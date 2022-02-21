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  4. Ла Лига 2021-2022

Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Сельта
0:0
Первый тайм: 12'

Стадион:
Леванте
0' 12'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 76 Владение мячом, % 24

Владение мячом

Прогнозы 140
Сельта 87.1% (122)
X 8.6% (12)
Леванте 4.3% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сельта
Ничья
Леванте
1.70
4.10
5.90
Все Коэффициенты
Новости
1
Дитуро
Матиас
2
Мальо
Уго
15
Айду
Джозеф
4
Араухо
Нестор
17
Галан
Хави
8
Пейнадо
Франсиско
23
Браис
Мендес
6
Денис
Суарес
11
Серви
Франко
10
Аспас
Яго
22
Мина
Сантьяго
34
Карденас
Дани
20
Мирамон
Хорхе
4
Робер
Пьер
6
Дуарте
Оскар
7
Касерес
Мартин
2
Сон
10
Барди
Энис
8
Пепелу
22
Мелеро
Гонсало
11
Моралес
Луис
21
Гомес
Даниэль
Сельта
4-1-3-2
Леванте
5-4-1

История личных встреч

Сельта
Леванте

15 матчей

80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

73.3%
20%
6.7%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

46.7%
53.3%
7 побед 0 ничьих 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 9 побед

21 матч

57.1%
19%
23.9%
12 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

52.4%
38.1%
9.5%
11 побед 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
23.8%
42.9%
7 побед 5 ничьих 9 побед

История матчей

ЛЛ
0:2
ЛЛ
2:0
ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:3
ЛЛ
3:1
П
1:4
П
1:2
П
4:2
П
0:1
П
4:3
П
1:2
П
0:1
П
3:0
П
0:1
П
0:1
П
0:1
П
1:1
С
1:0
С
1:1
С
2:2
С
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Сельта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аспас Яго 11 (2) 0.44
Мина Сантьяго 7 0.28
Браис Мендес 4 0.16
Денис Суарес 2 0.08
Серви Франко 2 0.08
Мальо Уго 1 0.04
Нолито Агудо 1 0.04
Тьяго Гальярдо 0 0
Васкес Кевин 0 0
Галан Хави 0 0
Леванте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моралес Луис 6 0.24
Рохер Марти 3 (1) 0.12
Барди Энис 3 (2) 0.12
Де Фрутос Хорхе 2 0.08
Мелеро Гонсало 2 0.08
Гомес Даниэль 2 0.08
Кампанья Хосе 2 0.08
Сольдадо Роберто 1 0.04
Мустафи Шкодран 1 0.04
Сон 1 0.04
Робер Пьер 1 0.04
Малса Микаэль 0 0
Мартинес Пабло II 0 0

Карточки

Сельта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аспас Яго 7 0
Тапия Ренато 7 0
Браис Мендес 6 0
Мальо Уго 3 1
Денис Суарес 4 0
Солари Аугусто 4 0
Мина Сантьяго 4 0
Мурильо Джейсон 3 0
Серви Франко 3 0
Галан Хави 3 0
Фонтан Хосе 2 0
Нолито Агудо 2 0
Араухо Нестор 2 0
Тьяго Гальярдо 2 0
Пейнадо Франсиско 2 0
Эдуардо Коудет 1 0
Васкес Кевин 1 0
Айду Джозеф 1 0
Домингес Карлос 1 0
Леванте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пепелу 7 0
Сольдадо Роберто 5 1
Клерк Карлос 6 0
Рохер Марти 5 0
Малса Микаэль 5 0
Моралес Луис 5 0
Кампанья Хосе 3 1
Мирамон Хорхе 4 0
Сон 2 1
Робер Пьер 2 1
Везу Рубен 3 0
Мелеро Гонсало 3 0
Барди Энис 3 0
Айтор Фернандес 1 1
Дуарте Оскар 2 0
Де Фрутос Хорхе 2 0
Мартинес Пабло II 2 0
Alessio Lisci 0 1
Постиго Серхио 1 0
Гомес Даниэль 1 0
Касерес Мартин 1 0
Мустафи Шкодран 1 0
Вукчевич Никола 1 0
Радоя Неманья 1 0
Франкеза Энрик 1 0
Кантеро Алехандро 1 0
Карденас Дани 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
11
5 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
15 Не забивали 17
3
20%
3
27%
1-15
1
7%
1
9%
16-30
1
7%
2
18%
31-45
3
20%
4
36%
46-60
3
20%
1
9%
61-75
4
27%
0
0%
76-90

