Испания: Ла Лига 2021-2022
0:0
Первый тайм: 2'
Стадион: Estadio Nuevo Mirandilla
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
32
Чуст
Виктор
15
Акапо
Карлос
25
Лукас
Перес
13
Сория
Давид
15
Куэнка
Хорхе
16
Янкто
Якуб
19
Йокушлу
Окай
10
Унал
Энес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Чуст ВикторЗащитник
-
15 Акапо КарлосПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Лукас ПересНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Хиль ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Кала ХуанЗащитник
-
14 Алехо ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гонсалес Серхио
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
-
13 Сория ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Куэнка ХорхеЗащитник
-
16 Янкто ЯкубЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Йокушлу ОкайПолузащитник
-
10 Унал ЭнесНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
27 Конде ДиегоВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Флорес Кике Санчес
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Кадис
Хетафе
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
5 матчей
40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
Второй тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Кадис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лосано Энтони
|4
|0.17
|Негредо Альваро
|4 (2)
|0.17
|Алекс Фернандес
|3 (1)
|0.13
|Санчес Сальвадор
|2
|0.08
|Эспино Альфонсо
|2
|0.08
|Алехо Иван
|1
|0.04
|Ароян Вараздат
|1
|0.04
|Алькарас Рубен
|1
|0.04
|Арзамендия Сантьяго
|1
|0.04
|Хименес Фали
|0
|0
|Переа Альберто
|0
|0
|Йонссон Йенс
|0
|0
|Собрино Рубен
|0
|0
|Аларкон Томас
|0
|0
Хетафе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Унал Энес
|11 (2)
|0.46
|Рамирес Сандро
|3
|0.13
|Майораль Борха
|2
|0.08
|Максимович Неманья
|1
|0.04
|Аленья Карлес
|1
|0.04
|Оливера Матиас
|1
|0.04
|Митрович Стефан
|1
|0.04
|Мата Хайме
|1
|0.04
|Поведа Дарио
|1
|0.04
|Куэнка Хорхе
|1
|0.04
|Арамбарри Мауро
|0
|0
|Дамиан Суарес
|0
|0
|Янкто Якуб
|0
|0
|Кабако Эрик
|0
|0
|Флорентину
|0
|0
|Акуругу Аманква
|0
|0
Карточки
Кадис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ароян Вараздат
|9
|0
|Кала Хуан
|6
|1
|Лосано Энтони
|5
|0
|Хименес Фали
|5
|0
|Аларкон Томас
|5
|0
|Ледесма Херемиас
|4
|0
|Эспино Альфонсо
|4
|0
|Алехо Иван
|4
|0
|Санчес Сальвадор
|2
|1
|Акапо Карлос
|3
|0
|Переа Альберто
|2
|0
|Алекс Фернандес
|2
|0
|Йонссон Йенс
|2
|0
|Негредо Альваро
|1
|0
|Кальдерон Мартин
|1
|0
|Собрино Рубен
|1
|0
|Андоне Флорин
|1
|0
|Эрнандес Луис
|1
|0
|Карселен Исаак
|1
|0
|Мауро Маркос
|1
|0
|Лукас Перес
|1
|0
|Арзамендия Сантьяго
|1
|0
|Чуст Виктор
|1
|0
|Бастида Альваро
|1
|0
Хетафе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дьене Даконам
|7
|1
|Дамиан Суарес
|8
|0
|Арамбарри Мауро
|8
|0
|Аленья Карлес
|4
|1
|Унал Энес
|5
|0
|Рамирес Сандро
|5
|0
|Мата Хайме
|5
|0
|Оливера Матиас
|5
|0
|Сильва Хонатан
|4
|0
|Максимович Неманья
|4
|0
|Куэнка Хорхе
|4
|0
|Кабако Эрик
|2
|1
|Сория Давид
|3
|0
|Митрович Стефан
|3
|0
|Чема Родригес
|1
|1
|Тимор Давид
|2
|0
