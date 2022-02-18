Испания: Ла Лига 2021-2022
2:1
Конец матча
Стадион: Мартинес Валеро Зрители: 14742
7' Желтая карточкаКомесанья Санти
32' Желтая карточкаГутьеррес Хосе
0:1
52' ГолГарсия Франсиско
68' Желтая карточкаКатена Алехандро
72' Желтая карточкаСилла Мамаду
75' Желтая карточкаБалью Иван
1:1
76' ГолКаррильо Гидо
2:1
84' ГолПонсе Эсекель
90' Желтая карточкаМарконе Иван
Ход матча
32'
52'
0:1
68'
72'
75'
76'
1:1
84'
2:1
90'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
4 Удары по воротам 9
-
5 Удары в створ 2
-
2 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
18 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
13
Бадия
Эдгар
22
Мохика
Хоан
11
Моренте
Тете
16
Фидель
Чавес
10
Милья
Пере
- Основной состав
-
13 Бадия ЭдгарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Мохика ХоанЗащитник
-
11 Моренте ТетеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Фидель ЧавесПолузащитник
-
10 Милья ПереНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Андреу ЛлуисВратарь
- Защитник
-
12 Олаза ЛукасЗащитник
-
20 Пьятти ПаблоПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Марконе ИванПолузащитник
-
24 Перес КикеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Родригес Франсиско
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Балью ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Бебе ТьягуПолузащитник
-
21 Сисс ПатеПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Силла МамадуНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ираола Андони
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Эльче
Райо Вальекано
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
58.3%
16.7%
25%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
58.3%
16.7%
25%
7 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 6 побед
16 матчей
56.3%
25%
18.7%
9 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
43.8%
31.3%
24.9%
7 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
43.8%
18.8%
37.4%
7 побед 3 ничьи 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эльче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бое Лукас
|7
|0.28
|Милья Пере
|7
|0.28
|Фидель Чавес
|3 (1)
|0.12
|Моренте Тете
|2
|0.08
|Бенедетто Дарио
|2
|0.08
|Лукас Перес
|2
|0.08
|Мохика Хоан
|1
|0.04
|Фернандес Хосан
|1
|0.04
|Каррильо Гидо
|1
|0.04
|Понсе Эсекель
|1
|0.04
|Роко Энсо
|1
|0.04
|Гумбау Херард
|0
|0
Райо Вальекано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарсия Альваро III
|5
|0.21
|Фалькао Радамель
|5
|0.21
|Трехо Оскар
|3 (3)
|0.13
|Гвардиола Серхи
|3
|0.13
|Нтекья Ранди
|3
|0.13
|Паласон Иси
|2
|0.08
|Комесанья Санти
|1
|0.04
|Балью Иван
|1
|0.04
|Катена Алехандро
|1
|0.04
|Сисс Пате
|1
|0.04
|Эрнандес Марио
|1
|0.04
|Гарсия Франсиско III
|1
|0.04
|Бебе Тьягу
|0
|0
Карточки
Эльче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Верду Гонсало
|10
|0
|Роко Энсо
|7
|0
|Фидель Чавес
|6
|0
|Гумбау Херард
|5
|0
|Гутьеррес Хосе
|3
|1
|Диего Гонсалес VII
|3
|1
|Маскарель Омар
|4
|0
|Паласиос Элибельтон
|4
|0
|Родригес Франсиско
|2
|1
|Марконе Иван
|3
|0
|Касилья Кико
|3
|0
|Мохика Хоан
|3
|0
|Милья Пере
|3
|0
|Моренте Тете
|3
|0
|Барраган Антонио
|2
|0
|Пасторе Хавьер
|2
|0
|Бигас Педро
|2
|0
|Бое Лукас
