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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Кадис
0:0
Первый тайм: 2'

Стадион:
Хетафе
0' 2'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 135
Кадис 22.2% (30)
X 53.3% (72)
Хетафе 24.4% (33)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кадис
Ничья
Хетафе
3.30
2.95
2.85
Все Коэффициенты
Новости
1
Ледесма
Херемиас
23
Эрнандес
Луис
3
Хименес
Фали
32
Чуст
Виктор
15
Акапо
Карлос
24
Сан
Эметерио
Феде
4
Алькарас
Рубен
22
Эспино
Альфонсо
9
Лосано
Энтони
25
Лукас
Перес
18
Негредо
Альваро
13
Сория
Давид
22
Дамиан
Суарес
2
Дьене
Даконам
23
Митрович
Стефан
15
Куэнка
Хорхе
16
Янкто
Якуб
24
Оскар
Родригес
18
Арамбарри
Мауро
19
Йокушлу
Окай
10
Унал
Энес
25
Майораль
Борха
Кадис
3-4-1-2
Хетафе
5-3-2

История личных встреч

Кадис
Хетафе

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

5 матчей

40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

ЛЛ
4:0
ЛЛ
0:1
ЛЛ
0:2
С
3:2
С
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Кадис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лосано Энтони 4 0.17
Негредо Альваро 4 (2) 0.17
Алекс Фернандес 3 (1) 0.13
Санчес Сальвадор 2 0.08
Эспино Альфонсо 2 0.08
Алехо Иван 1 0.04
Ароян Вараздат 1 0.04
Алькарас Рубен 1 0.04
Арзамендия Сантьяго 1 0.04
Хименес Фали 0 0
Переа Альберто 0 0
Йонссон Йенс 0 0
Собрино Рубен 0 0
Аларкон Томас 0 0
Хетафе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Унал Энес 11 (2) 0.46
Рамирес Сандро 3 0.13
Майораль Борха 2 0.08
Максимович Неманья 1 0.04
Аленья Карлес 1 0.04
Оливера Матиас 1 0.04
Митрович Стефан 1 0.04
Мата Хайме 1 0.04
Поведа Дарио 1 0.04
Куэнка Хорхе 1 0.04
Арамбарри Мауро 0 0
Дамиан Суарес 0 0
Янкто Якуб 0 0
Кабако Эрик 0 0
Флорентину 0 0
Акуругу Аманква 0 0

Карточки

Кадис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ароян Вараздат 9 0
Кала Хуан 6 1
Лосано Энтони 5 0
Хименес Фали 5 0
Аларкон Томас 5 0
Ледесма Херемиас 4 0
Эспино Альфонсо 4 0
Алехо Иван 4 0
Санчес Сальвадор 2 1
Акапо Карлос 3 0
Переа Альберто 2 0
Алекс Фернандес 2 0
Йонссон Йенс 2 0
Негредо Альваро 1 0
Кальдерон Мартин 1 0
Собрино Рубен 1 0
Андоне Флорин 1 0
Эрнандес Луис 1 0
Карселен Исаак 1 0
Мауро Маркос 1 0
Лукас Перес 1 0
Арзамендия Сантьяго 1 0
Чуст Виктор 1 0
Бастида Альваро 1 0
Хетафе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьене Даконам 7 1
Дамиан Суарес 8 0
Арамбарри Мауро 8 0
Аленья Карлес 4 1
Унал Энес 5 0
Рамирес Сандро 5 0
Мата Хайме 5 0
Оливера Матиас 5 0
Сильва Хонатан 4 0
Максимович Неманья 4 0
Куэнка Хорхе 4 0
Кабако Эрик 2 1
Сория Давид 3 0
Митрович Стефан 3 0
Чема Родригес 1 1
Тимор Давид 2 0
Кике Санчес Флорес 0 1
Ньом Аллан 1 0
Флорентину 1 0
Масиас Хосе 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
6
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
19 Не забивали 20
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
3
50%
16-30
1
14%
3
50%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Пропущено

18
16
4 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
2
11%
5
31%
1-15
1
6%
4
25%
16-30
1
6%
1
6%
31-45
3
17%
1
6%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
9
50%
5
31%
76-90

