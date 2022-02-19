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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Гранада
1:4
Конец матча

Стадион: Зрители: 13389
Вильярреал
0'
29' Undefined phrase: football_event_
Узуни Мюрто
32' Желтая карточка
Санчес Герман
33' Желтая карточка
Данджума Арно
34' Желтая карточка
Узуни Мюрто
0:1
35' Пенальти
Данджума Арно
0:2
39' Гол
Данджума Арно
45' Желтая карточка
Эступиньян Первис
60' Желтая карточка
Орье Серж
1:2
61' Пенальти
Милья Луис
68' Желтая карточка
Чуквезе Саму
75' Желтая карточка
Асенхо Серхио
80' Желтая карточка
Торренте Рауль
1:3
81' Пенальти
Данджума Арно
90' Желтая карточка
Иборра Висенте
1:4
90' Гол
Гомес Мойсес
90'+8

Ход матча

13'
Узуни Мюрто
Гоналон Максим
 
29'
Узуни Мюрто
 
32'
Санчес Герман
 
33'
 
Данджума Арно
34'
Узуни Мюрто
 
35'
0:1
Данджума Арно
39'
0:2
Данджума Арно
45'
 
Эступиньян Первис
46'
Торренте Рауль
Кини Марин
 
60'
 
Орье Серж
61'
Милья Луис
1:2
62'
 
Чуквезе Саму
Пино Йереми
62'
 
Фойт Хуан
Орье Серж
62'
 
Педраса Альфонсо
Эступиньян Первис
68'
 
Чуквезе Саму
69'
 
Морено Альберто
Ло Чельсо Джовани
74'
Петрович Ньегош
Монторо Анхель
 
75'
 
Асенхо Серхио
80'
Торренте Рауль
 
81'
1:3
Данджума Арно
82'
 
Гомес Мойсес
Тригерос Мануэль
87'
Соро Альберто
Нева Карлос
 
87'
Кольядо Алекс
Видаль Молина
 
90'
 
Иборра Висенте
90'
1:4
Гомес Мойсес
(Чуквезе Саму)

Статистика матча

  • 1 Голы 4
  • 9 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 7
  • 9 Угловые 2
  • 1 Офсайды 3
  • 15 Нарушения правил 10
  • 3 Жёлтые карточки 6
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 139
Гранада 3.6% (5)
X 18% (25)
Вильярреал 78.4% (109)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Машимиану
Луиш
17
Кини
Марин
16
Виктор
Диаз
6
Санчес
Герман
15
Нева
Карлос
5
Милья
Луис
4
Гоналон
Максим
19
Монторо
Анхель
10
Пуэртас
Антонио
23
Видаль
Молина
9
Суарес
Луис
III
1
Асенхо
Серхио
25
Орье
Серж
22
Манди
Аисса
4
Торрес
Пау
II
12
Эступиньян
Первис
5
Парехо
Даниэль
10
Иборра
Висенте
14
Тригерос
Мануэль
21
Пино
Йереми
15
Данджума
Арно
17
Ло
Чельсо
Джовани
Гранада
4-3-3
Вильярреал
4-3-3

История личных встреч

Гранада
Вильярреал

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
100%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
100%
1 победа 4 ничьи 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 8 побед

16 матчей

12.5%
37.5%
50%
2 победы 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

12.5%
50%
37.5%
2 победы 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

6.3%
43.8%
49.9%
1 победа 7 ничьих 8 побед

История матчей

ЛЛ
0:0
ЛЛ
0:3
ЛЛ
2:2
ЛЛ
0:1
ЛЛ
4:4
П
2:0
П
1:1
П
1:0
П
1:3
П
2:0
П
0:0
П
2:0
П
3:0
ТМС
1:1
П
3:1
П
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Гранада
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Видаль Молина 7 0.28
Суарес Луис III 6 0.24
Пуэртас Антонио 4 0.16
Милья Луис 2 (2) 0.08
Мачис Дарвин 2 0.08
Санчес Герман 2 0.08
Рочина Рубен 1 0.04
Монторо Анхель 1 0.04
Ариас Сантьяго 1 0.04
Дуарте Домингуш 1 0.04
Эскудеро Серхио 0 0
Гоналон Максим 0 0
Бакка Карлос 0 0
Вильярреал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морено Херард 8 (1) 0.32
Данджума Арно 8 (2) 0.32
Тригерос Мануэль 5 0.2
Диа Булайе 4 0.16
Торрес Пау II 4 0.16
Морено Альберто 3 0.12
Пино Йереми 2 0.08
Чуквезе Саму 2 0.08
Парехо Даниэль 1 (1) 0.04
Коклен Франсис 1 0.04
Гомес Мойсес 1 0.04
Капу Этьен 1 0.04
Манди Аисса 1 0.04
Педраса Альфонсо 0 0
Алькасер Пако 0 0
Иборра Висенте 0 0
Орье Серж 0 0

