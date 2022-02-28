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  3. Аргентина: Лига професиональ
Ривер Плейт
2:2
Конец матча
Расинг Авельянеда
0'
18' Желтая карточка
Carlos Alcaraz
1:0
26' Гол
Барко Эсекьель
43' Желтая карточка
Elias Gomez
2:0
43' Гол
Де ла Крус Николас
2:1
62' Гол
Enzo Copetti
68' Желтая карточка
Де ла Крус Николас
74' Желтая карточка
Инсуа Эмилиано
2:2
82' Гол
Leonel Ariel Miranda
90'+6
1
Армани
Франко
2
Рохас
Роберт
17
Диас
Пауло
14
Пирес
Леандро
29
Elias
Gomez
13
Зидан
Энцо
24
Перес
Энцо
11
Де
ла
Крус
Николас
31
Симон
Сантьяго
9
Альварес
Хулиан
21
Барко
Эсекьель
1
Gaston
Gomez
34
Мура
Факундо
30
Сигали
Леонардо
48
Инсуа
Эмилиано
33
Gonzalo
Piovi
29
Морено
Анибал
19
Leonel
Ariel
Miranda
28
Чанкалай
Томас
22
Carlos
Alcaraz
7
Ауче
Габриэль
9
Enzo
Copetti
Ривер Плейт
4-3-3
Расинг Авельянеда
4-2-3-1

История личных встреч

Ривер Плейт
Расинг Авельянеда

17 матчей

70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

58.8%
35.3%
5.9%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.8%
35.3%
5.9%
10 побед 6 ничьих 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 2 победы

25 матчей

48%
28%
24%
12 побед 7 ничьих 6 побед

Первый тайм

40%
36%
24%
10 побед 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

40%
52%
8%
10 побед 13 ничьих 2 победы

История матчей

ЛП
4:0
ЛП
0:0
С
0:5
С
1:6
С
2:0
КЛ
3:0
КЛ
0:0
С
0:2
П
2:3
П
0:0
П
1:0
П
3:2
П
1:0
П
0:2
ТМ(
1:2
П
0:1
ПА
0:1
ПА
1:1
ПА
0:3
ПА
2:0
ПА
1:0
TPDV
1:1
ПА
3:3
ПАК
0:0
TPDV
2:0

Результаты последних матчей

Ривер Плейт
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 0:2 Каравел - Ривер Плейт 1:3 Ривер Плейт - Патронато Парана 4:1 Унион Санта-Фе - Ривер Плейт 1:0
Ривер Плейт - Бубали 5:1 Ривер Плейт - ФК Юнайтед 2:3 СВ Ла Фама - Ривер Плейт 1:0 Атлетико Тукуман - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Дефенса и Хустисия 2:3 Ривер Плейт - Расинг Клуб Аруба 1:1 Росарио Сентраль - Ривер Плейт 2:2 Дакота - Ривер Плейт 3:1 Ривер Плейт - Расинг Авельянеда 4:0 Атлетико Платенсе - Ривер Плейт 0:1 Эстрелла - Ривер Плейт 0:2 Ривер Плейт - Депортиво Насьональ 4:1 Ривер Плейт - Патронато Парана 5:0 Британния - Ривер Плейт 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Каравел 2:3
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Расинг Авельянеда - Аргентинос Хуниорс 3:0 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 2:2 Расинг Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:0 Расинг Авельянеда - Годой Крус 2:1
Уракан - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Ланус 3:1 Ривер Плейт - Расинг Авельянеда 4:0 Расинг Авельянеда - Колон 1:2 Атлетико Тукуман - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Дефенса и Хустисия 1:2 Росарио Сентраль - Расинг Авельянеда 2:1 Унион Санта-Фе - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Атлетико Платенсе 0:1 Патронато Парана - Расинг Авельянеда 1:2 Расинг Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Аргентинос Хуниорс - Расинг Авельянеда 2:0 Годой Крус - Расинг Авельянеда 3:3 Расинг Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:2 Сан-Лоренсо - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Банфилд 0:0
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Де ла Крус Николас бьет в цель!
  • Желтая карточка
    43'
    Элиас Гомес получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - Барко Эсекьель бьет в цель!
  • 19'
    Перес Энцо уходит с поля. Сукулини Бруно выходит вместо него
  • Желтая карточка
    18'
    Карлос Алькарас получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Ривер Плейт 2:2 Расинг Авельянеда онлайн


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