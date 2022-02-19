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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Кадис
1:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 15948
Хетафе
0'
5' Желтая карточка
Негредо Альваро
0:1
6' Пенальти
Майораль Борха
19' Желтая карточка
Йокушлу Окай
32' Желтая карточка
Эспино Альфонсо
35' Желтая карточка
Алькарас Рубен
1:1
45' Гол
Негредо Альваро
51' Желтая карточка
Арамбарри Мауро
82' Желтая карточка
Дамиан Суарес
90' Желтая карточка
Янкто Якуб
90'+7

Ход матча

5'
Негредо Альваро
 
6'
0:1
Майораль Борха
19'
 
Йокушлу Окай
32'
Эспино Альфонсо
 
35'
Алькарас Рубен
 
45'
Негредо Альваро
(Эспино Альфонсо)
1:1
51'
 
Арамбарри Мауро
61'
 
Кабако Эрик
Митрович Стефан
61'
 
Флорентину
Йокушлу Окай
65'
Кала Хуан
Хименес Фали
 
68'
 
Рамирес Сандро
Майораль Борха
79'
Собрино Рубен
Лосано Энтони
 
79'
Санчес Сальвадор
Акапо Карлос
 
82'
 
Дамиан Суарес
85'
Мари Хосе
Сан Эметерио Феде
 
90'
 
Янкто Якуб

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 1
  • 7 Угловые 2
  • 5 Офсайды 1
  • 17 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 137
Кадис 21.9% (30)
X 54% (74)
Хетафе 24.1% (33)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Ледесма
Херемиас
23
Эрнандес
Луис
3
Хименес
Фали
32
Чуст
Виктор
15
Акапо
Карлос
24
Сан
Эметерио
Феде
4
Алькарас
Рубен
22
Эспино
Альфонсо
9
Лосано
Энтони
25
Лукас
Перес
18
Негредо
Альваро
13
Сория
Давид
22
Дамиан
Суарес
2
Дьене
Даконам
23
Митрович
Стефан
15
Куэнка
Хорхе
16
Янкто
Якуб
24
Оскар
Родригес
18
Арамбарри
Мауро
19
Йокушлу
Окай
10
Унал
Энес
25
Майораль
Борха
Кадис
3-4-1-2
Хетафе
5-3-2

История личных встреч

Кадис
Хетафе

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

5 матчей

40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

ЛЛ
4:0
ЛЛ
0:1
ЛЛ
0:2
С
3:2
С
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Кадис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Негредо Альваро 5 (2) 0.2
Лосано Энтони 4 0.16
Алекс Фернандес 3 (1) 0.12
Эспино Альфонсо 2 0.08
Санчес Сальвадор 2 0.08
Алехо Иван 1 0.04
Ароян Вараздат 1 0.04
Алькарас Рубен 1 0.04
Арзамендия Сантьяго 1 0.04
Хименес Фали 0 0
Переа Альберто 0 0
Йонссон Йенс 0 0
Собрино Рубен 0 0
Аларкон Томас 0 0
Хетафе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Унал Энес 11 (2) 0.44
Майораль Борха 3 (1) 0.12
Рамирес Сандро 3 0.12
Максимович Неманья 1 0.04
Аленья Карлес 1 0.04
Оливера Матиас 1 0.04
Митрович Стефан 1 0.04
Мата Хайме 1 0.04
Поведа Дарио 1 0.04
Куэнка Хорхе 1 0.04
Арамбарри Мауро 0 0
Дамиан Суарес 0 0
Янкто Якуб 0 0
Кабако Эрик 0 0
Флорентину 0 0
Акуругу Аманква 0 0

