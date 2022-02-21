Испания: Ла Лига 2021-2022
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
76 Владение мячом, % 24
Владение мячом
15
Айду
Джозеф
17
Галан
Хави
23
Браис
Мендес
11
Серви
Франко
10
Аспас
Яго
2
Сон
10
Барди
Энис
8
Пепелу
11
Моралес
Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Айду ДжозефЗащитник
- Защитник
-
17 Галан ХавиЗащитник
- Полузащитник
-
23 Браис МендесПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Серви ФранкоПолузащитник
-
10 Аспас ЯгоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Рубен БланкоВратарь
-
37 Коке КокеВратарь
-
19 Фонтан ХосеЗащитник
-
20 Васкес КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Тапия РенатоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
33 Сотело Хьюго
-
Главный тренер: Коудет Эдуардо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
2 СонЗащитник
-
10 Барди ЭнисПолузащитник
-
8 ПепелуПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Моралес ЛуисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Клерк КарлосЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Коке ХорхеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
36 Леал Роберту
-
42 Пубиль Марк
-
Главный тренер: Лиски Алессио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Сельта
Леванте
15 матчей
80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
73.3%
20%
6.7%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
46.7%
53.3%
7 побед 0 ничьих 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 9 побед
21 матч
57.1%
19%
23.9%
12 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
52.4%
38.1%
9.5%
11 побед 8 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
23.8%
42.9%
7 побед 5 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сельта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аспас Яго
|11 (2)
|0.44
|Мина Сантьяго
|7
|0.28
|Браис Мендес
|4
|0.16
|Денис Суарес
|2
|0.08
|Серви Франко
|2
|0.08
|Мальо Уго
|1
|0.04
|Нолито Агудо
|1
|0.04
|Тьяго Гальярдо
|0
|0
|Васкес Кевин
|0
|0
|Галан Хави
|0
|0
Леванте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моралес Луис
|6
|0.24
|Рохер Марти
|3 (1)
|0.12
|Барди Энис
|3 (2)
|0.12
|Де Фрутос Хорхе
|2
|0.08
|Мелеро Гонсало
|2
|0.08
|Гомес Даниэль
|2
|0.08
|Кампанья Хосе
|2
|0.08
|Сольдадо Роберто
|1
|0.04
|Мустафи Шкодран
|1
|0.04
|Сон
|1
|0.04
|Робер Пьер
|1
|0.04
|Малса Микаэль
|0
|0
|Мартинес Пабло II
|0
|0
Карточки
Сельта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аспас Яго
|7
|0
|Тапия Ренато
|7
|0
|Браис Мендес
|6
|0
|Мальо Уго
|3
|1
|Денис Суарес
|4
|0
|Солари Аугусто
|4
|0
|Мина Сантьяго
|4
|0
|Мурильо Джейсон
|3
|0
|Серви Франко
|3
|0
|Галан Хави
|3
|0
|Фонтан Хосе
|2
|0
|Нолито Агудо
|2
|0
|Араухо Нестор
|2
|0
|Тьяго Гальярдо
|2
|0
|Пейнадо Франсиско
|2
|0
|Эдуардо Коудет
|1
|0
|Васкес Кевин
|1
|0
|Айду Джозеф
|1
|0
|Домингес Карлос
|1
|0
Леванте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пепелу
|7
|0
|Сольдадо Роберто
|5
|1
|Клерк Карлос
|6
|0
|Рохер Марти
|5
|0
|Малса Микаэль
|5
|0
|Моралес Луис
|5
|0
|Кампанья Хосе
|3
|1
|Мирамон Хорхе
|4
|0
|Сон
|2
|1
|Робер Пьер
|2
|1
|Везу Рубен
|3
|0
