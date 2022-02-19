Испания: Ла Лига 2021-2022
0:0
Перерыв
Стадион: Сантьяго Бернабеу
33' Желтая карточкаМодрич Лука
Ход матча
33'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
4 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 1
-
2 Угловые 1
-
4 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 2
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
66 Владение мячом, % 34
Владение мячом
23
Менди
Ферлан
10
Модрич
Лука
25
Джейсон
11
Риоха
Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Менди ФерланЗащитник
-
10 Модрич ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Лунин АндрейВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Васкес ЛукасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Йович ЛукаНападающий
-
18 Бэйл ГаретНападающий
-
21 РодригоНападающий
-
22 Иско АларконНападающий
-
Главный тренер: Анчелотти Карло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 ДжейсонПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Риоха ЛуисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Химо НаварроЗащитник
- Защитник
-
27 Хави ЛопеcЗащитник
- Защитник
-
20 Понс ПереПолузащитник
-
17 Эдгар МендесПолузащитник
-
15 Мойя АнтониоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хосе Луис Мендилибар
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Реал Мадрид
Алавес
9 матчей
100%
9 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
77.8%
22.2%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
150%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
11 матчей
81.8%
18.2%
9 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Реал Мадрид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бензема Карим
|17 (2)
|0.68
|Винисиус Жуниор
|12
|0.48
|Асенсио Марко
|6
|0.24
|Начо Фернандес
|2
|0.08
|Модрич Лука
|1 (1)
|0.04
|Кроос Тони
|1
|0.04
|Алаба Давид
|1
|0.04
|Йович Лука
|1
|0.04
|Милитао Эдер
|1
|0.04
|Менди Ферлан
|1
|0.04
|Бэйл Гарет
|1
|0.04
|Иско Аларкон
|1
|0.04
|Карвахаль Даниэль
|1
|0.04
|Васкес Лукас
|1
|0.04
|Камавинга Эдуардо
|1
|0.04
|Каземиро Карлос
|0
|0
|Азар Эден
|0
|0
|Гутьеррес Мигель
|0
|0
|Диас Мариано
|0
|0
|Вальверде Федерико
|0
|0
|Родриго
|0
|0
Алавес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хоселу Санмартин
|12 (6)
|0.48
|Лагуардия Виктор
|2
|0.08
|Н'Диайе Лум
|2
|0.08
|Риоха Луис
|1
|0.04
|Понс Пере
|1
|0.04
|Дуарте Рубен
|0
|0
|Мойя Антонио
|0
|0
|Агиррегабириа Мартин
|0
|0
|Де ла Фуэнте Мигель
|0
|0
Карточки
Реал Мадрид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каземиро Карлос
|8
|0
|Винисиус Жуниор
|5
|0
|Камавинга Эдуардо
|5
|0
|Милитао Эдер
|4
|0
|Начо Фернандес
|3
|0
|Менди Ферлан
|3
|0
|Родриго
|3
|0
|Кроос Тони
|2
|0
|Бэйл Гарет
|2
|0
|Азар Эден
|2
|0
|Алаба Давид
|2
|0
|Асенсио Марко
|2
|0
|Модрич Лука
|1
|0
|Куртуа Тибо
|1
|0
|Иско Аларкон
|1
|0
|Гутьеррес Мигель
|1
|0
|Карвахаль Даниэль
|1
|0
|Карло Анчелотти
|1
|0
Алавес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуарте Рубен
|8
|1
|Лежён Флорьян
|6
|1
|Лагуардия Виктор
|5
|0
|Химо Наварро
|4
|0
|Н'Диайе Лум
|4
|0
|Пина Томас
|3
|0
|Риоха Луис
|3
|0
|Хави Лопеc
|2
|0
|Эдгар Мендес
|2
|0
|Миазга Мэтт
|2
|0
|Мойя Антонио
|2
|0
|Агиррегабириа Мартин
|2
|0
|Хосе Луис Мендилибар
