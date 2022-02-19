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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Гранада
0:2
Перерыв

Стадион:
Вильярреал
0'
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Узуни Мюрто
32' Желтая карточка
Санчес Герман
33' Желтая карточка
Данджума Арно
34' Желтая карточка
Узуни Мюрто
0:1
35' Пенальти
Данджума Арно
0:2
39' Гол
Данджума Арно
45' Желтая карточка
Эступиньян Первис

Ход матча

13'
Узуни Мюрто
Гоналон Максим
 
29'
Узуни Мюрто
 
32'
Санчес Герман
 
33'
 
Данджума Арно
34'
Узуни Мюрто
 
35'
0:1
Данджума Арно
39'
0:2
Данджума Арно
45'
 
Эступиньян Первис

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 5
  • 1 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 5
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 27 Владение мячом, % 73

Владение мячом

Прогнозы 139
Гранада 3.6% (5)
X 18% (25)
Вильярреал 78.4% (109)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Гранада
Ничья
Вильярреал
4.51
3.68
1.98
Все Коэффициенты
Новости
1
Машимиану
Луиш
17
Кини
Марин
16
Виктор
Диаз
6
Санчес
Герман
15
Нева
Карлос
5
Милья
Луис
4
Гоналон
Максим
19
Монторо
Анхель
10
Пуэртас
Антонио
23
Видаль
Молина
9
Суарес
Луис
III
1
Асенхо
Серхио
25
Орье
Серж
22
Манди
Аисса
4
Торрес
Пау
II
12
Эступиньян
Первис
5
Парехо
Даниэль
10
Иборра
Висенте
14
Тригерос
Мануэль
21
Пино
Йереми
15
Данджума
Арно
17
Ло
Чельсо
Джовани
Гранада
4-3-3
Вильярреал
4-3-3

История личных встреч

Гранада
Вильярреал

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
100%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
100%
1 победа 4 ничьи 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 8 побед

16 матчей

12.5%
37.5%
50%
2 победы 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

12.5%
50%
37.5%
2 победы 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

6.3%
43.8%
49.9%
1 победа 7 ничьих 8 побед

История матчей

ЛЛ
0:0
ЛЛ
0:3
ЛЛ
2:2
ЛЛ
0:1
ЛЛ
4:4
П
2:0
П
1:1
П
1:0
П
1:3
П
2:0
П
0:0
П
2:0
П
3:0
ТМС
1:1
П
3:1
П
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Гранада
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Видаль Молина 7 0.28
Суарес Луис III 6 0.24
Пуэртас Антонио 4 0.16
Мачис Дарвин 2 0.08
Санчес Герман 2 0.08
Рочина Рубен 1 0.04
Милья Луис 1 (1) 0.04
Монторо Анхель 1 0.04
Ариас Сантьяго 1 0.04
Дуарте Домингуш 1 0.04
Эскудеро Серхио 0 0
Гоналон Максим 0 0
Бакка Карлос 0 0
Вильярреал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морено Херард 8 (1) 0.32
Данджума Арно 7 (1) 0.28
Тригерос Мануэль 5 0.2
Диа Булайе 4 0.16
Торрес Пау II 4 0.16
Морено Альберто 3 0.12
Пино Йереми 2 0.08
Чуквезе Саму 2 0.08
Парехо Даниэль 1 (1) 0.04
Коклен Франсис 1 0.04
Капу Этьен 1 0.04
Манди Аисса 1 0.04
Педраса Альфонсо 0 0
Алькасер Пако 0 0
Иборра Висенте 0 0
Орье Серж 0 0
Гомес Мойсес 0 0

Карточки

Гранада
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Санчес Герман 7 0
Кини Марин 6 0
Монторо Анхель 5 0
Гоналон Максим 5 0
Мончу Рамон 3 1
Дуарте Домингуш 4 0
Суарес Луис III 4 0
Бакка Карлос 3 0
Пуэртас Антонио 3 0
Милья Луис 3 0
Роберт Морено 1 1
Эскудеро Серхио 2 0
Рочина Рубен 2 0
Абрам Луис 2 0
Машимиану Луиш 2 0
Узуни Мюрто 2 0
Торренте Рауль 2 0
Видаль Молина 1 0
Ариас Сантьяго 1 0
Мачис Дарвин 1 0
Аарон Эскандель 1 0
Виктор Диаз 1 0
Этеки Ян 1 0
Нева Карлос 1 0
Руис Исма 1 0
Вильярреал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Капу Этьен 6 0
Фойт Хуан 4 1
Альбиоль Рауль 5 0
Морено Альберто 3 0
Торрес Пау II 3 0
Иборра Висенте 2 0
Парехо Даниэль 2 0
Коклен Франсис 2 0
Манди Аисса 2 0
Гомес Мойсес 2 0
Тригерос Мануэль 2 0
Морено Херард 2 0
Эступиньян Первис 2 0
Раба Даниэль 2 0
Диа Булайе 2 0
Чуквезе Саму 2 0
Пино Йереми 2 0
Данджума Арно 2 0
Педраса Альфонсо 1 0
Марио Гаспар 1 0
Орье Серж 1 0
Алькасер Пако 1 0
Рульи Херонимо 1 0
Унаи Эмери 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
10
7 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
14 Не забивали 19
2
12%
0
0%
1-15
4
24%
1
10%
16-30
1
6%
3
30%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
4
24%
2
20%
61-75
6
35%
3
30%
76-90