Карточки

Кадис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ароян Вараздат 9 0
Кала Хуан 6 1
Лосано Энтони 5 0
Эспино Альфонсо 5 0
Хименес Фали 5 0
Аларкон Томас 5 0
Ледесма Херемиас 4 0
Алехо Иван 4 0
Санчес Сальвадор 2 1
Акапо Карлос 3 0
Негредо Альваро 2 0
Переа Альберто 2 0
Алекс Фернандес 2 0
Йонссон Йенс 2 0
Кальдерон Мартин 1 0
Собрино Рубен 1 0
Алькарас Рубен 1 0
Андоне Флорин 1 0
Эрнандес Луис 1 0
Карселен Исаак 1 0
Мауро Маркос 1 0
Лукас Перес 1 0
Арзамендия Сантьяго 1 0
Чуст Виктор 1 0
Бастида Альваро 1 0
Хетафе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дамиан Суарес 9 0
Арамбарри Мауро 9 0
Дьене Даконам 7 1
Аленья Карлес 4 1
Унал Энес 5 0
Рамирес Сандро 5 0
Мата Хайме 5 0
Оливера Матиас 5 0
Сильва Хонатан 4 0
Максимович Неманья 4 0
Куэнка Хорхе 4 0
Кабако Эрик 2 1
Сория Давид 3 0
Митрович Стефан 3 0
Чема Родригес 1 1
Тимор Давид 2 0
Кике Санчес Флорес 0 1
Йокушлу Окай 1 0
Ньом Аллан 1 0
Янкто Якуб 1 0
Флорентину 1 0
Масиас Хосе 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
7
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 3
19 Не забивали 20
0
0%
1
14%
1-15
1
13%
3
43%
16-30
2
25%
3
43%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Пропущено

19
17
5 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
3
16%
5
29%
29%
1-15
1
5%
4
24%
16-30
1
5%
2
12%
31-45
3
16%
1
6%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
9
47%
5
29%
29%
76-90

Забито

12
17
9 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 8
17 Не забивали 17
4
33%
4
24%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
4
33%
3
18%
31-45
1
8%
3
18%
46-60
1
8%
1
6%
61-75
1
8%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

21
11
9 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
3
14%
1
9%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
4
19%
1
9%
31-45
2
10%
2
18%
46-60
4
19%
3
27%
61-75
6
29%
4
36%
76-90

Забито

20
24
12 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 11
11 Не забивали 12
4
20%
5
21%
1-15
2
10%
4
17%
16-30
6
30%
6
25%
31-45
2
10%
3
13%
46-60
2
10%
1
4%
61-75
4
20%
5
21%
76-90

Пропущено

40
28
14 В 1-м тайме 13
26 Во 2-м тайме 15
13 Пропускали первыми 10
19 Не пропускали 17
6
15%
6
21%
1-15
3
8%
4
14%
16-30
5
13%
3
11%
31-45
5
13%
3
11%
46-60
6
15%
3
11%
61-75
15
38%
9
32%
76-90