Карточки

Гранада
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Санчес Герман 7 0
Кини Марин 6 0
Монторо Анхель 5 0
Гоналон Максим 5 0
Мончу Рамон 3 1
Дуарте Домингуш 4 0
Суарес Луис III 4 0
Бакка Карлос 3 0
Пуэртас Антонио 3 0
Милья Луис 3 0
Торренте Рауль 3 0
Роберт Морено 1 1
Эскудеро Серхио 2 0
Рочина Рубен 2 0
Абрам Луис 2 0
Машимиану Луиш 2 0
Узуни Мюрто 2 0
Видаль Молина 1 0
Ариас Сантьяго 1 0
Мачис Дарвин 1 0
Аарон Эскандель 1 0
Виктор Диаз 1 0
Этеки Ян 1 0
Нева Карлос 1 0
Руис Исма 1 0
Вильярреал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Капу Этьен 6 0
Фойт Хуан 4 1
Альбиоль Рауль 5 0
Иборра Висенте 3 0
Морено Альберто 3 0
Эступиньян Первис 3 0
Чуквезе Саму 3 0
Торрес Пау II 3 0
Парехо Даниэль 2 0
Коклен Франсис 2 0
Орье Серж 2 0
Манди Аисса 2 0
Гомес Мойсес 2 0
Тригерос Мануэль 2 0
Морено Херард 2 0
Раба Даниэль 2 0
Диа Булайе 2 0
Пино Йереми 2 0
Данджума Арно 2 0
Педраса Альфонсо 1 0
Асенхо Серхио 1 0
Марио Гаспар 1 0
Алькасер Пако 1 0
Рульи Херонимо 1 0
Унаи Эмери 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
14
7 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
14 Не забивали 19
2
11%
0
0%
1-15
4
22%
1
7%
16-30
1
6%
5
36%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
5
28%
2
14%
61-75
6
33%
5
36%
76-90

Пропущено

20
10
8 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
1
5%
1
10%
1-15
3
15%
1
10%
16-30
4
20%
2
20%
31-45
4
20%
1
10%
46-60
1
5%
2
20%
61-75
7
35%
3
30%
76-90

Забито

11
28
6 В 1-м тайме 14
5 Во 2-м тайме 14
2 Забивали первыми 6
19 Не забивали 14
3
27%
4
14%
1-15
1
9%
3
11%
16-30
2
18%
7
25%
31-45
0
0%
3
11%
46-60
1
9%
2
7%
61-75
4
36%
9
32%
76-90

Пропущено

18
14
10 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
3
17%
3
21%
1-15
2
11%
2
14%
16-30
5
28%
2
14%
31-45
2
11%
2
14%
46-60
3
17%
2
14%
61-75
3
17%
3
21%
76-90

Забито

29
42
13 В 1-м тайме 20
16 Во 2-м тайме 22
7 Забивали первыми 10
8 Не забивали 8
5
17%
4
10%
1-15
5
17%
4
10%
16-30
3
10%
12
29%
31-45
0
0%
4
10%
46-60
6
21%
4
10%
61-75
10
34%
14
33%
76-90

Пропущено

38
24
18 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 13
16 Пропускали первыми 10
20 Не пропускали 15
4
11%
4
17%
1-15
5
13%
3
13%
16-30
9
24%
4
17%
31-45
6
16%
3
13%
46-60
4
11%
4
17%
61-75
10
26%
6
25%
76-90