|Мелеро Гонсало
|3
|0
|Барди Энис
|3
|0
|Айтор Фернандес
|1
|1
|Дуарте Оскар
|2
|0
|Де Фрутос Хорхе
|2
|0
|Мартинес Пабло II
|2
|0
|Alessio Lisci
|0
|1
|Постиго Серхио
|1
|0
|Гомес Даниэль
|1
|0
|Касерес Мартин
|1
|0
|Мустафи Шкодран
|1
|0
|Вукчевич Никола
|1
|0
|Радоя Неманья
|1
|0
|Франкеза Энрик
|1
|0
|Кантеро Алехандро
|1
|0
|Карденас Дани
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
11
5 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
15 Не забивали 17
3
20%
3
27%
1-15
1
7%
1
9%
16-30
1
7%
2
18%
31-45
3
20%
4
36%
46-60
3
20%
1
9%
61-75
4
27%
0
0%
76-90
Пропущено
15
29
9 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
1
7%
7
24%
1-15
4
27%
2
7%
16-30
4
27%
4
14%
31-45
3
20%
4
14%
46-60
1
7%
4
14%
61-75
2
13%
8
28%
76-90
Забито
13
13
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 3
18 Не забивали 18
2
15%
0
0%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
5
38%
3
23%
31-45
2
15%
4
31%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
1
8%
4
31%
76-90
Пропущено
10
21
3 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
1
10%
4
19%
1-15
2
20%
1
5%
16-30
0
0%
4
19%
31-45
3
30%
2
10%
46-60
3
30%
5
24%
61-75
1
10%
5
24%
76-90
Забито
28
24
12 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 7
9 Не забивали 11
5
18%
3
13%
1-15
1
4%
3
13%
16-30
6
21%
5
21%
31-45
5
18%
8
33%
46-60
6
21%
1
4%
61-75
5
18%
4
17%
76-90
Пропущено
25
50
12 В 1-м тайме 22
13 Во 2-м тайме 28
9 Пропускали первыми 14
14 Не пропускали 19
2
8%
11
22%
1-15
6
24%
3
6%
16-30
4
16%
8
16%
31-45
6
24%
6
12%
46-60
4
16%
9
18%
61-75
3
12%
13
26%
76-90
Результаты последних матчей
Сельта
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Кадис - Сельта 0:0 Сельта - Райо Вальекано 2:0 Севилья - Сельта 2:2 Сельта - Осасуна 2:0
Реал Сосьедад - Сельта 1:0 Атлетико Балеарес - Сельта 2:1 Бетис - Сельта 0:2 Сельта - Эспаньол 3:1 ФК Андорра - Сельта 1:2 Мальорка - Сельта 0:0 Сельта - Валенсия 1:2 Эбро - Сельта 0:5 Алавес - Сельта 1:2 Сельта - Вильярреал 1:1 Сельта - Барселона 3:3 Райо Вальекано - Сельта 0:0 Сельта - Реал Сосьедад 0:2 Хетафе - Сельта 0:3 Сельта - Севилья 0:1 Эльче - Сельта 1:0
Леванте
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Атлетико М - Леванте 0:1 Леванте - Бетис 2:4 Хетафе - Леванте 3:0 Леванте - Кадис 0:2
Леванте - Мальорка 2:0 Вильярреал - Леванте 5:0 Леванте - Валенсия 3:4 Алькояно - Леванте 3:3 Эспаньол - Леванте 4:3 Леванте - Осасуна 0:0 Уракан Мелилья - Леванте 0:8 Бетис - Леванте 3:1 Леванте - Атлетик Б 0:0 Алавес - Леванте 2:1 Леванте - Гранада 0:3 Леванте - Атлетико М 2:2 Севилья - Леванте 5:3 Леванте - Хетафе 0:0 Мальорка - Леванте 1:0 Барселона - Леванте 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|25
|17
|6
|2
|51 - 20
|57
|2.
|Севилья
|Заявка
|25
|14
|9
|2
|37 - 17
|51
|3.
|Бетис
|Заявка
|25
|14
|4
|7
|47 - 30
|46
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|25
|12
|6
|7
|45 - 34
|42
|5.
|Барселона
|Заявка
|24
|11
|9
|4
|42 - 28
|42
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|25
|10
|9
|6
|42 - 24
|39
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|24
|10
|8
|6
|24 - 25
|38
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|25
|9
|10
|6
|29 - 21
|37
|9.
