:1 Велес Сарсфилд - Бока Хуниорс 2:0 Бока Хуниорс - Годой Крус 2:1 Уракан - Бока Хуниорс 0:3 Бока Хуниорс - Ланус 4:2 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Колон 1:0 Бока Хуниорс - Патронато Парана 0:0
Где смотреть матч Индепендьенте Авельянеда 2:2 Бока Хуниорс онлайн


Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет для тебя!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 