Пропущено

15
29
9 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
1
7%
7
24%
1-15
4
27%
2
7%
16-30
4
27%
4
14%
31-45
3
20%
4
14%
46-60
1
7%
4
14%
61-75
2
13%
8
28%
76-90

Забито

13
13
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 3
18 Не забивали 18
2
15%
0
0%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
5
38%
3
23%
31-45
2
15%
4
31%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
1
8%
4
31%
76-90

Пропущено

10
21
3 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
1
10%
4
19%
1-15
2
20%
1
5%
16-30
0
0%
4
19%
31-45
3
30%
2
10%
46-60
3
30%
5
24%
61-75
1
10%
5
24%
76-90

Забито

28
24
12 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 7
9 Не забивали 11
5
18%
3
13%
1-15
1
4%
3
13%
16-30
6
21%
5
21%
31-45
5
18%
8
33%
46-60
6
21%
1
4%
61-75
5
18%
4
17%
76-90

Пропущено

25
50
12 В 1-м тайме 22
13 Во 2-м тайме 28
9 Пропускали первыми 14
14 Не пропускали 19
2
8%
11
22%
1-15
6
24%
3
6%
16-30
4
16%
8
16%
31-45
6
24%
6
12%
46-60
4
16%
9
18%
61-75
3
12%
13
26%
76-90