Результаты последних матчей

Гранада
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Реал Сосьедад - Гранада 2:0 Реал Мадрид - Гранада 1:0 Гранада - Осасуна 0:2 Хетафе - Гранада 4:2
Гранада - Барселона 1:1 Эльче - Гранада 0:0 Гранада - Атлетико М 2:1 Гранада - Мальорка 4:1 Атлетико Манча-Реаль - Гранада 1:0 Кадис - Гранада 1:1 Гранада - Алавес 2:1 Лагуна - Гранада 0:7 Атлетик Б - Гранада 2:2 Гранада - Реал Мадрид 1:4 Эспаньол - Гранада 2:0 Леванте - Гранада 0:3 Гранада - Хетафе 1:1 Осасуна - Гранада 1:1 Гранада - Севилья 1:0 Сельта - Гранада 1:0
Вильярреал
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Вильярреал - Реал Мадрид 0:0 Бетис - Вильярреал 0:2 Вильярреал - Мальорка 3:0 Эльче - Вильярреал 1:0
Вильярреал - Атлетико М 2:2 Спортинг Хихон - Вильярреал 2:1 Вильярреал - Леванте 5:0 Вильярреал - Алавес 5:2 Реал Сосьедад - Вильярреал 1:3 Атлетико Санлукеньо - Вильярреал 1:7 Вильярреал - Райо Вальекано 2:0 Аталанта - Вильярреал 2:3 Севилья - Вильярреал 1:0 Виктория Ла-Корунья - Вильярреал 0:8 Вильярреал - Барселона 1:3 Вильярреал - Манчестер Юнайтед 0:2 Сельта - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Хетафе 1:0 Вильярреал - Янг Бойз 2:0 Валенсия - Вильярреал 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 24 16 6 2 48 - 20 54
2. Севилья Заявка 24 14 8 2 36 - 16 50
3. Бетис Заявка 24 13 4 7 45 - 29 43
4. Атлетико М 1:0 Заявка 25 12 6 7 43 - 34 42
5. Барселона Заявка 23 10 9 4 38 - 27 39
6. Вильярреал Заявка 25 10 9 6 42 - 24 39
7. Реал Сосьедад Заявка 23 10 8 5 24 - 21 38
8. Атлетик Б Заявка 24 8 10 6 25 - 21 34
9. Осасуна 0:1 Заявка 25 8 8 9 25 - 28 32
10. Сельта Заявка 24 8 7 9 28 - 25 31
11. Райо Вальекано Заявка 24 9 4 11 28 - 29 31
12. Валенсия Заявка 24 7 9 8 36 - 38 30
13. Эльче Заявка 25 7 8 10 28 - 34 29
14. Эспаньол Заявка 24 7 7 10 29 - 34 28
15. Мальорка Заявка 23 6 8 9 22 - 36 26
16. Хетафе Заявка 24 6 7 11 23 - 27 25
17. Гранада Заявка 25 5 9 11 27 - 40 24
18. Алавес Заявка 24 5 5 14 19 - 39 20
19. Кадис Заявка 24 3 10 11 20 - 38 19
20. Леванте Заявка 24 2 8 14 24 - 50 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Севилья Заявка 12 9 3 0 26 - 10 30
2. Реал Мадрид Заявка 12 8 4 0 25 - 8 28
3. Райо Вальекано Заявка 12 8 2 2 20 - 8 26
4. Вильярреал Заявка 13 7 4 2 29 - 13 25
5. Атлетико М 1:0 Заявка 12 7 3 2 21 - 12 24
6. Барселона Заявка 11 7 2 2 23 - 13 23
7. Реал Сосьедад Заявка 12 6 4 2 9 - 6 22
8. Эспаньол Заявка 12 6 3 3 18 - 15 21
9. Бетис Заявка 12 6 2 4 23 - 14 20
10. Эльче Заявка 12 5 5 2 15 - 12 20
11. Хетафе Заявка 12 6 2 4 17 - 11 20
12. Мальорка Заявка 12 4 6 2 13 - 11 18
13. Валенсия Заявка 12 4 6 2 18 - 13 18
14. Атлетик Б Заявка 11 5 2 4 15 - 13 17
15. Гранада Заявка 12 4 3 5 17 - 21 15
16. Алавес Заявка 13 4 3 6 10 - 15 15
17. Сельта Заявка 12 4 2 6 15 - 15 14
18. Осасуна 0:1 Заявка 13 2 6 5 10 - 17 12
19. Леванте Заявка 12 1 6 5 13 - 21 9
20. Кадис Заявка 12 0 7 5 8 - 17 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 12 8 2 2 23 - 12 26
2. Бетис Заявка 12 7 2 3 22 - 15 23
3. Севилья Заявка 12 5 5 2 10 - 6 20
4. Осасуна 0:1 Заявка 12 6 2 4 15 - 11 20
5. Атлетико М 1:0 Заявка 13 5 3 5 22 - 22 18
6. Атлетик Б Заявка 13 3 8 2 10 - 8 17
7. Сельта Заявка 12 4 5 3 13 - 10 17
8. Барселона Заявка 12 3 7 2 15 - 14 16
9. Реал Сосьедад Заявка 11 4 4 3 15 - 15 16
10. Вильярреал Заявка 12 3 5 4 13 - 11 14
11. Валенсия Заявка 12 3 3 6 18 - 25 12
12. Кадис Заявка 12 3 3 6 12 - 21 12
13. Эльче Заявка 13 2 3 8 13 - 22 9
14. Гранада Заявка 13 1 6 6 10 - 19 9
15. Мальорка Заявка 11 2 2 7 9 - 25 8
16. Эспаньол Заявка 12 1 4 7 11 - 19 7
17. Райо Вальекано Заявка 12 1 2 9 8 - 21 5
18. Хетафе Заявка 12 0 5 7 6 - 16 5
19. Алавес Заявка 11 1 2 8 9 - 24 5
20. Леванте Заявка 12 1 2 9 11 - 29 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
Новости матча
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Nuevo Los Carmenes. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 139
Гранада 3.6% (5)
X 18% (25)
Вильярреал 78.4% (109)
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Где смотреть матч Гранада 1:4 Вильярреал онлайн


Прогнозы на матч Гранада 1:4 Вильярреал

Исход игры
Гранада
3.6% (5)
Ничья
18% (25)
Вильярреал
78.4% (109)
Тотал 2.5
Больше
47.79% (65)
Меньше
52.21% (71)
Обе команды забьют
Да
61.76% (84)
Нет
38.24% (52)
Популярный счёт
1:2 Вильярреал
38.8% (54)
0:1 Вильярреал
25.2% (35)
1:1 Ничья
14.4% (20)
0:2 Вильярреал
7.9% (11)
1:0 Гранада
2.9% (4)
1:3 Вильярреал
2.9% (4)
2:2 Ничья
2.2% (3)
2:3 Вильярреал
1.4% (2)
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