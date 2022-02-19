Испания: Ла Лига 2021-2022
1:4
Конец матча
Стадион: Нуэво Лос Карменес Зрители: 13389
29' Undefined phrase: football_event_Узуни Мюрто
32' Желтая карточкаСанчес Герман
33' Желтая карточкаДанджума Арно
34' Желтая карточкаУзуни Мюрто
0:1
35' ПенальтиДанджума Арно
0:2
39' ГолДанджума Арно
45' Желтая карточкаЭступиньян Первис
60' Желтая карточкаОрье Серж
1:2
61' ПенальтиМилья Луис
68' Желтая карточкаЧуквезе Саму
75' Желтая карточкаАсенхо Серхио
80' Желтая карточкаТорренте Рауль
1:3
81' ПенальтиДанджума Арно
90' Желтая карточкаИборра Висенте
1:4
90' ГолГомес Мойсес
Ход матча
29'
32'
33'
34'
35'
0:1
39'
0:2
60'
61'
1:2
68'
75'
80'
81'
1:3
90'
90'
1:4
Статистика матча
-
1 Голы 4
-
9 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 7
-
9 Угловые 2
-
1 Офсайды 3
-
15 Нарушения правил 10
-
3 Жёлтые карточки 6
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
38 Владение мячом, % 62
Владение мячом
17
Кини
Марин
16
Виктор
Диаз
15
Нева
Карлос
25
Орье
Серж
22
Манди
Аисса
21
Пино
Йереми
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Кини МаринЗащитник
-
16 Виктор ДиазЗащитник
- Защитник
-
15 Нева КарлосЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Руис ИсмаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Рочина РубенПолузащитник
-
24 Узуни МюртоПолузащитник
-
12 Раба ДаниэльНападающий
-
20 Бакка КарлосНападающий
-
-
Главный тренер: Морено Роберт
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Орье СержЗащитник
-
22 Манди АиссаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Пино ЙеремиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Гомес МойсесПолузащитник
- Нападающий
-
11 Чуквезе СамуНападающий
-
16 Диа БулайеНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Эмери Унаи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Гранада
Вильярреал
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
100%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
100%
1 победа 4 ничьи 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 8 побед
16 матчей
12.5%
37.5%
50%
2 победы 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
12.5%
50%
37.5%
2 победы 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
6.3%
43.8%
49.9%
1 победа 7 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гранада
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Видаль Молина
|7
|0.28
|Суарес Луис III
|6
|0.24
|Пуэртас Антонио
|4
|0.16
|Милья Луис
|2 (2)
|0.08
|Мачис Дарвин
|2
|0.08
|Санчес Герман
|2
|0.08
|Рочина Рубен
|1
|0.04
|Монторо Анхель
|1
|0.04
|Ариас Сантьяго
|1
|0.04
|Дуарте Домингуш
|1
|0.04
|Эскудеро Серхио
|0
|0
|Гоналон Максим
|0
|0
|Бакка Карлос
|0
|0
Вильярреал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морено Херард
|8 (1)
|0.32
|Данджума Арно
|8 (2)
|0.32
|Тригерос Мануэль
|5
|0.2
|Диа Булайе
|4
|0.16
|Торрес Пау II
|4
|0.16
|Морено Альберто
|3
|0.12
|Пино Йереми
|2
|0.08
|Чуквезе Саму
|2
|0.08
|Парехо Даниэль
|1 (1)
|0.04
|Коклен Франсис
|1
|0.04
|Гомес Мойсес
|1
|0.04
|Капу Этьен
|1
|0.04
|Манди Аисса
|1
|0.04
|Педраса Альфонсо
|0
|0
|Алькасер Пако
|0
|0
|Иборра Висенте
|0
|0
|Орье Серж
|0
|0
Карточки
Гранада
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Санчес Герман
|7
|0
|Кини Марин
|6
|0
|Монторо Анхель
|5
|0
|Гоналон Максим
|5
|0
|Мончу Рамон
|3
|1
|Дуарте Домингуш
|4
|0
|Суарес Луис III
|4
|0
|Бакка Карлос
|3
|0
|Пуэртас Антонио
|3
|0
|Милья Луис
|3
|0
|Торренте Рауль