|Кике Санчес Флорес
|0
|1
|Ньом Аллан
|1
|0
|Флорентину
|1
|0
|Масиас Хосе
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
6
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
19 Не забивали 20
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
3
50%
16-30
1
14%
3
50%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Пропущено
18
16
4 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
2
11%
5
31%
1-15
1
6%
4
25%
16-30
1
6%
1
6%
31-45
3
17%
1
6%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
9
50%
5
31%
76-90
Забито
12
17
9 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 8
16 Не забивали 16
4
33%
4
24%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
4
33%
3
18%
31-45
1
8%
3
18%
46-60
1
8%
1
6%
61-75
1
8%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
21
11
9 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
3
14%
1
9%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
4
19%
1
9%
31-45
2
10%
2
18%
46-60
4
19%
3
27%
61-75
6
29%
4
36%
76-90
Забито
19
23
11 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 10
11 Не забивали 12
4
21%
4
17%
1-15
2
11%
4
17%
16-30
5
26%
6
26%
31-45
2
11%
3
13%
46-60
2
11%
1
4%
61-75
4
21%
5
22%
76-90
Пропущено
39
27
13 В 1-м тайме 12
26 Во 2-м тайме 15
12 Пропускали первыми 10
18 Не пропускали 16
5
13%
6
22%
1-15
3
8%
4
15%
16-30
5
13%
2
7%
31-45
5
13%
3
11%
46-60
6
15%
3
11%
61-75
15
38%
9
33%
76-90
Результаты последних матчей
Кадис
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Кадис - Сельта 0:0 Мальорка - Кадис 2:1 Валенсия - Кадис 2:1 Леванте - Кадис 0:2
Кадис - Эспаньол 2:2 Спортинг Хихон - Кадис 0:0 Осасуна - Кадис 2:0 Фуэнлабрада - Кадис 0:1 Кадис - Севилья 0:1 Реал Мадрид - Кадис 0:0 Альбасете - Кадис 0:1 Кадис - Гранада 1:1 Эльче - Кадис 3:1 Вилья де Фортуна - Кадис 0:7 Кадис - Атлетико М 1:4 Хетафе - Кадис 4:0 Атлетик Б - Кадис 0:1 Кадис - Мальорка 1:1 Вильярреал - Кадис 3:3 Кадис - Алавес 0:2
Хетафе
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Атлетико М - Хетафе 4:3 Хетафе - Леванте 3:0 Реал Сосьедад - Хетафе 0:0 Хетафе - Гранада 4:2
Севилья - Хетафе 1:0 Хетафе - Реал Мадрид 1:0 Хетафе - Осасуна 1:0 Атлетико Балеарес - Хетафе 5:0 Алавес - Хетафе 1:1 Хетафе - Атлетик Б 0:0 Мольерусса - Хетафе 1:5 Мальорка - Хетафе 0:0 Хетафе - Кадис 4:0 Вильярреал - Хетафе 1:0 Хетафе - Эспаньол 2:1 Гранада - Хетафе 1:1 Хетафе - Сельта 0:3 Леванте - Хетафе 0:0 Хетафе - Реал Сосьедад 1:1 Бетис - Хетафе 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|24
|16
|6
|2
|48 - 20
|54
|2.
|Севилья
|Заявка
|24
|14
|8
|2
|36 - 16
|50
|3.
|Бетис
|Заявка
|24
|13
|4
|7
|45 - 29
|43
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|25
|12
|6
|7
|45 - 34
|42
|5.
|Барселона
|Заявка
|23
|10
|9
|4
|38 - 27
|39
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|25
|10
|9
|6
|42 - 24
|39
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|23
|10
|8
|5
|24 - 21
|38
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|24
|8
|10
|6
|25 - 21
|34
|9.
|Осасуна
|Заявка
|25
|8
|8
|9
|25 - 30
|32
|10.
|Сельта
|Заявка
|24
|8
|7
|9
|28 - 25
|31
|11.
