Олимпиада 2022
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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Реал Мадрид
 
Позже

Стадион:
Алавес

История личных встреч

Реал Мадрид
Алавес

9 матчей

100%
9 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

77.8%
22.2%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

11 матчей

81.8%
18.2%
9 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 1 победа

История матчей

ЛЛ
1:4
ЛЛ
1:4
ЛЛ
1:2
ЛЛ
2:0
ЛЛ
1:2
П
3:0
П
1:0
П
4:0
П
1:2
П
3:0
П
1:4

Бомбардиры внутри турнира

Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бензема Карим 17 (2) 0.71
Винисиус Жуниор 12 0.5
Асенсио Марко 6 0.25
Начо Фернандес 2 0.08
Модрич Лука 1 (1) 0.04
Кроос Тони 1 0.04
Алаба Давид 1 0.04
Йович Лука 1 0.04
Милитао Эдер 1 0.04
Менди Ферлан 1 0.04
Бэйл Гарет 1 0.04
Иско Аларкон 1 0.04
Карвахаль Даниэль 1 0.04
Васкес Лукас 1 0.04
Камавинга Эдуардо 1 0.04
Каземиро Карлос 0 0
Азар Эден 0 0
Гутьеррес Мигель 0 0
Диас Мариано 0 0
Вальверде Федерико 0 0
Родриго 0 0
Алавес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хоселу Санмартин 12 (6) 0.5
Лагуардия Виктор 2 0.08
Н'Диайе Лум 2 0.08
Риоха Луис 1 0.04
Понс Пере 1 0.04
Дуарте Рубен 0 0
Мойя Антонио 0 0
Агиррегабириа Мартин 0 0
Де ла Фуэнте Мигель 0 0

Карточки

Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каземиро Карлос 8 0
Винисиус Жуниор 5 0
Камавинга Эдуардо 5 0
Милитао Эдер 4 0
Начо Фернандес 3 0
Менди Ферлан 3 0
Родриго 3 0
Кроос Тони 2 0
Бэйл Гарет 2 0
Азар Эден 2 0
Алаба Давид 2 0
Асенсио Марко 2 0
Модрич Лука 1 0
Куртуа Тибо 1 0
Иско Аларкон 1 0
Гутьеррес Мигель 1 0
Карвахаль Даниэль 1 0
Карло Анчелотти 1 0
Алавес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуарте Рубен 8 1
Лежён Флорьян 6 1
Лагуардия Виктор 5 0
Химо Наварро 4 0
Н'Диайе Лум 4 0
Пина Томас 3 0
Риоха Луис 3 0
Хави Лопеc 2 0
Эдгар Мендес 2 0
Миазга Мэтт 2 0
Мойя Антонио 2 0
Агиррегабириа Мартин 2 0
Хосе Луис Мендилибар 0 1
Кальеха Хавьер 1 0
Гвидетти Йон 1 0
Пачеко Фернандо 1 0
Эскаланте Гонсало 1 0
Сивера Антонио 1 0
Силла Мамаду 1 0
Гарсия Мануэль II 1 0
Тачи 1 0
Теналья Науэль 1 0

Голы по времени матча

Забито

25
8
10 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 3
15 Не забивали 19
2
8%
2
25%
1-15
4
16%
1
13%
16-30
4
16%
2
25%
31-45
5
20%
1
13%
46-60
3
12%
1
13%
61-75
7
28%
1
13%
76-90

Пропущено

8
25
5 В 1-м тайме 12
3 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 10
2
25%
3
12%
1-15
1
13%
5
20%
16-30
2
25%
4
16%
31-45
0
0%
6
24%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
7
28%
76-90

Забито

23
10
7 В 1-м тайме 3
16 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 3
14 Не забивали 16
3
13%
2
20%
1-15
3
13%
1
10%
16-30
1
4%
0
0%
31-45
5
22%
2
20%
46-60
5
22%
1
10%
61-75
6
26%
4
40%
76-90

Пропущено

12
15
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 10
2
17%
3
20%
1-15
1
8%
3
20%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
25%
2
13%
46-60
2
17%
3
20%
61-75
3
25%
4
27%
76-90

Забито

48
18
17 В 1-м тайме 8
31 Во 2-м тайме 10
14 Забивали первыми 6
5 Не забивали 11
5
10%
4
22%
1-15
7
15%
2
11%
16-30
5
10%
2
11%
31-45
10
21%
3
17%
46-60
8
17%
2
11%
61-75
13
27%
5
28%
76-90