Результаты последних матчей

Сельта
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Кадис - Сельта 0:0 Сельта - Райо Вальекано 2:0 Севилья - Сельта 2:2 Сельта - Осасуна 2:0
Реал Сосьедад - Сельта 1:0 Атлетико Балеарес - Сельта 2:1 Бетис - Сельта 0:2 Сельта - Эспаньол 3:1 ФК Андорра - Сельта 1:2 Мальорка - Сельта 0:0 Сельта - Валенсия 1:2 Эбро - Сельта 0:5 Алавес - Сельта 1:2 Сельта - Вильярреал 1:1 Сельта - Барселона 3:3 Райо Вальекано - Сельта 0:0 Сельта - Реал Сосьедад 0:2 Хетафе - Сельта 0:3 Сельта - Севилья 0:1 Эльче - Сельта 1:0
Леванте
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Атлетико М - Леванте 0:1 Леванте - Бетис 2:4 Хетафе - Леванте 3:0 Леванте - Кадис 0:2
Леванте - Мальорка 2:0 Вильярреал - Леванте 5:0 Леванте - Валенсия 3:4 Алькояно - Леванте 3:3 Эспаньол - Леванте 4:3 Леванте - Осасуна 0:0 Уракан Мелилья - Леванте 0:8 Бетис - Леванте 3:1 Леванте - Атлетик Б 0:0 Алавес - Леванте 2:1 Леванте - Гранада 0:3 Леванте - Атлетико М 2:2 Севилья - Леванте 5:3 Леванте - Хетафе 0:0 Мальорка - Леванте 1:0 Барселона - Леванте 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 25 17 6 2 51 - 20 57
2. Севилья Заявка 25 14 9 2 37 - 17 51
3. Бетис Заявка 25 14 4 7 47 - 30 46
4. Атлетико М Заявка 25 12 6 7 45 - 34 42
5. Барселона Заявка 24 11 9 4 42 - 28 42
6. Вильярреал Заявка 25 10 9 6 42 - 24 39
7. Реал Сосьедад Заявка 24 10 8 6 24 - 25 38
8. Атлетик Б Заявка 25 9 10 6 29 - 21 37
9. Сельта 0:0 Заявка 25 8 8 9 28 - 25 32
10. Осасуна Заявка 25 8 8 9 25 - 30 32
11. Райо Вальекано Заявка 24 9 4 11 28 - 29 31
12. Валенсия Заявка 25 7 9 9 37 - 42 30
13. Эльче Заявка 25 7 8 10 28 - 34 29
14. Эспаньол Заявка 25 7 8 10 30 - 35 29
15. Мальорка Заявка 24 6 8 10 23 - 38 26
16. Хетафе Заявка 25 6 8 11 24 - 28 26
17. Гранада Заявка 25 5 9 11 27 - 40 24
18. Алавес Заявка 25 5 5 15 19 - 42 20
19. Кадис Заявка 25 3 11 11 21 - 39 20
20. Леванте 0:0 Заявка 25 2 9 14 24 - 50 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 13 9 4 0 28 - 8 31
2. Севилья Заявка 12 9 3 0 26 - 10 30
3. Райо Вальекано Заявка 12 8 2 2 20 - 8 26
4. Вильярреал Заявка 13 7 4 2 29 - 13 25
5. Атлетико М Заявка 12 7 3 2 21 - 12 24
6. Бетис Заявка 13 7 2 4 25 - 15 23
7. Барселона Заявка 11 7 2 2 23 - 13 23
8. Эспаньол Заявка 13 6 4 3 19 - 16 22
9. Реал Сосьедад Заявка 12 6 4 2 9 - 6 22
10. Хетафе Заявка 12 6 2 4 17 - 11 20
11. Атлетик Б Заявка 12 6 2 4 19 - 13 20
12. Эльче Заявка 12 5 5 2 15 - 12 20
13. Мальорка Заявка 12 4 6 2 13 - 11 18
14. Валенсия Заявка 13 4 6 3 19 - 17 18
15. Сельта 0:0 Заявка 13 4 3 6 15 - 15 15
16. Гранада Заявка 12 4 3 5 17 - 21 15
17. Алавес Заявка 13 4 3 6 10 - 15 15
18. Осасуна Заявка 13 2 6 5 10 - 19 12
19. Леванте 0:0 Заявка 12 1 6 5 13 - 21 9
20. Кадис Заявка 13 0 8 5 9 - 18 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 12 8 2 2 23 - 12 26
2. Бетис Заявка 12 7 2 3 22 - 15 23
3. Севилья Заявка 13 5 6 2 11 - 7 21
4. Осасуна Заявка 12 6 2 4 15 - 11 20
5. Барселона Заявка 13 4 7 2 19 - 15 19
6. Атлетико М Заявка 13 5 3 5 24 - 22 18
7. Атлетик Б Заявка 13 3 8 2 10 - 8 17
8. Сельта 0:0 Заявка 12 4 5 3 13 - 10 17
9. Реал Сосьедад Заявка 12 4 4 4 15 - 19 16
10. Вильярреал Заявка 12 3 5 4 13 - 11 14
11. Валенсия Заявка 12 3 3 6 18 - 25 12
12. Кадис Заявка 12 3 3 6 12 - 21 12
13. Эльче Заявка 13 2 3 8 13 - 22 9
14. Гранада Заявка 13 1 6 6 10 - 19 9
15. Мальорка Заявка 12 2 2 8 10 - 27 8
16. Эспаньол Заявка 12 1 4 7 11 - 19 7
17. Хетафе Заявка 13 0 6 7 7 - 17 6
18. Леванте 0:0 Заявка 13 1 3 9 11 - 29 6
19. Райо Вальекано Заявка 12 1 2 9 8 - 21 5
20. Алавес Заявка 12 1 2 9 9 - 27 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Abanca Balaidos. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 140
Сельта 87.1% (122)
X 8.6% (12)
Леванте 4.3% (6)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сельта
Ничья
Леванте
1.70
4.10
5.90
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Сельта 0:0 Леванте онлайн


Прогнозы на матч Сельта 0:0 Леванте

Исход игры
Сельта
87.1% (122)
Ничья
8.6% (12)
Леванте
4.3% (6)
Тотал 2.5
Больше
43.94% (58)
Меньше
56.06% (74)
Обе команды забьют
Да
48.48% (64)
Нет
51.52% (68)
Популярный счёт
2:1 Сельта
32.9% (46)
2:0 Сельта
24.3% (34)
1:0 Сельта
23.6% (33)
1:1 Ничья
4.3% (6)
1:2 Леванте
3.6% (5)
3:1 Сельта
2.9% (4)
2:2 Ничья
2.1% (3)
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