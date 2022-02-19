ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

52' Команда Вильярреал играла лучше в этом тайме.

52' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

52' Торрес Пау II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Монторо Анхель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

51' Манди Аисса на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

51' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

49' Эступиньян Первис - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

49' Удар от ворот произведет Гранада

47' Ло Чельсо Джовани нанес удар, мяч был парирован, но Луис Максимиано не удержал его в руках.

47' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Удар от ворот произведет Гранада

46' Вильярреал идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Удар от ворот произведет Гранада

46' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

45' Милья Луис пробил со штрафного прямо в стенку

42' Вильярреал выполняет удар от ворот.

42' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Отличный командный гол!

39' Г О О О О Л - Данджума Арно забивает ударом с правой ноги!

39' Отличные скиллы показывает Данджума Арно , обводя своих соперников

39' ШАНС! Данджума Арно вышел один на один с голкипером...

39' Вильярреал идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Удар от ворот произведет Гранада

38' Как он промахнулся? Торрес Пау II имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

37' Вильярреал выполняет удар от ворот.

36' Пуэртас Антонио оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

35' 'Г О О О О О Л - Данджума Арно из команды Вильярреал забивает с пенальти! Он пробил правой. Луис Максимиано был близок к тому, чтобы отразить мяч.'

34' Узуни Мюрто тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

34' НЕТ КРАСНОЙ КАРТОЧКИ! - После просмотра повтора, судья изменил решение - Узуни Мюрто из команды Гранада получает жёлтую вместо красной.

34' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

33' Данджума Арно получает желтую карточку за неспортивное поведение

32' Санчес Герман получает желтую карточку за неспортивное поведение

28' Вильярреал идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Вильярреал выполняет удар от ворот.

26' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Торрес Пау II из команды Вильярреал сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

23' Нева Карлос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

23' Парехо Даниэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

21' Вильярреал выполняет удар от ворот.

21' Суарес Луис III не смог попасть в створ ударом издали

20' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Нева Карлос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Вильярреал выполняет удар от ворот.

15' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Вильярреал выполняет удар от ворот.

14' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Удар от ворот произведет Гранада

13' Матч возобновлен

12' Ох, нехорошо это выглядит. Гоналон Максим получил травму и медбригада забирает его с поля.

12' Гоналон Максим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

12' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

11' Удар от ворот произведет Гранада

11' Пино Йереми из команды Вильярреал наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

9' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Удар от ворот произведет Гранада

8' Как он промахнулся? Данджума Арно имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

7' Данджума Арно из команды Вильярреал навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

4' Вильярреал выполняет удар от ворот.

4' Монторо Анхель из команды Гранада наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

4' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Удар от ворот произведет Вильярреал

3' Парехо Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Иборра Висенте предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

2' Монторо Анхель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

2' Монторо Анхель пробует нанести удар издали, но Серхио Асенхо ловит мяч

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Вильярреал начинает с центра поля