Пропущено

20
40
9 В 1-м тайме 18
11 Во 2-м тайме 22
6 Пропускали первыми 17
15 Не пропускали 20
4
20%
6
15%
1-15
2
10%
8
20%
16-30
3
15%
4
10%
31-45
3
15%
8
20%
46-60
2
10%
3
8%
61-75
6
30%
11
28%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Мадрид
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
ПСЖ - Реал Мадрид 1:0 Вильярреал - Реал Мадрид 0:0 Реал Мадрид - Гранада 1:0 Атлетик Б - Реал Мадрид 1:0
Реал Мадрид - Эльче 2:2 Эльче - Реал Мадрид 1:2 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:2 Барселона - Реал Мадрид 2:3 Реал Мадрид - Валенсия 4:1 Алькояно - Реал Мадрид 1:3 Хетафе - Реал Мадрид 1:0 Атлетик Б - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Кадис 0:0 Реал Мадрид - Атлетико М 2:0 Реал Мадрид - Интер Милан 2:0 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Атлетик Б 1:0 Реал Мадрид - Севилья 2:1 Шериф - Реал Мадрид 0:3 Гранада - Реал Мадрид 1:4
Алавес
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Алавес - Валенсия 2:1 Эльче - Алавес 3:1 Осасуна - Алавес 0:1 Алавес - Барселона 0:1
Бетис - Алавес 4:0 Алавес - Атлетик Б 0:0 Алавес - Реал Сосьедад 1:1 Вильярреал - Алавес 5:2 Райо Вальекано - Алавес 2:0 Линарес - Алавес 2:1 Алавес - Хетафе 1:1 Гранада - Алавес 2:1 Унами КП - Алавес 0:3 Алавес - Сельта 1:2 Севилья - Алавес 2:2 Алавес - Леванте 2:1 Барселона - Алавес 1:1 Алавес - Эльче 1:0 Кадис - Алавес 0:2 Алавес - Бетис 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 24 16 6 2 48 - 20 54
2. Севилья Заявка 24 14 8 2 36 - 16 50
3. Бетис Заявка 24 13 4 7 45 - 29 43
4. Атлетико М Заявка 24 11 6 7 42 - 34 39
5. Барселона Заявка 23 10 9 4 38 - 27 39
6. Реал Сосьедад Заявка 23 10 8 5 24 - 21 38
7. Вильярреал Заявка 24 9 9 6 38 - 23 36
8. Атлетик Б Заявка 24 8 10 6 25 - 21 34
9. Осасуна Заявка 24 8 8 8 25 - 27 32
10. Сельта Заявка 24 8 7 9 28 - 25 31
11. Райо Вальекано Заявка 23 9 4 10 27 - 27 31
12. Валенсия Заявка 24 7 9 8 36 - 38 30
13. Эспаньол Заявка 24 7 7 10 29 - 34 28
14. Эльче Заявка 24 6 8 10 26 - 33 26
15. Мальорка Заявка 23 6 8 9 22 - 36 26
16. Хетафе Заявка 24 6 7 11 23 - 27 25
17. Гранада Заявка 24 5 9 10 26 - 36 24
18. Алавес Заявка 24 5 5 14 19 - 39 20
19. Кадис Заявка 24 3 10 11 20 - 38 19
20. Леванте Заявка 24 2 8 14 24 - 50 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Севилья Заявка 12 9 3 0 26 - 10 30
2. Реал Мадрид Заявка 12 8 4 0 25 - 8 28
3. Райо Вальекано Заявка 12 8 2 2 20 - 8 26
4. Вильярреал Заявка 13 7 4 2 29 - 13 25
5. Атлетико М Заявка 12 7 3 2 21 - 12 24
6. Барселона Заявка 11 7 2 2 23 - 13 23
7. Реал Сосьедад Заявка 12 6 4 2 9 - 6 22
8. Эспаньол Заявка 12 6 3 3 18 - 15 21
9. Бетис Заявка 12 6 2 4 23 - 14 20
10. Хетафе Заявка 12 6 2 4 17 - 11 20
11. Мальорка Заявка 12 4 6 2 13 - 11 18
12. Валенсия Заявка 12 4 6 2 18 - 13 18
13. Атлетик Б Заявка 11 5 2 4 15 - 13 17
14. Эльче Заявка 11 4 5 2 13 - 11 17
15. Гранада Заявка 11 4 3 4 16 - 17 15
16. Алавес Заявка 13 4 3 6 10 - 15 15
17. Сельта Заявка 12 4 2 6 15 - 15 14
18. Осасуна Заявка 12 2 6 4 10 - 16 12
19. Леванте Заявка 12 1 6 5 13 - 21 9
20. Кадис Заявка 12 0 7 5 8 - 17 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 12 8 2 2 23 - 12 26
2. Бетис Заявка 12 7 2 3 22 - 15 23
3. Севилья Заявка 12 5 5 2 10 - 6 20
4. Осасуна Заявка 12 6 2 4 15 - 11 20
5. Атлетик Б Заявка 13 3 8 2 10 - 8 17
6. Сельта Заявка 12 4 5 3 13 - 10 17
7. Барселона Заявка 12 3 7 2 15 - 14 16
8. Реал Сосьедад Заявка 11 4 4 3 15 - 15 16
9. Атлетико М Заявка 12 4 3 5 21 - 22 15
10. Валенсия Заявка 12 3 3 6 18 - 25 12
11. Кадис Заявка 12 3 3 6 12 - 21 12
12. Вильярреал Заявка 11 2 5 4 9 - 10 11
13. Эльче Заявка 13 2 3 8 13 - 22 9
14. Гранада Заявка 13 1 6 6 10 - 19 9
15. Мальорка Заявка 11 2 2 7 9 - 25 8
16. Эспаньол Заявка 12 1 4 7 11 - 19 7
17. Райо Вальекано Заявка 11 1 2 8 7 - 19 5
18. Хетафе Заявка 12 0 5 7 6 - 16 5
19. Алавес Заявка 11 1 2 8 9 - 24 5
20. Леванте Заявка 12 1 2 9 11 - 29 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид - Алавес от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 февраля 2022, осталось 2 дня 20 часов 35 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 36
    Реал Мадрид 94.4% (34)
    X 5.6% (2)
    Алавес 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Реал Мадрид
    Ничья
    Алавес
    1.25
    7.00
    16.00
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Реал Мадрид - Алавес онлайн


    Прогнозы на матч Реал Мадрид - Алавес

    Исход игры
    Реал Мадрид
    94.4% (34)
    Ничья
    5.6% (2)
    Алавес
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    28.57% (10)
    Меньше
    71.43% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    22.86% (8)
    Нет
    77.14% (27)
    Популярный счёт
    2:0 Реал Мадрид
    63.9% (23)
    3:0 Реал Мадрид
    8.3% (3)
    2:1 Реал Мадрид
    8.3% (3)
    3:1 Реал Мадрид
    5.6% (2)
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    Алавес

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