|0
|1
|Кальеха Хавьер
|1
|0
|Гвидетти Йон
|1
|0
|Пачеко Фернандо
|1
|0
|Эскаланте Гонсало
|1
|0
|Сивера Антонио
|1
|0
|Силла Мамаду
|1
|0
|Гарсия Мануэль II
|1
|0
|Тачи
|1
|0
|Теналья Науэль
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
25
8
10 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 3
15 Не забивали 19
2
8%
2
25%
1-15
4
16%
1
13%
16-30
4
16%
2
25%
31-45
5
20%
1
13%
46-60
3
12%
1
13%
61-75
7
28%
1
13%
76-90
Пропущено
8
25
5 В 1-м тайме 12
3 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 10
2
25%
3
12%
1-15
1
13%
5
20%
16-30
2
25%
4
16%
31-45
0
0%
6
24%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
7
28%
76-90
Забито
23
10
7 В 1-м тайме 3
16 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 3
14 Не забивали 16
3
13%
2
20%
1-15
3
13%
1
10%
16-30
1
4%
0
0%
31-45
5
22%
2
20%
46-60
5
22%
1
10%
61-75
6
26%
4
40%
76-90
Пропущено
12
15
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 10
2
17%
3
20%
1-15
1
8%
3
20%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
25%
2
13%
46-60
2
17%
3
20%
61-75
3
25%
4
27%
76-90
Забито
48
18
17 В 1-м тайме 8
31 Во 2-м тайме 10
14 Забивали первыми 6
5 Не забивали 11
5
10%
4
22%
1-15
7
15%
2
11%
16-30
5
10%
2
11%
31-45
10
21%
3
17%
46-60
8
17%
2
11%
61-75
13
27%
5
28%
76-90
Пропущено
20
40
9 В 1-м тайме 18
11 Во 2-м тайме 22
6 Пропускали первыми 17
15 Не пропускали 20
4
20%
6
15%
1-15
2
10%
8
20%
16-30
3
15%
4
10%
31-45
3
15%
8
20%
46-60
2
10%
3
8%
61-75
6
30%
11
28%
76-90
Результаты последних матчей
Реал Мадрид
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
ПСЖ - Реал Мадрид 1:0 Вильярреал - Реал Мадрид 0:0 Реал Мадрид - Гранада 1:0 Атлетик Б - Реал Мадрид 1:0
Реал Мадрид - Эльче 2:2 Эльче - Реал Мадрид 1:2 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:2 Барселона - Реал Мадрид 2:3 Реал Мадрид - Валенсия 4:1 Алькояно - Реал Мадрид 1:3 Хетафе - Реал Мадрид 1:0 Атлетик Б - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Кадис 0:0 Реал Мадрид - Атлетико М 2:0 Реал Мадрид - Интер Милан 2:0 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Атлетик Б 1:0 Реал Мадрид - Севилья 2:1 Шериф - Реал Мадрид 0:3 Гранада - Реал Мадрид 1:4
Алавес
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Алавес - Валенсия 2:1 Эльче - Алавес 3:1 Осасуна - Алавес 0:1 Алавес - Барселона 0:1
Бетис - Алавес 4:0 Алавес - Атлетик Б 0:0 Алавес - Реал Сосьедад 1:1 Вильярреал - Алавес 5:2 Райо Вальекано - Алавес 2:0 Линарес - Алавес 2:1 Алавес - Хетафе 1:1 Гранада - Алавес 2:1 Унами КП - Алавес 0:3 Алавес - Сельта 1:2 Севилья - Алавес 2:2 Алавес - Леванте 2:1 Барселона - Алавес 1:1 Алавес - Эльче 1:0 Кадис - Алавес 0:2 Алавес - Бетис 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|0:0 Заявка
|25
|16
|7
|2
|48 - 20
|55
|2.
|Севилья
|Заявка
|24
|14
|8
|2
|36 - 16
|50
|3.
|Бетис
|Заявка
|24
|13
|4
|7
|45 - 29
|43
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|25
|12
|6
|7
|45 - 34
|42
|5.
|Барселона
|Заявка
|23
|10
|9
|4
|38 - 27
|39
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|25
|10
|9
|6
|42 - 24
|39
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|23
|10
|8
|5
|24 - 21
|38
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|24
|8
|10
|6
|25 - 21
|34
|9.
|Осасуна
|Заявка
|25
|8
|8
|9
|25 - 30
|32
|10.
