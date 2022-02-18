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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Эльче
2:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 14742
Райо Вальекано
0'
7' Желтая карточка
Комесанья Санти
32' Желтая карточка
Гутьеррес Хосе
0:1
52' Гол
Гарсия Франсиско
68' Желтая карточка
Катена Алехандро
72' Желтая карточка
Силла Мамаду
75' Желтая карточка
Балью Иван
1:1
76' Гол
Каррильо Гидо
2:1
84' Гол
Понсе Эсекель
90' Желтая карточка
Марконе Иван
90'+9

Ход матча

7'
 
Комесанья Санти
32'
Гутьеррес Хосе
 
52'
0:1
Гарсия Франсиско
(Паласон Иси)
62'
Марконе Иван
Гутьеррес Хосе
 
62'
Перес Кике
Маскарель Омар
 
67'
Понсе Эсекель
Фидель Чавес
 
67'
Фернандес Хосан
Барраган Антонио
 
68'
 
Катена Алехандро
70'
 
Силла Мамаду
Гвардиола Серхи
72'
 
Силла Мамаду
75'
 
Балью Иван
76'
Каррильо Гидо
1:1
80'
 
Суарес Марио
Савельич Эстебан
80'
 
Сисс Пате
Комесанья Санти
84'
Понсе Эсекель
(Милья Пере)
2:1
86'
 
Фалькао Радамель
Паласон Иси
86'
 
Бебе Тьягу
Валентин Оскар
90'
Диего Гонсалес
Бигас Педро
 
90'
Марконе Иван
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 9
  • 5 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 18 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 145
Эльче 38.6% (56)
X 46.2% (67)
Райо Вальекано 15.2% (22)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
13
Бадия
Эдгар
19
Барраган
Антонио
3
Роко
Энсо
6
Бигас
Педро
22
Мохика
Хоан
11
Моренте
Тете
21
Маскарель
Омар
8
Гутьеррес
Хосе
16
Фидель
Чавес
10
Милья
Пере
7
Каррильо
Гидо
1
Зидан
Люка
20
Балью
Иван
24
Савельич
Эстебан
5
Катена
Алехандро
33
Гарсия
Франсиско
III
6
Комесанья
Санти
23
Валентин
Оскар
7
Паласон
Иси
8
Трехо
Оскар
18
Гарсия
Альваро
III
16
Гвардиола
Серхи
Эльче
4-4-2
Райо Вальекано
4-2-3-1

История личных встреч

Эльче
Райо Вальекано

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.3%
16.7%
25%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

58.3%
16.7%
25%
7 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 6 побед

16 матчей

56.3%
25%
18.7%
9 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

43.8%
31.3%
24.9%
7 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

43.8%
18.8%
37.4%
7 побед 3 ничьи 6 побед

История матчей

ЛЛ
2:1
КК
2:0
С
2:3
С
1:1
С
1:1
С
2:1
П
2:0
П
2:3
П
2:0
П
3:0
С
1:2
С
1:1
С
2:2
С
0:1
С
1:2
С
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Эльче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бое Лукас 7 0.28
Милья Пере 7 0.28
Фидель Чавес 3 (1) 0.12
Моренте Тете 2 0.08
Бенедетто Дарио 2 0.08
Лукас Перес 2 0.08
Мохика Хоан 1 0.04
Фернандес Хосан 1 0.04
Каррильо Гидо 1 0.04
Понсе Эсекель 1 0.04
Роко Энсо 1 0.04
Гумбау Херард 0 0
Райо Вальекано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарсия Альваро III 5 0.21
Фалькао Радамель 5 0.21
Трехо Оскар 3 (3) 0.13
Гвардиола Серхи 3 0.13
Нтекья Ранди 3 0.13
Паласон Иси 2 0.08
Комесанья Санти 1 0.04
Балью Иван 1 0.04
Катена Алехандро 1 0.04
Сисс Пате 1 0.04
Эрнандес Марио 1 0.04
Гарсия Франсиско III 1 0.04
Бебе Тьягу 0 0

