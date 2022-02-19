Испания: Ла Лига 2021-2022
0:1
Первый тайм: 37'
Стадион: Эль-Садар
0:1
3' ГолФелиш Жоау
34' Желтая карточкаАвила Эсекьель
Ход матча
3'
0:1
34'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
3 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 1
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
24
Торро
Лукас
14
Гарсия
Рубен
17
Будимир
Анте
13
Облак
Ян
15
Савич
Стефан
16
Эррера
Эктор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Торро ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гарсия РубенПолузащитник
-
17 Будимир АнтеНападающий
- Запасные игроки
-
13 Хуан ПересВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Барха ЭнрикеПолузащитник
-
21 Перес ИньигоПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Анхель ХосеПолузащитник
-
20 Барберо ИванНападающий
-
33 Бенито ИкерНападающий
-
18 Кике ГарсияНападающий
-
Главный тренер: Аррасате Хагоба
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
13 Облак ЯнВратарь
- Защитник
-
15 Савич СтефанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Эррера ЭкторПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Лоди РенанЗащитник
- Защитник
-
22 Эрмосо МариоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Симеоне Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Осасуна
Атлетико М
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед
15 матчей
6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Второй тайм
13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед
20 матчей
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 побед
Первый тайм
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 побед
Второй тайм
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Осасуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кике Гарсия
|5 (1)
|0.2
|Гарсия Давид III
|4
|0.16
|Авила Эсекьель
|3
|0.12
|Монкайола Хон
|2
|0.08
|Торрес Роберто
|2 (2)
|0.08
|Будимир Анте
|2 (1)
|0.08
|Гарсия Рубен
|1
|0.04
|Санчес Мануэль
|1
|0.04
|Анхель Хосе
|1
|0.04
|Мартинес Хавьер II
|1
|0.04
|Перес Иньиго
|1
|0.04
|Торро Лукас
|1
|0.04
|Барха Энрике
|1
|0.04
|Брашанац Дарко
|0
|0
|Видаль Начо
|0
|0
Атлетико М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Корреа Анхель
|10
|0.4
|Суарес Луис
|8 (1)
|0.32
|Кунья Матеус
|5
|0.2
|Лемар Тома
|3
|0.12
|Карраско Янник
|3
|0.12
|Фелиш Жоау
|3
|0.12
|Гризманн Антуан
|3
|0.12
|Эрмосо Марио
|2
|0.08
|Фелипе Аугусто IV
|2
|0.08
|Врсалько Шиме
|1
|0.04
|Кондогбия Жоффрей
|1
|0.04
|Ньигес Сауль
|0
|0
|Де Пауль Родриго
|0
|0
|Хименес Хосе
|0
|0
|Льоренте Маркос
|0
|0
|Лоди Ренан
|0
|0
Карточки
Осасуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Торро Лукас
|8
|0
|Авила Эсекьель
|5
|1
|Видаль Начо
|6
|0
|Санчес Мануэль
|5
|0
|Гарсия Давид III
|5
|0
|Брашанац Дарко
|4
|0
|Унаи Гарсия
|4
|0
|Эррера Серхио
|3
|0
|Анхель Хосе
|1
|1
|Торрес Роберто
|2
|0
|Ойер Санхурхо
|2
|0
|Круз Хуан
|2
|0
|Монкайола Хон
|2
|0
|Гарсия Рубен
|1
|0
|Будимир Анте
|1
|0
|Барха Энрике
|1
|0
|Мартинес Хавьер II
|1
|0
|Эрнандес Аридане
|1
|0
|Аресо Хесус
|1
|0
|Jagoba Arrasate
|1
|0
|Бенито Икер
|1
|0
Атлетико М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кондогбия Жоффрей
|7
|1
|Суарес Луис
|7
|0
|Хименес Хосе
|6
|0
|Эрмосо Марио
|4
|1
|Фелипе Аугусто IV
