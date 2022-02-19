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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Реал Мадрид
0:0
Перерыв

Стадион:
Алавес
0'
33' Желтая карточка
Модрич Лука

Ход матча

33'
Модрич Лука
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 1
  • 4 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 66 Владение мячом, % 34

Владение мячом

Прогнозы 145
Реал Мадрид 95.2% (138)
X 2.8% (4)
Алавес 2.1% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Реал Мадрид
Ничья
Алавес
1.24
7.10
17.25
Все Коэффициенты
Новости
1
Куртуа
Тибо
2
Карвахаль
Даниэль
3
Милитао
Эдер
4
Алаба
Давид
23
Менди
Ферлан
10
Модрич
Лука
14
Каземиро
Карлос
15
Вальверде
Федерико
11
Асенсио
Марко
9
Бензема
Карим
20
Винисиус
Жуниор
1
Пачеко
Фернандо
2
Теналья
Науэль
4
Миазга
Мэтт
22
Лежён
Флорьян
3
Дуарте
Рубен
8
Пина
Томас
6
Н'Диайе
Лум
25
Джейсон
16
Эскаланте
Гонсало
11
Риоха
Луис
9
Хоселу
Санмартин
Реал Мадрид
4-3-3
Алавес
4-2-3-1

История личных встреч

Реал Мадрид
Алавес

9 матчей

100%
9 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

77.8%
22.2%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

11 матчей

81.8%
18.2%
9 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 1 победа

История матчей

ЛЛ
1:4
ЛЛ
1:4
ЛЛ
1:2
ЛЛ
2:0
ЛЛ
1:2
П
3:0
П
1:0
П
4:0
П
1:2
П
3:0
П
1:4

Бомбардиры внутри турнира

Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бензема Карим 17 (2) 0.68
Винисиус Жуниор 12 0.48
Асенсио Марко 6 0.24
Начо Фернандес 2 0.08
Модрич Лука 1 (1) 0.04
Кроос Тони 1 0.04
Алаба Давид 1 0.04
Йович Лука 1 0.04
Милитао Эдер 1 0.04
Менди Ферлан 1 0.04
Бэйл Гарет 1 0.04
Иско Аларкон 1 0.04
Карвахаль Даниэль 1 0.04
Васкес Лукас 1 0.04
Камавинга Эдуардо 1 0.04
Каземиро Карлос 0 0
Азар Эден 0 0
Гутьеррес Мигель 0 0
Диас Мариано 0 0
Вальверде Федерико 0 0
Родриго 0 0
Алавес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хоселу Санмартин 12 (6) 0.48
Лагуардия Виктор 2 0.08
Н'Диайе Лум 2 0.08
Риоха Луис 1 0.04
Понс Пере 1 0.04
Дуарте Рубен 0 0
Мойя Антонио 0 0
Агиррегабириа Мартин 0 0
Де ла Фуэнте Мигель 0 0

Карточки

Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каземиро Карлос 8 0
Винисиус Жуниор 5 0
Камавинга Эдуардо 5 0
Милитао Эдер 4 0
Начо Фернандес 3 0
Менди Ферлан 3 0
Родриго 3 0
Кроос Тони 2 0
Бэйл Гарет 2 0
Азар Эден 2 0
Алаба Давид 2 0
Асенсио Марко 2 0
Модрич Лука 1 0
Куртуа Тибо 1 0
Иско Аларкон 1 0
Гутьеррес Мигель 1 0
Карвахаль Даниэль 1 0
Карло Анчелотти 1 0
Алавес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуарте Рубен 8 1
Лежён Флорьян 6 1
Лагуардия Виктор 5 0
Химо Наварро 4 0
Н'Диайе Лум 4 0
Пина Томас 3 0
Риоха Луис 3 0
Хави Лопеc 2 0
Эдгар Мендес 2 0
Миазга Мэтт 2 0
Мойя Антонио 2 0
Агиррегабириа Мартин 2 0
Хосе Луис Мендилибар 0 1
Кальеха Хавьер 1 0
Гвидетти Йон 1 0
Пачеко Фернандо 1 0
Эскаланте Гонсало 1 0
Сивера Антонио 1 0
Силла Мамаду 1 0
Гарсия Мануэль II 1 0
Тачи 1 0
Теналья Науэль 1 0