Забито

12
17
9 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 8
16 Не забивали 16
4
33%
4
24%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
4
33%
3
18%
31-45
1
8%
3
18%
46-60
1
8%
1
6%
61-75
1
8%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

21
11
9 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
3
14%
1
9%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
4
19%
1
9%
31-45
2
10%
2
18%
46-60
4
19%
3
27%
61-75
6
29%
4
36%
76-90

Забито

19
23
11 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 10
11 Не забивали 12
4
21%
4
17%
1-15
2
11%
4
17%
16-30
5
26%
6
26%
31-45
2
11%
3
13%
46-60
2
11%
1
4%
61-75
4
21%
5
22%
76-90

Пропущено

39
27
13 В 1-м тайме 12
26 Во 2-м тайме 15
12 Пропускали первыми 10
18 Не пропускали 16
5
13%
6
22%
1-15
3
8%
4
15%
16-30
5
13%
2
7%
31-45
5
13%
3
11%
46-60
6
15%
3
11%
61-75
15
38%
9
33%
76-90

Результаты последних матчей

Кадис
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Кадис - Сельта 0:0 Мальорка - Кадис 2:1 Валенсия - Кадис 2:1 Леванте - Кадис 0:2
Кадис - Эспаньол 2:2 Спортинг Хихон - Кадис 0:0 Осасуна - Кадис 2:0 Фуэнлабрада - Кадис 0:1 Кадис - Севилья 0:1 Реал Мадрид - Кадис 0:0 Альбасете - Кадис 0:1 Кадис - Гранада 1:1 Эльче - Кадис 3:1 Вилья де Фортуна - Кадис 0:7 Кадис - Атлетико М 1:4 Хетафе - Кадис 4:0 Атлетик Б - Кадис 0:1 Кадис - Мальорка 1:1 Вильярреал - Кадис 3:3 Кадис - Алавес 0:2
Хетафе
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Атлетико М - Хетафе 4:3 Хетафе - Леванте 3:0 Реал Сосьедад - Хетафе 0:0 Хетафе - Гранада 4:2
Севилья - Хетафе 1:0 Хетафе - Реал Мадрид 1:0 Хетафе - Осасуна 1:0 Атлетико Балеарес - Хетафе 5:0 Алавес - Хетафе 1:1 Хетафе - Атлетик Б 0:0 Мольерусса - Хетафе 1:5 Мальорка - Хетафе 0:0 Хетафе - Кадис 4:0 Вильярреал - Хетафе 1:0 Хетафе - Эспаньол 2:1 Гранада - Хетафе 1:1 Хетафе - Сельта 0:3 Леванте - Хетафе 0:0 Хетафе - Реал Сосьедад 1:1 Бетис - Хетафе 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 24 16 6 2 48 - 20 54
2. Севилья Заявка 24 14 8 2 36 - 16 50
3. Бетис Заявка 24 13 4 7 45 - 29 43
4. Атлетико М Заявка 25 12 6 7 45 - 34 42
5. Барселона Заявка 23 10 9 4 38 - 27 39
6. Вильярреал Заявка 25 10 9 6 42 - 24 39
7. Реал Сосьедад Заявка 23 10 8 5 24 - 21 38
8. Атлетик Б Заявка 24 8 10 6 25 - 21 34
9. Осасуна Заявка 25 8 8 9 25 - 30 32
10. Сельта Заявка 24 8 7 9 28 - 25 31
11. Райо Вальекано Заявка 24 9 4 11 28 - 29 31
12. Валенсия Заявка 24 7 9 8 36 - 38 30
13. Эльче Заявка 25 7 8 10 28 - 34 29
14. Эспаньол Заявка 24 7 7 10 29 - 34 28
15. Мальорка Заявка 23 6 8 9 22 - 36 26
16. Хетафе 0:0 Заявка 25 6 8 11 23 - 27 26
17. Гранада Заявка 25 5 9 11 27 - 40 24
18. Алавес Заявка 24 5 5 14 19 - 39 20
19. Кадис 0:0 Заявка 25 3 11 11 20 - 38 20
20. Леванте Заявка 24 2 8 14 24 - 50 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Севилья Заявка 12 9 3 0 26 - 10 30
2. Реал Мадрид Заявка 12 8 4 0 25 - 8 28
3. Райо Вальекано Заявка 12 8 2 2 20 - 8 26
