Авила на фланге сбил Фелиша и получил первую жёлтую карточку в матче.

Коке слева со штрафного отправил мяч точно в руки Серхио Эррере.

На заброс Фелиша слева к дальней штанге никто из партнёров не откликнулся.

Рубен Гарсия от углового флага навесил на Брашанаца, который головой пробил в левую штангу.

34' Видаль на чужой половине поля врезал по ногам Карраско.

33' У Фелиша справа не дошёл навес до Суареса. Давид Гарсия сыграл на перехвате.

32' Рубен Гарсия в центре поля сбил Врсалько.

30' Санчес сделал неточный заброс слева вперёд на Будимира.

29' Пас Авилы справа в центр на ход Бидимиру выбил Савич.

28' Коке на фланге сбил Авилу.

26' Коке по центру вперёд пас на Фелиша с Суаресом сделал слишком сильно.

25' Монкайола справа вывел к воротам Будимира, чей удар с острого угла пришёлся в Облака.

24' Фелиш в центре поля оказался в окружении соперников и сделал неточный пас на Суареса.

23' Льоренте на фланге заплёл ноги Торро.

22' Симеоне пообщался с резервным арбитром, потолкав его плечом, изображая действия игрока.

21' Эктор Эррера у центрального круга отмахнулся от Монкайолы.

20' Прострел Врсалько справа к воротам снова заблокировал Санчес.

19' Давид Гарсия после навеса слева головой пробил левее ворот.

18' Эктор Эррера у центрального круга ударил сзади по ногам Авилу.

17' Мандава на фланге сыграл руками.

16' Видаль на правом фланге не смог сделать точную скидку на Авилу.

14' "Осасуна" всё увереннее действует с мячом на чужой половине поля. Пока нет ударов по воротам гостей.

13' В штрафной площади Врсалько попал локтем по голове Давиду Гарсии. Арбитр повода для назначения пенальти не усмотрел.

12' Карраско перед своей штрафной площадью сыграл на перехвате, но мяч отскочил в локоть Яннику.

11' Карраско на фланге сбил Авилу.

10' "Осасуна" пытается наладить игру на чужой половине поля. Пока получается только владение.

9' Брашанац на чужой половине поля толкнул в спину Коке.

8' "Атлетико" продолжает контролировать мяч на чужой половине поля.

6' Брашанац на левом фланге атаки нарушил правила.

5' Врсалько не позволил Санчесу быстро начать атаку по левому флангу.

3' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

0:1!!!

ФЕЛИШ!!! После подачи от углового флага мяч отскочил к Фелишу, который с восьми метров пробил под перекладину.

3' Льоренте справа навесил к дальней штанге и заработал следующий угловой удар.

3' Карраско от углового флага не смог перебить Монкайолу, который располагался в положенных девяти метрах.

2' Прострел Врсалько справа в штрафную площадь заблокировал Санчес.

2' "Осасуна" играет в красных футболках и тёмно-синих трусах, "Атлетико" - в синей форме.