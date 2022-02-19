Второй тайм

97' Арамбарри Мауро из команды Хетафе сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

97' Ничья - справедливый итог этого скучного матча

97' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Судье надоело, что Янкто Якуб тянет время и он наказал его горчичником

94' Игрок команды Хетафе в офсайде

94' Арамбарри Мауро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

93' Удар от ворот произведет Хетафе

92' Собрино Рубен из команды Кадис делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

92' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

92' Удар от ворот произведет Хетафе

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

91' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

90' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

89' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

89' Матч возобновлен

89' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

86' Алькарас Рубен из команды Кадис делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

86' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

86' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

85' Матч возобновится спорным мячом

85' Ох, нехорошо это выглядит. Сан Эметерио Феде получил травму и медбригада забирает его с поля.

85' Сан Эметерио Феде на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' Удар от ворот произведет Хетафе

83' Алькарас Рубен решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

82' Дамиан Суарес получил желтую карточку от судьи

81' Кадис выполняет удар от ворот.

79' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

78' Ледесма Херемиас взял и забрал мяч на выходе

78' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

77' Арамбарри Мауро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

75' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

75' Удар от ворот произведет Хетафе

73' Кадис выполняет удар от ворот.

73' Негредо Альваро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

72' Арамбарри Мауро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

72' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

70' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

68' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

67' Давид Сория не дал случится голу! Лосано Энтони должен был забивать, но Давид Сория сделал отличный сейв

67' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

66' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

66' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

66' Матч возобновлен

65' Ох, нехорошо это выглядит. Хименес Фали получил травму и медбригада забирает его с поля.

65' Хименес Фали на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

65' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

64' Куэнка Хорхе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Кабако Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Плохо сыграл Арамбарри Мауро - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

62' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

61' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Митрович Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Дьене Даконам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

57' Матч возобновлен

56' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

55' Янкто Якуб предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

54' Удар от ворот произведет Хетафе

54' Матч возобновлен

54' Ох, нехорошо это выглядит. Дьене Даконам получил травму и медбригада забирает его с поля.

54' Дьене Даконам на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Сория Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Плохо сыграл Митрович Стефан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

52' Йокушлу Окай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Митрович Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Игрок из команды Кадис вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

51' Арамбарри Мауро получил желтую карточку от судьи

50' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Сегодняшная посещаемость составляет 15948 болельщиков

48' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Матч возобновится спорным мячом

47' Ох, нехорошо это выглядит. Хименес Фали получил травму и медбригада забирает его с поля.

47' Хименес Фали на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.