|Райо Вальекано
|Заявка
|24
|9
|4
|11
|28 - 29
|31
|12.
|Валенсия
|Заявка
|24
|7
|9
|8
|36 - 38
|30
|13.
|Эльче
|Заявка
|25
|7
|8
|10
|28 - 34
|29
|14.
|Эспаньол
|Заявка
|24
|7
|7
|10
|29 - 34
|28
|15.
|Мальорка
|Заявка
|23
|6
|8
|9
|22 - 36
|26
|16.
|Хетафе
|0:0 Заявка
|25
|6
|8
|11
|23 - 27
|26
|17.
|Гранада
|Заявка
|25
|5
|9
|11
|27 - 40
|24
|18.
|Алавес
|Заявка
|24
|5
|5
|14
|19 - 39
|20
|19.
|Кадис
|0:0 Заявка
|25
|3
|11
|11
|20 - 38
|20
|20.
|Леванте
|Заявка
|24
|2
|8
|14
|24 - 50
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Севилья
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|26 - 10
|30
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|25 - 8
|28
|3.
|Райо Вальекано
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|20 - 8
|26
|4.
|Вильярреал
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|29 - 13
|25
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|21 - 12
|24
|6.
|Барселона
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|23 - 13
|23
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|9 - 6
|22
|8.
|Эспаньол
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|18 - 15
|21
|9.
|Бетис
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|23 - 14
|20
|10.
|Эльче
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|15 - 12
|20
|11.
|Хетафе
|0:0 Заявка
|12
|6
|2
|4
|17 - 11
|20
|12.
|Мальорка
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|13 - 11
|18
|13.
|Валенсия
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|18 - 13
|18
|14.
|Атлетик Б
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|15 - 13
|17
|15.
|Гранада
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|17 - 21
|15
|16.
|Алавес
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|10 - 15
|15
|17.
|Сельта
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 15
|14
|18.
|Осасуна
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|10 - 19
|12
|19.
|Леванте
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|13 - 21
|9
|20.
|Кадис
|0:0 Заявка
|13
|0
|8
|5
|8 - 17
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|23 - 12
|26
|2.
|Бетис
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|22 - 15
|23
|3.
|Севилья
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|10 - 6
|20
|4.
|Осасуна
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|15 - 11
|20
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|24 - 22
|18
|6.
|Атлетик Б
|Заявка
|13
|3
|8
|2
|10 - 8
|17
|7.
|Сельта
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|13 - 10
|17
|8.
|Барселона
|Заявка
|12
|3
|7
|2
|15 - 14
|16
|9.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|15 - 15
|16
|10.
|Вильярреал
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|13 - 11
|14
|11.
|Валенсия
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|18 - 25
|12
|12.
|Кадис
|0:0 Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 21
|12
|13.
|Эльче
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|13 - 22
|9
|14.
|Гранада
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|10 - 19
|9
|15.
|Мальорка
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|9 - 25
|8
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|11 - 19
|7
|17.
|Хетафе
|0:0 Заявка
|13
|0
|6
|7
|6 - 16
|6
|18.
|Райо Вальекано
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|8 - 21
|5
|19.
|Алавес
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|9 - 24
|5
|20.
|Леванте
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|11 - 29
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Кадис 0:0 Хетафе
Исход игры
Кадис
21.9% (30)
Ничья
54% (74)
Хетафе
24.1% (33)
Тотал 2.5
Больше
14.81% (20)
Меньше
85.19% (115)
Обе команды забьют
Да
59.26% (80)
Нет
40.74% (55)
Популярный счёт
1:1 Ничья
44.5% (61)
0:1 Хетафе
14.6% (20)
1:0 Кадис
14.6% (20)
0:0 Ничья
6.6% (9)
1:2 Хетафе
5.8% (8)
2:1 Кадис
4.4% (6)
0:2 Хетафе
2.2% (3)
2:2 Ничья
2.2% (3)
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