|Сельта
|0:0 Заявка
|25
|8
|8
|9
|28 - 25
|32
|10.
|Осасуна
|Заявка
|25
|8
|8
|9
|25 - 30
|32
|11.
|Райо Вальекано
|Заявка
|24
|9
|4
|11
|28 - 29
|31
|12.
|Валенсия
|Заявка
|25
|7
|9
|9
|37 - 42
|30
|13.
|Эльче
|Заявка
|25
|7
|8
|10
|28 - 34
|29
|14.
|Эспаньол
|Заявка
|25
|7
|8
|10
|30 - 35
|29
|15.
|Мальорка
|Заявка
|24
|6
|8
|10
|23 - 38
|26
|16.
|Хетафе
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|24 - 28
|26
|17.
|Гранада
|Заявка
|25
|5
|9
|11
|27 - 40
|24
|18.
|Алавес
|Заявка
|25
|5
|5
|15
|19 - 42
|20
|19.
|Кадис
|Заявка
|25
|3
|11
|11
|21 - 39
|20
|20.
|Леванте
|0:0 Заявка
|25
|2
|9
|14
|24 - 50
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|13
|9
|4
|0
|28 - 8
|31
|2.
|Севилья
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|26 - 10
|30
|3.
|Райо Вальекано
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|20 - 8
|26
|4.
|Вильярреал
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|29 - 13
|25
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|21 - 12
|24
|6.
|Бетис
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|25 - 15
|23
|7.
|Барселона
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|23 - 13
|23
|8.
|Эспаньол
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|19 - 16
|22
|9.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|9 - 6
|22
|10.
|Хетафе
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|17 - 11
|20
|11.
|Атлетик Б
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|19 - 13
|20
|12.
|Эльче
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|15 - 12
|20
|13.
|Мальорка
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|13 - 11
|18
|14.
|Валенсия
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|19 - 17
|18
|15.
|Сельта
|0:0 Заявка
|13
|4
|3
|6
|15 - 15
|15
|16.
|Гранада
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|17 - 21
|15
|17.
|Алавес
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|10 - 15
|15
|18.
|Осасуна
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|10 - 19
|12
|19.
|Леванте
|0:0 Заявка
|12
|1
|6
|5
|13 - 21
|9
|20.
|Кадис
|Заявка
|13
|0
|8
|5
|9 - 18
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|23 - 12
|26
|2.
|Бетис
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|22 - 15
|23
|3.
|Севилья
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|11 - 7
|21
|4.
|Осасуна
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|15 - 11
|20
|5.
|Барселона
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|19 - 15
|19
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|24 - 22
|18
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|13
|3
|8
|2
|10 - 8
|17
|8.
|Сельта
|0:0 Заявка
|12
|4
|5
|3
|13 - 10
|17
|9.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|15 - 19
|16
|10.
|Вильярреал
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|13 - 11
|14
|11.
|Валенсия
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|18 - 25
|12
|12.
|Кадис
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 21
|12
|13.
|Эльче
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|13 - 22
|9
|14.
|Гранада
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|10 - 19
|9
|15.
|Мальорка
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|10 - 27
|8
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|11 - 19
|7
|17.
|Хетафе
|Заявка
|13
|0
|6
|7
|7 - 17
|6
|18.
|Леванте
|0:0 Заявка
|13
|1
|3
|9
|11 - 29
|6
|19.
|Райо Вальекано
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|8 - 21
|5
|20.
|Алавес
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|9 - 27
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Сельта 0:0 Леванте
Исход игры
Сельта
87.1% (122)
Ничья
8.6% (12)
Леванте
4.3% (6)
Тотал 2.5
Больше
43.94% (58)
Меньше
56.06% (74)
Обе команды забьют
Да
48.48% (64)
Нет
51.52% (68)
Популярный счёт
2:1 Сельта
32.9% (46)
2:0 Сельта
24.3% (34)
1:0 Сельта
23.6% (33)
1:1 Ничья
4.3% (6)
1:2 Леванте
3.6% (5)
3:1 Сельта
2.9% (4)
2:2 Ничья
2.1% (3)
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