|4
|1
|Де Пауль Родриго
|5
|0
|Коке Хорхе
|4
|0
|Савич Стефан
|4
|0
|Фелиш Жоау
|2
|1
|Диего Симеоне
|2
|1
|Эррера Эктор
|3
|0
|Корреа Анхель
|3
|0
|Карраско Янник
|3
|0
|Кунья Матеус
|3
|0
|Гризманн Антуан
|2
|0
|Лемар Тома
|2
|0
|Васс Даниэль
|1
|0
|Врсалько Шиме
|1
|0
|Триппьер Киран
|1
|0
|Лекомт Бенжамен
|1
|0
|Льоренте Маркос
|1
|0
|Лоди Ренан
|1
|0
|Мартин Карлос
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
23
7 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 7
16 Не забивали 14
4
36%
4
17%
1-15
0
0%
1
4%
16-30
3
27%
2
9%
31-45
2
18%
5
22%
46-60
0
0%
3
13%
61-75
2
18%
8
35%
76-90
Пропущено
15
20
6 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 11
1
7%
3
15%
1-15
5
33%
4
20%
16-30
0
0%
4
20%
31-45
2
13%
4
20%
46-60
3
20%
1
5%
61-75
4
27%
4
20%
76-90
Забито
15
19
6 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 7
18 Не забивали 14
2
13%
0
0%
1-15
3
20%
5
26%
16-30
1
7%
3
16%
31-45
2
13%
2
11%
46-60
1
7%
3
16%
61-75
6
40%
6
32%
76-90
Пропущено
11
14
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
1
9%
1
7%
1-15
2
18%
2
14%
16-30
3
27%
3
21%
31-45
2
18%
3
21%
46-60
1
9%
2
14%
61-75
2
18%
3
21%
76-90
Забито
26
42
13 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 27
11 Забивали первыми 14
10 Не забивали 4
6
23%
4
10%
1-15
3
12%
6
14%
16-30
4
15%
5
12%
31-45
4
15%
7
17%
46-60
1
4%
6
14%
61-75
8
31%
14
33%
76-90
Пропущено
26
34
12 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 18
2
8%
4
12%
1-15
7
27%
6
18%
16-30
3
12%
7
21%
31-45
4
15%
7
21%
46-60
4
15%
3
9%
61-75
6
23%
7
21%
76-90
Результаты последних матчей
Осасуна
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Райо Вальекано - Осасуна 0:3 Осасуна - Севилья 0:0 Осасуна - Алавес 0:1 Гранада - Осасуна 0:2
Сельта - Осасуна 2:0 Осасуна - Кадис 2:0 Жирона - Осасуна 1:0 Осасуна - Атлетик Б 1:3 Хетафе - Осасуна 1:0 Депортиво - Осасуна 1:2 Осасуна - Барселона 2:2 Леванте - Осасуна 0:0 Сан-Агустин - Осасуна 0:4 Осасуна - Эльче 1:1 Атлетико М - Осасуна 1:0 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Севилья - Осасуна 2:0 Реал Мадрид - Осасуна 0:0 Осасуна - Гранада 1:1 Вильярреал - Осасуна 1:2
Атлетико М
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Атлетико М - Леванте 0:1 Атлетико М - Хетафе 4:3 Барселона - Атлетико М 4:2 Атлетико М - Валенсия 3:2
Реал Сосьедад - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Атлетик Б 1:2 Вильярреал - Атлетико М 2:2 Райо Махадаонда - Атлетико М 0:5 Атлетико М - Райо Вальекано 2:0 Гранада - Атлетико М 2:1 Севилья - Атлетико М 2:1 Реал Мадрид - Атлетико М 2:0 Порту - Атлетико М 1:3 Атлетико М - Мальорка 1:2 Кадис - Атлетико М 1:4 Атлетико М - Милан 0:1 Атлетико М - Осасуна 1:0 Валенсия - Атлетико М 3:3 Ливерпуль - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Бетис 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|24
|16
|6
|2
|48 - 20
|54
|2.
|Севилья
|Заявка
|24
|14
|8
|2
|36 - 16
|50
|3.
|Бетис
|Заявка
|24
|13
|4
|7
|45 - 29
|43
|4.
|Атлетико М
|1:0 Заявка
|25
|12
|6
|7
|43 - 34
|42
|5.
|Барселона
|Заявка
|23
|10
|9
|4
|38 - 27
|39
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|25
|10
|9
|6
|42 - 24
|39
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|23
|10
|8
|5
|24 - 21
|38
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|24
|8
|10
|6
|25 - 21
|34
|9.
