Олимпиада 2022
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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Осасуна
0:1
Первый тайм: 37'

Стадион:
Атлетико М
0'
0:1
3' Гол
Фелиш Жоау
34' Желтая карточка
Авила Эсекьель
37'

Ход матча

3'
0:1
Фелиш Жоау
34'
Авила Эсекьель
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Прогнозы 141
Осасуна 2.8% (4)
X 17% (24)
Атлетико М 80.1% (113)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Осасуна
Ничья
Атлетико М
4.10
3.50
2.28
Все Коэффициенты
Новости
1
Эррера
Серхио
2
Видаль
Начо
5
Гарсия
Давид
III
3
Круз
Хуан
39
Санчес
Мануэль
24
Торро
Лукас
9
Авила
Эсекьель
7
Монкайола
Хон
8
Брашанац
Дарко
14
Гарсия
Рубен
17
Будимир
Анте
13
Облак
Ян
24
Врсалько
Шиме
15
Савич
Стефан
2
Хименес
Хосе
23
Мандава
Рейнилду
14
Льоренте
Маркос
16
Эррера
Эктор
6
Коке
Хорхе
21
Карраско
Янник
9
Суарес
Луис
7
Фелиш
Жоау
Осасуна
4-1-4-1
Атлетико М
4-4-2

История личных встреч

Осасуна
Атлетико М

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед

15 матчей

6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

20 матчей

20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 побед

Первый тайм

20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 побед

История матчей

ЛЛ
1:0
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:3
ЛЛ
0:5
ЛЛ
2:0
П
3:0
П
0:3
П
3:0
П
2:1
П
0:2
П
3:1
П
0:1
П
0:0
П
2:3
П
3:0
П
1:0
П
3:0
П
2:4
П
0:0
ПД
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Осасуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кике Гарсия 5 (1) 0.2
Гарсия Давид III 4 0.16
Авила Эсекьель 3 0.12
Монкайола Хон 2 0.08
Торрес Роберто 2 (2) 0.08
Будимир Анте 2 (1) 0.08
Гарсия Рубен 1 0.04
Санчес Мануэль 1 0.04
Анхель Хосе 1 0.04
Мартинес Хавьер II 1 0.04
Перес Иньиго 1 0.04
Торро Лукас 1 0.04
Барха Энрике 1 0.04
Брашанац Дарко 0 0
Видаль Начо 0 0
Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Корреа Анхель 10 0.4
Суарес Луис 8 (1) 0.32
Кунья Матеус 5 0.2
Лемар Тома 3 0.12
Карраско Янник 3 0.12
Фелиш Жоау 3 0.12
Гризманн Антуан 3 0.12
Эрмосо Марио 2 0.08
Фелипе Аугусто IV 2 0.08
Врсалько Шиме 1 0.04
Кондогбия Жоффрей 1 0.04
Ньигес Сауль 0 0
Де Пауль Родриго 0 0
Хименес Хосе 0 0
Льоренте Маркос 0 0
Лоди Ренан 0 0

Карточки

Осасуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Торро Лукас 8 0
Авила Эсекьель 5 1
Видаль Начо 6 0
Санчес Мануэль 5 0
Гарсия Давид III 5 0
Брашанац Дарко 4 0
Унаи Гарсия 4 0
Эррера Серхио 3 0
Анхель Хосе 1 1
Торрес Роберто 2 0
Ойер Санхурхо 2 0
Круз Хуан 2 0
Монкайола Хон 2 0
Гарсия Рубен 1 0
Будимир Анте 1 0
Барха Энрике 1 0
Мартинес Хавьер II 1 0
Эрнандес Аридане 1 0
Аресо Хесус 1 0
Jagoba Arrasate 1 0
Бенито Икер 1 0
Атлетико М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кондогбия Жоффрей 7 1
Суарес Луис 7 0
Хименес Хосе 6 0
Эрмосо Марио 4 1
Фелипе Аугусто IV 4 1
Де Пауль Родриго 5 0
Коке Хорхе 4 0
Савич Стефан 4 0
Фелиш Жоау 2 1
Диего Симеоне 2 1
Эррера Эктор 3 0
Корреа Анхель 3 0
Карраско Янник 3 0
Кунья Матеус 3 0
Гризманн Антуан 2 0
Лемар Тома 2 0
Васс Даниэль 1 0
Врсалько Шиме 1 0
Триппьер Киран 1 0
Лекомт Бенжамен 1 0
Льоренте Маркос 1 0
Лоди Ренан 1 0
Мартин Карлос 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
23
7 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 7
16 Не забивали 14
4
36%
4
17%
1-15
0
0%
1
4%
16-30
3
27%
2
9%
31-45
2
18%
5
22%
46-60
0
0%
3
13%
61-75
2
18%
8
35%
76-90