|3
|0
|Роберт Морено
|1
|1
|Эскудеро Серхио
|2
|0
|Рочина Рубен
|2
|0
|Абрам Луис
|2
|0
|Машимиану Луиш
|2
|0
|Узуни Мюрто
|2
|0
|Видаль Молина
|1
|0
|Ариас Сантьяго
|1
|0
|Мачис Дарвин
|1
|0
|Аарон Эскандель
|1
|0
|Виктор Диаз
|1
|0
|Этеки Ян
|1
|0
|Нева Карлос
|1
|0
|Руис Исма
|1
|0
Вильярреал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Капу Этьен
|6
|0
|Фойт Хуан
|4
|1
|Альбиоль Рауль
|5
|0
|Иборра Висенте
|3
|0
|Морено Альберто
|3
|0
|Эступиньян Первис
|3
|0
|Чуквезе Саму
|3
|0
|Торрес Пау II
|3
|0
|Парехо Даниэль
|2
|0
|Коклен Франсис
|2
|0
|Орье Серж
|2
|0
|Манди Аисса
|2
|0
|Гомес Мойсес
|2
|0
|Тригерос Мануэль
|2
|0
|Морено Херард
|2
|0
|Раба Даниэль
|2
|0
|Диа Булайе
|2
|0
|Пино Йереми
|2
|0
|Данджума Арно
|2
|0
|Педраса Альфонсо
|1
|0
|Асенхо Серхио
|1
|0
|Марио Гаспар
|1
|0
|Алькасер Пако
|1
|0
|Рульи Херонимо
|1
|0
|Унаи Эмери
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
14
7 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
14 Не забивали 19
2
11%
0
0%
1-15
4
22%
1
7%
16-30
1
6%
5
36%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
5
28%
2
14%
61-75
6
33%
5
36%
76-90
Пропущено
20
10
8 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
1
5%
1
10%
1-15
3
15%
1
10%
16-30
4
20%
2
20%
31-45
4
20%
1
10%
46-60
1
5%
2
20%
61-75
7
35%
3
30%
76-90
Забито
11
28
6 В 1-м тайме 14
5 Во 2-м тайме 14
2 Забивали первыми 6
19 Не забивали 14
3
27%
4
14%
1-15
1
9%
3
11%
16-30
2
18%
7
25%
31-45
0
0%
3
11%
46-60
1
9%
2
7%
61-75
4
36%
9
32%
76-90
Пропущено
18
14
10 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
3
17%
3
21%
1-15
2
11%
2
14%
16-30
5
28%
2
14%
31-45
2
11%
2
14%
46-60
3
17%
2
14%
61-75
3
17%
3
21%
76-90
Забито
29
42
13 В 1-м тайме 20
16 Во 2-м тайме 22
7 Забивали первыми 10
8 Не забивали 8
5
17%
4
10%
1-15
5
17%
4
10%
16-30
3
10%
12
29%
31-45
0
0%
4
10%
46-60
6
21%
4
10%
61-75
10
34%
14
33%
76-90
Пропущено
38
24
18 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 13
16 Пропускали первыми 10
20 Не пропускали 15
4
11%
4
17%
1-15
5
13%
3
13%
16-30
9
24%
4
17%
31-45
6
16%
3
13%
46-60
4
11%
4
17%
61-75
10
26%
6
25%
76-90
Результаты последних матчей
Гранада
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Реал Сосьедад - Гранада 2:0 Реал Мадрид - Гранада 1:0 Гранада - Осасуна 0:2 Хетафе - Гранада 4:2
Гранада - Барселона 1:1 Эльче - Гранада 0:0 Гранада - Атлетико М 2:1 Гранада - Мальорка 4:1 Атлетико Манча-Реаль - Гранада 1:0 Кадис - Гранада 1:1 Гранада - Алавес 2:1 Лагуна - Гранада 0:7 Атлетик Б - Гранада 2:2 Гранада - Реал Мадрид 1:4 Эспаньол - Гранада 2:0 Леванте - Гранада 0:3 Гранада - Хетафе 1:1 Осасуна - Гранада 1:1 Гранада - Севилья 1:0 Сельта - Гранада 1:0
Вильярреал
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Вильярреал - Реал Мадрид 0:0 Бетис - Вильярреал 0:2 Вильярреал - Мальорка 3:0 Эльче - Вильярреал 1:0
Вильярреал - Атлетико М 2:2 Спортинг Хихон - Вильярреал 2:1 Вильярреал - Леванте 5:0 Вильярреал - Алавес 5:2 Реал Сосьедад - Вильярреал 1:3 Атлетико Санлукеньо - Вильярреал 1:7 Вильярреал - Райо Вальекано 2:0 Аталанта - Вильярреал 2:3 Севилья - Вильярреал 1:0 Виктория Ла-Корунья - Вильярреал 0:8 Вильярреал - Барселона 1:3 Вильярреал - Манчестер Юнайтед 0:2 Сельта - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Хетафе 1:0 Вильярреал - Янг Бойз 2:0 Валенсия - Вильярреал 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|24
|16
|6
|2
|48 - 20
|54
|2.
|Севилья
|Заявка
|24
|14
|8
|2
|36 - 16
|50
|3.
|Бетис
|Заявка
|24
|13
|4
|7
|45 - 29
|43
|4.