|Осасуна
|0:1 Заявка
|25
|8
|8
|9
|25 - 28
|32
|10.
|Сельта
|Заявка
|24
|8
|7
|9
|28 - 25
|31
|11.
|Райо Вальекано
|Заявка
|24
|9
|4
|11
|28 - 29
|31
|12.
|Валенсия
|Заявка
|24
|7
|9
|8
|36 - 38
|30
|13.
|Эльче
|Заявка
|25
|7
|8
|10
|28 - 34
|29
|14.
|Эспаньол
|Заявка
|24
|7
|7
|10
|29 - 34
|28
|15.
|Мальорка
|Заявка
|23
|6
|8
|9
|22 - 36
|26
|16.
|Хетафе
|Заявка
|24
|6
|7
|11
|23 - 27
|25
|17.
|Гранада
|Заявка
|25
|5
|9
|11
|27 - 40
|24
|18.
|Алавес
|Заявка
|24
|5
|5
|14
|19 - 39
|20
|19.
|Кадис
|Заявка
|24
|3
|10
|11
|20 - 38
|19
|20.
|Леванте
|Заявка
|24
|2
|8
|14
|24 - 50
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Севилья
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|26 - 10
|30
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|25 - 8
|28
|3.
|Райо Вальекано
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|20 - 8
|26
|4.
|Вильярреал
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|29 - 13
|25
|5.
|Атлетико М
|1:0 Заявка
|12
|7
|3
|2
|21 - 12
|24
|6.
|Барселона
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|23 - 13
|23
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|9 - 6
|22
|8.
|Эспаньол
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|18 - 15
|21
|9.
|Бетис
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|23 - 14
|20
|10.
|Эльче
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|15 - 12
|20
|11.
|Хетафе
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|17 - 11
|20
|12.
|Мальорка
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|13 - 11
|18
|13.
|Валенсия
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|18 - 13
|18
|14.
|Атлетик Б
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|15 - 13
|17
|15.
|Гранада
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|17 - 21
|15
|16.
|Алавес
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|10 - 15
|15
|17.
|Сельта
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 15
|14
|18.
|Осасуна
|0:1 Заявка
|13
|2
|6
|5
|10 - 17
|12
|19.
|Леванте
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|13 - 21
|9
|20.
|Кадис
|Заявка
|12
|0
|7
|5
|8 - 17
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|23 - 12
|26
|2.
|Бетис
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|22 - 15
|23
|3.
|Севилья
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|10 - 6
|20
|4.
|Осасуна
|0:1 Заявка
|12
|6
|2
|4
|15 - 11
|20
|5.
|Атлетико М
|1:0 Заявка
|13
|5
|3
|5
|22 - 22
|18
|6.
|Атлетик Б
|Заявка
|13
|3
|8
|2
|10 - 8
|17
|7.
|Сельта
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|13 - 10
|17
|8.
|Барселона
|Заявка
|12
|3
|7
|2
|15 - 14
|16
|9.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|15 - 15
|16
|10.
|Вильярреал
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|13 - 11
|14
|11.
|Валенсия
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|18 - 25
|12
|12.
|Кадис
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 21
|12
|13.
|Эльче
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|13 - 22
|9
|14.
|Гранада
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|10 - 19
|9
|15.
|Мальорка
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|9 - 25
|8
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|11 - 19
|7
|17.
|Райо Вальекано
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|8 - 21
|5
|18.
|Хетафе
|Заявка
|12
|0
|5
|7
|6 - 16
|5
|19.
|Алавес
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|9 - 24
|5
|20.
|Леванте
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|11 - 29
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Осасуна 0:1 Атлетико М
Исход игры
Осасуна
2.8% (4)
Ничья
17% (24)
Атлетико М
80.1% (113)
Тотал 2.5
Больше
48.87% (65)
Меньше
51.13% (68)
Обе команды забьют
Да
60.9% (81)
Нет
39.1% (52)
Популярный счёт
1:2 Атлетико М
40.4% (57)
0:1 Атлетико М
22% (31)
1:1 Ничья
12.1% (17)
0:2 Атлетико М
11.3% (16)
2:2 Ничья
2.1% (3)
1:3 Атлетико М
2.1% (3)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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