|2
|0
|Бенедетто Дарио
|1
|0
|Бадия Эдгар
|1
|0
|Фернандес Хосан
|1
|0
Райо Вальекано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Трехо Оскар
|8
|0
|Балью Иван
|7
|0
|Комесанья Санти
|6
|0
|Валентин Оскар
|5
|0
|Савельич Эстебан
|4
|0
|Паласон Иси
|4
|0
|Гарсия Альваро III
|4
|0
|Катена Алехандро
|4
|0
|Сисс Пате
|4
|0
|Гарсия Франсиско III
|3
|0
|Лопес Унаи
|2
|0
|Гвардиола Серхи
|2
|0
|Зидан Люка
|0
|1
|Ираола Андони
|1
|0
|Фалькао Радамель
|1
|0
|Бебе Тьягу
|1
|0
|Мараш Никола
|1
|0
|Силла Мамаду
|1
|0
|Нтекья Ранди
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
9
4 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 2
16 Не забивали 18
2
13%
1
11%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
1
7%
2
22%
31-45
3
20%
1
11%
46-60
1
7%
2
22%
61-75
7
47%
3
33%
76-90
Пропущено
12
20
6 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 11
1
8%
2
10%
1-15
4
33%
5
25%
16-30
1
8%
4
20%
31-45
4
33%
2
10%
46-60
1
8%
2
10%
61-75
1
8%
5
25%
76-90
Забито
13
19
6 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 6
16 Не забивали 16
3
23%
3
16%
1-15
2
15%
7
37%
16-30
1
8%
2
11%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
6
46%
3
16%
61-75
1
8%
3
16%
76-90
Пропущено
22
9
9 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 3
8 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 7
2
9%
2
22%
1-15
4
18%
2
22%
16-30
3
14%
2
22%
31-45
2
9%
1
11%
46-60
4
18%
0
0%
61-75
7
32%
2
22%
76-90
Забито
28
28
10 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 8
7 Не забивали 10
5
18%
4
14%
1-15
3
11%
7
25%
16-30
2
7%
4
14%
31-45
3
11%
2
7%
46-60
7
25%
5
18%
61-75
8
29%
6
21%
76-90
Пропущено
34
29
15 В 1-м тайме 17
19 Во 2-м тайме 12
12 Пропускали первыми 15
20 Не пропускали 18
3
9%
4
14%
1-15
8
24%
7
24%
16-30
4
12%
6
21%
31-45
6
18%
3
10%
46-60
5
15%
2
7%
61-75
8
24%
7
24%
76-90
Результаты последних матчей
Эльче
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Севилья - Эльче 2:0 Эльче - Алавес 3:1 Реал Мадрид - Эльче 2:2 Эльче - Реал Мадрид 1:2
Эльче - Вильярреал 1:0 Эспаньол - Эльче 1:2 Альмерия - Эльче 1:2 Эльче - Гранада 0:0 Барселона - Эльче 3:2 Унионистас - Эльче 0:1 Валенсия - Эльче 2:1 Эльче - Кадис 3:1 Лехона - Эльче 0:2 Осасуна - Эльче 1:1 Эльче - Бетис 0:3 Мальорка - Эльче 2:2 Эльче - Реал Мадрид 1:2 Алавес - Эльче 1:0 Эльче - Эспаньол 2:2 Райо Вальекано - Эльче 2:1
Райо Вальекано
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Райо Вальекано - Осасуна 0:3 Райо Вальекано - Бетис 1:2 Сельта - Райо Вальекано 2:0 Райо Вальекано - Мальорка 1:0
Райо Вальекано - Атлетик Б 0:1 Жирона - Райо Вальекано 1:2 Райо Вальекано - Бетис 1:1 Мирандес - Райо Вальекано 0:1 Атлетико М - Райо Вальекано 2:0 Райо Вальекано - Алавес 2:0 Бергантиньос - Райо Вальекано 1:3 Вильярреал - Райо Вальекано 2:0 Райо Вальекано - Эспаньол 1:0 Гуйхуэло - Райо Вальекано 1:1 Валенсия - Райо Вальекано 1:1 Райо Вальекано - Мальорка 3:1 Реал Мадрид - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Сельта 0:0 Райо Вальекано - Барселона 1:0 Бетис - Райо Вальекано 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|24
|16
|6
|2
|48 - 20
|54
|2.
|Севилья
|Заявка
|24
|14
|8
|2
|36 - 16
|50
|3.
|Бетис
|Заявка
|24
|13
|4
|7
|45 - 29
|43
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|24
|11
|6
|7
|42 - 34
|39
|5.