Карточки

Эльче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верду Гонсало 10 0
Роко Энсо 7 0
Фидель Чавес 6 0
Гумбау Херард 5 0
Гутьеррес Хосе 3 1
Диего Гонсалес VII 3 1
Маскарель Омар 4 0
Паласиос Элибельтон 4 0
Родригес Франсиско 2 1
Марконе Иван 3 0
Касилья Кико 3 0
Мохика Хоан 3 0
Милья Пере 3 0
Моренте Тете 3 0
Барраган Антонио 2 0
Пасторе Хавьер 2 0
Бигас Педро 2 0
Бое Лукас 2 0
Бенедетто Дарио 1 0
Бадия Эдгар 1 0
Фернандес Хосан 1 0
Райо Вальекано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Трехо Оскар 8 0
Балью Иван 7 0
Комесанья Санти 6 0
Валентин Оскар 5 0
Савельич Эстебан 4 0
Паласон Иси 4 0
Гарсия Альваро III 4 0
Катена Алехандро 4 0
Сисс Пате 4 0
Гарсия Франсиско III 3 0
Лопес Унаи 2 0
Гвардиола Серхи 2 0
Зидан Люка 0 1
Ираола Андони 1 0
Фалькао Радамель 1 0
Бебе Тьягу 1 0
Мараш Никола 1 0
Силла Мамаду 1 0
Нтекья Ранди 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
9
4 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 2
16 Не забивали 18
2
13%
1
11%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
1
7%
2
22%
31-45
3
20%
1
11%
46-60
1
7%
2
22%
61-75
7
47%
3
33%
76-90

Пропущено

12
20
6 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 11
1
8%
2
10%
1-15
4
33%
5
25%
16-30
1
8%
4
20%
31-45
4
33%
2
10%
46-60
1
8%
2
10%
61-75
1
8%
5
25%
76-90

Забито

13
19
6 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 6
16 Не забивали 16
3
23%
3
16%
1-15
2
15%
7
37%
16-30
1
8%
2
11%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
6
46%
3
16%
61-75
1
8%
3
16%
76-90

Пропущено

22
9
9 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 3
8 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 7
2
9%
2
22%
1-15
4
18%
2
22%
16-30
3
14%
2
22%
31-45
2
9%
1
11%
46-60
4
18%
0
0%
61-75
7
32%
2
22%
76-90

Забито

28
28
10 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 8
7 Не забивали 10
5
18%
4
14%
1-15
3
11%
7
25%
16-30
2
7%
4
14%
31-45
3
11%
2
7%
46-60
7
25%
5
18%
61-75
8
29%
6
21%
76-90

Пропущено

34
29
15 В 1-м тайме 17
19 Во 2-м тайме 12
12 Пропускали первыми 15
20 Не пропускали 18
3
9%
4
14%
1-15
8
24%
7
24%
16-30
4
12%
6
21%
31-45
6
18%
3
10%
46-60
5
15%
2
7%
61-75
8
24%
7
24%
76-90