Пропущено

16
9
6 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
1
6%
1
11%
1-15
3
19%
1
11%
16-30
2
13%
2
22%
31-45
4
25%
1
11%
46-60
1
6%
1
11%
61-75
5
31%
3
33%
76-90

Забито

11
28
6 В 1-м тайме 14
5 Во 2-м тайме 14
2 Забивали первыми 6
18 Не забивали 13
3
27%
4
14%
1-15
1
9%
3
11%
16-30
2
18%
7
25%
31-45
0
0%
3
11%
46-60
1
9%
2
7%
61-75
4
36%
9
32%
76-90

Пропущено

18
14
10 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
3
17%
3
21%
1-15
2
11%
2
14%
16-30
5
28%
2
14%
31-45
2
11%
2
14%
46-60
3
17%
2
14%
61-75
3
17%
3
21%
76-90

Забито

28
38
13 В 1-м тайме 18
15 Во 2-м тайме 20
7 Забивали первыми 9
8 Не забивали 8
5
18%
4
11%
1-15
5
18%
4
11%
16-30
3
11%
10
26%
31-45
0
0%
4
11%
46-60
5
18%
4
11%
61-75
10
36%
12
32%
76-90

Пропущено

34
23
16 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 12
15 Пропускали первыми 10
19 Не пропускали 14
4
12%
4
17%
1-15
5
15%
3
13%
16-30
7
21%
4
17%
31-45
6
18%
3
13%
46-60
4
12%
3
13%
61-75
8
24%
6
26%
76-90