|Барселона
|Заявка
|23
|10
|9
|4
|38 - 27
|39
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|23
|10
|8
|5
|24 - 21
|38
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|24
|9
|9
|6
|38 - 23
|36
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|24
|8
|10
|6
|25 - 21
|34
|9.
|Осасуна
|Заявка
|24
|8
|8
|8
|25 - 27
|32
|10.
|Сельта
|Заявка
|24
|8
|7
|9
|28 - 25
|31
|11.
|Райо Вальекано
|Заявка
|24
|9
|4
|11
|28 - 29
|31
|12.
|Валенсия
|Заявка
|24
|7
|9
|8
|36 - 38
|30
|13.
|Эльче
|Заявка
|25
|7
|8
|10
|28 - 34
|29
|14.
|Эспаньол
|Заявка
|24
|7
|7
|10
|29 - 34
|28
|15.
|Мальорка
|Заявка
|23
|6
|8
|9
|22 - 36
|26
|16.
|Хетафе
|Заявка
|24
|6
|7
|11
|23 - 27
|25
|17.
|Гранада
|Заявка
|24
|5
|9
|10
|26 - 36
|24
|18.
|Алавес
|Заявка
|24
|5
|5
|14
|19 - 39
|20
|19.
|Кадис
|Заявка
|24
|3
|10
|11
|20 - 38
|19
|20.
|Леванте
|Заявка
|24
|2
|8
|14
|24 - 50
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Севилья
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|26 - 10
|30
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|25 - 8
|28
|3.
|Райо Вальекано
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|20 - 8
|26
|4.
|Вильярреал
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|29 - 13
|25
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|21 - 12
|24
|6.
|Барселона
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|23 - 13
|23
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|9 - 6
|22
|8.
|Эспаньол
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|18 - 15
|21
|9.
|Бетис
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|23 - 14
|20
|10.
|Эльче
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|15 - 12
|20
|11.
|Хетафе
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|17 - 11
|20
|12.
|Мальорка
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|13 - 11
|18
|13.
|Валенсия
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|18 - 13
|18
|14.
|Атлетик Б
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|15 - 13
|17
|15.
|Гранада
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 17
|15
|16.
|Алавес
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|10 - 15
|15
|17.
|Сельта
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 15
|14
|18.
|Осасуна
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|10 - 16
|12
|19.
|Леванте
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|13 - 21
|9
|20.
|Кадис
|Заявка
|12
|0
|7
|5
|8 - 17
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|23 - 12
|26
|2.
|Бетис
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|22 - 15
|23
|3.
|Севилья
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|10 - 6
|20
|4.
|Осасуна
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|15 - 11
|20
|5.
|Атлетик Б
|Заявка
|13
|3
|8
|2
|10 - 8
|17
|6.
|Сельта
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|13 - 10
|17
|7.
|Барселона
|Заявка
|12
|3
|7
|2
|15 - 14
|16
|8.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|15 - 15
|16
|9.
|Атлетико М
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|21 - 22
|15
|10.
|Валенсия
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|18 - 25
|12
|11.
|Кадис
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 21
|12
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|9 - 10
|11
|13.
|Эльче
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|13 - 22
|9
|14.
|Гранада
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|10 - 19
|9
|15.
|Мальорка
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|9 - 25
|8
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|11 - 19
|7
|17.
|Райо Вальекано
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|8 - 21
|5
|18.
|Хетафе
|Заявка
|12
|0
|5
|7
|6 - 16
|5
|19.
|Алавес
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|9 - 24
|5
|20.
|Леванте
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|11 - 29
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Эльче 2:1 Райо Вальекано
Исход игры
Эльче
38.6% (56)
Ничья
46.2% (67)
Райо Вальекано
15.2% (22)
Тотал 2.5
Больше
20.59% (28)
Меньше
79.41% (108)
Обе команды забьют
Да
62.5% (85)
Нет
37.5% (51)
Популярный счёт
1:1 Ничья
39.3% (57)
1:0 Эльче
23.4% (34)
2:1 Эльче
9.7% (14)
1:2 Райо Вальекано
7.6% (11)
0:1 Райо Вальекано
5.5% (8)
0:0 Ничья
3.4% (5)
2:0 Эльче
2.1% (3)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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