Голы по времени матча

Забито

25
8
10 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 3
15 Не забивали 19
2
8%
2
25%
1-15
4
16%
1
13%
16-30
4
16%
2
25%
31-45
5
20%
1
13%
46-60
3
12%
1
13%
61-75
7
28%
1
13%
76-90

Пропущено

8
25
5 В 1-м тайме 12
3 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 10
2
25%
3
12%
1-15
1
13%
5
20%
16-30
2
25%
4
16%
31-45
0
0%
6
24%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
7
28%
76-90

Забито

23
10
7 В 1-м тайме 3
16 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 3
14 Не забивали 16
3
13%
2
20%
1-15
3
13%
1
10%
16-30
1
4%
0
0%
31-45
5
22%
2
20%
46-60
5
22%
1
10%
61-75
6
26%
4
40%
76-90

Пропущено

12
15
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 10
2
17%
3
20%
1-15
1
8%
3
20%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
25%
2
13%
46-60
2
17%
3
20%
61-75
3
25%
4
27%
76-90

Забито

48
18
17 В 1-м тайме 8
31 Во 2-м тайме 10
14 Забивали первыми 6
5 Не забивали 11
5
10%
4
22%
1-15
7
15%
2
11%
16-30
5
10%
2
11%
31-45
10
21%
3
17%
46-60
8
17%
2
11%
61-75
13
27%
5
28%
76-90