Результаты последних матчей

Эльче
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Севилья - Эльче 2:0 Эльче - Алавес 3:1 Реал Мадрид - Эльче 2:2 Эльче - Реал Мадрид 1:2
Эльче - Вильярреал 1:0 Эспаньол - Эльче 1:2 Альмерия - Эльче 1:2 Эльче - Гранада 0:0 Барселона - Эльче 3:2 Унионистас - Эльче 0:1 Валенсия - Эльче 2:1 Эльче - Кадис 3:1 Лехона - Эльче 0:2 Осасуна - Эльче 1:1 Эльче - Бетис 0:3 Мальорка - Эльче 2:2 Эльче - Реал Мадрид 1:2 Алавес - Эльче 1:0 Эльче - Эспаньол 2:2 Райо Вальекано - Эльче 2:1
Райо Вальекано
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Райо Вальекано - Осасуна 0:3 Райо Вальекано - Бетис 1:2 Сельта - Райо Вальекано 2:0 Райо Вальекано - Мальорка 1:0
Райо Вальекано - Атлетик Б 0:1 Жирона - Райо Вальекано 1:2 Райо Вальекано - Бетис 1:1 Мирандес - Райо Вальекано 0:1 Атлетико М - Райо Вальекано 2:0 Райо Вальекано - Алавес 2:0 Бергантиньос - Райо Вальекано 1:3 Вильярреал - Райо Вальекано 2:0 Райо Вальекано - Эспаньол 1:0 Гуйхуэло - Райо Вальекано 1:1 Валенсия - Райо Вальекано 1:1 Райо Вальекано - Мальорка 3:1 Реал Мадрид - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Сельта 0:0 Райо Вальекано - Барселона 1:0 Бетис - Райо Вальекано 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 24 16 6 2 48 - 20 54
2. Севилья Заявка 24 14 8 2 36 - 16 50
3. Бетис Заявка 24 13 4 7 45 - 29 43
4. Атлетико М Заявка 24 11 6 7 42 - 34 39
5. Барселона Заявка 23 10 9 4 38 - 27 39
6. Реал Сосьедад Заявка 23 10 8 5 24 - 21 38
7. Вильярреал Заявка 24 9 9 6 38 - 23 36
8. Атлетик Б Заявка 24 8 10 6 25 - 21 34
9. Осасуна Заявка 24 8 8 8 25 - 27 32
10. Сельта Заявка 24 8 7 9 28 - 25 31
11. Райо Вальекано Заявка 24 9 4 11 28 - 29 31
12. Валенсия Заявка 24 7 9 8 36 - 38 30
13. Эльче Заявка 25 7 8 10 28 - 34 29
14. Эспаньол Заявка 24 7 7 10 29 - 34 28
15. Мальорка Заявка 23 6 8 9 22 - 36 26
16. Хетафе Заявка 24 6 7 11 23 - 27 25
17. Гранада Заявка 24 5 9 10 26 - 36 24
18. Алавес Заявка 24 5 5 14 19 - 39 20
19. Кадис Заявка 24 3 10 11 20 - 38 19
20. Леванте Заявка 24 2 8 14 24 - 50 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Севилья Заявка 12 9 3 0 26 - 10 30
2. Реал Мадрид Заявка 12 8 4 0 25 - 8 28
3. Райо Вальекано Заявка 12 8 2 2 20 - 8 26
4. Вильярреал Заявка 13 7 4 2 29 - 13 25
5. Атлетико М Заявка 12 7 3 2 21 - 12 24
6. Барселона Заявка 11 7 2 2 23 - 13 23
7. Реал Сосьедад Заявка 12 6 4 2 9 - 6 22
8. Эспаньол Заявка 12 6 3 3 18 - 15 21
9. Бетис Заявка 12 6 2 4 23 - 14 20
10. Эльче Заявка 12 5 5 2 15 - 12 20
11. Хетафе Заявка 12 6 2 4 17 - 11 20
12. Мальорка Заявка 12 4 6 2 13 - 11 18
13. Валенсия Заявка 12 4 6 2 18 - 13 18
14. Атлетик Б Заявка 11 5 2 4 15 - 13 17
15. Гранада Заявка 11 4 3 4 16 - 17 15
16. Алавес Заявка 13 4 3 6 10 - 15 15
17. Сельта Заявка 12 4 2 6 15 - 15 14
18. Осасуна Заявка 12 2 6 4 10 - 16 12
19. Леванте Заявка 12 1 6 5 13 - 21 9
20. Кадис Заявка 12 0 7 5 8 - 17 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 12 8 2 2 23 - 12 26
2. Бетис Заявка 12 7 2 3 22 - 15 23
3. Севилья Заявка 12 5 5 2 10 - 6 20
4. Осасуна Заявка 12 6 2 4 15 - 11 20
5. Атлетик Б Заявка 13 3 8 2 10 - 8 17
6. Сельта Заявка 12 4 5 3 13 - 10 17
7. Барселона Заявка 12 3 7 2 15 - 14 16
8. Реал Сосьедад Заявка 11 4 4 3 15 - 15 16
9. Атлетико М Заявка 12 4 3 5 21 - 22 15
10. Валенсия Заявка 12 3 3 6 18 - 25 12
11. Кадис Заявка 12 3 3 6 12 - 21 12
12. Вильярреал Заявка 11 2 5 4 9 - 10 11
13. Эльче Заявка 13 2 3 8 13 - 22 9
14. Гранада Заявка 13 1 6 6 10 - 19 9
15. Мальорка Заявка 11 2 2 7 9 - 25 8
16. Эспаньол Заявка 12 1 4 7 11 - 19 7
17. Райо Вальекано Заявка 12 1 2 9 8 - 21 5
18. Хетафе Заявка 12 0 5 7 6 - 16 5
19. Алавес Заявка 11 1 2 8 9 - 24 5
20. Леванте Заявка 12 1 2 9 11 - 29 5
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Martinez Valero. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 145
Эльче 38.6% (56)
X 46.2% (67)
Райо Вальекано 15.2% (22)
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Где смотреть матч Эльче 2:1 Райо Вальекано онлайн


Прогнозы на матч Эльче 2:1 Райо Вальекано

Исход игры
Эльче
38.6% (56)
Ничья
46.2% (67)
Райо Вальекано
15.2% (22)
Тотал 2.5
Больше
20.59% (28)
Меньше
79.41% (108)
Обе команды забьют
Да
62.5% (85)
Нет
37.5% (51)
Популярный счёт
1:1 Ничья
39.3% (57)
1:0 Эльче
23.4% (34)
2:1 Эльче
9.7% (14)
1:2 Райо Вальекано
7.6% (11)
0:1 Райо Вальекано
5.5% (8)
0:0 Ничья
3.4% (5)
2:0 Эльче
2.1% (3)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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