Пропущено

15
20
6 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 11
1
7%
3
15%
1-15
5
33%
4
20%
16-30
0
0%
4
20%
31-45
2
13%
4
20%
46-60
3
20%
1
5%
61-75
4
27%
4
20%
76-90

Забито

15
19
6 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 7
18 Не забивали 14
2
13%
0
0%
1-15
3
20%
5
26%
16-30
1
7%
3
16%
31-45
2
13%
2
11%
46-60
1
7%
3
16%
61-75
6
40%
6
32%
76-90

Пропущено

11
14
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
1
9%
1
7%
1-15
2
18%
2
14%
16-30
3
27%
3
21%
31-45
2
18%
3
21%
46-60
1
9%
2
14%
61-75
2
18%
3
21%
76-90

Забито

26
42
13 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 27
11 Забивали первыми 14
10 Не забивали 4
6
23%
4
10%
1-15
3
12%
6
14%
16-30
4
15%
5
12%
31-45
4
15%
7
17%
46-60
1
4%
6
14%
61-75
8
31%
14
33%
76-90

Пропущено

26
34
12 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 18
2
8%
4
12%
1-15
7
27%
6
18%
16-30
3
12%
7
21%
31-45
4
15%
7
21%
46-60
4
15%
3
9%
61-75
6
23%
7
21%
76-90