Пропущено

20
40
9 В 1-м тайме 18
11 Во 2-м тайме 22
6 Пропускали первыми 17
15 Не пропускали 20
4
20%
6
15%
1-15
2
10%
8
20%
16-30
3
15%
4
10%
31-45
3
15%
8
20%
46-60
2
10%
3
8%
61-75
6
30%
11
28%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Мадрид
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
ПСЖ - Реал Мадрид 1:0 Вильярреал - Реал Мадрид 0:0 Реал Мадрид - Гранада 1:0 Атлетик Б - Реал Мадрид 1:0
Реал Мадрид - Эльче 2:2 Эльче - Реал Мадрид 1:2 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:2 Барселона - Реал Мадрид 2:3 Реал Мадрид - Валенсия 4:1 Алькояно - Реал Мадрид 1:3 Хетафе - Реал Мадрид 1:0 Атлетик Б - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Кадис 0:0 Реал Мадрид - Атлетико М 2:0 Реал Мадрид - Интер Милан 2:0 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Атлетик Б 1:0 Реал Мадрид - Севилья 2:1 Шериф - Реал Мадрид 0:3 Гранада - Реал Мадрид 1:4
Алавес
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Алавес - Валенсия 2:1 Эльче - Алавес 3:1 Осасуна - Алавес 0:1 Алавес - Барселона 0:1
Бетис - Алавес 4:0 Алавес - Атлетик Б 0:0 Алавес - Реал Сосьедад 1:1 Вильярреал - Алавес 5:2 Райо Вальекано - Алавес 2:0 Линарес - Алавес 2:1 Алавес - Хетафе 1:1 Гранада - Алавес 2:1 Унами КП - Алавес 0:3 Алавес - Сельта 1:2 Севилья - Алавес 2:2 Алавес - Леванте 2:1 Барселона - Алавес 1:1 Алавес - Эльче 1:0 Кадис - Алавес 0:2 Алавес - Бетис 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 0:0 Заявка 25 16 7 2 48 - 20 55
2. Севилья Заявка 24 14 8 2 36 - 16 50
3. Бетис Заявка 24 13 4 7 45 - 29 43
4. Атлетико М Заявка 25 12 6 7 45 - 34 42
5. Барселона Заявка 23 10 9 4 38 - 27 39
6. Вильярреал Заявка 25 10 9 6 42 - 24 39
7. Реал Сосьедад Заявка 23 10 8 5 24 - 21 38
8. Атлетик Б Заявка 24 8 10 6 25 - 21 34
9. Осасуна Заявка 25 8 8 9 25 - 30 32
10. Сельта Заявка 24 8 7 9 28 - 25 31
11. Райо Вальекано Заявка 24 9 4 11 28 - 29 31
12. Валенсия Заявка 24 7 9 8 36 - 38 30
13. Эльче Заявка 25 7 8 10 28 - 34 29
14. Эспаньол Заявка 24 7 7 10 29 - 34 28
15. Мальорка Заявка 23 6 8 9 22 - 36 26
16. Хетафе Заявка 25 6 8 11 24 - 28 26
17. Гранада Заявка 25 5 9 11 27 - 40 24
18. Алавес 0:0 Заявка 25 5 6 14 19 - 39 21
19. Кадис Заявка 25 3 11 11 21 - 39 20
20. Леванте Заявка 24 2 8 14 24 - 50 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Севилья Заявка 12 9 3 0 26 - 10 30
2. Реал Мадрид 0:0 Заявка 13 8 5 0 25 - 8 29
3. Райо Вальекано Заявка 12 8 2 2 20 - 8 26
4. Вильярреал Заявка 13 7 4 2 29 - 13 25
5. Атлетико М Заявка 12 7 3 2 21 - 12 24
6. Барселона Заявка 11 7 2 2 23 - 13 23
7. Реал Сосьедад Заявка 12 6 4 2 9 - 6 22
8. Эспаньол Заявка 12 6 3 3 18 - 15 21
9. Бетис Заявка 12 6 2 4 23 - 14 20
10. Эльче Заявка 12 5 5 2 15 - 12 20
11. Хетафе Заявка 12 6 2 4 17 - 11 20
12. Мальорка Заявка 12 4 6 2 13 - 11 18
13. Валенсия Заявка 12 4 6 2 18 - 13 18
14. Атлетик Б Заявка 11 5 2 4 15 - 13 17
15. Гранада Заявка 12 4 3 5 17 - 21 15
16. Алавес 0:0 Заявка 13 4 3 6 10 - 15 15
17. Сельта Заявка 12 4 2 6 15 - 15 14
18. Осасуна Заявка 13 2 6 5 10 - 19 12
19. Леванте Заявка 12 1 6 5 13 - 21 9
20. Кадис Заявка 13 0 8 5 9 - 18 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 0:0 Заявка 12 8 2 2 23 - 12 26
2. Бетис Заявка 12 7 2 3 22 - 15 23
3. Севилья Заявка 12 5 5 2 10 - 6 20
4. Осасуна Заявка 12 6 2 4 15 - 11 20
5. Атлетико М Заявка 13 5 3 5 24 - 22 18
6. Атлетик Б Заявка 13 3 8 2 10 - 8 17
7. Сельта Заявка 12 4 5 3 13 - 10 17
8. Барселона Заявка 12 3 7 2 15 - 14 16
9. Реал Сосьедад Заявка 11 4 4 3 15 - 15 16
10. Вильярреал Заявка 12 3 5 4 13 - 11 14
11. Валенсия Заявка 12 3 3 6 18 - 25 12
12. Кадис Заявка 12 3 3 6 12 - 21 12
13. Эльче Заявка 13 2 3 8 13 - 22 9
14. Гранада Заявка 13 1 6 6 10 - 19 9
15. Мальорка Заявка 11 2 2 7 9 - 25 8
16. Эспаньол Заявка 12 1 4 7 11 - 19 7
17. Хетафе Заявка 13 0 6 7 7 - 17 6
18. Алавес 0:0 Заявка 12 1 3 8 9 - 24 6
19. Райо Вальекано Заявка 12 1 2 9 8 - 21 5
20. Леванте Заявка 12 1 2 9 11 - 29 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
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  • — Вылет в Ла Лигу 2
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Реал" (Мадрид) - "Алавес" - 0:0.
  • Фол, нарушение
    45'
    Винисиус на левом фланге атаки ударил по ногам Теналью.
  • 45'
    Бензема слева обыграл Миазгу, но на подстраховке сыграл Лежён.