|Атлетико М
|1:0 Заявка
|25
|12
|6
|7
|43 - 34
|42
|5.
|Барселона
|Заявка
|23
|10
|9
|4
|38 - 27
|39
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|25
|10
|9
|6
|42 - 24
|39
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|23
|10
|8
|5
|24 - 21
|38
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|24
|8
|10
|6
|25 - 21
|34
|9.
|Осасуна
|0:1 Заявка
|25
|8
|8
|9
|25 - 28
|32
|10.
|Сельта
|Заявка
|24
|8
|7
|9
|28 - 25
|31
|11.
|Райо Вальекано
|Заявка
|24
|9
|4
|11
|28 - 29
|31
|12.
|Валенсия
|Заявка
|24
|7
|9
|8
|36 - 38
|30
|13.
|Эльче
|Заявка
|25
|7
|8
|10
|28 - 34
|29
|14.
|Эспаньол
|Заявка
|24
|7
|7
|10
|29 - 34
|28
|15.
|Мальорка
|Заявка
|23
|6
|8
|9
|22 - 36
|26
|16.
|Хетафе
|Заявка
|24
|6
|7
|11
|23 - 27
|25
|17.
|Гранада
|Заявка
|25
|5
|9
|11
|27 - 40
|24
|18.
|Алавес
|Заявка
|24
|5
|5
|14
|19 - 39
|20
|19.
|Кадис
|Заявка
|24
|3
|10
|11
|20 - 38
|19
|20.
|Леванте
|Заявка
|24
|2
|8
|14
|24 - 50
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Севилья
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|26 - 10
|30
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|25 - 8
|28
|3.
|Райо Вальекано
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|20 - 8
|26
|4.
|Вильярреал
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|29 - 13
|25
|5.
|Атлетико М
|1:0 Заявка
|12
|7
|3
|2
|21 - 12
|24
|6.
|Барселона
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|23 - 13
|23
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|9 - 6
|22
|8.
|Эспаньол
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|18 - 15
|21
|9.
|Бетис
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|23 - 14
|20
|10.
|Эльче
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|15 - 12
|20
|11.
|Хетафе
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|17 - 11
|20
|12.
|Мальорка
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|13 - 11
|18
|13.
|Валенсия
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|18 - 13
|18
|14.
|Атлетик Б
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|15 - 13
|17
|15.
|Гранада
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|17 - 21
|15
|16.
|Алавес
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|10 - 15
|15
|17.
|Сельта
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 15
|14
|18.
|Осасуна
|0:1 Заявка
|13
|2
|6
|5
|10 - 17
|12
|19.
|Леванте
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|13 - 21
|9
|20.
|Кадис
|Заявка
|12
|0
|7
|5
|8 - 17
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|23 - 12
|26
|2.
|Бетис
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|22 - 15
|23
|3.
|Севилья
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|10 - 6
|20
|4.
|Осасуна
|0:1 Заявка
|12
|6
|2
|4
|15 - 11
|20
|5.
|Атлетико М
|1:0 Заявка
|13
|5
|3
|5
|22 - 22
|18
|6.
|Атлетик Б
|Заявка
|13
|3
|8
|2
|10 - 8
|17
|7.
|Сельта
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|13 - 10
|17
|8.
|Барселона
|Заявка
|12
|3
|7
|2
|15 - 14
|16
|9.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|15 - 15
|16
|10.
|Вильярреал
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|13 - 11
|14
|11.
|Валенсия
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|18 - 25
|12
|12.
|Кадис
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 21
|12
|13.
|Эльче
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|13 - 22
|9
|14.
|Гранада
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|10 - 19
|9
|15.
|Мальорка
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|9 - 25
|8
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|11 - 19
|7
|17.
|Райо Вальекано
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|8 - 21
|5
|18.
|Хетафе
|Заявка
|12
|0
|5
|7
|6 - 16
|5
|19.
|Алавес
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|9 - 24
|5
|20.
|Леванте
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|11 - 29
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
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- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Гранада 1:4 Вильярреал
Исход игры
Гранада
3.6% (5)
Ничья
18% (25)
Вильярреал
78.4% (109)
Тотал 2.5
Больше
47.79% (65)
Меньше
52.21% (71)
Обе команды забьют
Да
61.76% (84)
Нет
38.24% (52)
Популярный счёт
1:2 Вильярреал
38.8% (54)
0:1 Вильярреал
25.2% (35)
1:1 Ничья
14.4% (20)
0:2 Вильярреал
7.9% (11)
1:0 Гранада
2.9% (4)
1:3 Вильярреал
2.9% (4)
2:2 Ничья
2.2% (3)
2:3 Вильярреал
1.4% (2)
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