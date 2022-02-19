Хоселу на левом фланге атаки толкнул в спину Милитао.

Менди слева откатил мяч на Модрича, который с семнадцати метров пробил в Пачеко.

Бензема слева обыграл Миазгу, но на подстраховке сыграл Лежён.

Винисиус на левом фланге атаки ударил по ногам Теналью.

42' Вальверде справа с двадцати метров низом пробил рядом с ближней штангой.

41' Навес Риохи слева к дальней штанге получился слишком сильным.

40' Милитао справа навесил в штрафную площадь, где Каземиро не достал мяч головой, а Пачеко сыграл руками.

39' Куртуа за пределами штрафной площади сыграл ногами, отправив мяч сильно вперёд.

38' Риоха слева из пределов штрафной площади пробил по воротам. Куртуа отбил мяч и быстро забрал его в руки.

37' Карвахаль справа навесил к воротам, где Пачеко на выходе забрал мяч в руки.

36' Удар Бензема с восемнадцати метров заблокировал Миазга.

35' Карвахаль сделал заброс вперёд справа на ход Асенсио. Пачеко успел выскочить к линии штрафной площади и вовремя сыграл ногой, опередив Марко.

34' Модрич в центре поля врезал по ногам Н'Диайе и получил жёлтую карточку.

33' Вальверде справа убежал вперёд, вошёл в штрафную площадь и неточно прострелил в центр на Винисиуса.

32' Риоха от углового флага навесил к ближней штанге, откуда мяч выбил Каземиро.

31' Риоха слева навесил к дальней штанге, где Менди опередил Хоселу и откинул мяч на партнёров.

30' Вальверде слева с двадцати шести метров пробил выше ворот.

29' Прострел Карвахаля справа в центр прервал Эскаланте.

28' Каземиро потерял мяч в своей штрафной площади. Отскок на линии штрафной площади подкараулил Джейсон, пробивший чуть выше перекладины.

27' Модрич в центре поля наступил на ногу Эскаланте.

26' Модрич от углового флага навесил в центр штрафной площади, откуда мяч выбил Н'Диайе.

25' Бензема слева навесил к воротам, где Лежён выбил мяч головой за пределы поля.

24' Менди слева навес к дальней штанге исполнил неудачно. Мяч улетел за пределы поля.

23' Бензема со штрафного отправил мяч намного выше перекладины.

22' Н'Диайе сбил Каземиро. До ворот двадцать семь метров.

21' Миазга слева в штрафной площади опередил Модрича и мяч выбил.

20' Риоха слева навесил к дальней штанге, где партнёров не оказалось.

18' Винисиус на левом фланге забежал в офсайд.

16' Навес Карвахаля справа к воротам защитники "Алавеса" нейтрализовали.

14' Вальверде с четырнадцати метров пробил выше ворот.

12' Асенсио справа вошёл в штрафную площадь и пробил в ближний угол. Пачеко удар отразил.

10' Асенсио от углового флага навесил на Милитао, который головой пробил выше ворот.

9' Карвахаль справа навесил к дальней штанге, где Теналья выбил мяч за пределы поля.

8' Менди слева оказался в офсайде.

7' Прострел Дуарте слева в штрафную площадь заблокировал Карвахаль.

6' Джейсон слева со штрафного навес исполнил слабо. Мяч выбит на Пину, который с дальней дистанции навесиком отправил мяч в руки Куртуа.

5' Милитао на фланге зацепил ногу Хоселу.

4' Винисиус на левом фланге атаки ударил сзади по ногам Джейсона.

3' Винисиус неудачно обработал мяч на левом фланге и упустил сферу за пределы поля.

2' "Реал" играет в белой форме, "Алавес" - в бело-синих футболках и чёрных трусах.