  • 44'
    Менди слева откатил мяч на Модрича, который с семнадцати метров пробил в Пачеко.
  • Фол, нарушение
    43'
    Хоселу на левом фланге атаки толкнул в спину Милитао.
  • 42'
    Вальверде справа с двадцати метров низом пробил рядом с ближней штангой.
  • 41'
    Навес Риохи слева к дальней штанге получился слишком сильным.
  • 40'
    Милитао справа навесил в штрафную площадь, где Каземиро не достал мяч головой, а Пачеко сыграл руками.
  • 39'
    Куртуа за пределами штрафной площади сыграл ногами, отправив мяч сильно вперёд.
  • 38'
    Риоха слева из пределов штрафной площади пробил по воротам. Куртуа отбил мяч и быстро забрал его в руки.
  • 37'
    Карвахаль справа навесил к воротам, где Пачеко на выходе забрал мяч в руки.
  • 36'
    Удар Бензема с восемнадцати метров заблокировал Миазга.
  • 35'
    Карвахаль сделал заброс вперёд справа на ход Асенсио. Пачеко успел выскочить к линии штрафной площади и вовремя сыграл ногой, опередив Марко.
  • Желтая карточка
    34'
    Модрич в центре поля врезал по ногам Н'Диайе и получил жёлтую карточку.
  • 33'
    Вальверде справа убежал вперёд, вошёл в штрафную площадь и неточно прострелил в центр на Винисиуса.
  • Угловой
    32'
    Риоха от углового флага навесил к ближней штанге, откуда мяч выбил Каземиро.
  • 31'
    Риоха слева навесил к дальней штанге, где Менди опередил Хоселу и откинул мяч на партнёров.
  • 30'
    Вальверде слева с двадцати шести метров пробил выше ворот.
  • 29'
    Прострел Карвахаля справа в центр прервал Эскаланте.
  • Опасный момент
    28'
    Каземиро потерял мяч в своей штрафной площади. Отскок на линии штрафной площади подкараулил Джейсон, пробивший чуть выше перекладины.
  • Фол, нарушение
    27'
    Модрич в центре поля наступил на ногу Эскаланте.
  • Угловой
    26'
    Модрич от углового флага навесил в центр штрафной площади, откуда мяч выбил Н'Диайе.
  • 25'
    Бензема слева навесил к воротам, где Лежён выбил мяч головой за пределы поля.
  • 24'
    Менди слева навес к дальней штанге исполнил неудачно. Мяч улетел за пределы поля.
  • 23'
    Бензема со штрафного отправил мяч намного выше перекладины.
  • Фол, нарушение
    22'
    Н'Диайе сбил Каземиро. До ворот двадцать семь метров.
  • 21'
    Миазга слева в штрафной площади опередил Модрича и мяч выбил.
  • 20'
    Риоха слева навесил к дальней штанге, где партнёров не оказалось.
  • Офсайд
    18'
    Винисиус на левом фланге забежал в офсайд.
  • 16'
    Навес Карвахаля справа к воротам защитники "Алавеса" нейтрализовали.
  • 14'
    Вальверде с четырнадцати метров пробил выше ворот.
  • 12'
    Асенсио справа вошёл в штрафную площадь и пробил в ближний угол. Пачеко удар отразил.
  • Угловой
    10'
    Асенсио от углового флага навесил на Милитао, который головой пробил выше ворот.
  • 9'
    Карвахаль справа навесил к дальней штанге, где Теналья выбил мяч за пределы поля.
  • Офсайд
    8'
    Менди слева оказался в офсайде.
  • 7'
    Прострел Дуарте слева в штрафную площадь заблокировал Карвахаль.
  • 6'
    Джейсон слева со штрафного навес исполнил слабо. Мяч выбит на Пину, который с дальней дистанции навесиком отправил мяч в руки Куртуа.
  • Фол, нарушение
    5'
    Милитао на фланге зацепил ногу Хоселу.
  • Фол, нарушение
    4'
    Винисиус на левом фланге атаки ударил сзади по ногам Джейсона.
  • 3'
    Винисиус неудачно обработал мяч на левом фланге и упустил сферу за пределы поля.
  • 2'
    "Реал" играет в белой форме, "Алавес" - в бело-синих футболках и чёрных трусах.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Сантьяго Бернабеу"!
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  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Santiago Bernabeu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Реал Мадрид 0:0 Алавес онлайн


Прогнозы на матч Реал Мадрид 0:0 Алавес

Исход игры
Реал Мадрид
95.2% (138)
Ничья
2.8% (4)
Алавес
2.1% (3)
Тотал 2.5
Больше
35.77% (49)
Меньше
64.23% (88)
Обе команды забьют
Да
21.9% (30)
Нет
78.1% (107)
Популярный счёт
2:0 Реал Мадрид
54.5% (79)
3:0 Реал Мадрид
11.7% (17)
2:1 Реал Мадрид
9.7% (14)
3:1 Реал Мадрид
6.2% (9)
1:0 Реал Мадрид
4.1% (6)
4:1 Реал Мадрид
2.1% (3)
4:0 Реал Мадрид
1.4% (2)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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