Результаты последних матчей

Кадис
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Кадис - Сельта 0:0 Мальорка - Кадис 2:1 Валенсия - Кадис 2:1 Леванте - Кадис 0:2
Кадис - Эспаньол 2:2 Спортинг Хихон - Кадис 0:0 Осасуна - Кадис 2:0 Фуэнлабрада - Кадис 0:1 Кадис - Севилья 0:1 Реал Мадрид - Кадис 0:0 Альбасете - Кадис 0:1 Кадис - Гранада 1:1 Эльче - Кадис 3:1 Вилья де Фортуна - Кадис 0:7 Кадис - Атлетико М 1:4 Хетафе - Кадис 4:0 Атлетик Б - Кадис 0:1 Кадис - Мальорка 1:1 Вильярреал - Кадис 3:3 Кадис - Алавес 0:2
Хетафе
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Атлетико М - Хетафе 4:3 Хетафе - Леванте 3:0 Реал Сосьедад - Хетафе 0:0 Хетафе - Гранада 4:2
Севилья - Хетафе 1:0 Хетафе - Реал Мадрид 1:0 Хетафе - Осасуна 1:0 Атлетико Балеарес - Хетафе 5:0 Алавес - Хетафе 1:1 Хетафе - Атлетик Б 0:0 Мольерусса - Хетафе 1:5 Мальорка - Хетафе 0:0 Хетафе - Кадис 4:0 Вильярреал - Хетафе 1:0 Хетафе - Эспаньол 2:1 Гранада - Хетафе 1:1 Хетафе - Сельта 0:3 Леванте - Хетафе 0:0 Хетафе - Реал Сосьедад 1:1 Бетис - Хетафе 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 0:0 Заявка 25 16 7 2 48 - 20 55
2. Севилья Заявка 24 14 8 2 36 - 16 50
3. Бетис Заявка 24 13 4 7 45 - 29 43
4. Атлетико М Заявка 25 12 6 7 45 - 34 42
5. Барселона Заявка 23 10 9 4 38 - 27 39
6. Вильярреал Заявка 25 10 9 6 42 - 24 39
7. Реал Сосьедад Заявка 23 10 8 5 24 - 21 38
8. Атлетик Б Заявка 24 8 10 6 25 - 21 34
9. Осасуна Заявка 25 8 8 9 25 - 30 32
10. Сельта Заявка 24 8 7 9 28 - 25 31
11. Райо Вальекано Заявка 24 9 4 11 28 - 29 31
12. Валенсия Заявка 24 7 9 8 36 - 38 30
13. Эльче Заявка 25 7 8 10 28 - 34 29
14. Эспаньол Заявка 24 7 7 10 29 - 34 28
15. Мальорка Заявка 23 6 8 9 22 - 36 26
16. Хетафе Заявка 25 6 8 11 24 - 28 26
17. Гранада Заявка 25 5 9 11 27 - 40 24
18. Алавес 0:0 Заявка 25 5 6 14 19 - 39 21
19. Кадис Заявка 25 3 11 11 21 - 39 20
20. Леванте Заявка 24 2 8 14 24 - 50 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Севилья Заявка 12 9 3 0 26 - 10 30
2. Реал Мадрид 0:0 Заявка 13 8 5 0 25 - 8 29
3. Райо Вальекано Заявка 12 8 2 2 20 - 8 26
4. Вильярреал Заявка 13 7 4 2 29 - 13 25
5. Атлетико М Заявка 12 7 3 2 21 - 12 24
6. Барселона Заявка 11 7 2 2 23 - 13 23
7. Реал Сосьедад Заявка 12 6 4 2 9 - 6 22
8. Эспаньол Заявка 12 6 3 3 18 - 15 21
9. Бетис Заявка 12 6 2 4 23 - 14 20
10. Эльче Заявка 12 5 5 2 15 - 12 20
11. Хетафе Заявка 12 6 2 4 17 - 11 20
12. Мальорка Заявка 12 4 6 2 13 - 11 18
13. Валенсия Заявка 12 4 6 2 18 - 13 18
14. Атлетик Б Заявка 11 5 2 4 15 - 13 17
15. Гранада Заявка 12 4 3 5 17 - 21 15
16. Алавес 0:0 Заявка 13 4 3 6 10 - 15 15
17. Сельта Заявка 12 4 2 6 15 - 15 14
18. Осасуна Заявка 13 2 6 5 10 - 19 12
19. Леванте Заявка 12 1 6 5 13 - 21 9
20. Кадис Заявка 13 0 8 5 9 - 18 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 0:0 Заявка 12 8 2 2 23 - 12 26
2. Бетис Заявка 12 7 2 3 22 - 15 23
3. Севилья Заявка 12 5 5 2 10 - 6 20
4. Осасуна Заявка 12 6 2 4 15 - 11 20
5. Атлетико М Заявка 13 5 3 5 24 - 22 18
6. Атлетик Б Заявка 13 3 8 2 10 - 8 17
7. Сельта Заявка 12 4 5 3 13 - 10 17
8. Барселона Заявка 12 3 7 2 15 - 14 16
9. Реал Сосьедад Заявка 11 4 4 3 15 - 15 16
10. Вильярреал Заявка 12 3 5 4 13 - 11 14
11. Валенсия Заявка 12 3 3 6 18 - 25 12
12. Кадис Заявка 12 3 3 6 12 - 21 12
13. Эльче Заявка 13 2 3 8 13 - 22 9
14. Гранада Заявка 13 1 6 6 10 - 19 9
15. Мальорка Заявка 11 2 2 7 9 - 25 8
16. Эспаньол Заявка 12 1 4 7 11 - 19 7
17. Хетафе Заявка 13 0 6 7 7 - 17 6
18. Алавес 0:0 Заявка 12 1 3 8 9 - 24 6
19. Райо Вальекано Заявка 12 1 2 9 8 - 21 5
20. Леванте Заявка 12 1 2 9 11 - 29 5
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Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Nuevo Mirandilla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 137
Кадис 21.9% (30)
X 54% (74)
Хетафе 24.1% (33)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Где смотреть матч Кадис 1:1 Хетафе онлайн


Прогнозы на матч Кадис 1:1 Хетафе

Исход игры
Кадис
21.9% (30)
Ничья
54% (74)
Хетафе
24.1% (33)
Тотал 2.5
Больше
14.81% (20)
Меньше
85.19% (115)
Обе команды забьют
Да
59.26% (80)
Нет
40.74% (55)
Популярный счёт
1:1 Ничья
44.5% (61)
1:0 Кадис
14.6% (20)
0:1 Хетафе
14.6% (20)
0:0 Ничья
6.6% (9)
1:2 Хетафе
5.8% (8)
2:1 Кадис
4.4% (6)
2:2 Ничья
2.2% (3)
0:2 Хетафе
2.2% (3)
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