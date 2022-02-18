Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Команда Райо Вальекано имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Трехо Оскар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

47' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Эльче идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Удар от ворот произведет Эльче

45' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

45' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

45' Матч возобновлен

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

43' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

42' Матч возобновлен

42' Ох, нехорошо это выглядит. Каррильо Гидо получил травму и медбригада забирает его с поля.

42' Ох, нехорошо это выглядит. Катена Алехандро получил травму и медбригада забирает его с поля.

41' Каррильо Гидо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

41' Катена Алехандро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' Милья Пере выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Роко Энсо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Трехо Оскар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

39' Игра в одни ворота сейчас. Райо Вальекано доминирует и владеет мячом

38' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Паласон Иси из команды Райо Вальекано направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

33' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Гутьеррес Хосе получил желтую карточку от судьи

30' Удар от ворот произведет Эльче

30' Паласон Иси не смог попасть в створ ударом издали

30' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Удар от ворот произведет Эльче

29' Паласон Иси не смог попасть в створ ударом издали

28' Бигас Педро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Трехо Оскар разрезает оборону соперника отличным пасом

28' Матч возобновлен

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Роко Энсо имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!

27' Фидель Чавес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

26' Трехо Оскар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

24' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Удар от ворот произведет Эльче

23' Как он промахнулся? Гарсия Альваро III имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

23' Гвардиола Серхи разрезает оборону соперника отличным пасом

23' Матч возобновлен

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Комесанья Санти выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Савельич Эстебан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Фидель Чавес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

20' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Гарсия Франсиско III пробует нанести удар издали, но Эдгар Бадия держит все под контролем

17' Зидан Люка взял и забрал мяч на выходе

17' Игрок Фидель Чавес из команды Эльче неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

17' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Маскарель Омар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Удар от ворот произведет Эльче

14' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Бигас Педро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Райо Вальекано идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Плохо сыграл Мохика Хоан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

10' Роко Энсо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Матч возобновлен

8' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

7' Комесанья Санти получил желтую карточку от судьи

6' Удар от ворот произведет Эльче

6' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Роко Энсо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Эльче начинает с центра поля