Результаты последних матчей

Осасуна
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Райо Вальекано - Осасуна 0:3 Осасуна - Севилья 0:0 Осасуна - Алавес 0:1 Гранада - Осасуна 0:2
Сельта - Осасуна 2:0 Осасуна - Кадис 2:0 Жирона - Осасуна 1:0 Осасуна - Атлетик Б 1:3 Хетафе - Осасуна 1:0 Депортиво - Осасуна 1:2 Осасуна - Барселона 2:2 Леванте - Осасуна 0:0 Сан-Агустин - Осасуна 0:4 Осасуна - Эльче 1:1 Атлетико М - Осасуна 1:0 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Севилья - Осасуна 2:0 Реал Мадрид - Осасуна 0:0 Осасуна - Гранада 1:1 Вильярреал - Осасуна 1:2
Атлетико М
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Атлетико М - Леванте 0:1 Атлетико М - Хетафе 4:3 Барселона - Атлетико М 4:2 Атлетико М - Валенсия 3:2
Реал Сосьедад - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Атлетик Б 1:2 Вильярреал - Атлетико М 2:2 Райо Махадаонда - Атлетико М 0:5 Атлетико М - Райо Вальекано 2:0 Гранада - Атлетико М 2:1 Севилья - Атлетико М 2:1 Реал Мадрид - Атлетико М 2:0 Порту - Атлетико М 1:3 Атлетико М - Мальорка 1:2 Кадис - Атлетико М 1:4 Атлетико М - Милан 0:1 Атлетико М - Осасуна 1:0 Валенсия - Атлетико М 3:3 Ливерпуль - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Бетис 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 24 16 6 2 48 - 20 54
2. Севилья Заявка 24 14 8 2 36 - 16 50
3. Бетис Заявка 24 13 4 7 45 - 29 43
4. Атлетико М 1:0 Заявка 25 12 6 7 43 - 34 42
5. Барселона Заявка 23 10 9 4 38 - 27 39
6. Вильярреал Заявка 25 10 9 6 42 - 24 39
7. Реал Сосьедад Заявка 23 10 8 5 24 - 21 38
8. Атлетик Б Заявка 24 8 10 6 25 - 21 34
9. Осасуна 0:1 Заявка 25 8 8 9 25 - 28 32
10. Сельта Заявка 24 8 7 9 28 - 25 31
11. Райо Вальекано Заявка 24 9 4 11 28 - 29 31
12. Валенсия Заявка 24 7 9 8 36 - 38 30
13. Эльче Заявка 25 7 8 10 28 - 34 29
14. Эспаньол Заявка 24 7 7 10 29 - 34 28
15. Мальорка Заявка 23 6 8 9 22 - 36 26
16. Хетафе Заявка 24 6 7 11 23 - 27 25
17. Гранада Заявка 25 5 9 11 27 - 40 24
18. Алавес Заявка 24 5 5 14 19 - 39 20
19. Кадис Заявка 24 3 10 11 20 - 38 19
20. Леванте Заявка 24 2 8 14 24 - 50 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Севилья Заявка 12 9 3 0 26 - 10 30
2. Реал Мадрид Заявка 12 8 4 0 25 - 8 28
3. Райо Вальекано Заявка 12 8 2 2 20 - 8 26
4. Вильярреал Заявка 13 7 4 2 29 - 13 25
5. Атлетико М 1:0 Заявка 12 7 3 2 21 - 12 24
6. Барселона Заявка 11 7 2 2 23 - 13 23
7. Реал Сосьедад Заявка 12 6 4 2 9 - 6 22
8. Эспаньол Заявка 12 6 3 3 18 - 15 21
9. Бетис Заявка 12 6 2 4 23 - 14 20
10. Эльче Заявка 12 5 5 2 15 - 12 20
11. Хетафе Заявка 12 6 2 4 17 - 11 20
12. Мальорка Заявка 12 4 6 2 13 - 11 18
13. Валенсия Заявка 12 4 6 2 18 - 13 18
14. Атлетик Б Заявка 11 5 2 4 15 - 13 17
15. Гранада Заявка 12 4 3 5 17 - 21 15
16. Алавес Заявка 13 4 3 6 10 - 15 15
17. Сельта Заявка 12 4 2 6 15 - 15 14
18. Осасуна 0:1 Заявка 13 2 6 5 10 - 17 12
19. Леванте Заявка 12 1 6 5 13 - 21 9
20. Кадис Заявка 12 0 7 5 8 - 17 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 12 8 2 2 23 - 12 26
2. Бетис Заявка 12 7 2 3 22 - 15 23
3. Севилья Заявка 12 5 5 2 10 - 6 20
4. Осасуна 0:1 Заявка 12 6 2 4 15 - 11 20
5. Атлетико М 1:0 Заявка 13 5 3 5 22 - 22 18
6. Атлетик Б Заявка 13 3 8 2 10 - 8 17
7. Сельта Заявка 12 4 5 3 13 - 10 17
8. Барселона Заявка 12 3 7 2 15 - 14 16
9. Реал Сосьедад Заявка 11 4 4 3 15 - 15 16
10. Вильярреал Заявка 12 3 5 4 13 - 11 14
11. Валенсия Заявка 12 3 3 6 18 - 25 12
12. Кадис Заявка 12 3 3 6 12 - 21 12
13. Эльче Заявка 13 2 3 8 13 - 22 9
14. Гранада Заявка 13 1 6 6 10 - 19 9
15. Мальорка Заявка 11 2 2 7 9 - 25 8
16. Эспаньол Заявка 12 1 4 7 11 - 19 7
17. Райо Вальекано Заявка 12 1 2 9 8 - 21 5
18. Хетафе Заявка 12 0 5 7 6 - 16 5
19. Алавес Заявка 11 1 2 8 9 - 24 5
20. Леванте Заявка 12 1 2 9 11 - 29 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • Первый тайм
  • Угловой
    40'