4. Вильярреал Заявка 13 7 4 2 29 - 13 25
5. Атлетико М Заявка 12 7 3 2 21 - 12 24
6. Барселона Заявка 11 7 2 2 23 - 13 23
7. Реал Сосьедад Заявка 12 6 4 2 9 - 6 22
8. Эспаньол Заявка 12 6 3 3 18 - 15 21
9. Бетис Заявка 12 6 2 4 23 - 14 20
10. Эльче Заявка 12 5 5 2 15 - 12 20
11. Хетафе 0:0 Заявка 12 6 2 4 17 - 11 20
12. Мальорка Заявка 12 4 6 2 13 - 11 18
13. Валенсия Заявка 12 4 6 2 18 - 13 18
14. Атлетик Б Заявка 11 5 2 4 15 - 13 17
15. Гранада Заявка 12 4 3 5 17 - 21 15
16. Алавес Заявка 13 4 3 6 10 - 15 15
17. Сельта Заявка 12 4 2 6 15 - 15 14
18. Осасуна Заявка 13 2 6 5 10 - 19 12
19. Леванте Заявка 12 1 6 5 13 - 21 9
20. Кадис 0:0 Заявка 13 0 8 5 8 - 17 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 12 8 2 2 23 - 12 26
2. Бетис Заявка 12 7 2 3 22 - 15 23
3. Севилья Заявка 12 5 5 2 10 - 6 20
4. Осасуна Заявка 12 6 2 4 15 - 11 20
5. Атлетико М Заявка 13 5 3 5 24 - 22 18
6. Атлетик Б Заявка 13 3 8 2 10 - 8 17
7. Сельта Заявка 12 4 5 3 13 - 10 17
8. Барселона Заявка 12 3 7 2 15 - 14 16
9. Реал Сосьедад Заявка 11 4 4 3 15 - 15 16
10. Вильярреал Заявка 12 3 5 4 13 - 11 14
11. Валенсия Заявка 12 3 3 6 18 - 25 12
12. Кадис 0:0 Заявка 12 3 3 6 12 - 21 12
13. Эльче Заявка 13 2 3 8 13 - 22 9
14. Гранада Заявка 13 1 6 6 10 - 19 9
15. Мальорка Заявка 11 2 2 7 9 - 25 8
16. Эспаньол Заявка 12 1 4 7 11 - 19 7
17. Хетафе 0:0 Заявка 13 0 6 7 6 - 16 6
18. Райо Вальекано Заявка 12 1 2 9 8 - 21 5
19. Алавес Заявка 11 1 2 8 9 - 24 5
20. Леванте Заявка 12 1 2 9 11 - 29 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    3'
    Назначен штрафной. Пострадал Унал Энес, его свалил Виктор Чуст.
  • 2'
    Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Кадис выполняет удар от ворот.
  • 2'
    Арамбарри Мауро не смог попасть в створ ударом издали
  • 2'
    Арамбарри Мауро из команды Хетафе идет с мячом вперед на обострение...
  • 1'
    Хетафе контролирует мяч.
  • 1'
    Митрович Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 1'
    Алькарас Рубен из команды Кадис отправил кросс в штрафную...
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Кадис начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Nuevo Mirandilla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 135
Кадис 22.2% (30)
X 53.3% (72)
Хетафе 24.4% (33)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кадис
Ничья
Хетафе
3.30
2.95
2.85
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Кадис 0:0 Хетафе онлайн


Прогнозы на матч Кадис 0:0 Хетафе

Исход игры
Кадис
21.9% (30)
Ничья
54% (74)
Хетафе
24.1% (33)
Тотал 2.5
Больше
14.81% (20)
Меньше
85.19% (115)
Обе команды забьют
Да
59.26% (80)
Нет
40.74% (55)
Популярный счёт
1:1 Ничья
44.5% (61)
0:1 Хетафе
14.6% (20)
1:0 Кадис
14.6% (20)
0:0 Ничья
6.6% (9)
1:2 Хетафе
5.8% (8)
2:1 Кадис
4.4% (6)
0:2 Хетафе
2.2% (3)
2:2 Ничья
2.2% (3)
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Кадис
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