|Сельта
|Заявка
|24
|8
|7
|9
|28 - 25
|31
|11.
|Райо Вальекано
|Заявка
|24
|9
|4
|11
|28 - 29
|31
|12.
|Валенсия
|Заявка
|24
|7
|9
|8
|36 - 38
|30
|13.
|Эльче
|Заявка
|25
|7
|8
|10
|28 - 34
|29
|14.
|Эспаньол
|Заявка
|24
|7
|7
|10
|29 - 34
|28
|15.
|Мальорка
|Заявка
|23
|6
|8
|9
|22 - 36
|26
|16.
|Хетафе
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|24 - 28
|26
|17.
|Гранада
|Заявка
|25
|5
|9
|11
|27 - 40
|24
|18.
|Алавес
|0:0 Заявка
|25
|5
|6
|14
|19 - 39
|21
|19.
|Кадис
|Заявка
|25
|3
|11
|11
|21 - 39
|20
|20.
|Леванте
|Заявка
|24
|2
|8
|14
|24 - 50
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Севилья
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|26 - 10
|30
|2.
|Реал Мадрид
|0:0 Заявка
|13
|8
|5
|0
|25 - 8
|29
|3.
|Райо Вальекано
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|20 - 8
|26
|4.
|Вильярреал
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|29 - 13
|25
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|21 - 12
|24
|6.
|Барселона
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|23 - 13
|23
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|9 - 6
|22
|8.
|Эспаньол
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|18 - 15
|21
|9.
|Бетис
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|23 - 14
|20
|10.
|Эльче
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|15 - 12
|20
|11.
|Хетафе
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|17 - 11
|20
|12.
|Мальорка
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|13 - 11
|18
|13.
|Валенсия
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|18 - 13
|18
|14.
|Атлетик Б
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|15 - 13
|17
|15.
|Гранада
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|17 - 21
|15
|16.
|Алавес
|0:0 Заявка
|13
|4
|3
|6
|10 - 15
|15
|17.
|Сельта
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 15
|14
|18.
|Осасуна
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|10 - 19
|12
|19.
|Леванте
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|13 - 21
|9
|20.
|Кадис
|Заявка
|13
|0
|8
|5
|9 - 18
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|0:0 Заявка
|12
|8
|2
|2
|23 - 12
|26
|2.
|Бетис
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|22 - 15
|23
|3.
|Севилья
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|10 - 6
|20
|4.
|Осасуна
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|15 - 11
|20
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|24 - 22
|18
|6.
|Атлетик Б
|Заявка
|13
|3
|8
|2
|10 - 8
|17
|7.
|Сельта
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|13 - 10
|17
|8.
|Барселона
|Заявка
|12
|3
|7
|2
|15 - 14
|16
|9.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|15 - 15
|16
|10.
|Вильярреал
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|13 - 11
|14
|11.
|Валенсия
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|18 - 25
|12
|12.
|Кадис
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 21
|12
|13.
|Эльче
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|13 - 22
|9
|14.
|Гранада
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|10 - 19
|9
|15.
|Мальорка
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|9 - 25
|8
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|11 - 19
|7
|17.
|Хетафе
|Заявка
|13
|0
|6
|7
|7 - 17
|6
|18.
|Алавес
|0:0 Заявка
|12
|1
|3
|8
|9 - 24
|6
|19.
|Райо Вальекано
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|8 - 21
|5
|20.
|Леванте
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|11 - 29
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Реал Мадрид 0:0 Алавес
Исход игры
Реал Мадрид
95.2% (138)
Ничья
2.8% (4)
Алавес
2.1% (3)
Тотал 2.5
Больше
35.77% (49)
Меньше
64.23% (88)
Обе команды забьют
Да
21.9% (30)
Нет
78.1% (107)
Популярный счёт
2:0 Реал Мадрид
54.5% (79)
3:0 Реал Мадрид
11.7% (17)
2:1 Реал Мадрид
9.7% (14)
3:1 Реал Мадрид
6.2% (9)
1:0 Реал Мадрид
4.1% (6)
4:1 Реал Мадрид
2.1% (3)
4:0 Реал Мадрид
1.4% (2)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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