Результаты последних матчей

Гранада
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Реал Сосьедад - Гранада 2:0 Реал Мадрид - Гранада 1:0 Гранада - Осасуна 0:2 Хетафе - Гранада 4:2
Гранада - Барселона 1:1 Эльче - Гранада 0:0 Гранада - Атлетико М 2:1 Гранада - Мальорка 4:1 Атлетико Манча-Реаль - Гранада 1:0 Кадис - Гранада 1:1 Гранада - Алавес 2:1 Лагуна - Гранада 0:7 Атлетик Б - Гранада 2:2 Гранада - Реал Мадрид 1:4 Эспаньол - Гранада 2:0 Леванте - Гранада 0:3 Гранада - Хетафе 1:1 Осасуна - Гранада 1:1 Гранада - Севилья 1:0 Сельта - Гранада 1:0
Вильярреал
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Вильярреал - Реал Мадрид 0:0 Бетис - Вильярреал 0:2 Вильярреал - Мальорка 3:0 Эльче - Вильярреал 1:0
Вильярреал - Атлетико М 2:2 Спортинг Хихон - Вильярреал 2:1 Вильярреал - Леванте 5:0 Вильярреал - Алавес 5:2 Реал Сосьедад - Вильярреал 1:3 Атлетико Санлукеньо - Вильярреал 1:7 Вильярреал - Райо Вальекано 2:0 Аталанта - Вильярреал 2:3 Севилья - Вильярреал 1:0 Виктория Ла-Корунья - Вильярреал 0:8 Вильярреал - Барселона 1:3 Вильярреал - Манчестер Юнайтед 0:2 Сельта - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Хетафе 1:0 Вильярреал - Янг Бойз 2:0 Валенсия - Вильярреал 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 24 16 6 2 48 - 20 54
2. Севилья Заявка 24 14 8 2 36 - 16 50
3. Бетис Заявка 24 13 4 7 45 - 29 43
4. Атлетико М Заявка 24 11 6 7 42 - 34 39
5. Барселона Заявка 23 10 9 4 38 - 27 39
6. Вильярреал 2:0 Заявка 25 10 9 6 40 - 23 39
7. Реал Сосьедад Заявка 23 10 8 5 24 - 21 38
8. Атлетик Б Заявка 24 8 10 6 25 - 21 34
9. Осасуна Заявка 24 8 8 8 25 - 27 32
10. Сельта Заявка 24 8 7 9 28 - 25 31
11. Райо Вальекано Заявка 24 9 4 11 28 - 29 31
12. Валенсия Заявка 24 7 9 8 36 - 38 30
13. Эльче Заявка 25 7 8 10 28 - 34 29
14. Эспаньол Заявка 24 7 7 10 29 - 34 28
15. Мальорка Заявка 23 6 8 9 22 - 36 26
16. Хетафе Заявка 24 6 7 11 23 - 27 25
17. Гранада 0:2 Заявка 25 5 9 11 26 - 38 24
18. Алавес Заявка 24 5 5 14 19 - 39 20
19. Кадис Заявка 24 3 10 11 20 - 38 19
20. Леванте Заявка 24 2 8 14 24 - 50 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Севилья Заявка 12 9 3 0 26 - 10 30
2. Реал Мадрид Заявка 12 8 4 0 25 - 8 28
3. Райо Вальекано Заявка 12 8 2 2 20 - 8 26
4. Вильярреал 2:0 Заявка 13 7 4 2 29 - 13 25
5. Атлетико М Заявка 12 7 3 2 21 - 12 24
6. Барселона Заявка 11 7 2 2 23 - 13 23
7. Реал Сосьедад Заявка 12 6 4 2 9 - 6 22
8. Эспаньол Заявка 12 6 3 3 18 - 15 21
9. Бетис Заявка 12 6 2 4 23 - 14 20
10. Эльче Заявка 12 5 5 2 15 - 12 20
11. Хетафе Заявка 12 6 2 4 17 - 11 20
12. Мальорка Заявка 12 4 6 2 13 - 11 18
13. Валенсия Заявка 12 4 6 2 18 - 13 18
14. Атлетик Б Заявка 11 5 2 4 15 - 13 17
15. Гранада 0:2 Заявка 12 4 3 5 16 - 19 15
16. Алавес Заявка 13 4 3 6 10 - 15 15
17. Сельта Заявка 12 4 2 6 15 - 15 14
18. Осасуна Заявка 12 2 6 4 10 - 16 12
19. Леванте Заявка 12 1 6 5 13 - 21 9
20. Кадис Заявка 12 0 7 5 8 - 17 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 12 8 2 2 23 - 12 26
2. Бетис Заявка 12 7 2 3 22 - 15 23
3. Севилья Заявка 12 5 5 2 10 - 6 20
4. Осасуна Заявка 12 6 2 4 15 - 11 20
5. Атлетик Б Заявка 13 3 8 2 10 - 8 17
6. Сельта Заявка 12 4 5 3 13 - 10 17
7. Барселона Заявка 12 3 7 2 15 - 14 16
8. Реал Сосьедад Заявка 11 4 4 3 15 - 15 16
9. Атлетико М Заявка 12 4 3 5 21 - 22 15
10. Вильярреал 2:0 Заявка 12 3 5 4 11 - 10 14
11. Валенсия Заявка 12 3 3 6 18 - 25 12
12. Кадис Заявка 12 3 3 6 12 - 21 12
13. Эльче Заявка 13 2 3 8 13 - 22 9
14. Гранада 0:2 Заявка 13 1 6 6 10 - 19 9
15. Мальорка Заявка 11 2 2 7 9 - 25 8
16. Эспаньол Заявка 12 1 4 7 11 - 19 7
17. Райо Вальекано Заявка 12 1 2 9 8 - 21 5
18. Хетафе Заявка 12 0 5 7 6 - 16 5
19. Алавес Заявка 11 1 2 8 9 - 24 5
20. Леванте Заявка 12 1 2 9 11 - 29 5
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  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Nuevo Los Carmenes. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 139
Гранада 3.6% (5)
X 18% (25)
Вильярреал 78.4% (109)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Гранада
Ничья
Вильярреал
4.51
3.68
1.98
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Где смотреть матч Гранада 0:2 Вильярреал онлайн


Прогнозы на матч Гранада 0:2 Вильярреал

Исход игры
Гранада
3.6% (5)
Ничья
18% (25)
Вильярреал
78.4% (109)
Тотал 2.5
Больше
47.79% (65)
Меньше
52.21% (71)
Обе команды забьют
Да
61.76% (84)
Нет
38.24% (52)
Популярный счёт
1:2 Вильярреал
38.8% (54)
0:1 Вильярреал
25.2% (35)
1:1 Ничья
14.4% (20)
0:2 Вильярреал
7.9% (11)
1:0 Гранада
2.9% (4)
1:3 Вильярреал
2.9% (4)
2:2 Ничья
2.2% (3)
2:3 Вильярреал
1.4% (2)
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