    Рубен Гарсия от углового флага навесил на Брашанаца, который головой пробил в левую штангу.
  • 39'
    Прострел Санчеса слева к воротам заблокировал Эктор Эррера.
  • 38'
    На заброс Фелиша слева к дальней штанге никто из партнёров не откликнулся.
  • 37'
    Коке слева со штрафного отправил мяч точно в руки Серхио Эррере.
  • Желтая карточка
    36'
    Авила на фланге сбил Фелиша и получил первую жёлтую карточку в матче.
  • Фол, нарушение
    34'
    Видаль на чужой половине поля врезал по ногам Карраско.
  • 33'
    У Фелиша справа не дошёл навес до Суареса. Давид Гарсия сыграл на перехвате.
  • Фол, нарушение
    32'
    Рубен Гарсия в центре поля сбил Врсалько.
  • 30'
    Санчес сделал неточный заброс слева вперёд на Будимира.
  • 29'
    Пас Авилы справа в центр на ход Бидимиру выбил Савич.
  • Фол, нарушение
    28'
    Коке на фланге сбил Авилу.
  • 26'
    Коке по центру вперёд пас на Фелиша с Суаресом сделал слишком сильно.
  • 25'
    Монкайола справа вывел к воротам Будимира, чей удар с острого угла пришёлся в Облака.
  • 24'
    Фелиш в центре поля оказался в окружении соперников и сделал неточный пас на Суареса.
  • Фол, нарушение
    23'
    Льоренте на фланге заплёл ноги Торро.
  • 22'
    Симеоне пообщался с резервным арбитром, потолкав его плечом, изображая действия игрока.
  • Фол, нарушение
    21'
    Эктор Эррера у центрального круга отмахнулся от Монкайолы.
  • 20'
    Прострел Врсалько справа к воротам снова заблокировал Санчес.
  • 19'
    Давид Гарсия после навеса слева головой пробил левее ворот.
  • Фол, нарушение
    18'
    Эктор Эррера у центрального круга ударил сзади по ногам Авилу.
  • Фол, нарушение
    17'
    Мандава на фланге сыграл руками.
  • 16'
    Видаль на правом фланге не смог сделать точную скидку на Авилу.
  • 14'
    "Осасуна" всё увереннее действует с мячом на чужой половине поля. Пока нет ударов по воротам гостей.
  • 13'
    В штрафной площади Врсалько попал локтем по голове Давиду Гарсии. Арбитр повода для назначения пенальти не усмотрел.
  • 12'
    Карраско перед своей штрафной площадью сыграл на перехвате, но мяч отскочил в локоть Яннику.
  • Фол, нарушение
    11'
    Карраско на фланге сбил Авилу.
  • 10'
    "Осасуна" пытается наладить игру на чужой половине поля. Пока получается только владение.
  • Фол, нарушение
    9'
    Брашанац на чужой половине поля толкнул в спину Коке.
  • 8'
    "Атлетико" продолжает контролировать мяч на чужой половине поля.
  • Фол, нарушение
    6'
    Брашанац на левом фланге атаки нарушил правила.
  • 5'
    Врсалько не позволил Санчесу быстро начать атаку по левому флангу.
  • Описание гола
    3'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    0:1!!!
    ФЕЛИШ!!! После подачи от углового флага мяч отскочил к Фелишу, который с восьми метров пробил под перекладину.
  • 3'
    Льоренте справа навесил к дальней штанге и заработал следующий угловой удар.
  • Угловой
    3'
    Карраско от углового флага не смог перебить Монкайолу, который располагался в положенных девяти метрах.
  • 2'
    Прострел Врсалько справа в штрафную площадь заблокировал Санчес.
  • 2'
    "Осасуна" играет в красных футболках и тёмно-синих трусах, "Атлетико" - в синей форме.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Эль-Садаре"!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio El Sadar. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Осасуна 0:1 Атлетико М онлайн


Прогнозы на матч Осасуна 0:1 Атлетико М

Исход игры
Осасуна
2.8% (4)
Ничья
17% (24)
Атлетико М
80.1% (113)
Тотал 2.5
Больше
48.87% (65)
Меньше
51.13% (68)
Обе команды забьют
Да
60.9% (81)
Нет
39.1% (52)
Популярный счёт
1:2 Атлетико М
40.4% (57)
0:1 Атлетико М
22% (31)
1:1 Ничья
12.1% (17)
0:2 Атлетико М
11.3% (16)
2:2 Ничья
2.1% (3)
1:3 Атлетико М
2.1% (3)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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